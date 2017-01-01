|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ اشرآقة شمس

الموضوع في 'ركن تجهيز العروس ولوازمها' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏4 فيفري 2018 على 22:40.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,476
    الإعجابات المتلقاة:
    41,071
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    فاصل-اناقة.gif

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



    اهلاا بكن عسولات في منتدى اللمة




    تجـهيـز الـعـرائـس

    لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي ..

    نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات ..


    اللمة الجزائرية

    في برنامجنا الاسبوعي


    |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ




    لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي ..

    نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات ..

    اللمة الجزائرية


    في برنامجنا الاسبوعي


    |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ

    أهـلا و سـهـلا بكـن أحبتـي

    تطـل اليـوم عـلى مشـارف -[ منتدى تجـهيـز الـعرائـس]-

    عضوة من عضوات اللمة حديثة الانضمام بنت مدينة الورود البليدة عروسة من عروسات اللمة الجميلات     سنتعرف عليها عن قرب في هذه الجلسة الرائعة ^^


    متشوقون جدا للتعرف أكثر على أختنا الحبيبه اللتي ستزورنا هذا الأسبوع ..

    :..:.. لنـرحـب جميـعـاً بضيفاتنـا لـهـذا الأسبـوع ..:..

    @إشرآقة شمس


    قـوانيـن المشـاركـة


    :: احتـرام الضيـفة و المُشـاركـات بالمـوضـوع ..

    :: الابتعـاد عـن الاسئـلـة المحـرجـة و للضيـفه الحـريـة بـعـدم الـرد عـلى أي سـؤال تجـده تدخـلا بشـيء مـن

    خصوصيـاتهـا ...

    فاصل-اناقة-1.gif

    في امان الله
     
    yaso ياسمين, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏4 فيفري 2018 على 22:40
    #1
  2. إشرآقة شمس

    إشرآقة شمس :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جانفي 2018
    المشاركات:
    41
    الإعجابات المتلقاة:
    121
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Blida la Rose♥
    السلام عليكم

    شكرا غاليتي على الاستفاضة الجميلة

    نتمنى تكون استضافة ممتعة ونرد على للجميع

    في انتظاركم^^
     
    yaso ياسمين, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    إشرآقة شمس, ‏4 فيفري 2018 على 22:42
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,476
    الإعجابات المتلقاة:
    41,071
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
    أهلا وسهلا بك حبيبتي معانا في هاذي القعدة الزينة ^^
    إن شاء الله يعجبك الحال و نكونو خفاف عليك و خفيفة علينآ
    بما انو قليل لي يعرفك عن قرب
    حبيت نطرح عليك اسئلة شخصية قبل باش نتعرفوا عليك أكثر


    - الاسم ؟
    - العمر ؟
    - الولاية ؟
    - الحالة الاجتماعية ؟
    - المتسوى الدراسي ؟

    و لي عوده ان شاء الله ^^​



     
    yaso ياسمين, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏4 فيفري 2018 على 22:45
    #3
  4. إشرآقة شمس

    إشرآقة شمس :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جانفي 2018
    المشاركات:
    41
    الإعجابات المتلقاة:
    121
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Blida la Rose♥
    وعليك السلام اهلا اختي

    الاسم: نسرين
    العمر:21
    الولاية: بليدة ً♥
    الحالة: مختشوبة )مخطوبة(
    سنة ثانية جامعي )لغة فرنسية(

    مرحبا بك فاي وقت اختي

    ^^
     
    yaso ياسمين, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    إشرآقة شمس, ‏4 فيفري 2018 على 22:49
    #4
  5. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,476
    الإعجابات المتلقاة:
    41,071
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    yaso ياسمين, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏4 فيفري 2018 على 22:51
    #5
  6. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,748
    الإعجابات المتلقاة:
    5,341
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    الف الف مبروك والله يسخرلك ان شاء الله
    [​IMG]
    واش هي المواصفات المثالية بالنسبة ليك فالزوج?
    واش رايك فزواج اليوم?
    في رايك واش متطلبات الزواج الناجح?
     
    yaso ياسمين, لؤلؤة قسنطينة, إشرآقة شمس و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 فيفري 2018 على 22:55
    #6
  7. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,476
    الإعجابات المتلقاة:
    41,071
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    السلام عليكم و رحمة الله
    اهلا بك معنا اختي
    وشراكي لباس ؟؟​


    اولا نرحبوا بيك كيما يلزمـ

    وان شاء الله نكونو خفاف عليك بالأسئلة ^^



    images.jpg

    images (1).jpg


    رايحة نبدا في الاسئلة ان شاء الله يعجبك الحآل ؟

    أولا مبروووك أختي و لعقوبة للبنات كامل
    بزيــــــــآن السعد و ربي يهنيك يا اجمل عرووووووس



