اللمة الجزائرية تعرف على اهلها * دعوة *

السلام عليكم اخي الفاضل

اول شي عيدك مبارك انت واهلك وكل احبتك من قريب او بعيد

ما خطتته جميل جدا حنينك للعودة ومراقبتك لنا ونحن نكتب المواضيع وندردش وفي الحقيقة مراقبتك لمستشفى المجانين وحسن سيرته مستشفى العاقل فيه مجنون مرتبة اولى وهذا ما جعلنا نختلف عن باقي المنتديات فانا انتسبت لعدة منتديات ولسنوات مع فارق بين كل منتدى ومنتدى لكن تبقى الاخوة والعلاقات الجميلة التي نكسبها من هاته المنتديات هي الاروع ما يحصل في كل حياتنا نعرف اصدقاء في شبكات التواصل ولكنهم مزيفون لان علاقة الشبكة قد تزول وقد تكون كاذبة واغلبها كذلك يزيف فيها الانسان شخصيته ويرسم كل ما يريد لنا لكن المنتدى نخاطب عقله وتفكيره نخاطب لحظاته وهو منفعل وفرح وحزين وهاته لا يمكن نزييفها ولهذا ابتعدت عن شبكات التواصل وجل وقتي في المنتدى

ما اقوله من خلال موضوعك ان اللمة جمعتنا وكل وافد جديد الاكيد يجد مكان شامخ لكم انتم من لكم الاولوية واصحاب المكان ونحن نكمل وندعوكم للعودة كالبيت مهما كثر الاولاد والاحفاد يبقى الكبير في البيت مهم جدا للم اقراد الاسرة

ادعو الزوار للتسجيل معنا وندعو الغائبون ان يخصصو وقت للدخول لاعطائنا من تجاربهم سواء هنا او في الواقع فلا ندري اي كلمة تفتح ابواب الخير وتساعدنا

مشكور اخي على كلامك الرائع وعلى محبتك للمنتدى وللم شمل الاحباب

شكرا لك بوركت

