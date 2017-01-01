الله يبارك في الطريق

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة missing heart, ‏16 ماي 2017 على 19:20.

  1. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
    ان شاء الله الكل بخير يارب :giggle::giggle:
    عندي زمان مازرتش الركن هدا وعندي مدة وانا نخمم ندير الموضوع وهدا وين كتب ربي
    واحد الحاجة مقلقتني ،تصرا معي ومع بنات بزاف واللي هي : معاكسات الله يبارك في الطريق :mad::mad:
    ومانعرف بالاك حتى مع الدكور من الجنس المخيف موش اللطيف :p:p:p
    ايا تكوني ماشية فرحمة ربي حتى ياتيكي داك الكائن من حيث لاتدرين : اوووووووووه الله يبارك :rolleyes::rolleyes:
    روح كمل طريقك ،لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم :mad::mad:
    البارح اختكم رايحة للدار ،واحد المخلوق الكائن الفضائي هبط عليا من حيث لا ادري:alien::alien::alien:
    كون جا ماشي فالطريق او مستحيل نسمعو لكن كان فطاكسي ياعباد ربي
    حبس ديك الطاكسي قدامي وفتح النافدة لما رفدت راسي وقاللك : اوه الله يبارك ( بيني وبينكم الحمد لله على واش عطاني ربي لن مافهمتش على واه يقصد نظن على الحجاب :unsure::unsure::unsure:)
    المهم قلتلو فقلبي لا حول ولا قوة الى بالله العلي العظيم روح كمل طريقك الله لا تربحك
    مارانيش فاهمة كيفاه يخموا :unsure::unsure::unsure:
    يعني لما تقللها الله يبارك يعني ماراكش تعاكس فيها ولا واش ؟:unsure::unsure:
    يعني مدام تقول تبارك الله زعمة عجباتك تمدح فيها ؟؟؟؟؟؟؟؟:unsure::unsure:
    والله ماقدرت نفهمهم :censored::censored:
    ياك كيف كيف ،صوا كي تقللها لعنة الله او لما تقللها تبارك الله :cautious::cautious:
    اصلا فهمني واش دخلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:mad::mad::mad:
    انت واجبك تغض البصر ،وادا قدر ربي وطاحت عينك وشفت وحدة متربية قول الله يباارك لكن فقلبك
    علاه تسمع فيها و في الناس ؟
    وادا شفت وحدة العكس واجبك تقول ربي يهديها ويهدي والديها
    نورمالمون هدا هو واجبنا كمسلمين ولا راني غالطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ولكم الخط
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه

     
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    missing heart, ‏16 ماي 2017 على 19:20
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاااته

    أهلا حبيبتي شيمااء وأخيرا شيماء تحكي بالعامية فاللمة ههههه:oops:
    بالنسبة لموضوعك صح مشكل كبير
    صراحة أنا بما أني حاليا نلبس الجلباب متلقايش ناس يوجهولي الكلام إلا قلة يعني ينقص بزاف
    كيما أنا صراتلي مرة كنت طالعة فالدروج مين السانتيفي تع ميلة أيا وحاكمة في يدي بورطابلي هكا وطالعة مع صحاباتي يعني
    ويجي واحد هكا هابط حكم بورطابلي هكااا وزاد طلقو شغل حب يخلعني
    أنا صح تشوكييت قلت بورطابلي راح بصح فريمو تحيري والله ويجي واحد وراه قرب ليا قالي أختي هدا مشي مربي علابيها دارلك هكا
    هههه نطقت ليه صاحبتي قالتلو أنتوما في 2 مش مربيين:LOL:
    أنا بقيت ساكتة والله كارثة
    ولا فالجامعة أنا نمشي وواحد جا ليا قالي معليش ختي نهدر معاك؟؟ زعما وش يهدر معايا بفففف يعيوو
    بصح أنا كملت طريقي شغل ماسمعتو ما شفتو
    والله يحيرو يا أختي ولا كي تكوني ماشي وواحد يقرب ليك يقولك الله يبااارك تاني كيما قالك صح تستعجبي
    والله الله يهدينا على كل حال و يعافينا
    فريمو تتشوكاي

    وكاين الي يحيروا أكتر تلقايه خاطب ويدير هكا هو يمشي مع مرتو وهو يشوف فالبنات تاني

    إيه أختي ونوصيك كيما نوصي روحي جامي تردي ولا تديري أي جاست لأي واحد فالطريق يحب يهدر معاك ولا يلوحلك كلام تجاهليه كأنه لم يكن خلي روحك ديما عزيزة أختي

    وبارك الله فيك أختي موضوع مهم
     
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    Twinkle Stars, ‏16 ماي 2017 على 20:45
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    يا غلام وعلاه ما رميتهاش في التوش ههه
    هذي هي اللي صايرة مع الاركاداش {تعني صديق بالتركية } اللي يعاكس فيك
    خخخ الزين الباهي يا عمري الله غالب عوض لا يسب يقول الله يبارك باش ما يعاينش هاكي تعرفي العين حق
    معليه ساعفيهم ساعفيهم بيسك القروب الآخر نتاع البنات المتعري راهو هبلهم خااصة مع فصل الصيف وين يكثر الديمممونش والبونتاكور
    والملابش الفضفاضة كي قلك الله يباارك راهو دار مزية ما تلوموناش ياناس
    القلب مضغة لا تتحمل واش راهم يديرو البنات بففففف لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني رايح نصوم رمضان في الجاامعة سهل يا مسهل
     
