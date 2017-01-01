|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ Asseli Queen

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلاا بكن عسولات في منتدى اللمة تجـهيـز الـعـرائـس لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي .. نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات .. اللمة الجزائرية في برنامجنا الاسبوعي |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي .. نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات .. اللمة الجزائرية في برنامجنا الاسبوعي |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ أهـلا و سـهـلا بكـن أحبتـي تطـل اليـوم عـلى مشـارف -[ منتدى تجـهيـز الـعرائـس]- عضوة من عضوات اللمة المعروفة بخفة دمها ابنت الباهية وهران الأخت بشرى متشوقون جدا للتعرف أكثر على أختنا الحبيبه اللتي ستزورنا هذا الأسبوع .. :..:.. لنـرحـب جميـعـاً بضيفاتنـا لـهـذا الأسبـوع ..:..: @Asseli Queen قـوانيـن المشـاركـة :: احتـرام الضيـفة و المُشـاركـات بالمـوضـوع .. :: الابتعـاد عـن الاسئـلـة المحـرجـة و للضيـفه الحـريـة بـعـدم الـرد عـلى أي سـؤال تجـده تدخـلا بشـيء مـن خصوصيـاتهـا ... في امان الله