الله يبارك في الطريق





أهلا حبيبتي شيمااء وأخيرا شيماء تحكي بالعامية فاللمة ههههه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاااتهأهلا حبيبتي شيمااء وأخيرا شيماء تحكي بالعامية فاللمة ههههه



اهلا بيك حبيبة ،ترحب بيك الجنة ان شاء الله

علمتوني والحمد لله ههههههههههههههه



بالنسبة لموضوعك صح مشكل كبير

صراحة أنا بما أني حاليا نلبس الجلباب متلقايش ناس يوجهولي الكلام إلا قلة يعني ينقص بزاف



هاو حتى انا راني بالجلباب هدا الشيء اللي خلاني نتشوكا ونخرج على عقلي

والله نهار درت الجلباب وخرجت مع اختي الصغيرة ،واحد الواحد راجل كبير فعمر ابي نسيت واش قاللي حتى تنرفيت



كيما أنا صراتلي مرة كنت طالعة فالدروج مين السانتيفي تع ميلة أيا وحاكمة في يدي بورطابلي هكا وطالعة مع صحاباتي يعني

ويجي واحد هكا هابط حكم بورطابلي هكااا وزاد طلقو شغل حب يخلعني



كون جيت انا يدي كف ثلاثي الابعاد

الوقاحة ،اكيد موش من عندي نقل لصحبتي ليلى هي تضربو هههههههههههههههههههه





هههه نطقت ليه صاحبتي قالتلو أنتوما في 2 مش مربيين

أنا صح تشوكييت قلت بورطابلي راح بصح فريمو تحيري والله ويجي واحد وراه قرب ليا قالي أختي هدا مشي مربي علابيها دارلك هكاهههه نطقت ليه صاحبتي قالتلو أنتوما في 2 مش مربيين

كون جيت انا نبوسها على خدها ،بارك الله فيها ههههههههههههههه



أنا بقيت ساكتة والله كارثة



واش رايحة تقولي ؟

كي حالتي لما تصرا نبقى ساكتى متشوكيا ،ولما نوصل للدار ونتفكر تديرلي الجلطة



ولا فالجامعة أنا نمشي وواحد جا ليا قالي معليش ختي نهدر معاك؟؟ زعما وش يهدر معايا بفففف يعيوو

بصح أنا كملت طريقي شغل ماسمعتو ما شفتو



نفس واش كنت ندير ومازال ندير ،الا ادا كان يققرا معي وسالني ادا نقرو ولا لا او نريبوندي حاجة اخرى نو



والله يحيرو يا أختي ولا كي تكوني ماشي وواحد يقرب ليك يقولك الله يبااارك تاني كيما قالك صح تستعجبي

والله الله يهدينا على كل حال و يعافينا

فريمو تتشوكاي



شوفي ،والله وكون جا على رجليه يبقى يحكي معي منا لغدوة الصباح مانسمعو

لانو عقلي فبلاصة خلاف كل مانمشي فالطريق ماسمعش لكلام الناس ههههههههههههه

لكن هو بطاكسي ،يعني قلت كون حتى يدخل فحيط من بعد قلت استغفر الله هههههههههههههههههه



وكاين الي يحيروا أكتر تلقايه خاطب ويدير هكا هو يمشي مع مرتو وهو يشوف فالبنات تاني