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    hakim story, ‏16 ماي 2017 على 20:52
    #3
  4. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

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    قوليلو
    يبارك في سلامتك :)
     
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    باتنية و نص, ‏16 ماي 2017 على 20:55
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاااته

    أهلا حبيبتي شيمااء وأخيرا شيماء تحكي بالعامية فاللمة ههههه:oops:

    اهلا بيك حبيبة ،ترحب بيك الجنة ان شاء الله
    علمتوني والحمد لله ههههههههههههههه

    بالنسبة لموضوعك صح مشكل كبير
    صراحة أنا بما أني حاليا نلبس الجلباب متلقايش ناس يوجهولي الكلام إلا قلة يعني ينقص بزاف

    هاو حتى انا راني بالجلباب هدا الشيء اللي خلاني نتشوكا ونخرج على عقلي
    والله نهار درت الجلباب وخرجت مع اختي الصغيرة ،واحد الواحد راجل كبير فعمر ابي نسيت واش قاللي حتى تنرفيت

    كيما أنا صراتلي مرة كنت طالعة فالدروج مين السانتيفي تع ميلة أيا وحاكمة في يدي بورطابلي هكا وطالعة مع صحاباتي يعني
    ويجي واحد هكا هابط حكم بورطابلي هكااا وزاد طلقو شغل حب يخلعني

    كون جيت انا يدي كف ثلاثي الابعاد
    الوقاحة ،اكيد موش من عندي نقل لصحبتي ليلى هي تضربو هههههههههههههههههههه

    أنا صح تشوكييت قلت بورطابلي راح بصح فريمو تحيري والله ويجي واحد وراه قرب ليا قالي أختي هدا مشي مربي علابيها دارلك هكا
    هههه نطقت ليه صاحبتي قالتلو أنتوما في 2 مش مربيين:LOL:

    كون جيت انا نبوسها على خدها ،بارك الله فيها ههههههههههههههه

    أنا بقيت ساكتة والله كارثة

    واش رايحة تقولي ؟
    كي حالتي لما تصرا نبقى ساكتى متشوكيا ،ولما نوصل للدار ونتفكر تديرلي الجلطة

    ولا فالجامعة أنا نمشي وواحد جا ليا قالي معليش ختي نهدر معاك؟؟ زعما وش يهدر معايا بفففف يعيوو
    بصح أنا كملت طريقي شغل ماسمعتو ما شفتو

    نفس واش كنت ندير ومازال ندير ،الا ادا كان يققرا معي وسالني ادا نقرو ولا لا او نريبوندي حاجة اخرى نو

    والله يحيرو يا أختي ولا كي تكوني ماشي وواحد يقرب ليك يقولك الله يبااارك تاني كيما قالك صح تستعجبي
    والله الله يهدينا على كل حال و يعافينا
    فريمو تتشوكاي

    شوفي ،والله وكون جا على رجليه يبقى يحكي معي منا لغدوة الصباح مانسمعو
    لانو عقلي فبلاصة خلاف كل مانمشي فالطريق ماسمعش لكلام الناس ههههههههههههه
    لكن هو بطاكسي ،يعني قلت كون حتى يدخل فحيط من بعد قلت استغفر الله هههههههههههههههههه

    وكاين الي يحيروا أكتر تلقايه خاطب ويدير هكا هو يمشي مع مرتو وهو يشوف فالبنات تاني

    اللي خاطب هداك او كارثة اكثر

    إيه أختي ونوصيك كيما نوصي روحي جامي تردي ولا تديري أي جاست لأي واحد فالطريق يحب يهدر معاك ولا يلوحلك كلام تجاهليه كأنه لم يكن خلي روحك ديما عزيزة أختي

    تعرفي الحيط اللي نعدي عليه ؟ هكداك نديرو
    وبالاك والحيط نقيمو عليه والله ويكونو فيه الف مانحكي معاه والحمد لله
    مستحيل من سابع المستحيلات نحكي مع طفل فالطريق مهما كان
    الله يحفظك حبيبة ،ماتعرفينيش مليح فالافار هدي هههههههههههههه
    مرة واحد درس معي فالمتوسط لقاني فالطريق كلمني حطيتو فالثقيل قال اوه تتكبر علينا كيف كيف وكانو ماقال والومن بعد قال ولا هكدا خير نستعرف بيك
    قلتلو فقلبي زرع وحدك هههههههههههههههههه
    وكان ماشي موراي ويحكي

    وبارك الله فيك أختي موضوع مهم

    وفيكي بارك الرحمن حبيبة
    اوووووووه شحال فرحانة انك جيتي ورديتي على موضوعي هنا
    الله يبارك حبيبة ربي يكمل بعقلك يارب
    وكاشما تتفكري ارواحي ،الموضوع موضوعك
    تحياتي القلبية حبيبة
    في امان الله وحفظه
     
    missing heart, ‏16 ماي 2017 على 21:02
    #5