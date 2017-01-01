نتائج مسابقة دعوة الى الكتابة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏25 فيفري 2017 على 15:11.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    10,665
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    بسم الله
    [​IMG]
    أحبابنا في اللمة المباركة
    قبل أسابيع اعلنا انطلاقة فعاليات دعوة الى الكتابة
    تحت اشراف الاخت العزيزة علينا @عاشقة الإحسان
    و التي هي غائبة لأسباب خاصة ( ندعوا لها بذهاب همها و حزنها و العودة السريعة الى لمتها )

    و كانت مواضيعكم عبارة عن تجارب شخصية
    فشاركنا الأعضاء تجاربهم الرائعة
    فاستفدنا منها
    و اكتشفنا اقلاما راقية رائعة مبدعة
    كما اكتشفنا و تعرفنا على أفكار و مشاريع
    تصلح ان تكون شموعا تضيء الطريق
    للباحث عن النجاح و التميز

    و من الصعوبة بمكان ان تكون انت من ستختار الفائز من بين المواضيع
    التي كانت عنقود عنب او طبق فاكهة فاخرة
    فكلما حملت نوعا اشتهيت النوع الآخر
    فكانت المشاركات خمس و خموس عليهم جميعا
    و هي
    ـ دعوة الى الكتابة ... تجربتي ... (نجاح أجوف)





    الصحافية الساخرة

    اما الفائز من بينهم فهم نحن باكتشاف هته المواهب
    و منه و بسبب تقارب المستوى و صعوبة الاختيار قررنا نحن كادارة للمنتدى
    ان تكون جميع المواضيع فائزة
    و منه
    سيتحصل كل موضوع على ختم التميز و 200 نقطة شرفية

    ـ دعوة الى الكتابة ... تجربتي ... (نجاح أجوف)
    @حلم كبير يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة

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    ـ دعوة للكتابة تجربتي..ملاك
    @ملاك التراب يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة

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    ـ دعوة الى الكتابة .. تجربتي (التجارة)
    @ميلينا يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة


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    ـ دعوة إلى الكتابة تجربتي
    @sanaya يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة

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    ـ دعوة إلى الكتابة _ تجربتي (حظي السيء)
    @الصحافية الساخرة يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة
    [​IMG]

    تحت اشراف
    الأخت @عاشقة الإحسان
    و الاخت@أم ياسمينdz
    و محدثكم الامين محمد

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    sanaya معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏25 فيفري 2017 على 15:11
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    3,415
    الإعجابات المتلقاة:
    10,665
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    شكرا لكل من كتب
    و شكرا لمن شارك ايضا
     
    الامين محمد, ‏25 فيفري 2017 على 15:26
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    3,531
    نقاط الجوائز:
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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    تستحقون النجاح بمزيد من النجاح وبتوفيق لجميع
     
    نعمات, ‏25 فيفري 2017 على 15:46
    #3