    - الوظيفة ؟
    - الهويآت ؟


    قداه مالزال عرسك ان شاء الله ؟؟
    كم دامت فترة خطوبتك؟؟

    تعرفتي على خطيبك أم زواج تقليدي؟؟

    رايحة تسكني وحدك ولا مع عجوزتك؟؟

    وش الحاجة اللي تعجبك في خطيبك؟؟

    وش الحاجة الي تعجبو فيك ؟؟

    خدامة ولا قاعدة في الدار؟؟


    ان شاء الله تعجبك القعدة
     
    إشرآقة شمس, yaso ياسمين و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏4 فيفري 2018 على 22:56
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    12,181
    الإعجابات المتلقاة:
    47,798
    نقاط الجوائز:
    1,901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلاااام عليكم
    أولا شكرا اسماء على الموضوع وعلى الإشارة
    وثانيا مرحبا بضيفتنا معنا، ربي يرزقها الهناء والسعادة يارب
    وربي يكملها بخير ويهنيها
    رايحة نطرح عليك أولا اسئلة خفيفة حتى توالفي القعدة ومن بعد نطرحو اسئلة خفاف ان شاء الله

    أولا قداه عندك ونتي مخطوبة؟ يعني كم شهر أو سنة؟
    ونتي مع فترة خطوبة طويلة يعني فترة كبيرة بينها وبين العرس
    ولا مع فترة قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر؟
    وعندكم في ولايتكم الخطبة تكون ساع شوفة وين يجيو أهل العريس يشوفو العروس
    ويمدو موافقة ومن بعد يوليو يديرو خطبة رسمية
    ولا من الاساس يديرو خطبة رسمية ويجمعو كلشي في بعضاه
    اكتفي بهذه الاسئلة ولي عودة عزيزتي
    وربي يهنيك ويوفقك لكل خير
    تحياتي

     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 فيفري 2018 على 22:57
    #8
  9. إشرآقة شمس

    إشرآقة شمس :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جانفي 2018
    المشاركات:
    41
    الإعجابات المتلقاة:
    121
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Blida la Rose♥
    اهلا بك حبيبتي

    مواصفات الزوج المثالي فنظري

    انو يكون مخلص ووفي يبدي اهتمام لعائلته ،،
    ومسؤول ايضاً وصادق وحنون

    واهم شيء ذو خلق حسن

    من اي ناحية رايي فزواج اليوم

    يعني اكيد.مش كيف زمان من ناحية التعارف والمهر و ال عرس اكيد ^^
    متطلبات تقصدين الاشياء واجب توفرها للمراة والرجل لبناء اسرة جيدة؟

    ارى اول عامل هو المودة والرحمة ،،والخلق الحسن اكيد ،

    نورتي حبيبتي وان شاء الله نكون جاوبتك ^^
     
    yaso ياسمين, عآشقة الجنـة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    إشرآقة شمس, ‏4 فيفري 2018 على 23:04
    #9
  10. إشرآقة شمس

    إشرآقة شمس :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جانفي 2018
    المشاركات:
    41
    الإعجابات المتلقاة:
    121
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Blida la Rose♥
    وعليك السلام والرحمة والاكرام

    اهلا بك مجددا

    وهي كذلك ان شاءلله

    عاقبة ليك ولكامل لبنات ياررب




    الوظيفة:طالبة سنة ثانية جامعة ليسانس لغة فرنسية


    الهوايات: نحب نطالع كتب وقصص وروايات ايضا بمختلف اللغات

    هو قال بعد رمضان وانا نشوف بيها فالعام الجديد مي الاهل مابغاوش يعني بعد رمضان

    خطبوني فديسمبر يعني شهرين قولي هكاك

    لا نعرفه من قبل ^^

    وحدي ان شاءالله ^^

    هههه شباب♥„وحنين ♥وصادق^^ والحمد لله معروف بخلقه^_
    ان شاءالله خدامة مستقبلا

    اهلا اختي وانتظر عودتك^^

    يقولي نحب وحدة تقية وخلوقة وصبتها فيك

    وطبعا للجمال هههههههههه باينة هذي
     
    yaso ياسمين و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    إشرآقة شمس, ‏4 فيفري 2018 على 23:14
    #10
  11. إشرآقة شمس

    إشرآقة شمس :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جانفي 2018
    المشاركات:
    41
    الإعجابات المتلقاة:
    121
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Blida la Rose♥
    @لؤلؤة قسنطينة

    اسفة حبيبتي مقدرتش نرد عينييا تغمضو وحدهم

    لي العودة لرد عليك غدا باذن لله

    تصبحون على الف خير ^^
     
    لؤلؤة قسنطينة, yaso ياسمين و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    إشرآقة شمس, ‏4 فيفري 2018 على 23:20
    #11
  12. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    5,028
    الإعجابات المتلقاة:
    13,302
    نقاط الجوائز:
    901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    السلام عليكم

    اهلا بالضيفة الكريمة
    لي عودة غدا ان شاء
    الله.
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏4 فيفري 2018 على 23:32
    #12
  13. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    5,028
    الإعجابات المتلقاة:
    13,302
    نقاط الجوائز:
    901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    السلام عليكم

    اهلا الضيفة الكريمة
    لي عودة غدا ان شاء
    الله.
     
    yaso ياسمين, ‏4 فيفري 2018 على 23:32
    #12

مشاركة هذه الصفحة