السلام عليكم ...صحيتو وش راكم جماعة الخير

و الله يا جماعة راه حكمتلي بالواضيع ..هه

ما كنتش عارف بلي لي كتابة المواضيع عندها هذا الطعم

ههه

راني نقسر برك ...

المهم ...يظهر لي من العنوان راكم عرفتو على من راني رايح نهدر

ايه ..ايه .هذاك هو ..السي مازوني طيب الذكر ...

هه

من خوك طرافولطا حتى اصبح في * ....يا الفيس بوك * ..بلا ما نقولوها ..ها راكم كبار و تعرفو

المهم ...

ما لاحظتوش يا جماعة كاش حاجة ..صاحبنا مازوني وين ما تجي فرصة تاع انتخابات يبان

ساعة بالضربة تاع * اي فوطي فوطي * ....ساعة * يسيبورتي الافلان*... ساعة يسب الفيس بوك

ههه

صراحة ما عرفتش الغاية تاعو

و نتوما وش رايكم ...السيد راه يرحي برك ؟؟ و لا يعرف صوالحو مليح ...و يعرف ويكتا يخرج و يبان للراي العام

نعطيلكم الكلمة ...تفضلو ​