الرقاد و بيع البلاد

السلام عليكم

خير عليكم يا ناس اللمة

ما تشيقوش ياسر

ما ألفتش قصيدة جديدة على الانتخبابات و البرلمان ...مزال

ههه

ياودي ق حبيت نهدر برك على الحالة هنا مؤخرا

اسيدي الحكاية راها رقدت Gاع

و الخيوة فاتحين و لا خبر كلي ماهمش هنا

ها ريGلو رواحكم... و الله العظيم

موالف التنبيهات ما تحبسش يا بن عمي

و ضروك ولى الواحد مشتاG تنبيه ولا زوج

ما تقولوليش امتحانات و مانيش عارف ...رانا كلنا عندنا امتحانات لكن نفتحو هنا مين ذاك

والخيوة فاتحين gاع ...ياودي لا امتحانات لا والو ...الخيوة حكمهم فيروس القاد و بيع البلاد

ههه

خخخ

ها افطنوا شوي و لا نبدا نجبد فيكم بالسماء واحد واحد

ههه

المهم حبيت نلفت انتباهكم برك بلي لازم نشجعو بعضانا و نعاونو بعضانا

و اللي فيها الخير ربي سبحانو يجيبها

و

السلام عليكم

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