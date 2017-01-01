الرقاد و بيع البلاد

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏14 ماي 2017 على 22:49.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    خير عليكم يا ناس اللمة
    ما تشيقوش ياسر
    ما ألفتش قصيدة جديدة على الانتخبابات و البرلمان ...مزال
    ههه
    ياودي ق حبيت نهدر برك على الحالة هنا مؤخرا
    اسيدي الحكاية راها رقدت Gاع
    و الخيوة فاتحين و لا خبر كلي ماهمش هنا
    ها ريGلو رواحكم... و الله العظيم
    موالف التنبيهات ما تحبسش يا بن عمي
    و ضروك ولى الواحد مشتاG تنبيه ولا زوج
    ما تقولوليش امتحانات و مانيش عارف ...رانا كلنا عندنا امتحانات لكن نفتحو هنا مين ذاك
    والخيوة فاتحين gاع ...ياودي لا امتحانات لا والو ...الخيوة حكمهم فيروس القاد و بيع البلاد
    ههه
    خخخ
    ها افطنوا شوي و لا نبدا نجبد فيكم بالسماء واحد واحد
    ههه
    المهم حبيت نلفت انتباهكم برك بلي لازم نشجعو بعضانا و نعاونو بعضانا
    و اللي فيها الخير ربي سبحانو يجيبها
    و
    السلام عليكم

     
    مشاغب, sقطر الندىs, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏14 ماي 2017 على 22:49
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكور أخي على التنبيه بارك الله فيك وفعلا مؤخرا كامل متكاسلين وان شاء الله نستدركوا الوضع .

    يعطيك الصحة ع الاهتمام .

    بالتوفيق.
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏15 ماي 2017 على 13:15
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    بلاك تخيلوا أرواحهم صايمين و راهم راقدين
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ميلينا, ‏15 ماي 2017 على 13:58
    #3
  4. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    بلاد العجب ^^
    السلام عليكم
    اهلا ابا قريدس كنت رايحة ندير اعجاب و نروح برك
    باه يلحقك تنبيه و مانخليهاش في قلبك
    ههه بصح معليش نرد
    ههه وي صح الحالة راهي راقدة تاع الصح
    مي الغايب حجتو معاه
    في رمضان و مع العطلة بلاك تنشط الحالة شوية
    راك عارف مش وين تروح تلقى انتقطاعات الجزائر
    المهم لي راه يقرا ربي ينجحو
    لي مريض ربي ينجحو
    لي خطب و لا تزوج ربي يكملوا
    لي عندي ظروف ربي يفرج عليه

    و في امان الله و حفظه
     
    sقطر الندىs, ‏15 ماي 2017 على 14:22
    #4
  5. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    سلاموووو
    حبيت يلحقلك تنبيه
    هاهم لحقو زوج من عندي واحد اعجاب واحد مشاركة
    زيدو نتوما راهو حاب يشوف لمة ضواة
    منذ سنين كانت اللمة دائما مشتعلة لكن اليوم هي منطفأة مانيش فاهم علاه
    كل واحد وظروفه لكن على اقل اظربو طلة علينا
    مهم ليوم عقبت اختبار رياضيات ادعولي بالتوفيق
     
    مشاغب, ‏15 ماي 2017 على 14:37
    #5