نتائج مسابقة دعوة الى الكتابة

بسم الله أحبابنا في اللمة المباركة قبل أسابيع اعلنا انطلاقة فعاليات دعوة الى الكتابة تحت اشراف الاخت العزيزة علينا @عاشقة الإحسان و التي هي غائبة لأسباب خاصة ( ندعوا لها بذهاب همها و حزنها و العودة السريعة الى لمتها ) و كانت مواضيعكم عبارة عن تجارب شخصية فشاركنا الأعضاء تجاربهم الرائعة فاستفدنا منها و اكتشفنا اقلاما راقية رائعة مبدعة كما اكتشفنا و تعرفنا على أفكار و مشاريع تصلح ان تكون شموعا تضيء الطريق للباحث عن النجاح و التميز و من الصعوبة بمكان ان تكون انت من ستختار الفائز من بين المواضيع التي كانت عنقود عنب او طبق فاكهة فاخرة فكلما حملت نوعا اشتهيت النوع الآخر فكانت المشاركات خمس و خموس عليهم جميعا و هي ـ دعوة الى الكتابة ... تجربتي ... (نجاح أجوف)حلم كبير ـ دعوة للكتابة تجربتي..ملاكملاك التراب ـ دعوة الى الكتابة .. تجربتي (التجارة)ميلينا ـ دعوة إلى الكتابة تجربتيsanaya ـ دعوة إلى الكتابة _ تجربتي (حظي السيء) الصحافية الساخرة اما الفائز من بينهم فهم نحن باكتشاف هته المواهب و منه و بسبب تقارب المستوى و صعوبة الاختيار قررنا نحن كادارة للمنتدى ان تكون جميع المواضيع فائزة و منه سيتحصل كل موضوع على ختم التميز و 200 نقطة شرفية ـ دعوة الى الكتابة ... تجربتي ... (نجاح أجوف)@حلم كبير يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ دعوة للكتابة تجربتي..ملاك@ملاك التراب يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ دعوة الى الكتابة .. تجربتي (التجارة)@ميلينا يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ دعوة إلى الكتابة تجربتي @sanaya يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ دعوة إلى الكتابة _ تجربتي (حظي السيء) @الصحافية الساخرة يتحصل على هذا الختم و 200 نقطة شرفية مع جزيل الشكر من طاقم الادارة تحت اشراف الأخت @عاشقة الإحسان و الاخت@أم ياسمينdz و محدثكم الامين محمد