السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة ان شاء الله الكل بخير يارب عندي زمان مازرتش الركن هدا وعندي مدة وانا نخمم ندير الموضوع وهدا وين كتب ربي واحد الحاجة مقلقتني ،تصرا معي ومع بنات بزاف واللي هي : معاكسات الله يبارك في الطريق ومانعرف بالاك حتى مع الدكور من الجنس المخيف موش اللطيف ايا تكوني ماشية فرحمة ربي حتى ياتيكي داك الكائن من حيث لاتدرين : اوووووووووه الله يبارك روح كمل طريقك ،لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم البارح اختكم رايحة للدار ،واحد المخلوق الكائن الفضائي هبط عليا من حيث لا ادري كون جا ماشي فالطريق او مستحيل نسمعو لكن كان فطاكسي ياعباد ربي حبس ديك الطاكسي قدامي وفتح النافدة لما رفدت راسي وقاللك : اوه الله يبارك ( بيني وبينكم الحمد لله على واش عطاني ربي لن مافهمتش على واه يقصد نظن على الحجاب ) المهم قلتلو فقلبي لا حول ولا قوة الى بالله العلي العظيم روح كمل طريقك الله لا تربحك مارانيش فاهمة كيفاه يخموا يعني لما تقللها الله يبارك يعني ماراكش تعاكس فيها ولا واش ؟ يعني مدام تقول تبارك الله زعمة عجباتك تمدح فيها ؟؟؟؟؟؟؟؟ والله ماقدرت نفهمهم ياك كيف كيف ،صوا كي تقللها لعنة الله او لما تقللها تبارك الله اصلا فهمني واش دخلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انت واجبك تغض البصر ،وادا قدر ربي وطاحت عينك وشفت وحدة متربية قول الله يباارك لكن فقلبك علاه تسمع فيها و في الناس ؟ وادا شفت وحدة العكس واجبك تقول ربي يهديها ويهدي والديها نورمالمون هدا هو واجبنا كمسلمين ولا راني غالطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولكم الخط تحياتي احترامي وتقديري في امان الله وحفظه