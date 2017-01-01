دقيقة نشوف أسنانها

سلااام وشراكم مهابل لاباس الحمد لله كالعادة أتيت لقصف كوكبكم الجميل. ياأيها الرجال فلتستعدوا￼ أنطلااااااااااااااااااق راح نحكيلكم حكاية واقعية صراحة منعرفش نضحك منها ولا نبكي يعني صح كاين رجال منعرفش واش حاسبين رواحهم جابلي ربي شايفين زين تاعهم هو زين تاع سيدنا يوسف عليه السلام المهم خترة خالتي عندها صحبتها حابة تخطب لوليدها أيا وليدها ديما ففرنسا وكل ما يجي فاكونس تبدا يماه تخيرلو لبنات كاش وحدة تعجبوا ويخطبها خترة راحت خالتي لعرس مع هذيك لمرا اللي حابة تخطب لوليدها ومبعد شافت خالتي طفلة شابة وفاميلتها ناس ملاح وعموما كلشي فور أيا قالت لصحبتها أرواحي راني شفت طفلة شابة وبنت فاميليا وووووووو وشافت هاذ لمرا هاذ الطفلة وقالت لخالتي : تبارك الله شابة بزاف ولافامي ملاح يالا نروحو لها خالتي قالتلها : علاه حابة تهدري معاها جاوبتها لمرا: لا حبيت نقرب منها نشوف بالاك عندها كاش سن مسوس عمتي تعجبت وبدات تخزر مع لمرا وقاتلها : قوليلي وليدك هادا اللي يوصل يشرط حتى السن ميكونش مسوس هو كداير؟؟ ياجدك تشوف السن بلاك مسوس معليش نزيد حكاية: طفلة خطبها واحد ومدة ثلاث أعوام مخطوبة خطرة يمات الراجل راحت لدارهم وجاوبتها هاذ الطفلة وكانت تقرا ولابسة نواضر أيا بعد يومين فسخوا الخطوبة بويسك الراجل قال نو أنا كخطبتها مقلتوليش تلبس نواضر معليش خلينا راح نقولكم أغرب شروط دارهم واحد ونعرفوا هذا لزوجته المستقبلية : متكون ني قصيرة ني طويلة ني سمينة ني رقيقة وبيضا مش سمرا وشعر أشقر طوووويل وقوي وناعم ومن دون تموجات يعني مسشواري من عند ربي والعين متكونش كحلا زعما زرقاء ولا خضرا ولا عسلي ولا حمرا هههه هذا قاتلو يماه نهار تلقا الشروط هاذو كامل قولي نروح نخطبلك معليش السؤوال دوكا : نتا اللي حاب تجيبها مثلا رقيقة ولتاي فين زعما مراح تسمان خصوصا كتكون بالكرش سبحان الله لمرا أكيد فبعض المراحل تتبدل و لازم تقبل بهاذ الشي لاعلينا علابالي هذا حقكم وي تقولوا حقنا كل واحد يشرط واش يحب ياخي زوجة فالحلال معليش مي السؤوال اللي كلما نطرحوا نزعف : علاه كامل الشروط هاذو والمرأة أبدا متشرطش متشرطش والو ببساطة لأنو المرأة تشوف العقلية والراجل يشوف الزين أي المرأة تشوف اللب والرجل يشوف القشور ههه قصف رائع سلام