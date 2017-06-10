السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحا فطوركم اخوتي واخواتي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم خاوتي وخواتاتي جيت نحكيلكم قصة .هاد القصح من حياتي الخاصة .لعل وعسى قلبي يرتاح قليلا من العبئ الثقيل الذي احمله .. أمي ..أمي حية ترزق والحمد الله يا رب ..لكن يا اخوتي امي ليست معنا ..أمي تركتنا منذ زمن .. قصة امي لا أدري لعلها سحر او شيء .. امي كانت انسانة عادية تحبنا ..كانت تعمل ..في المؤسسة التي كنت ادرس بها .وبحكم انها كبرت قلتها ماما علاه ماتهزيش التقاعد وهي كانت كل مرة تحكي مع ابي وتقولو وجظلي الدوسي تاع التقاعد 4 سنوات ..وهي تتقووولو لكن فهاديك السنة انا اصريت انها تهز التقاعد ويا ريتني ماتدخلت لانو راني نحس روحي انا سبب فالحالة الي وصلت ليها .فالعام اللي هزت فيه ماما التقاعد بدات الحالة الصحية تاعها تتدهور بدات تنقص تنقص حتى ولات جلد على عظم ..ادينها لأطباء كامل ولكن ماعنظها حتى مرض ..ومع مرور الأيام ولات كانها ماهيش عايشة معانا .ديما بالها مشغول وتخمم انا قلت بلاك من الخدمة والدار ماولمتهاش كي قعدت فيالدار ..لكن يا اخوتي ماما ولات ماتحبناش ..ماتحكيش معانا خلاص .ماتسقسيش علينا وماتحوسي علينا ..كأننا أيتام ..صدقوني اني نكتب والدموع في عينيا ..ولات ديما مسبوطة .ديمة متكية فالسرير ماتحكيش خلاص معانا كانها في عالم آخر ..تتكلم ساعات فقط مع الوالد ..صدقوني انا ساعات نفقد اعصابي ونولي نعيط عليها بدون قصد ونقولها علاه راكي مسبوطة اشغلي روحك بشيء ما ديري شي .اتفرجي تلفزيون اقراي قرآن استغفري وشهدي .لكن دون جدوى كانني اتكلم مع حجر ..اصعب ما فيوالحياة انو ربي يبليك في والديك ..كانني بدون أم ..صدقوني عييت نلقى حل باه تولي كيما كانت ..وانا قلبي عيا من هاد الحالة حاب يشوف ماما كيما كانت بكري تتهلى فينا وتسقسي علينا وتضحك معانا وتفرح معانا وترجع صحتها كيما كانت .. اديناها للراقي لكن دون جدوى لا يوجد حل .. دعواتكم باه ربي يفرج عليا وعلى والديا وعايلتي ..صدقوني اصعب حاجة تشوف يماك حية وتحس روحك يتيم .. سامحوني طولت عليكم .في امان الله