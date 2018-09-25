عايرني و نعايرك✋

سلام عليكم😊😊نشالله راكم غاية 😊😊مدام راني فالطبيب قلت نكتب لبين هههه حسن استغلال الوقت الحقيقة جاتلي البارح فكرة فراسي باش نكتب عليها و هي المعايرة 😢😢الألفاظ البذيئة اللي يشوفو فيها الناس نورمال علاه علاخاتر والفناها ولات نورمال وهي عيب و ذنب عظيم 😢عائشة رضي الله عنها قالت بحركة يدها فقط و هي تقصد صفية رضي الله عنها أنها قصيرة فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : ❤لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته❤مالقري دارت إشارة بيدها برك✋وحنا 😵😵😵😵👈شكون هاذ السمينة اللي راهي تشطح👈يايما شوفي شحال رقيقة تقول مهيش تاكل👈شكون هاذ القصيرة👈يايما شحال طويلة جابلي راجلها كيحكي معاها يشوف للسحاب👈شكون هاذ الموسطاشة👈شكون هذا لا مستحيل هذا هو راجل فلانة هي شابة و راجلها مزعوق👈شكون هاذي مارت فلان مستحيل واحد كما هذاك شباب و تكون مارتو مكشردة لوكان تزوجني أنا ماشي خير👈الا شابة الماكياج هو اللي خلاها هاك👈كشرودة لوكان تماكيي ماشي خير وبلا بلا بلا بلا بلا خصوصا بمجتمعنا النسوي خترة كنت بعرس وكانت وحدة تشطح أيا قاتلي وحدة شوفي سبحان الله تقول شادي يشطح غاضتني كفاه تخلي لسانها يهدر و يحكي هاك وعادي راهي تضحك و رايحة ترقد مهنيا و الكلمة مسجلة عند ربي سبحانو👈هاذا فالصفات الخلقية أما الا جينا نحكو كفاه يكريتيكو على اللبسة و الدراهم ووووو عندك ما تسمع😢بواش نقابلوا ربي سبحانه يوم القيامة و كفاه نسامحوا هاذ الناس و نتبعوهم واحد واحد و مكاش حاجة تخلي واحد يدخل لجهنم و العياذ بالله أكثر من اللسان👈و نختم بحكاية طريفة لبنتي😅😅 كانت عندها طبيعة تلاحظ بزاف و تهدر و نا نزعف عليها نقولها حرام كل واحد كفاه خلقو ربي سبحانوأيا خترة كانت تلعب مع راجل من العائلة و بدات تشوف تشوف معاه و تشوف الأنف نتاعو و لاحظت أنو كبير و خافت تهدر علابالها نزعف عليهاأيا سكتت و قاتلو نقولك حاجة على يما😅😅😅😅😅😅:علابالك الأنف تاعها كبيررررررخخخخخخخ و بدا يضحك و مبعد قالي أرواحي بنتك راهي تقول عليك أنو نيفك كبيرقلتلها شكون ؟ أنا ؟قاتلي لالا ...راني نحكي على ماما وحد اخرى خخخخخخاتسما كقلتيلي اسكتي نلصق واش نشوف فيك نتي ....المهم نشالله كل واحد يجوز منا ابتداءا من نفسي يعس روحو و الألفاظ نتاعو باش ميكونش مضطر كاش نهار يتبع الناس و يسامح فيهم و فوقها راهو يجرح المشاعر تاع الناس كتعايري وحدة قصيرة علاه هي دارت روحها هاكو لا سمينة علاه راهي تاكل من عندكمربي يهدينا جميعا و السلام عليكم🌹🌹