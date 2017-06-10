السلام عليكم

صح فطورك اختي

وربي يشفيها في هذا الشهر المبارك

يا اختي بلاك برك مقدرتش تتعود على

حياة التقاعد ،بصح قلتي انتي هي لي كانت حابة تتقاعد

ممكن تكون فترة وتجوز عليها ، حاولي انتي تساعديها باش تعمر

وقتها بين قراءة القران و تصلي في الجامع صلاة التراويح مثلا ، واديها تزور الاقارب نتاعكم عمري لها وقتها بابسط الامور باش متلقاش وقت تفكر فيه في الحاجة لي ضارتها و بلاك تنسى و ترجع كيما كانت



دعواتي لامك الغالية بالشفاء و نوصيك حاجة اصبري معاها قد المستطاع واعتبريها طفلة ،الطفل يحتاج عناية كبيرة وحب كبير وهكاك امك تهلي فيها مام تحسي حنانتها غايبة عليك .