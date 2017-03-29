أرز لذيذ بالحبق والزعتر

الموضوع في 'وصفات الأطباق الرئيسية الحصرية والمجربة' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏29 مارس 2017.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين
    الحمد لله الذي رزقنا من فضله
    اللهم بارك لنا فيما اطعمتنا واطعمنا خيرا منه وبارك لنا فيما سقيتنا وزدنا منه

    ثلاثة اكواب ارز تقابلها سبعة اكواب ماء

    ارز
    الحبق
    الزعتر
    ملح
    ورقة صغيرة رند
    ربع عود قرفة صغييير
    ملح
    فلفل اسود وفلفل ابيض
    ملعقة كبيرة ونص طماطم مصبرة
    بصلة كبيرة + فصين ثوم
    معدنوس
    زيت الزيتون / تكون الكمية كبيرة نوعا ما /
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    على نار هاآآدئة يوضع زيت الزيتون ويقلي فيه البصل والثوم ثم يضاف الارز ومع التحريك مرة على مرة حتى يتغير لون الارز ويصبح شفافا أي انه تشرب الزيت فيضاف اليه المعدنوس وملعقةا لطماطم والزعتر والحبق والملح وفلفل ابيض واسود والرند والقرفة واالملح والماء ، تغلق طنجرة الظغط ويبقى على نار هاااددئة ثم كي تبدا الطنجرة بالتصفير احسبي شي 5 دقايق او 10 يعني لما تصفر مليح طفي عليها
    وما تفتحيش الطنجرة الا بعد 10 دقايق

    اذا لقيتي الارز طاب ، ما شاء الله
    واذا خصو شويا طياب وشفتي مازالو يصعد منو البخار اغلقي برك الطنجرة وخليه فترة ربع ساعة هكذاك بلا نار يعني البخار تعو برك يكفيه وتلقيه طاب ، انا زدتلو زوج حبات فرماج كي طاب خلطتو شويا وغلقت الطنجر بيدما حطيتو

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    Soumia hadj mohammed, ‏29 مارس 2017
    #1
  2. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    عنابة
    شكرا لك اختاه على الوصفة الرائعة
    بوركت
     
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    ميسم منصور, ‏29 مارس 2017
    #2
  3. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    الشسلام عليك
    يممممم وعلاه وعلاه سمية احشمي شوية
    راني بالجوف وزيدي البلا نتاعك يشهي ويقتل
    بصحتكم
     
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    الشآعرة الفرنسية, ‏29 مارس 2017
    #3
  4. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    لا شك على خير
    على الرحب والسعة اختي
    اهلا بك
    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    هه يا اول من مازحتها فزعلت مني انتي غالية وعزيزة علي
    والله لهو احلى خبر اتلقاه اليوم منك
    ماشاء الله تبارك الرحمن ،اعانك الله وهون عليك حملك وجعل الذي في بطنك من الذرية الصالحة يارب
    مبارك عليك ، ولا تنسيني من صالح دعائك الله يحفظك ويهنيك حبيبتي في الله
    هه خلاص منزيدش نحط مشاركات فالمطبخ الا بعد انتهاء مدة حملك
    الله يعينك اختي في الله
    [​IMG]
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏29 مارس 2017
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    الله الله يشهي تبارك الله ريحتو وصلت لعندي خلاص ههه
    يعطيك الصحة حبوبة وبصحتكم
     
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    *amani*, ‏29 مارس 2017
    #5
  6. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    اووووووويااااا سمية ختي كتلتيني :cry:
    قلبي يؤلمني ههههه
    يعطيك الف صحة يا شاطرة والله راكي فوورر الله يبارك
    بصحتكم حبيبة:Love::Love::Love:
     
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    Djaouida, ‏29 مارس 2017
    #6
  7. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    وعليك السلام ورحمة الله
    هه صااار الريحة عندك وانا لا خبر ههه
    الله يسلمك اختي ربي يحفظك ويوفقك
    اهلا بك
    خخخخخ اهلا ختيتو جويدة نتيا باين من جماعة خذلك سنيكرز ، احسن ،،، احسن ههه
    قلبك يؤلمك ، خذيلك رز بالحبق والزعتر ،،، أحسن . ؟ خههههه
    الله يسلمك ويحفظك اختي
    بارك الله فيك
    [​IMG]
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏29 مارس 2017
    #7
  8. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    الى احدى المشرفات
    راني نسيت حبة جزر مرابية
    يا ريت تعديل
    بارك الله فيكن
     
    Djaouida معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏29 مارس 2017
    #8
  9. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    يخااااااااااه
    بوه نددب نوغمال ختيتو دري في راحتك ميهمش
     
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    الشآعرة الفرنسية, ‏29 مارس 2017
    #9
  10. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    هه يا طاطا راني نستنى فالتصاميم
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏29 مارس 2017
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    ما شاء الله عليك حسب الوصفة يبدو رائع
    باذن الله
     
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    ميلينا, ‏30 مارس 2017
    #11
  12. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    ما شاء الله عليكِ حبوبتي، والله أشتهيت أتذوقه
    بيعجبني كتير طعم الزعتر والحبق
    بارك الله فيكِ على الوصفة المميزة
    بصحتكم صغنونتي
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏30 مارس 2017
    #12
  13. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    سمية مكانش حتى طلب درتيه فيقسم الطلبات والتصميم
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏30 مارس 2017
    #13
  14. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    الله يسلمك اختي ، فقط نسيت جزرة مرابية مع المقادير
    بارك الله فيك على التواجد الطيب
    الله يسلمك اختي الكبرى ، اي بيطلعلك تذوقيه لما نلتقي ان شاء الله بعمللك ياه
    ايه صحيح طعم الزعتر والحبق كثير زاكي بالاكل ما شاء الله والحمد لله على نعمه
    وفيك بارك الله يا عزيزةً على قلبي
    الله يسلمك / ههه يتخجليني بكلمة صغنونتي ولي على طولي وقامتي 1.71 م هه / الله يحفظك ويشفيك
    اها طلب بسيط حضرة المشرفة ، عندي تعديل طفيف
    لو تضيفي عند المقادير حبة جزر مبشورة
    اختي كاين غير ارجعي للموضوع تعك لي درتيه شفتك درتي شحال من تصميم للأخوات ، تمك حطيتلك
    بارك الله فيك
    [​IMG]
     
    ميلينا معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏16 أفريل 2017
    #14
  15. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
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    امممم الله يبارك يشهي ماشاء الله عليكي
    طبق ولا اروع
    لوكان تجي في ولدي ولا بنتي حاجة راني نجيك ههههههه
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏16 أفريل 2017
    #15
  16. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    الله يبارك فيك عزيزتي اسومة
    نتمنى راكي مليحة ؟
    هههه ضحكتيني ، خلاص ماله لازم نغلقو قسم الطبخ على حوامل اللمة الرائعات هه
    ربي يهنيك وتقوي بالسلامة
    احبك في الله
     
    Soumia hadj mohammed, ‏14 ماي 2017 على 20:10
    #16
  17. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة اختي سمية
    شهيتيني هههه
    نموت في روز هه
     
    عبير الغرام, ‏14 ماي 2017 على 20:14
    #17