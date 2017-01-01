|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ : دعاء الجنات

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلاا بكن عسولات في منتدى اللمة تجـهيـز الـعـرائـس لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي .. نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات .. اللمة الجزائرية في برنامجنا الاسبوعي |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي .. نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات .. اللمة الجزائرية في برنامجنا الاسبوعي |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ أهـلا و سـهـلا بكـن أحبتـي تطـل اليـوم عـلى مشـارف -[ منتدى تجـهيـز الـعرائـس]- مبدعه مـن مبـدعـات هـذا الـصـرح الـغـالي .. متميزه بأخلاقها العالية وبوجودها الرائع .. أعطت الكثير من مجهودها وإبداعها للمنتدى ومازالت تعطي.. متشوقون جدا للتعرف أكثر على أختنا الحبيبه اللتي ستزورنا هذا الأسبوع .. :..:.. لنـرحـب جميـعـاً بضيفاتنـا لـهـذا الأسبـوع ..:..: @دعاء الجنات قـوانيـن المشـاركـة :: احتـرام الضيـفة و المُشـاركـات بالمـوضـوع .. :: الابتعـاد عـن الاسئـلـة المحـرجـة و للضيـفه الحـريـة بـعـدم الـرد عـلى أي سـؤال تجـده تدخـلا بشـيء مـن خصوصيـاتهـا ... في امان الله