الرقاد و بيع البلاد

السلام عليكم خير عليكم يا ناس اللمة ما تشيقوش ياسر ما ألفتش قصيدة جديدة على الانتخبابات و البرلمان ...مزال ههه ياودي ق حبيت نهدر برك على الحالة هنا مؤخرا اسيدي الحكاية راها رقدت Gاع و الخيوة فاتحين و لا خبر كلي ماهمش هنا ها ريGلو رواحكم... و الله العظيم موالف التنبيهات ما تحبسش يا بن عمي و ضروك ولى الواحد مشتاG تنبيه ولا زوج ما تقولوليش امتحانات و مانيش عارف ...رانا كلنا عندنا امتحانات لكن نفتحو هنا مين ذاك والخيوة فاتحين gاع ...ياودي لا امتحانات لا والو ...الخيوة حكمهم فيروس القاد و بيع البلاد ههه خخخ ها افطنوا شوي و لا نبدا نجبد فيكم بالسماء واحد واحد ههه المهم حبيت نلفت انتباهكم برك بلي لازم نشجعو بعضانا و نعاونو بعضانا و اللي فيها الخير ربي سبحانو يجيبها و السلام عليكم