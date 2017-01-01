|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ : دعاء الجنات

الموضوع في 'ركن تجهيز العروس ولوازمها' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 16:10.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,349
    الإعجابات المتلقاة:
    22,968
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    [​IMG]

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


    اهلاا بكن عسولات في منتدى اللمة




    تجـهيـز الـعـرائـس

    لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي ..

    نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات ..


    اللمة الجزائرية

    في برنامجنا الاسبوعي


    |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ




    لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي ..

    نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات ..

    اللمة الجزائرية


    في برنامجنا الاسبوعي


    |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ

    أهـلا و سـهـلا بكـن أحبتـي

    تطـل اليـوم عـلى مشـارف -[ منتدى تجـهيـز الـعرائـس]-

    مبدعه مـن مبـدعـات هـذا الـصـرح الـغـالي ..

    متميزه بأخلاقها العالية وبوجودها الرائع ..

    أعطت الكثير من مجهودها وإبداعها للمنتدى ومازالت تعطي..

    متشوقون جدا للتعرف أكثر على أختنا الحبيبه اللتي ستزورنا هذا الأسبوع ..

    :..:.. لنـرحـب جميـعـاً بضيفاتنـا لـهـذا الأسبـوع ..:..:

    @دعاء الجنات


    قـوانيـن المشـاركـة


    :: احتـرام الضيـفة و المُشـاركـات بالمـوضـوع ..

    :: الابتعـاد عـن الاسئـلـة المحـرجـة و للضيـفه الحـريـة بـعـدم الـرد عـلى أي سـؤال تجـده تدخـلا بشـيء مـن

    خصوصيـاتهـا ...

    في امان الله

    [​IMG]
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 16:10
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,349
    الإعجابات المتلقاة:
    22,968
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله
    كيف احوالك اختي ؟
    اهلا بك يا معنا اختي
    اولا نرحبوا بيك كيما يلزمـ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    رايحة نباشر في الاسئلة ان شاء الله يعجبك الحآل ؟
    أولا مبروووك أختي و لعقوبة للبنات كامل


    - الاسم الحيقي ؟
    - العمر ؟
    - الولاية ؟
    - الوظيفة ؟
    - الهويآت ؟
    قداه مالزال عرسك ان شاء الله ؟؟
    كم دامت فترة خطوبتك؟؟
    تعرفتي على خطيبك أم زواج تقليدي؟؟
    رايحة تسكني وحدك ولا مع عجوزتك؟؟
    وش الحاجة اللي تعجبك في خطيبك؟؟
    وش الحاجة الي تعجبو فيك ؟؟
    خدامة ولا قاعدة في الدار؟؟
    ان شاء الله تعجبك القعدة

     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 16:12
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,368
    الإعجابات المتلقاة:
    3,845
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم ...
    والله أسعدتني هذه الدعوة ومرحبا وألف مرحبا بالجميع خاصة أنت حبيبتي المتفائلة والآن سأجيب على أسئلتك
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏2 مارس 2017 على 16:16
    #3
  4. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,349
    الإعجابات المتلقاة:
    22,968
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    و عليكم السلام اختي
    اهلا و سهلا بك ان شاء الله تقضي اسبوع ممتع معنا و نتعرفوا عليك اكثر ككونك عروس
    بالتوفيق
    و مرحبا مجددا
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 16:18
    #4
  5. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,368
    الإعجابات المتلقاة:
    3,845
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    تنبيه -عندي مشكلة في الهاتق لا أستطيع كتابة الكثير في موضوع واحد ،لهذا كل سؤال سأجيب عليه في موضوع ولو تستطيع المشرفة أن تعدله وتجمعهم لي ...
     
    دعاء الجنات, ‏2 مارس 2017 على 16:19
    #5
  6. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,349
    الإعجابات المتلقاة:
    22,968
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    كيفاش اختي مفهمتش
    المفروض لازم تجاوبي على كل سؤال من تحت باش نفهموك اكثر
    حاولي و ان شاء الله تقدري
     
    المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 16:23
    #6
  7. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,368
    الإعجابات المتلقاة:
    3,845
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    اسمي السابق في المنتدى ملاك التراب عمري 24 سطيف ~ماكثة في البيت ^^^^ عرسي بعد رمضان~ان شاء الله راكوم معروضات. خطوبتي عام وشهرين
     
    دعاء الجنات, ‏2 مارس 2017 على 16:31
    #7
  8. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,368
    الإعجابات المتلقاة:
    3,845
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    أما خطيبي تعرفت عليه وحبينا بعضانا ~ماشي تقليدي ~ راح نسكن مع عجوزتي ~ ان شاء الله ~ حاجة لي تعجبني في خطيبي هي حنين حنين حنين بزاف الله يبارك
     
    دعاء الجنات, ‏2 مارس 2017 على 16:33
    #8
  9. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,368
    الإعجابات المتلقاة:
    3,845
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الحاجة لي تعجبو فيا --والله مانحب نشكر روحي وربي عالم -- يقول لي :زينك أكثر حاجة تعجبني. لالا ماكثة في البيت مانيش خدامة. شكرا المتفائلة تحياتي
     
    دعاء الجنات, ‏2 مارس 2017 على 16:37
    #9
  10. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,368
    الإعجابات المتلقاة:
    3,845
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    @المتفآئلة كنت نقصد يعني مثلا في ردي هذا مانقدرش نكتت بزاف راني مقيدة هاتفي ماشي متطور ،بصح نقدر نجاوب على كل الأسئلة.
     
    دعاء الجنات, ‏2 مارس 2017 على 16:44
    #10