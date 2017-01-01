|[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ Asseli Queen

الموضوع في 'ركن تجهيز العروس ولوازمها' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏5 أوت 2017 على 13:46.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    12,970
    الإعجابات المتلقاة:
    33,498
    نقاط الجوائز:
    451
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    [​IMG]

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



    اهلاا بكن عسولات في منتدى اللمة




    تجـهيـز الـعـرائـس

    لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي ..

    نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات ..


    اللمة الجزائرية

    في برنامجنا الاسبوعي


    |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ




    لـتـعمـيـق أواصـر المحـبـة و التـعــارف بيـنـنـا وبينـكـن عـزيـزاتـي ..

    نفتتح كـل أسبـوع .. استضـافـة لمتمـيـزة مـن متمـيـزات ..

    اللمة الجزائرية


    في برنامجنا الاسبوعي


    |[فًيً بًيًتًنًاً عًرًوًسً]| مع عرْوُسَـةُ اَلْلَمـةُ

    أهـلا و سـهـلا بكـن أحبتـي

    تطـل اليـوم عـلى مشـارف -[ منتدى تجـهيـز الـعرائـس]-

    عضوة من عضوات اللمة المعروفة بخفة دمها ابنت الباهية وهران الأخت بشرى


    متشوقون جدا للتعرف أكثر على أختنا الحبيبه اللتي ستزورنا هذا الأسبوع ..

    :..:.. لنـرحـب جميـعـاً بضيفاتنـا لـهـذا الأسبـوع ..:..:

    @Asseli Queen


    قـوانيـن المشـاركـة


    :: احتـرام الضيـفة و المُشـاركـات بالمـوضـوع ..

    :: الابتعـاد عـن الاسئـلـة المحـرجـة و للضيـفه الحـريـة بـعـدم الـرد عـلى أي سـؤال تجـده تدخـلا بشـيء مـن

    خصوصيـاتهـا ...


    في امان الله

    [​IMG]
     
    Asseli Queen, Djaouida و Princesse Diyor معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏5 أوت 2017 على 13:46
    #1
  2. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 ماي 2017
    المشاركات:
    115
    الإعجابات المتلقاة:
    251
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algeria
    مرحبا بيك عروستنا
    لي عودة لطرح اسءلة
     
    Djaouida, Asseli Queen, عآشقة الجنـة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Princess nour, ‏5 أوت 2017 على 13:53
    #2
  3. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,930
    الإعجابات المتلقاة:
    6,824
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بسكرة
    مرحبا بها
    لي عودة
     
    Djaouida, Asseli Queen, عآشقة الجنـة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏5 أوت 2017 على 13:55
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    12,970
    الإعجابات المتلقاة:
    33,498
    نقاط الجوائز:
    451
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله
    وشراكي ختي بشرى لباس ؟؟
    اهلا بك معنا اختي

    اولا نرحبوا بيك كيما يلزمـ

    وان شاء الله نكونو خفاف عليك بالأسئلة ^^

    strawberry-sundae-chipper.jpg

    images (4).jpg

    رايحة نبدا في الاسئلة ان شاء الله يعجبك الحآل ؟
    أولا مبروووك أختي و لعقوبة للبنات كامل

    بزيــــــــآن السعد و ربي يهنيك يا اجمل عرووووووس

    - الاسم الحقيقي ؟
    - العمر ؟

    - الولاية ؟

    - الوظيفة ؟

    - الهويآت ؟

    قداه مالزال عرسك ان شاء الله ؟؟

    كم دامت فترة خطوبتك؟؟

    تعرفتي على خطيبك أم زواج تقليدي؟؟

    رايحة تسكني وحدك ولا مع عجوزتك؟؟

    وش الحاجة اللي تعجبك في خطيبك؟؟

    وش الحاجة الي تعجبو فيك ؟؟

    خدامة ولا قاعدة في الدار؟؟


    ان شاء الله تعجبك القعدة

    { هذو الأسئلة انا شخصيا نعرف اجباتهم تقريبا كامل هههه بصح لازم تجاوبي باش يتعرفو عليك البنات ^^ }
     
