مشكلتي أمي ..إرجعي يا أمي

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏10 جوان 2017.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
    :: وإنتظر النصح والتوجيه ::
    كلمة المرور: 4algeria2017

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    557
    الإعجابات المتلقاة:
    3,284
    نقاط الجوائز:
    51
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    صحا فطوركم اخوتي واخواتي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير
    اليوم خاوتي وخواتاتي جيت نحكيلكم قصة .هاد القصح من حياتي الخاصة .لعل وعسى قلبي يرتاح قليلا من العبئ الثقيل الذي احمله ..
    أمي ..أمي حية ترزق والحمد الله يا رب ..لكن يا اخوتي امي ليست معنا ..أمي تركتنا منذ زمن ..
    قصة امي لا أدري لعلها سحر او شيء ..
    امي كانت انسانة عادية تحبنا ..كانت تعمل ..في المؤسسة التي كنت ادرس بها .وبحكم انها كبرت قلتها ماما علاه ماتهزيش التقاعد وهي كانت كل مرة تحكي مع ابي وتقولو وجظلي الدوسي تاع التقاعد 4 سنوات ..وهي تتقووولو لكن فهاديك السنة انا اصريت انها تهز التقاعد ويا ريتني ماتدخلت لانو راني نحس روحي انا سبب فالحالة الي وصلت ليها .فالعام اللي هزت فيه ماما التقاعد بدات الحالة الصحية تاعها تتدهور بدات تنقص تنقص حتى ولات جلد على عظم ..ادينها لأطباء كامل ولكن ماعنظها حتى مرض ..ومع مرور الأيام ولات كانها ماهيش عايشة معانا .ديما بالها مشغول وتخمم انا قلت بلاك من الخدمة والدار ماولمتهاش كي قعدت فيالدار ..لكن يا اخوتي ماما ولات ماتحبناش ..ماتحكيش معانا خلاص .ماتسقسيش علينا وماتحوسي علينا ..كأننا أيتام ..صدقوني اني نكتب والدموع في عينيا ..ولات ديما مسبوطة .ديمة متكية فالسرير ماتحكيش خلاص معانا كانها في عالم آخر ..تتكلم ساعات فقط مع الوالد ..صدقوني انا ساعات نفقد اعصابي ونولي نعيط عليها بدون قصد ونقولها علاه راكي مسبوطة اشغلي روحك بشيء ما ديري شي .اتفرجي تلفزيون اقراي قرآن استغفري وشهدي .لكن دون جدوى كانني اتكلم مع حجر ..اصعب ما فيوالحياة انو ربي يبليك في والديك ..كانني بدون أم ..صدقوني عييت نلقى حل باه تولي كيما كانت ..وانا قلبي عيا من هاد الحالة حاب يشوف ماما كيما كانت بكري تتهلى فينا وتسقسي علينا وتضحك معانا وتفرح معانا وترجع صحتها كيما كانت ..
    اديناها للراقي لكن دون جدوى لا يوجد حل ..
    دعواتكم باه ربي يفرج عليا وعلى والديا وعايلتي ..صدقوني اصعب حاجة تشوف يماك حية وتحس روحك يتيم ..
    سامحوني طولت عليكم .في امان الله
     
    عآشقة الجنـة, chr-ndj, lakeb و 5 آخرون معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏10 جوان 2017
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    19,408
    الإعجابات المتلقاة:
    32,997
    نقاط الجوائز:
    1,271
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الله يشفي أمك يا رب وترجع كيما كانت من قبل
    حاولوا تستفسرو منها وش كاين وشبيها فوش راهي تفكر بلاك عندها مشكل ملقاتش لمن تحكيه ماعرف
    شوفو واحد منكم يتقرب منها ويستفسر
     
