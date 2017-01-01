سلام حباب وشراكم سافا لاباس الحمد لله توحشتكم يامهابل اللمة جيت كالعادة للقصف و أصحاب القلوب الحساسة والدمعة الساهلة مكلاه يقراو باش ميقولوش علاه تقصفي ههه ديما تقولوا بنات اليوم فيهم وفيهم ونهار كامل تمنشير كلي شباب اليوم تبارك الله عليهم وكل واحد يقصف فمارتو ويعايرها ياحسراه يمات زمان نسا كانوا يخدمو ويربيو ووووووووووووووووووووو معليش خويا عندك الحق تقول نساتاعع زمان صح هما تبارك الله يخدمو ويربيو ويصبرو مش كما دوك تقلاش ودلال وبزيادة راهم يشكيو مي نتا ياخويا لعزيز كاش نهار قارنت روحك برجال تاع بكري باش تكون عادل قارن مارتك بنسا تاع زمان وقارن روحك برجال تاع بكري الراجل بكري كان خدام صوالح تاع برا كامل عليه يولي للدار يقعد مع ولادو تسحق مرتو حاجة فالحانوت يروح يجيبها مي نتوما دوكا كل وقت كونكسيون فايس واتساب تويتر وووووووووووووو مالايعني وممكن ختك ولا يماك تروح تشري من الحانوت ونتا راقد كالبيبي لصغير تشيك روحك وتخرج ماتسقسي كاش مايسحقوا لطياب ولا كاش حاجة فاسدة تصلحها ولا. ....... وتولي تحب تشوف كلشي مريڨل كلي نتا معندكش مسؤولية ومش وحدة مش زوج يشكيو على التفنيين اللي تفشا كالوباء المعدي فالشباب مايهمو والو غير روحو والجال تاعو بالاك يروح فيها وبورتابلو كاش مايصرالو فكل وقت يتبع لاكونكسيون بالاك تروح تقول عايش فالنت وتجي تعاير مرتك تقول نسا تاع بكري حل وذنيك نقولك كلمة كتكون نتا كما رجال تاع بكري حقك تكون مرتك فحلة كما نسا نتاع بكري وتما تكون المقارنة صحيحة ياجدكم عيب وعار شحال من خترة تلقا حاجة كبيرة تقضي وتعمر لما وولادها كل واحد وين راه حشومة والله مبقاش النيف ومبقاتش الرجولة (كاين الخير مي الغالب هاك) عادي تروح ماماه ولا مرتو تقضي وهو راقد تطلع لمرا فالسلوم تصلح حاجة ولا تبيض شومبرا والراجل معلابالوش نووووورمال كالما البارد وبزيادة راه يبروفوكي ويقول نسا تاع زمان لا خويا شوف مع روحك قبل نهار تكون فحل حقك تحاسب مرتك وتقارنها مصح بالحالة اللي راك فيها محقلك تحاسب حتى واحد حاسب روحك قبل سلام الابتسامة هادي للي ميستاهلوش هاد لكلام وتاني لبنات أيا تشااااااااااو