توبة قبل رمضان .... ولات ريمة لعادتها القديمة

السلام عليكم جميعا ان شاء الله اموركم تمام

يا جماعة الخير اليوم ان شاء الله حبيت نحكو على سوجي

التوبة قبل رمضان ..... وريمة ترجع لعادتها القديمة بعد رمضان

تعرفو راني مريضة والجيران يجو يطلو عليا ايا فقعدة نسوية بداو يحكو على رمضان ايا وحدة منهم قالت انو هذا العام تروح للتراويح حاجة مليحة اكيد قتلها انا والله ونقدر نروح الله غالب انا نصلي فدارنا وبالقعاد قاتلي نقدر نصلي فالدار مي لالا حابة نروح نحوس شوي ونقرعج ونقسر مع البنات تفاهمنا نتلاقاو كل ليلة ونهار ما نحبوش نصلو نروحو ندورو فالليل يعني نفس المسلسل نتاع كل عام

يا الخاوة انا ما دخلني بعلاقة اي وحدة بربي نحاسب نفسي لو اختي ما ندخلش روحي فيها عليا نقولها ولنفسي اما ندخل روحي لالا مي قلقني كلامها الصراحة

علاه تصلي غير فرمضان او تلعبيها تحظي القرآن والمصحف قاع العام فوقو الغبار وعلاه المظاهر هذي قدام الناس كي ذاك اللي خاربها قاع السمانة وبالجمعة يروح يجري قدم الناس قال من قال من جماعة الجمعة اللي عباية بيضا والسبحة والسبت الجين والعشق والبحر هذا تمسخير بالدين والا لالالالا

يعرفو ربي غير فرمضان بنات يتفاهمو ويديرو رونديفو باه يولو يخرجو للتراويح على جال برك الترويح على النفس وكاين شفتهم فالنهار ما تلبسش الحجاب وفالليل دير حجاب وتروح للتراويح امرانيش فاهمة انا شكون قراهم الدين مارنيش ندخل روحي لكن شي يقلق اكيد الدين مش هاكا ما تروحيش وصي صلاتك في داركم عادي ولو كنتي متبرجة امر التبرج ربي يسهل عليك اما تلعبيها قدام الناس اللي اصلا يعرفو انو خاطيك او يشوفوك فالنهار متبرجة وفالليل بالحجاب للتراويح

التوبة هذي قبل رمضان تلحقها ختها ريمة وعاتها القديمة ورا العيد وتبدا من ليلة 27 يبدا التجهاز لموعد اخر مواعيد غرامية

ريمة وعادتها القديمة انا نقولك اقعدي يا ريمة كيما راكي وبركاي ما تلعبيها توبة نتاع رمضان لانو كل شي يعرفوه الناس اذا خادعة الناس فايقة واذا حاولي تخدعي ربي فربي يشوف ما فا القلوب احنا مش ضد التوبة توبي ومااذا بينا تكوني تقراي القرآن او تصلي مي كل العام مش يلحق رمضان تتفكري انو ربي كاين او تستغلي رمضان باه تخرجي عيب خلو رحمة ربي تنزل علينا لانو خايفين اللي ديرو فيها نتوما نخلصوها احنا

مع انو هذي الظاهرة نشوف فيها غير عند النسا بزاف لانو راجل باين اللي ما يصيليش ما يصليش قاع العام ميم يلحق رمضان ما يصليش ندعو ربي يهديهم اما انو يلعب بربي يفوت رمضان ويرجع لعقليتو نشوف فيها عند النسا بزاف

الخط ليكم واش رايكم