    لؤلؤة قسنطينة, lakeb, فتاة حساسة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏10 جوان 2017
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    4,053
    الإعجابات المتلقاة:
    10,318
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    السلام عليكم
    صح فطورك اختي
    وربي يشفيها في هذا الشهر المبارك
    يا اختي بلاك برك مقدرتش تتعود على
    حياة التقاعد ،بصح قلتي انتي هي لي كانت حابة تتقاعد
    ممكن تكون فترة وتجوز عليها ، حاولي انتي تساعديها باش تعمر     وقتها بين قراءة القران و تصلي في الجامع صلاة التراويح مثلا ، واديها تزور الاقارب نتاعكم عمري لها وقتها بابسط الامور باش متلقاش وقت تفكر فيه في الحاجة لي ضارتها و بلاك تنسى و ترجع كيما كانت

    دعواتي لامك الغالية بالشفاء و نوصيك حاجة اصبري معاها قد المستطاع واعتبريها طفلة ،الطفل يحتاج عناية كبيرة وحب كبير وهكاك امك تهلي فيها مام تحسي حنانتها غايبة عليك .
     
    لؤلؤة قسنطينة, lakeb, Twinkle Stars و 1 آخرون معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏10 جوان 2017
    #3
  4. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 مارس 2010
    المشاركات:
    2,521
    الإعجابات المتلقاة:
    2,342
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    كان الله في عونكي اختاه ورزقك القوة والشجاعة وفرج عنكي وعن عائلتكي يا رب
    ضعي ثقتك في الله وحاولي انكم تخرجوها من العالم اللي راها فيها ربي يكون معاكم ويعطيكم القوة ..
     
    Twinkle Stars, لؤلؤة قسنطينة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    فتاة حساسة, ‏10 جوان 2017
    #4
  5. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    8,864
    الإعجابات المتلقاة:
    41,988
    نقاط الجوائز:
    451
    وعليكم السلام
    اذا ما نفعش الطب العلمي شوفو الطب النبوي من القرىن يعني الرقية او تشوف طبيب نفسي
    لانو ممكن الام نتاعك عندها ازمة نفسية نتاع تقاعد بزااف اللي تصرالهم هذي الامور لانهم مكانوش محددين خطة معينة للتقاعد يعني
    يحسب انو رايح يدوم في روتين العمل من بعد يخرج للحياة ويخرج لكمية كبيرة من الوقت يصرالو شوك
    ربي يشافي الوالدة البكي ماهوش رايح ينفع لكن الصح هو انكم تتحركو بالوالدة هنا ولهيه وربي يفرج سلام
     
    sanaya, لؤلؤة قسنطينة و Twinkle Stars معجبون بهذا.
    hakim story, ‏10 جوان 2017
    #5
  6. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    6,529
    الإعجابات المتلقاة:
    7,978
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار لله
    الله يشفي أمك يا رب وترجع كيما كانت من قبل
     
    lakeb, لؤلؤة قسنطينة و Twinkle Stars معجبون بهذا.
    إلياس, ‏10 جوان 2017
    #6
  7. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2008
    المشاركات:
    16,250
    الإعجابات المتلقاة:
    20,410
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Nëvêr Lànd
    السلآم عليكم

    ربي يشافيها و يعافيها و يرجعها احسن من الي كانت

    جربوا الرقية حننونتي ارقولها الما و مدولها تشرب وتقربي من أمك بالشوية بالاك كااش ما راه عندها كوني عونا لها
    ربي يفرج عليكم اختي
     
    lakeb, لؤلؤة قسنطينة و Twinkle Stars معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏10 جوان 2017
    #7
  8. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,807
    الإعجابات المتلقاة:
    5,300
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم
    نتوما حاولوا تخلقو لها جو فالدار يخليها تفرح
    و نظن سبابها هو التقاعد ممكن بطلت الهدمة وكما قال الأخ حكيم مكانتش موجدة خطة مقبل
    و كذلك ممكن موالفة يوميا تتلاقى مع حباباتها فالخدمة ومبعد صابت روحها وحدها وهاذ الشي أثر عليها
    علاهاذيك أو شي صارحها هدر معاها سقسيها وشبيك و بكي لها ثاني
    ثانيا : شاركها شويا من وقتك خرجها ولا عيط لكاش خالة ولا عمة تجي تونسها
    ثالثا:
    ديفوا ريح معاها مثلا و شغل المكرو وحط برنامج مفيد برنامج إيجابي برنامج يخلي طاقة الإنسان عالية
    كأبسط مثال برنامج خواطر لأحمد الشڨيري ولا برامج مصطفى حسني
    دير روحك نتا راك تبع وهي راهي تسمع معاك
    و كذلك جيبولها طبيب نفسي
    ومتعيطش عليها لأنو هنا وين يبان البر الحقيقي بالوالدين
    أنا الأم نتاعي كانت عندها حالة مشابهة مي مش ڨاع هاكا
    هي كانت تسكت مخليتهاش مام ديفوا تتقلق مني كنسقسيها ونهدر معاها و بعد فترة ولليوم ولات تحب بزاف تريح معايا
    وربي فرج ياأخ
    سلام
     
