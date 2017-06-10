تحضير زلابية البنان

*** زلابية البنان *** المقادير:تحضير زلابية بنان - صندوق الضمان vnsf الأم - 0.25 كاءس زيت - 2 ملاعق كبيرة سكر - كاءس سميد متوسط - حبة بيض او 2 - fanlya - العسل - زيت للقلي طريقة التحضير:زلابية البنان 1- في كسرونة نضع ماء و سكر زيت وعلى نار حتى يغلي نضيف سميد دفعة واحدة و نخلط على نار حتى تصبح عجينة و تتجمع 2- ننزعها من النار ثم نضيف فانيليا و بيض و نخلط حتى تتشرب البيض و نملا كيس حلواني و نضع ورق طهي فوق صنية و بكيس حلواني نصنع اصابع و نتركهم يرتاحو حوالي 10د و نغطهم 3- نضع زيت في مقلاة بكمية كبيرة ولمي يسخن زيت نطهي اصابع زلابية حتى يحمرو ثم الى عسل بارد و منكه باليمون و نقطرقهم ثم تقدم باردة ***و بصحتكم زلابية البنان*** طريقة تحضير صابلي بالنوتيلا: طريقة تحضير صابلي بالنوتيلا - wasataf