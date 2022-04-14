الضيف الثاني عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,646
النقاط
2,301
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DIVIDER3 COL.jpg

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين

وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين

DIVIDER3 COL2.jpg

أنا رجل يعرفني الجميع بالقمر فحتى وإن أخفتني غيوم الأيام فالجميع يعلم أنني موجود.
اقرب قسم الى قلبي هو قسم واش راك تهدر تحس روحك في داركم بين خاوتك تهدرو كلش تحكو على كلش ومكاش لي يحبسكم،
ولو كان ماشي الدنيا راهي شاغلتنا رانا ساكنين فيه مش غير وقتنا افكارنا وتخمامنا كل ليه يستاهل هاداك الركن والله ...
بلا ماننسى قسم مشكلتي يعني كي اقرا حكايات الناس ومشاكلهم تنسى همك وتحمد ربي ليل ونهار

ولكي لا أنسى فإن معرفي [اسمي في المنتدى] بالأحرف العربية. كنت مشرف على قسم الابتدائي ودروك درت ميطاسيون راني في واش راك تهدر ياخو 😂 سيريو ماخرجنيش تما 😎.
وبالسؤال عن ما إذا كنت عضو قديم أو جديد فانا عضو قديم يعني 9 سنوات في المنتدى ليست بالشيئ الهين لكن قريب منهم او لا ماعلاباليش هوما يعرفو
سقسوهم كي يبانلهم أخوهم كاين بزاف اعضاء نعرفهم من قبل مابانوش نتمنى يكونوا بخير برك. للأسف أنا متذبذب في دخولي للمنتدى لاسباب خاصة منها العمل والحياة اللي راهي تدي وتجيب فينا.

أنا انسان ڨليل غ قاعد والمصايب طيح عليه مانعرف منين راهي تجي ضربة مور ضربة هههههه واللي ماتعرفوهاش عليا انو توجور نضحك بصح مور هاديك الضحكة هموم الدنيا مخبية، والحمد لله.
ولكي لا أنسى حطوني في كرسي الاعتراف نظن العام الماضي غسلوني غسيل الدوارة 😂😁 بصح مخلوفالهم قاع العديان هههههه.
غ ماتحوسوش تعرفو ماوراء الكواليس بسكو الحجر يبكي لوكان نبدا نهدر كيما تقول الشاعرة خلوني في نيتي ماتجبدوليش ماتجبدوليش.

هل عرفتم الآن من أكون؟


ramadan-yajma3na.gif
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,646
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,355
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ههههههه هو هلال رمضان كي يقرب رمضان يبان هههههه
ما نقولش اسمه حتى نشوف بقية الاخوة

بالمناسبة هو مهبول من مهابيل اللمة هههههههه
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,590
النقاط
491
هههههه الحضور فوول
ما ان تطرح سكون الموضع يحضر الجميع
برافوو
 
D

dahman kz

:: عضو فعّال ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,692
النقاط
511
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
طريقته في وصف نفسه و الكتابه واضحه انه جليلوس ههه
 
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