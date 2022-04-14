الضيف الثاني عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا رجل يعرفني الجميع بالقمر فحتى وإن أخفتني غيوم الأيام فالجميع يعلم أنني موجود.
اقرب قسم الى قلبي هو قسم واش راك تهدر تحس روحك في داركم بين خاوتك تهدرو كلش تحكو على كلش ومكاش لي يحبسكم،
ولو كان ماشي الدنيا راهي شاغلتنا رانا ساكنين فيه مش غير وقتنا افكارنا وتخمامنا كل ليه يستاهل هاداك الركن والله ...
بلا ماننسى قسم مشكلتي يعني كي اقرا حكايات الناس ومشاكلهم تنسى همك وتحمد ربي ليل ونهار
ولكي لا أنسى فإن معرفي [اسمي في المنتدى] بالأحرف العربية. كنت مشرف على قسم الابتدائي ودروك درت ميطاسيون راني في واش راك تهدر ياخو سيريو ماخرجنيش تما .
وبالسؤال عن ما إذا كنت عضو قديم أو جديد فانا عضو قديم يعني 9 سنوات في المنتدى ليست بالشيئ الهين لكن قريب منهم او لا ماعلاباليش هوما يعرفو
سقسوهم كي يبانلهم أخوهم كاين بزاف اعضاء نعرفهم من قبل مابانوش نتمنى يكونوا بخير برك. للأسف أنا متذبذب في دخولي للمنتدى لاسباب خاصة منها العمل والحياة اللي راهي تدي وتجيب فينا.
أنا انسان ڨليل غ قاعد والمصايب طيح عليه مانعرف منين راهي تجي ضربة مور ضربة هههههه واللي ماتعرفوهاش عليا انو توجور نضحك بصح مور هاديك الضحكة هموم الدنيا مخبية، والحمد لله.
ولكي لا أنسى حطوني في كرسي الاعتراف نظن العام الماضي غسلوني غسيل الدوارة بصح مخلوفالهم قاع العديان هههههه.
غ ماتحوسوش تعرفو ماوراء الكواليس بسكو الحجر يبكي لوكان نبدا نهدر كيما تقول الشاعرة خلوني في نيتي ماتجبدوليش ماتجبدوليش.
هل عرفتم الآن من أكون؟