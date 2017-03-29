أرز لذيذ بالحبق والزعتر





الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بع د ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين

الحمد لله الذي رزقنا من فضله

اللهم بارك لنا فيما اطعمتنا واطعمنا خيرا منه وبارك لنا فيما سقيتنا وزدنا منه ​



ثلاثة اكواب ارز تقابلها سبعة اكواب ماء



ارز

الحبق

الزعتر

ملح

ورقة صغيرة رند

ربع عود قرفة صغييير

ملح

فلفل اسود وفلفل ابيض

ملعقة كبيرة ونص طماطم مصبرة

بصلة كبيرة + فصين ثوم

معدنوس

زيت الزيتون / تكون الكمية كبيرة نوعا ما /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



على نار هاآآدئة يوضع زيت الزيتون ويقلي فيه البصل والثوم ثم يضاف الارز ومع التحريك مرة على مرة حتى يتغير لون الارز ويصبح شفافا أي انه تشرب الزيت فيضاف اليه المعدنوس وملعقةا لطماطم والزعتر والحبق والملح وفلفل ابيض واسود والرند والقرفة واالملح والماء ، تغلق طنجرة الظغط ويبقى على نار هاااددئة ثم كي تبدا الطنجرة بالتصفير احسبي شي 5 دقايق او 10 يعني لما تصفر مليح طفي عليها

وما تفتحيش الطنجرة الا بعد 10 دقايق



اذا لقيتي الارز طاب ، ما شاء الله

واذا خصو شويا طياب وشفتي مازالو يصعد منو البخار اغلقي برك الطنجرة وخليه فترة ربع ساعة هكذاك بلا نار يعني البخار تعو برك يكفيه وتلقيه طاب ، انا زدتلو زوج حبات فرماج كي طاب خلطتو شويا وغلقت الطنجر بيدما حطيتو



​