    لؤلؤة قسنطينة, Twinkle Stars و lakeb معجبون بهذا.
    sanaya, ‏11 جوان 2017
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    3,055
    الإعجابات المتلقاة:
    6,142
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإنسان حينما يتقدم به العمر تجيه وساوس داخليه بلا اسباب ولا مسببات انما هي حالة نفسيه حينما يكون ليس قادرا على العطاء كما كان فغياب الاهتمام به تجعله غير مهتم بأي كان وتلك تعزى للوساوس التي تنتابه .. كثيرا من الناس مروا بتلك الحاله .. نسأل الله لوالدتك الشفاء العاجل ...
     
    لؤلؤة قسنطينة, Twinkle Stars و lakeb معجبون بهذا.
    aljentel, ‏11 جوان 2017
    #9
  10. lakeb

    lakeb :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 فيفري 2016
    المشاركات:
    60
    الإعجابات المتلقاة:
    45
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    48 غليزان
    Salam 3alykom
    Akhi rabi ychafi pmak w nchlh trja3 kima Kant
    W ana ngolk haja akhi l7al lwahid doha ll3omra
    Blk s7our wla haja
    Hta ana Khalti Kant mrida 10 snin w Kant ghir jld 3la 3dam w dawat bzzzf w raht 3and ra9i bzzzzzf w mkan walo
    W dinaha l 3omra ryht 3adi w lhamdolilah
    Kolchi b maktoub rabi sob7ano
    W alah ychafiha w rabi ykoun m3akom
     
    Twinkle Stars و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    lakeb, ‏11 جوان 2017
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    10,575
    الإعجابات المتلقاة:
    37,857
    نقاط الجوائز:
    1,801
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    آآه يا ربي والله نقرا في كلامك وقلبي يتقسم على النص
    سورتو حنان الأم ووجودها بجانبك مايعوضو والو والله، صوتها برك كأنو مسكن لكل جروح الانسان
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    المهم نوافق كامل الخاوة واش قالو بالاخص الاخت سنايا والاخ حكيم، جربو الرقية خاطر ساعات كاين
    رقاة مايديروش خدمتهم على أكمل وجه يعني جربو مع راقي ثاني وثالث وشوفو ترا يمكن أسباب سحر
    ويمكن حالة نفسية كيما قالك الاخ حكيم جربو اديوها عند طبيب نفسي هو يعرف حالتها ويعرف كيفاه ينطقها
    ويعرف كيفاه يكتشف سبب هاد الحالة بالاضافة أنكم ماتخليوهاش وحدها كيما قاتلك الاخت سنايا احكيو معاها
    حتى ولو ماتسمعش او ماتردش احكي معاها على واش يصرا معاك يوم كامل اعتني بيها واوقفي عليها وحسسيها بعطفك وحنانك عليها
    واذا قريتي القرآن اقرايه بصوت عالي قدامها، المهم ماتخليوهاش وحدها خاطر الوحدة ماش مليحة ليها
    حتى وماكانش تفاعل معاكم من عندها بصح وهكاك وماتخليوهاش وحدها
    وربي يفرج ان شاء الله عليكم وربي يشفيهالكم يارب رانا في رمضان وايام مباركة كتريلها الدعاء من عندك
    والدعاء من عندنا وان شاء الله ربي يفرج عليها وأي تحسن في حالتها طمنينا عليها
    ربي يحفظهالكم ويخليهالكم ان شاء الله
    تحياتي
     
