بين الفن و العفن

السلام عليكم ..ياتل صحيتو ..وش راكم ..لاباس ؟ ..حتى انا راني لاباس و الحمد لله بصح من جيهة ربي ..اما من جوايه اخرى ..قا كاشما يجيب ربي خير المهم ... ندخلو مباشرة في الميضوع تاعنا لي هو ...اسمحولي ..ما لقيتش كلمة مناسبة للوصف ... ها كي نبدا راكم تعرفو ... بسم الله ... بكري يا جماعة الخير ...كانت عندنا في التلفزيون اذا كان عندنا تلفزيون اصلا ..قناة وحدة ..الارضية ... و يا حسراااه كيفاه كانت العايلة تتلم و تشاهد البرامج و كذا و كذا و كاين بعض الاناشيد كانت تجي كيما تاع ..شكرا و الف شكر يا استاذي ...و هذايك تاع حديقتي حان الرحيل و غيرهم و غيرهم .... كانت العافية اسيدي و الحالة حلوة ...و الاغاني و لو اني ضدها تماما و اطلاقا ...كانت شويا ...يعني فيها الحرمة بصح ضروك ... ياو راها لعبت الحكاية ...شوف ذيك الامة شوف ...يا خي خرطي يا خي الراي و مانيش عارف و ق لي يعمل يدير اغنية يفسد بيها لشبيبة ها اخطونا يا خي حثالة ياخي ..اخطونا و قيلونا الرحمة على والديكم سبحان الله العظيم واحد يسب في الدولة و واحد يمدح حاشاكم في الشراب و واحد يشجع على المنكر يالايا ضرسة ولا كاش ناب يعوق لو ايامو ...يالايا حبة في اللسان بسم الله الرحمن الرحيم جاي ينهق حاشكم كي البهايم و يحل في فمو لا حيا لا حشمة ايا امشي تلعب على روحك احشموا على رواحكم اسيدي ...و الله العظيم ... ايا جماعة اسمحولي و الله ق قلقوني هذو المهم ...نصيحة من عندي لكل واحد راه يسمع للفساد هذا اخطوكم من الخرطي و اقبضو طريق ربي و السلام