خوك طرافولطا

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏1 مارس 2017 على 20:22.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ...صحيتو وش راكم جماعة الخير
    و الله يا جماعة راه حكمتلي بالواضيع ..هه
    ما كنتش عارف بلي لي كتابة المواضيع عندها هذا الطعم
    ههه
    راني نقسر برك ...
    المهم ...يظهر لي من العنوان راكم عرفتو على من راني رايح نهدر
    ايه ..ايه .هذاك هو ..السي مازوني طيب الذكر ...
    هه
    من خوك طرافولطا حتى اصبح في * ....يا الفيس بوك * ..بلا ما نقولوها ..ها راكم كبار و تعرفو
    المهم ...
    ما لاحظتوش يا جماعة كاش حاجة ..صاحبنا مازوني وين ما تجي فرصة تاع انتخابات يبان
    ساعة بالضربة تاع * اي فوطي فوطي * ....ساعة * يسيبورتي الافلان*... ساعة يسب الفيس بوك
    ههه
    صراحة ما عرفتش الغاية تاعو
    و نتوما وش رايكم ...السيد راه يرحي برك ؟؟ و لا يعرف صوالحو مليح ...و يعرف ويكتا يخرج و يبان للراي العام
    نعطيلكم الكلمة ...تفضلو

     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 مارس 2017 على 20:22
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اهلا خويا صلاح حجز مكان في المساء نرجع و نمنشر معاك شوية
    حبيبي صلاح
     
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    الامين محمد, ‏2 مارس 2017 على 06:56
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ياااهاهاهاها انتلقت اليك عدوة الاسراف في الكتابة هخخهخخهخ
    يااا خويا صلاح يرحم والديك متفكرنيييش فهذا المخلوق
    كي نتفكر لغنا تاعو نعيا سيرتو تاع ١٢٣ ؛ ٤٥٦ ؛ ١٥ ١٦ ١٧ يااااعععع نعيا علابالك قاعد يحسب ماخلا لا الارقام لا الحروف كلشي ذخل عليه
    غير يخلط صوتوا ماهو شباب و كلاموا كتر ، واش ذخله فالفيسبوك زعما دوك ويخلط ويتبهلل زعما هو ماهوش فاتح صفحة والله تحير ، يظهر في وقت الفوضى هههههه
    ها راه كبير مزالوا يبحبح تما اه لوكان راح يحج ماشي خير ، خاطر كي يعاود يشوف ليكليب تاعو يفهم بلي لازمه يتوب هههههه
    واش حيرني فالاغنية هذي تاعو الجديدة كي قاعد يقول : ينعل بوك يا الفيسيبوك ؛ زعما الفيسبوك عندو باباه ياخي حابس عندو المؤسس تاعه يا خي فكرىون يا خي
    انا نقول لهذا المازوني: توقف هنا ، خلاص متزيدناش يرحم والديك
     
    الصحافية الساخرة, ‏2 مارس 2017 على 07:34
    #3