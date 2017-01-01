بين الفن و العفن

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏24 فيفري 2017 على 16:00.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    ..ياتل صحيتو ..وش راكم ..لاباس ؟ ..حتى انا راني لاباس و الحمد لله
    بصح من جيهة ربي ..اما من جوايه اخرى ..قا كاشما يجيب ربي خير
    المهم ...
    ندخلو مباشرة في الميضوع تاعنا لي هو ...اسمحولي ..ما لقيتش كلمة مناسبة للوصف ...
    ها كي نبدا راكم تعرفو ...
    بسم الله ...
    بكري يا جماعة الخير ...كانت عندنا في التلفزيون اذا كان عندنا تلفزيون اصلا ..قناة وحدة ..الارضية ...
    و يا حسراااه كيفاه كانت العايلة تتلم و تشاهد البرامج و كذا و كذا
    و كاين بعض الاناشيد كانت تجي كيما تاع ..شكرا و الف شكر يا استاذي ...و هذايك تاع حديقتي حان الرحيل و غيرهم و غيرهم ....
    كانت العافية اسيدي و الحالة حلوة ...و الاغاني و لو اني ضدها تماما و اطلاقا ...كانت شويا ...يعني فيها الحرمة
    بصح ضروك ...

    ياو راها لعبت الحكاية ...شوف ذيك الامة شوف ...يا خي خرطي يا خي
    [​IMG]
    الراي و مانيش عارف و ق لي يعمل يدير اغنية يفسد بيها لشبيبة
    ها اخطونا يا خي حثالة ياخي ..اخطونا و قيلونا الرحمة على والديكم
    سبحان الله العظيم
    واحد يسب في الدولة و واحد يمدح حاشاكم في الشراب و واحد يشجع على المنكر
    [​IMG]
    يالايا ضرسة ولا كاش ناب يعوق لو ايامو ...يالايا حبة في اللسان
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جاي ينهق حاشكم كي البهايم و يحل في فمو لا حيا لا حشمة
    ايا امشي تلعب على روحك
    احشموا على رواحكم اسيدي ...و الله العظيم
    [​IMG]
    ...
    ايا جماعة اسمحولي و الله ق قلقوني هذو
    المهم ...نصيحة من عندي لكل واحد راه يسمع للفساد هذا
    اخطوكم من الخرطي
    و اقبضو طريق ربي
    و
    السلام

     
    التعديل الأخير: ‏24 فيفري 2017 على 16:12
    الصارم المسلول و ميلينا معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏24 فيفري 2017 على 16:00
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    اهلا خويا صلاح
    رايح نكتب بلهجتكم
    خويا صلاح زمان كنت نسمع أقاني كاظم الساهر بزاااف
    بعدها بطلت منه لأنه يتكلكم كثيرا في وصف المرأة
    طبعا عيب هاذ الشي و كان يعجبني استعماله للفصحى

    كنت نظنه قنى هابط لكن اللي ظهر اليوم شي كبير ق خرطي و اخلاص
    و كلام قبيح و كلام كباريهات و اخلاص
    لا يقال عليه فن بل فساد
    زيد مقنيات تجي لابسة الله يستر و توقف تعرض روحها باش تدي شكارة دراهم و اخلاص
    و الله قنى كله عواء و نباح و نهيق المستوى اقل من الصفر
    ما فيه لا رسالة و لا متعة و لا فن كلها دعوة الى الرذيلة و الفحشاء الله لا تربحهم
     
    الامين محمد, ‏24 فيفري 2017 على 18:18
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    يا حسراه على بكري و الايام المليحة انتاع بكري الحياء و الحشمة و كل واحد يعرف مقامه
    اليوم كل شيئ فسد ،الاولاد ميحشموش من والديه و الوالدين بالذات يديو اولادهم لهذوك البلايص انتاع الحفلات و يقول بنتي تزها
    الله الله على الحياء اللي راح و على الرجال كفاه رجعوا
    و اعلاه الفنان المهبول ميحسبش روحو فنان صح و الكل اصفق له كما نتاع البرلمان
    ربي يستر على اللي جاي
    وين راك يا تلفزيون العائلة نتاع زمان و وين راحوا ايامك
     
    ميلينا, ‏24 فيفري 2017 على 18:26
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    الإقامة:
    الجزائر
    يا حسراه على بكري و الايام المليحة انتاع بكري الحياء و الحشمة و كل واحد يعرف مقامه
    اليوم كل شيئ فسد ،الاولاد ميحشموش من والديه و الوالدين بالذات يديو اولادهم لهذوك البلايص انتاع الحفلات و يقول بنتي تزها
    الله الله على الحياء اللي راح و على الرجال كفاه رجعوا
    و اعلاه الفنان المهبول ميحسبش روحو فنان صح و الكل اصفق له كما نتاع البرلمان
    ربي يستر على اللي جاي :ROFLMAO:
    وين راك يا تلفزيون العائلة نتاع زمان و وين راحوا ايامك
     
    ميلينا, ‏24 فيفري 2017 على 18:26
    #4