    Djaouida, yaso ياسمين و Asseli Queen معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏5 أوت 2017 على 14:17
    #4
  5. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    12,970
    الإعجابات المتلقاة:
    33,498
    نقاط الجوائز:
    451
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    اهلين بعروستنا الحلوة



    اللون لي تحبي تخدمي بيه جهازك ؟

    واين تحبي تروحي شهر عسل ان شاء الله ؟

    - واش هي عوايدكم في الشوفة ؟

    - واش تلبس و كيفاش تمشط العروس في الخطبة ؟

    - باش تخرج العروس عندكم من دار باباها ؟

    - شكون يخرج العروس من دارهم باباها ولا شيخها ؟

    - تحبي تسكني وحدك ولا مع عجوزتك ؟

    - واش هي انواع الحلوى لي تاخذها العروس لدار زوجها في عوايدكم ؟

    - في منطقتك واش هو الشي اللازم في تروسوا العروس ؟

    - كيفاش تفضلي المشطة ديالك بالصورة لو امكن ؟

    - بواش تحبي تخرجي من دار باباك يعني اللباس ؟



    ان شاء الله تعجبك الضيافة
     
    جيهان جوجو, yaso ياسمين, Djaouida و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏5 أوت 2017 على 14:20
    #5
  6. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    12,970
    الإعجابات المتلقاة:
    33,498
    نقاط الجوائز:
    451
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    جيهان جوجو, Twinkle Stars, yaso ياسمين و 2 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏5 أوت 2017 على 14:26
    #6
  7. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    8,334
    الإعجابات المتلقاة:
    11,497
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    وهران

    شكرا لكي اسومتي على الاستضافة
    هدي اول مرة لي يستضيفو بي في مركز التحقيق هههههههههه
     
    جيهان جوجو, yaso ياسمين, عآشقة الجنـة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏5 أوت 2017 على 14:32
    #7
  8. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,833
    الإعجابات المتلقاة:
    6,043
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    mascara
    سلام عليكم
    اولا الف مبروك ااخطوبة لعقوبة لدرية صالحة
    ان شاء الله
    قوليلي. مدام نتي من الغرب كيفي. كولاغ تاع فراشك كي غادي ديريه؟
    اسكو راح تكتري صوالح تاع تبراز ؟

    راح تكتري صوالح تاع لجهاز ولا غير صوالح لي تحتاجيهم ؟
    ونتي راكي من محبين. صوالح تقال للتصديرة و تحبي صوالح ساميل ؟​
     
    yaso ياسمين, جيهان جوجو و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Djaouida, ‏5 أوت 2017 على 14:34
    #8
  9. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    8,334
    الإعجابات المتلقاة:
    11,497
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    وهران

    اهلين وسهلين اختي
    اكي انا في انتظارك
     
    yaso ياسمين, جيهان جوجو و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏5 أوت 2017 على 14:34
    #9
  10. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    8,334
    الإعجابات المتلقاة:
    11,497
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    وهران
    اهلا ختي
    اكي ان شاء الله
     
    yaso ياسمين, جيهان جوجو و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏5 أوت 2017 على 14:39
    #10
  11. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    4,053
    الإعجابات المتلقاة:
    10,312
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    اهلا وسهلا بعروستنا
    اقامة طيبة ...لي عودة
     
    جيهان جوجو و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏5 أوت 2017 على 14:51
    #11
  12. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    8,334
    الإعجابات المتلقاة:
    11,497
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    وهران
     
    جيهان جوجو و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏5 أوت 2017 على 14:52
    #12
  13. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    19,407
    الإعجابات المتلقاة:
    32,988
    نقاط الجوائز:
    1,271
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    السلام عليكممم

    شكون عروستنا بشرى؟

    محكيتيلييييييييييييش

    مبارك حبيبتي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير:Love:
     
    جيهان جوجو و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏5 أوت 2017 على 14:56
    #13

مشاركة هذه الصفحة