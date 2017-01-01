توبة قبل رمضان .... ولات ريمة لعادتها القديمة

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏13 ماي 2017 على 17:26.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم جميعا ان شاء الله اموركم تمام
    يا جماعة الخير اليوم ان شاء الله حبيت نحكو على سوجي
    التوبة قبل رمضان ..... وريمة ترجع لعادتها القديمة بعد رمضان
    تعرفو راني مريضة والجيران يجو يطلو عليا ايا فقعدة نسوية بداو يحكو على رمضان ايا وحدة منهم قالت انو هذا العام تروح للتراويح حاجة مليحة اكيد قتلها انا والله ونقدر نروح الله غالب انا نصلي فدارنا وبالقعاد قاتلي نقدر نصلي فالدار مي لالا حابة نروح نحوس شوي ونقرعج ونقسر مع البنات تفاهمنا نتلاقاو كل ليلة ونهار ما نحبوش نصلو نروحو ندورو فالليل يعني نفس المسلسل نتاع كل عام
    يا الخاوة انا ما دخلني بعلاقة اي وحدة بربي نحاسب نفسي لو اختي ما ندخلش روحي فيها عليا نقولها ولنفسي اما ندخل روحي لالا مي قلقني كلامها الصراحة
    علاه تصلي غير فرمضان او تلعبيها تحظي القرآن والمصحف قاع العام فوقو الغبار وعلاه المظاهر هذي قدام الناس كي ذاك اللي خاربها قاع السمانة وبالجمعة يروح يجري قدم الناس قال من قال من جماعة الجمعة اللي عباية بيضا والسبحة والسبت الجين والعشق والبحر هذا تمسخير بالدين والا لالالالا
    يعرفو ربي غير فرمضان بنات يتفاهمو ويديرو رونديفو باه يولو يخرجو للتراويح على جال برك الترويح على النفس وكاين شفتهم فالنهار ما تلبسش الحجاب وفالليل دير حجاب وتروح للتراويح امرانيش فاهمة انا شكون قراهم الدين مارنيش ندخل روحي لكن شي يقلق اكيد الدين مش هاكا ما تروحيش وصي صلاتك في داركم عادي ولو كنتي متبرجة امر التبرج ربي يسهل عليك اما تلعبيها قدام الناس اللي اصلا يعرفو انو خاطيك او يشوفوك فالنهار متبرجة وفالليل بالحجاب للتراويح
    التوبة هذي قبل رمضان تلحقها ختها ريمة وعاتها القديمة ورا العيد وتبدا من ليلة 27 يبدا التجهاز لموعد اخر مواعيد غرامية
    ريمة وعادتها القديمة انا نقولك اقعدي يا ريمة كيما راكي وبركاي ما تلعبيها توبة نتاع رمضان لانو كل شي يعرفوه الناس اذا خادعة الناس فايقة واذا حاولي تخدعي ربي فربي يشوف ما فا القلوب احنا مش ضد التوبة توبي ومااذا بينا تكوني تقراي القرآن او تصلي مي كل العام مش يلحق رمضان تتفكري انو ربي كاين او تستغلي رمضان باه تخرجي عيب خلو رحمة ربي تنزل علينا لانو خايفين اللي ديرو فيها نتوما نخلصوها احنا
    مع انو هذي الظاهرة نشوف فيها غير عند النسا بزاف لانو راجل باين اللي ما يصيليش ما يصليش قاع العام ميم يلحق رمضان ما يصليش ندعو ربي يهديهم اما انو يلعب بربي يفوت رمضان ويرجع لعقليتو نشوف فيها عند النسا بزاف
    الخط ليكم واش رايكم

     
    صفاءdz معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏13 ماي 2017 على 17:26
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ليلوشتي واش احوالك لاباس !
    موضوعك شباب الله يبارك وعندو مغزى مليح
    لكن انا بالتيليفون درك :cry: فوق خمسة اسطر مانقدرش نكتب وتعرفي اختك تحب تشعر كن نبدا نكتب يصرالي شلل في الاصابع هههههه
    المهم نعربن كي العادة ههههه ونرجع بإذن الله مرة اخرى للتعبير الكتابي هههه
    ربي يحفظك ختي وربي يشفيك ان شاء الله
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏13 ماي 2017 على 22:26
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    كي العادة ..مرام ديما القدام
    ههه
    و الله يا اختي اللقطة هااذي راها تتكرر كل عام
    الناس اتوب ق في رمضان و الاشهر الاخرى خالينلها دي يماها كومبلي
    ياودي نوريلك الديفو وين راه ؟؟
    الاخلاص في العمل و الطاعو ماكانش الا من رحم ربك
    و الرياء راه داير التير عندنا و الله يجعل الخير
    و كيما قلتي الدين كلي ولى لعبة يلعبو بيها او ورقة رابحة يكسبو بيها قلوب الناس و احترامهم
    و الله يجعل الخير
    اما عليا انا الحمد لله
    ههه
    راني جايبها سوا سوا
    ههه
    خاصتني زوجة زينة و غيرها الحمد لله
    ونتي راكي طولتي يا بنت عمي
    ههه
    ها قوليلي ويكتا نجي باه نجي و نفري الامورات و ما الى ذلك ...ههه ..ها راه لحق رمضان
    ههه
    ...
    ايا الله يحفظك و يبارك فيك و يجازيك من كل خير
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏13 ماي 2017 على 22:29
    #3
  4. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    أهلا ،في رمضاان تشوفي ليجان شغل صحابه الله يبارك وحتى لبنات الصلاه وقراءة القرآن ،كلما نسمعو كلمه علينا نقولو اللهم أني صائم ،وتقولي هذا مندي وبعد العيد ،أطلقو العناااااان لي كان في عاااده يرجع ليها هههه،وليقالولو كلمة قبيحه في رمضان يحكمهم مور العيد، أنا هذي الناااس والله غير شفتهم ماشي غير نحكي ههه
     
    صفاءdz, ‏13 ماي 2017 على 22:52
    #4