|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ : دعاء الجنات

- الاسم الحيقي ؟

- العمر ؟

- الولاية ؟

- الوظيفة ؟

- الهويآت ؟

قداه مالزال عرسك ان شاء الله ؟؟

كم دامت فترة خطوبتك؟؟

تعرفتي على خطيبك أم زواج تقليدي؟؟

رايحة تسكني وحدك ولا مع عجوزتك؟؟

وش الحاجة اللي تعجبك في خطيبك؟؟

وش الحاجة الي تعجبو فيك ؟؟

خدامة ولا قاعدة في الدار؟؟