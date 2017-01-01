دعاء وجنات واكتشاف السر (ج2)

الجزء الثاني



-في صباح الجمعة استيقظت دعاء حوالي التاسعة صباحا لأنه يوم راحة وجنات لازالت تغوص في النوم ، بعدما غسلت وجهها ذهب للمطبخ فوجدت أمها وحدها في المطبخ ووالدها في العمل لأنه خباز ويعمل حتى بالجمعة

دعاء

: مالي أراك وحدك يا أمي أين هي زوجة عمي صفية.. وياسمين هل استيقظت أم لا؟

الأم

: لا ياحبيبتي الكل استيقظ باكرا أقصد عمك وصفية والاولاد.. ذهبوا للتنزه

- قلتي للتنزه؟

-نعم

-لكن عمي لا يملك سيارة.. هل ذهبوا في الحافلة؟؟؟

-لا ،عمك قال أنه قام باستعارة سيارة من أحد أصحابه..

سكتت دعاء ، ثم قالت: لكن مالي أراك كأن شيئ يضايقك يا أمي

-لا لا.. لاشيئ

-آه يا أمي أعرفك جيدا.. ألست تحكي لي كل شيئ... هيا أمي أرجوكي...

-لدينا عرس الأسبوع القادم لأحد أقرباء أبوك، زوجة عمك البارحة اشترت ملابس غالية وجميلة للذهاب بها إلى العرس..آه واشترت سلسلة جديدة من الذهب أما أنا فلا أملك ثياب جديدة

بعد مدة جاء الأب علي للغذاء مع زوجته وبناته

جنات



-أبي شبعت أريد الذهاب إلى الغرفة



دعاء تفكر في الكلام التي قالت لها أمها بخصوص زوجة عمها

دخلت جنات للغرفة فأسرعت دعاء عندها وأخذت بيدها إلى سريرها وقالت : أختي... هناك شيئ غير عادي يحدث هذا العام : أرأيت يا أبي.. ياسمين وأكرم الآن في حديقة التسلية أو في مكان آخر... (قاطعها الأب) :ألا ترين يا بنيتي أنني أعمل كما أن مصاريف البيت كثيرة ، لكن أعدك في الصيف أنني سآخذكم جميعا.. أين ذاهبة يا دعاء-أبي شبعت أريد الذهاب إلى الغرفةدعاء تفكر في الكلام التي قالت لها أمها بخصوص زوجة عمهادخلت جنات للغرفة فأسرعت دعاء عندها وأخذت بيدها إلى سريرها وقالت : أختي... هناك شيئ غير عادي يحدث هذا العام

جنات

: بربك مذا يحدث..

-من أين جاءت كل هذه الرفاهية على عمي.. مرة ياسمين تتفنن في اشتراء الملابس والأدوات والحلويات. ومرة زوجة عمي تشتري أفخم الملابس والحلي ، ومرة أخرى عمي يتجول تقريبا كل جمعة مع علئلته ومنذ متى صاحبه يعيره السيارة، ناهيك عن الدراجة التي اشتراها الأسبوع الماضي لأكرم

جنات

: مابك؟ هل تحسدين عمي..آه لم أعرفك هكذا

دعاء

: اصمتي يا مجنونة كيف أحسد عمك ، هذا عمك كل صباح يصبح يتقلب في الفراش يوم يعمل وعشرة أيام لا يعمل ، من أين هذا الثراء الذي سقط عليه فجأة.. وأبي الذي ينهض على الخامسة صباحا ولا يستطيع أن يسد لنا كل حاجياتنا من ملبس ومأكل ومصاريف البيت والكراء

جنات

(بسخرية): هههه ربما فاز بجائزة يانصيب

دعاء

: أنا أتكلم بجدية وأنت تمزحين

ذهبت جنات لمحفظتها : هيا لنراجع الدروس لا تنسي أن امتحانات شهادة المتوسط بانتظارنا

قامت دعاء للمراجعة وقد كانت أكثر ذكاءا من جنات وقالت في نفسها (إذا كان عمي يخفي شيئ ما فلا يخف لن يهدأ لي بال حتى أعرف مذا يخفي)