|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ اشرآقة شمس





السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





اهلاا بكن عسولات في منتدى اللمة









تجـهيـز الـعـرائـس



لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي ..



نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات ..





اللمة الجزائرية



في برنامجنا الاسبوعي





|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ









لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي ..



نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات ..



اللمة الجزائرية





في برنامجنا الاسبوعي





|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ



أهـلا و سـهـلا بكـن أحبتـي



تطـل اليـوم عـلى مشـارف -[ منتدى تجـهيـز الـعرائـس]-



عضوة من عضوات اللمة حديثة الانضمام بنت مدينة الورود البليدة عروسة من عروسات اللمة الجميلات

سنتعرف عليها عن قرب في هذه الجلسة الرائعة ^^





متشوقون جدا للتعرف أكثر على أختنا الحبيبه اللتي ستزورنا هذا الأسبوع ..



:..:.. لنـرحـب جميـعـاً بضيفاتنـا لـهـذا الأسبـوع ..:..



قـوانيـن المشـاركـة





:: احتـرام الضيـفة و المُشـاركـات بالمـوضـوع ..



:: الابتعـاد عـن الاسئـلـة المحـرجـة و للضيـفه الحـريـة بـعـدم الـرد عـلى أي سـؤال تجـده تدخـلا بشـيء مـن



خصوصيـاتهـا ...