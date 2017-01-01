نتائج مسابقة دعوة الى الكتابة

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اما الفائز من بينهم فهم نحن باكتشاف هته المواهبو منه و بسبب تقارب المستوى و صعوبة الاختيار قررنا نحن كادارة للمنتدىان تكون جميع المواضيع فائزةو منهسيتحصل كل موضوع على ختم التميز و 200 نقطة شرفية