    Twinkle Stars و lakeb معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جوان 2017
    #11
  12. أمين 27

    أمين 27 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 أوت 2015
    المشاركات:
    247
    الإعجابات المتلقاة:
    353
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    مستغانم
    يا رب اشفيها و ترجع احسن مما كانت
    مشي كامل الرقاة كيف كيف .. زيدي شوفيهم
     
    Twinkle Stars و lakeb معجبون بهذا.
    أمين 27, ‏11 جوان 2017
    #12
  13. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    19,408
    الإعجابات المتلقاة:
    32,997
    نقاط الجوائز:
    1,271
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    السلام عليكم

    أختي لو أنتم في بنات فالدار بزاف ممكن تخدموا وتخلوها تقعد بزاف وتخمم فأمور بزاف ربما تدخلها وساوس تولي تفكر وتمرض مع روحها وتقلق

    ربما يكون هذا سبب ننصحك لو كنتو بزاف بنات كيما قلتلك متخلوهاش تقعد وأنتم تخدموا كلش لا خلوها تشغل نفسها بأعمال حسسوها بلي راكم تحتاجوها سقسوها فأمور

    مثلا وين نحط هادي كيفاش ندير هادي مام أنتي علابالك قوليلها ماما فكريني نسيت علميني هادي

    ولا ماما تعيشي ديري ديك الحاجة أعطوها خدمة كل يوم هكا تخدم نفسها خير من كيما عقلها يبقى يخدم فأمور تمرضها ربما
     
    chr-ndj و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏11 جوان 2017
    #13
  14. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 فيفري 2017
    المشاركات:
    366
    الإعجابات المتلقاة:
    754
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    *-°
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وصح رمضانكم
    اللهم ازل الباس عن عبادك الضعفاء
    اولا انت لا دخل لك في ماحدث لامك وخير مافعلته الحاحك على تقاعدها وان دل على شيء فلحبك لها
    بخصوص الحالة النفسية أستبعدها بنسبة كبيرة ... فمن خلال وصفك اي حالة لامراة تعمل في مؤسسة تربوية ان تغفل اولادها وزوجها صحتها .
    بخصوص الأطباء لم يكشفوا عن مرض نتمنى ذلك وعافانا الله واياكم من الامراض ومع ذلك غيروا وجهتكم الى اطباء آخرين . وفي هذه الحالة المرض ايضا لا يمنع من التقرب من الاولاد والزوج .. ومايحدث لامك مامن مرض يسبب كل ما وصفته جملة واحدة .
    بخصوص انكم رقيتموها .. غيروا راقي اخر واخر يكون موثوقا ويرقي رقية ششرعية ومتمكن من الرقية . وفي رايي أمك لازمها رقية وسارعوا بها . والشفاء بيد الله.. ولن يصيبها الا ماكتب الله لها .
    ركزوا على الرقية في هذه الحالة
    ويسر الله امركم وفى امكم .. دعواتنا لها في صلاتنا .
     
    قلم مغرور, ‏11 جوان 2017
    #14
  15. **laila**

    **laila** :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 جوان 2009
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    1,600
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    tebessa
    اديها لطبيب نفسي اختي يتابع حالتها و ربي يشفيها ان شاء الله
     
    **laila**, ‏12 جوان 2017
    #15
  16. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جانفي 2012
    المشاركات:
    1,350
    الإعجابات المتلقاة:
    1,078
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    M'sila - bba
    اتمنى من صاحب او صاحبة الموضوع ان يتصل بي على الخاص ...ربما هناك ترابط وتشابه بين قصته و ما مررت به انا مع أمى ... لكن انا هاذ المرحلة كانت ،2008 رغم اختلاف الاسباب ...نحن الان فى مرحلة متقدمة للأسف ..
    .اتمنى له التوفيق و نشاء الله تولى الأم كما كانت .....
     
    chr-ndj, ‏5 أوت 2017 على 19:34
    #16

مشاركة هذه الصفحة