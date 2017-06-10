تحضير زلابية البنان

الموضوع في 'ركن المشروبات والتحليات' نشر بواسطة abdessalam12, ‏10 جوان 2017.

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  1. abdessalam12

    abdessalam12 :: عضو منتسِب ::

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    *** زلابية البنان ***
    [​IMG]

    المقادير:تحضير زلابية بنان

    1. - صندوق الضمان vnsf الأم
    2. - 0.25 كاءس زيت
    3. - 2 ملاعق كبيرة سكر
    4. - كاءس سميد متوسط
    5. - حبة بيض او 2
    6. - fanlya
    7. - العسل
    8. - زيت للقلي
    طريقة التحضير:زلابية البنان
    1. 1- في كسرونة نضع ماء و سكر زيت وعلى نار حتى يغلي نضيف سميد دفعة واحدة و نخلط على نار حتى تصبح عجينة و تتجمع
    2. [​IMG]
      2- ننزعها من النار ثم نضيف فانيليا و بيض و نخلط حتى تتشرب البيض و نملا كيس حلواني و نضع ورق طهي فوق صنية و بكيس حلواني نصنع اصابع و نتركهم يرتاحو حوالي 10د و نغطهم

    3. [​IMG]3- نضع زيت في مقلاة بكمية كبيرة ولمي يسخن زيت نطهي اصابع زلابية حتى يحمرو ثم الى عسل بارد و منكه باليمون و نقطرقهم ثم تقدم باردة
      ***و بصحتكم زلابية البنان***

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    صمت المشاعر, Soumia hadj mohammed و **laila** معجبون بهذا.
    abdessalam12, ‏10 جوان 2017
    #1
  2. **laila**

    **laila** :: عضو فعّال ::

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    tebessa
    هايلة يعطيك الصحة

    انا نديرها بطريقة اخرى تجيني بنينة و مقرمشة
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    **laila**, ‏12 جوان 2017
    #2
  3. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    يعطيك الصحة
    نموت عليها هادي زلابية ههههه
    راح نجربها ان شاء الله
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏12 جوان 2017
    #3
  4. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    صح صيامك اخي ومشكور على الوصفة اظنه يوجد خلل في كتابة المقادير
    مفهتش وش راكي قاصد بهدي :
    1. - صندوق الضمان vnsf الأم
    شحال كمية الماء المستعملة

    بارك الله فيك
     
    **laila** معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏14 جوان 2017
    #4
  5. **laila**

    **laila** :: عضو فعّال ::

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    tebessa
    تبانلي كاس ونص ما والله اعلم
     
    **laila**, ‏14 جوان 2017
    #5
  6. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    ربي يبارك فيك
     
    taleb2011, ‏1 أوت 2017 على 14:59
    #6

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