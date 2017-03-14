oualid23
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السلام عليكم
أحسن طريقة لتحضير الشخشوخة
هذه الوصفة مقتبسة من هزا الموقع لا تترددو في زيارته لأن فيه العديد من الوصفات الرائعة المطبخ العصري
أحسن طريقة لتحضير الشخشوخة (الشخشوخة المباعة في المحلات )
المقادير:
500غ من الشخشوخة (التي تباع في المحلات)
قطع من الدجاج او اللحم
2 حبات كوسة او قرعة
حمص
1 بصلة مفرومة
2 فصوص ثوم مفرومين
3 ملاعق اكل زيت
1 ملعقة اكل طماطم مصبرة
فلفل اسود
ملح
فلفل احمر حاراو حلو
50غ زبدة
كيفية التحضير:
في طنجرة البخار نضع الزيت و عليه قطع الدجاج والملح و نتركه يتحمر قليلا مع القلب من حين الى اخر حتى يتحمر الجلد ثمّ نضع البصل المفروم و الثوم المفروم و جميع التوابل و الطماطم و الحمص و نقلب قليلا حتى يذبل البصل ثمّ نضيف الماء الدافئ و نترك الدجاج او اللحم يطهو.
نضع الشخشوخة في قصعة و نضيف اليها 2 ملاعق زيت و نفرك بين اليدين حتى يتشرب كل الزيت نضعها في الكسكاس و نتركها تتبخر على الطنجرة.
لما تتبخرالشخشوخة ننزع الكسكاس من الطنجرة و نضيف اليه كوبين من الماء نتركه حتى يتصفى ثم نسكبه في القصعة نفرك الشخشوخة بين اليدين كي لا تلتسق مع بعضها البعض و نتركها تجف.
نكرر عملية التفوار مرة اخرى ثمّ نسكب الشخشوخة في طنجرة اخرى و نغطيها بغطاء.
نضيف الكوسة الى المرق و نتركها تطهو.
حين يكتمل الطهو نسكب المرق على الشخشوخة دون الدجاج و الكوسة و يجب ان يكون المرق متساوي مع الشخشوخة و نضيف الزبدة ونتركه يغلي ثمّ نطفئ عليه.
أحسن طريقة لتحضير الشخشوخة
هذه الوصفة مقتبسة من هزا الموقع لا تترددو في زيارته لأن فيه العديد من الوصفات الرائعة المطبخ العصري
أحسن طريقة لتحضير الشخشوخة (الشخشوخة المباعة في المحلات )
المقادير:
500غ من الشخشوخة (التي تباع في المحلات)
قطع من الدجاج او اللحم
2 حبات كوسة او قرعة
حمص
1 بصلة مفرومة
2 فصوص ثوم مفرومين
3 ملاعق اكل زيت
1 ملعقة اكل طماطم مصبرة
فلفل اسود
ملح
فلفل احمر حاراو حلو
50غ زبدة
كيفية التحضير:
في طنجرة البخار نضع الزيت و عليه قطع الدجاج والملح و نتركه يتحمر قليلا مع القلب من حين الى اخر حتى يتحمر الجلد ثمّ نضع البصل المفروم و الثوم المفروم و جميع التوابل و الطماطم و الحمص و نقلب قليلا حتى يذبل البصل ثمّ نضيف الماء الدافئ و نترك الدجاج او اللحم يطهو.
نضع الشخشوخة في قصعة و نضيف اليها 2 ملاعق زيت و نفرك بين اليدين حتى يتشرب كل الزيت نضعها في الكسكاس و نتركها تتبخر على الطنجرة.
لما تتبخرالشخشوخة ننزع الكسكاس من الطنجرة و نضيف اليه كوبين من الماء نتركه حتى يتصفى ثم نسكبه في القصعة نفرك الشخشوخة بين اليدين كي لا تلتسق مع بعضها البعض و نتركها تجف.
نكرر عملية التفوار مرة اخرى ثمّ نسكب الشخشوخة في طنجرة اخرى و نغطيها بغطاء.
نضيف الكوسة الى المرق و نتركها تطهو.
حين يكتمل الطهو نسكب المرق على الشخشوخة دون الدجاج و الكوسة و يجب ان يكون المرق متساوي مع الشخشوخة و نضيف الزبدة ونتركه يغلي ثمّ نطفئ عليه.