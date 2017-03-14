أحسن طريقة لتحضير الشخشوخة

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السلام عليكمأحسن طريقة لتحضير الشخشوخة (الشخشوخة المباعة في المحلات )المقادير:500غ من الشخشوخة (التي تباع في المحلات)قطع من الدجاج او اللحم2 حبات كوسة او قرعةحمص1 بصلة مفرومة2 فصوص ثوم مفرومين3 ملاعق اكل زيت1 ملعقة اكل طماطم مصبرةفلفل اسودملحفلفل احمر حاراو حلو50غ زبدةكيفية التحضير:في طنجرة البخار نضع الزيت و عليه قطع الدجاج والملح و نتركه يتحمر قليلا مع القلب من حين الى اخر حتى يتحمر الجلد ثمّ نضع البصل المفروم و الثوم المفروم و جميع التوابل و الطماطم و الحمص و نقلب قليلا حتى يذبل البصل ثمّ نضيف الماء الدافئ و نترك الدجاج او اللحم يطهو.نضع الشخشوخة في قصعة و نضيف اليها 2 ملاعق زيت و نفرك بين اليدين حتى يتشرب كل الزيت نضعها في الكسكاس و نتركها تتبخر على الطنجرة.لما تتبخرالشخشوخة ننزع الكسكاس من الطنجرة و نضيف اليه كوبين من الماء نتركه حتى يتصفى ثم نسكبه في القصعة نفرك الشخشوخة بين اليدين كي لا تلتسق مع بعضها البعض و نتركها تجف.نكرر عملية التفوار مرة اخرى ثمّ نسكب الشخشوخة في طنجرة اخرى و نغطيها بغطاء.نضيف الكوسة الى المرق و نتركها تطهو.حين يكتمل الطهو نسكب المرق على الشخشوخة دون الدجاج و الكوسة و يجب ان يكون المرق متساوي مع الشخشوخة و نضيف الزبدة ونتركه يغلي ثمّ نطفئ عليه.