غيرة الزوج .... تعالو نرى على من يغار

السلام عليكم جميعا رواد قسم الحياة الزوجية

واهل لمتنا الكرام ان شاء الله يكون يوم مبارك عليكم وعلينا والله يتقبل دعائكم ودعائنا ويغفر لنا ولموتانا آمين يا رب العالمين

اليوم اردت ان اتناقش انا وإياكم حول موضوع

غيرة الرجل ....

انا لن اتحدث عن غيرة الرجل على زوجته تلك الغيرة الفطرية سواء اظهرها او لا سواء أحب زوجته او لا هي غيرة فطرية وليدة رجولة الرجل لكنني اليوم سوف أتحدث عن غيرة من نوع آخر

غيرة الزوج من أولاده

نعم سوف نتحدث عن غيرة الزوج من اولاده مما لا شك فيه ان المرأة وهي عروس تكون مدللة من طرف الزوج وحتى هو فهما يعيشان اول ايامهما في سعادة ودلال يظنان ان الزواج كله سوف يمر على هذا الشكل لكنه الحياة بحلوها ومرها وتبدأ الرحلة الحقيقة في سفينة الزواج بعد الإنجاب وهنا المشكلة التي رأيت الكثير من النسوة حولي تغيرت حياتهن 180 درجة بعد الانجاب

كل إمرأة تحمل للمرة الأولى تعيش تجربة فريدة ورائعة وهي تتحول من ابنة إلى ام وتجرب احساس الأمومة الذي لا يعوض بثمن ولكن الخطأ الشائع عند اغلب النساء هو اهمال الزوج بعد الإنجاب

رأيت الكثير من الحالات من لديهن هوس اتجاه اول مولود لهم اهتمام مفرط واهمال مبالغ فيه اتجاه الزوج فتتكون غيرة تلقائية لدى الزوج اتجاه ابنه او حتى ابنائه فكثير من النساء بعد انجاب الاولاد تنقلب على الزوج ويصبح اولادها كل حياتها وبل هناك من تحرض اولادها على والدهم بعد ان يتقدم بهم العمر وهاته الطامة الكبرى

الامومة شعور لا يعوض نعلم كلنا بهذا ولكن هل كونك اصبحت ام لاول مرة يعطيك المبرر لتهملي زوجك ان جاء الزوج من العمل يجدها اما تحمل الابن ولو كان لا يشكو من شيء فقط لمجرد انبهارها انها اصبحت ام وان طلب الاكل تشكي تعب تربية الابن وصعوبة يومها انها مشغولة قتوجه بنفسه للمطبخ ويقوم بخدمة نفسه وهناك من يجدها لم تطبخ لانها ظلت اليوم باكمله مهتمة برضيعها وهنا انا اسميه افراط في التباهي او بالعامية مخلوعة انا عندي هذي

هناك زوجات بعد تقدم العمر تجد نفسها ام ل 4 او 5 اولاد يصبح الرجل في نظرها عديم النفع او تستطيع الإستغناء عنه لانها انجبت اولاد يعوضونه طيب اسأل هذا النوع هل اولادك لن يكبرو الن يختارو زوجات لهم والبنات يتوجهن لبيت ازواجهم طيب وانت الم تفكري في الزوج الذي يفني عمره من اجلك اوليس هو الذي لن يتخلى عنك مهما صار وفرضا تخلى اليس هذا الزوج هو والد اولادك الذين تشدين ظهرك بهم ؟

ايضا هناك نوع من الزوجات تحرض اولادها على والدهم وتعملهم ان الكلمة في البيت هي كلمتها وانها صاحبة القرار فنجدهم يتوجهون لها لاخذ القرار بعكس الوالد الذي دائما عل انحياد

دعوني اتكلم قليلا عن هذا الزوج ودوره هنا

الزوج طبعا سعيد بقدوم اول مولود له ولكن لما لا يهمل الزوجة كما تفعل هي ؟ تقولون لان المرأة هي الأم وهو خارج البيت لا ابدا انا لا اراها من هذا الباب انا ارى ان الزوج عندما يختار امرأة زوجة له فهي شريكة حياة ولو ان ابنه اخطأ في حق امه سوف يعنفه بعكس الام التي دائما تترك الزوج لتقف لصالح ابن تريد تحريضه وتمرده على اهله

غيرة الزوج على اولاده غيرة قد تكون مبالغ فيها لدرجة انه يبحث عن البديل في الشارع لان مكانه من الاهتمام واهمال الزوجة له يدفعه ليجد البديل

هاته اسباب الزوجة لا تنظر لها طبعا وتتهم الزوج في حين هي صاحبة التهمة

طبعا انا طرح عليكم الموضوع من باب نظرتي البسيطة

وانتظر آرائكم خاصة انتم المتزوجات

اليكم الخط

وانتظر طبعا آرائكم انتم كرجال