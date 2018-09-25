عايرني و نعايرك✋

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
21 نوفمبر 2017
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#1
سلام عليكم😊😊


نشالله راكم غاية 😊😊
مدام راني فالطبيب قلت نكتب لبين هههه حسن استغلال الوقت الحقيقة جاتلي البارح فكرة فراسي باش نكتب عليها و هي المعايرة 😢😢
الألفاظ البذيئة اللي يشوفو فيها الناس نورمال علاه علاخاتر والفناها ولات نورمال وهي عيب و ذنب عظيم 😢
عائشة رضي الله عنها قالت بحركة يدها فقط و هي تقصد صفية رضي الله عنها أنها قصيرة فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : ❤لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته❤
مالقري دارت إشارة بيدها برك✋
وحنا 😵😵😵😵
👈شكون هاذ السمينة اللي راهي تشطح
👈يايما شوفي شحال رقيقة تقول مهيش تاكل
👈شكون هاذ القصيرة
👈يايما شحال طويلة جابلي راجلها كيحكي معاها يشوف للسحاب
👈شكون هاذ الموسطاشة
👈شكون هذا لا مستحيل هذا هو راجل فلانة هي شابة و راجلها مزعوق
👈شكون هاذي مارت فلان مستحيل واحد كما هذاك شباب و تكون مارتو مكشردة لوكان تزوجني أنا ماشي خير
👈الا شابة الماكياج هو اللي خلاها هاك
👈كشرودة لوكان تماكيي ماشي خير وبلا بلا بلا بلا بلا خصوصا بمجتمعنا النسوي خترة كنت بعرس وكانت وحدة تشطح أيا قاتلي وحدة شوفي سبحان الله تقول شادي يشطح غاضتني كفاه تخلي لسانها يهدر و يحكي هاك وعادي راهي تضحك و رايحة ترقد مهنيا و الكلمة مسجلة عند ربي سبحانو
👈هاذا فالصفات الخلقية أما الا جينا نحكو كفاه يكريتيكو على اللبسة و الدراهم ووووو عندك ما تسمع
😢بواش نقابلوا ربي سبحانه يوم القيامة و كفاه نسامحوا هاذ الناس و نتبعوهم واحد واحد و مكاش حاجة تخلي واحد يدخل لجهنم و العياذ بالله أكثر من اللسان
👈و نختم بحكاية طريفة لبنتي😅😅 كانت عندها طبيعة تلاحظ بزاف و تهدر و نا نزعف عليها نقولها حرام كل واحد كفاه خلقو ربي سبحانو
أيا خترة كانت تلعب مع راجل من العائلة و بدات تشوف تشوف معاه و تشوف الأنف نتاعو و لاحظت أنو كبير و خافت تهدر علابالها نزعف عليها
أيا سكتت و قاتلو نقولك حاجة على يما😅😅😅😅😅😅
:علابالك الأنف تاعها كبيرررررر
خخخخخخخ و بدا يضحك و مبعد قالي أرواحي بنتك راهي تقول عليك أنو نيفك كبير
قلتلها شكون ؟ أنا ؟
قاتلي لالا ...راني نحكي على ماما وحد اخرى خخخخخخ
اتسما كقلتيلي اسكتي نلصق واش نشوف فيك نتي ....
المهم نشالله كل واحد يجوز منا ابتداءا من نفسي يعس روحو و الألفاظ نتاعو باش ميكونش مضطر كاش نهار يتبع الناس و يسامح فيهم و فوقها راهو يجرح المشاعر تاع الناس كتعايري وحدة قصيرة علاه هي دارت روحها هاك
و لا سمينة علاه راهي تاكل من عندكم
ربي يهدينا جميعا و السلام عليكم🌹🌹
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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#2
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة مريومة على المواضيع القيّمة لي راكي تطرحي فيها في قسم واش راك تهدر
ولي تستحق التقدير، وهاد الموضوع جد مهم خاطر ولينا نتمسخرو بخلق الله بزاف مايمنع منا السمين ولا الرقيق
سورتو الأعراس ولات بلايص خاصة بالنميمة وكسب الذنوب، للأسف حنا إذا مامنعوش الناس من أذية يدينا
مايمنعوش من لسانا، تلقاي روحك صلاة وصيام وكلشي وحسناتك راهي تتسرب منك بلا ماعلابالك
كي تعايبي خلق الله وهذا عيب كبير والله، في 2018 وعلى أبواب 2019 ومازلنا نقضيو وقتنا في الهدرة
على فلانة وفلانة ونعيبو خلقة فلانة وفلان، ربي يهدينا برك ويعافينا
وعجبتني بنتك قتلتني ضحك ههههه ربي يحفظهالك ان شاء الله ومليحة كي تنبهيها من الصغر على هاد الأمور
والله ترسخلها في الذاكرة وتكبر عليها، ونبيهيها عليها بطريقة تخليها تتجنب الهدرة هادي مثلا قوليلها لي تهدري
عليه بكلام ماش مليح ربي قادر يغضب عليك وترجعي ماتقرايش مليح والمعلمة ماتحبكش يعني بطريقة تخليها تفهم
خاطر حقا هاد الأمر مانديرولوش أهمية في حياتنا وهو أمر سلبي بزاف وعظيم عند ربي سبحانو
ان شاء الله يتطور تفكيرنا ونولي مجتمع يراقب نفسو ويعايب نفسو قبل ما يشوف للناس
بوركتي مريومة على الطرح المتميز صحيتي
تحياتي
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
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الإعجابات
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محل الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#3
سلام
والله الفاظ نحسبوها قصرة مي هي تجرح الاشخاص المعنيين بهاد. الشيء بلاك يضحكو كي تعايريهم بصح. قلوبهم تتقطع من الداخل
فكرتني في وحدة كي نتقلاها نقلها اهلا البقرة وهي تقولي اهلا مكشردة هههه يعني عندنا عادي هاد شيء يولي نورمال امام شخص عزيز عليك وفاهم بلي راكي تقصري مي كاين اشخاص ميعرفوش عقليتك تقوليلو انت سمين او ماشي شباب وماتشبه الوالو بلاك يزعف ومايزيدش يهدر معاك وكي تقوليلو نتمسخر برك مايصدقكش بسكو مايعرفش عقليتك باختصار الاشخاص ليمانعرفوهمش منهدروش معاهم بهاد الاسلوب قادر تكون ردة فعلهم اقوي من الموقف نفسه
 
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