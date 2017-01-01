دعاء وجنات واكتشاف السر (ج2)

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏15 أفريل 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    الجزء الثاني
    -في صباح الجمعة استيقظت دعاء حوالي التاسعة صباحا لأنه يوم راحة وجنات لازالت تغوص في النوم ، بعدما غسلت وجهها ذهب للمطبخ فوجدت أمها وحدها في المطبخ ووالدها في العمل لأنه خباز ويعمل حتى بالجمعة
    دعاء: مالي أراك وحدك يا أمي أين هي زوجة عمي صفية.. وياسمين هل استيقظت أم لا؟
    الأم: لا ياحبيبتي الكل استيقظ باكرا أقصد عمك وصفية والاولاد.. ذهبوا للتنزه
    - قلتي للتنزه؟
    -نعم
    -لكن عمي لا يملك سيارة.. هل ذهبوا في الحافلة؟؟؟
    -لا ،عمك قال أنه قام باستعارة سيارة من أحد أصحابه..
    سكتت دعاء ، ثم قالت: لكن مالي أراك كأن شيئ يضايقك يا أمي
    -لا لا.. لاشيئ
    -آه يا أمي أعرفك جيدا.. ألست تحكي لي كل شيئ... هيا أمي أرجوكي...
    -لدينا عرس الأسبوع القادم لأحد أقرباء أبوك، زوجة عمك البارحة اشترت ملابس غالية وجميلة للذهاب بها إلى العرس..آه واشترت سلسلة جديدة من الذهب أما أنا فلا أملك ثياب جديدة
    بعد مدة جاء الأب علي للغذاء مع زوجته وبناته
    جنات: أرأيت يا أبي.. ياسمين وأكرم الآن في حديقة التسلية أو في مكان آخر... (قاطعها الأب) :ألا ترين يا بنيتي أنني أعمل كما أن مصاريف البيت كثيرة ، لكن أعدك في الصيف أنني سآخذكم جميعا.. أين ذاهبة يا دعاء
    -أبي شبعت أريد الذهاب إلى الغرفة
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    دعاء تفكر في الكلام التي قالت لها أمها بخصوص زوجة عمها
    دخلت جنات للغرفة فأسرعت دعاء عندها وأخذت بيدها إلى سريرها وقالت : أختي... هناك شيئ غير عادي يحدث هذا العام
    جنات: بربك مذا يحدث..
    -من أين جاءت كل هذه الرفاهية على عمي.. مرة ياسمين تتفنن في اشتراء الملابس والأدوات والحلويات. ومرة زوجة عمي تشتري أفخم الملابس والحلي ، ومرة أخرى عمي يتجول تقريبا كل جمعة مع علئلته ومنذ متى صاحبه يعيره السيارة، ناهيك عن الدراجة التي اشتراها الأسبوع الماضي لأكرم
    جنات: مابك؟ هل تحسدين عمي..آه لم أعرفك هكذا
    دعاء : اصمتي يا مجنونة كيف أحسد عمك ، هذا عمك كل صباح يصبح يتقلب في الفراش يوم يعمل وعشرة أيام لا يعمل ، من أين هذا الثراء الذي سقط عليه فجأة.. وأبي الذي ينهض على الخامسة صباحا ولا يستطيع أن يسد لنا كل حاجياتنا من ملبس ومأكل ومصاريف البيت والكراء
    جنات (بسخرية): هههه ربما فاز بجائزة يانصيب
    دعاء: أنا أتكلم بجدية وأنت تمزحين
    ذهبت جنات لمحفظتها : هيا لنراجع الدروس لا تنسي أن امتحانات شهادة المتوسط بانتظارنا
    قامت دعاء للمراجعة وقد كانت أكثر ذكاءا من جنات وقالت في نفسها (إذا كان عمي يخفي شيئ ما فلا يخف لن يهدأ لي بال حتى أعرف مذا يخفي)
    يتبع[​IMG]
    [​IMG]
     
    (الصياد), حلم كبير و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏15 أفريل 2017
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    تسلم اناملك
    حتى أنا لن يهدأ لي بال حتى
    اعرف السر؟
    في انتظار البقية
    دمتي بخير
     
    حلم كبير و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏15 أفريل 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    هههه أهلا وسهلا بك وابقي في المتابعة^^
     
    حلم كبير و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏15 أفريل 2017
    #3
  4. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    دعاء الجنات, ‏16 أفريل 2017
    #4
  5. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    دعاء الجنات, ‏16 أفريل 2017
    #5
  6. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    الجزء يخلو من العبر ..

    ولكن العبرة في الخواتيم وارجو ان تكون الخاتمة سعيدة للاختين

    طريقة تفكير الاختين خاطئة ولايجب ان يخوصا اكثر في امور تافهة
    ***

    دعاء وجنات بعد انتهاء المدرسة عادتا الى البيت فوجدتا اباهما مريض ةعلى الفراش

    بكتا من شدة .. والام كذلك .. في تلك اللحظة شعرت دعاء وجنات بشعور لم يشعرا به من قبل 00 هو شعور حب وحنان

    بسرعة احتضنت الاختان والدهما والعيون تذرف دمعا .. ثم قالتا انت اغلى ما نملك يا ابي ... فبكى الاب متاثرا بتلك الكلمات 000 ثم قال الحمد لله

    بعد ايام شفي الاب وعاشت العائلة بسعادة وحب الخير للناس ...

    .....

    احب النهايات السعيدة للقصص

    لاتبالي بكلماتي يا الاخت ..

    قصتك مؤلمة وارجوا الا تكون قصة واقعية

    ننتظر الجزء الثالث

    بارك الله فيك
     
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    (الصياد), ‏16 أفريل 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اختي الكريمة قصة جميلة وممتعة وعباراتها سهلة ومفهومة للجميع .....

    توجد اخطاء لغوية واملائية اتمنى ان تتداركيها في الحلقة القادمة إن شاء الله .

    لكن بالمجمل محاولة موفقة اشجعك للكتابة
    بارك الله فيك

    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏17 أفريل 2017
    #7
  8. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    دعاء الجنات, ‏14 ماي 2017 على 22:58
    #8