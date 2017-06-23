اللمة الجزائرية تعرف على اهلها * دعوة *

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أبـFARIDـوفيصل, ‏23 جوان 2017.

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  1. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    الا تستحق ...
    لا يختلف اثنان ان اللمة طبعت فينا كمنتسبين لسنوات وسما لا يزول ولن يزول باذن الله مادامت الامانة محفوظة ... والجهود والافكار التي بذلها المشاركين منذ الانطلاقة مصونة والذكريات والحكايات بكل اصنافها راسخة في عقولنا يربطنا بها دوما جسر الحنين والشوق لها ولاصحابها ولزمنها .

    ومايشجعنا الى الولوج في المنتدى مرارا وتكرارا لفترات متقاربة او بعيدة هو مشاركات ومبادرات المنتسبين الجدد ( يغيرونا:) ) ونشاطهم المختلف لانه وان غبنا وغاب البعض من ابناء المنتدى فان الاستمرارية يثبتها ويقويها ويعززها المنتسب الجديد فهي كالبناء الشاهق او السور العظيم كل فترة وكل حقبة تجد ايادي موهوبة ومبدعة رائعة تضع اللبنة على اللبنة لتحافظ على بيت الجميع وموروث وذكريات الجميع فتحفظ الماضي وتخلده وتبني الحاضر وتثبته وتشيد للمستقبل طريقه وتعبده .
    وكذلك الاستمرارية التي يحمل اعبائها الاوفياء اعانهم الله وحفظ ثوابهم وضاعف اجرهم .

    اخوتي واخواتي تصفحي موضوع ،، عودة الاحبة .. لبنات وسيدات المنتدى افرحني واسعدني لرؤية مشهد عودة الغائب الى اهله وحضن بيته وان كان الانسان في واقعه المعاش بين اهله من اهل بيته واقاربه لا يغادرهم فان اهلا اخرين هنا في اللمة يستحقون فعلا العودة اليهم والاشتياق لهم والالتقاء بهم .

    لقد حرك في نفسي احساسا بان العيون التي تشاهد وتزور المنتدى ولم ينقطع ناظرها عليها اكيد ترغب في العودة فعليا ليس لاستذكار مافات ولا لاعادة النمط الذي الفه كل واحد منا او لاعادة الجو الذي برز فيه حينه ولكن لمعاودة التجربة الجميلة من جديد واعمار واثراء محتوى اللمة من جديد وسط هذا الستايل والاظافات والتحديثات التي دعم بها المنتدى لزرع ذكريات واحداث جديدة وخلق نمط ونسق جديد وبعث جو للابداع والمساهمة والمشاركة من جديد . لا تستطيع ان ترجع زمنك للوراء ولكن تستطيع عمل زمن مشابه من جديد . على الاقل لا تفقد كل شيء .

    لا تستطيع بمواضيع ونشاطات واعمال ومبادرات على الاقل كن حاظرا باعجاب وابتسامة وتشجيع ...

    قد يوجد تثاقل وتكاسل ...

    قد يوجد عتب وتعب ..

    قد يكون فقدان امل وانتكاسة من الحياة ومن الناس ...

    لا وقت لا فرصة لا قدرة لا رغبة ..

    مشاغل متاعب مشاكل حياة واوضاع واهتمامات جديدة ...

    فقط لا يكون كبر وعجب :)

    نشعر بالاعياء من المنتدى بسبب ومن دون سبب لكن الاكيد ان العودة لا تكون الا الى هنا فهل نشهد مزيدا من عودة الاحبة .... وهل نشعر بابتساماتهم من وراء الشاشات :)

    تحية للجميع ومودة وتقدير لكل منتسب لماوي صيام وقيام مقبول و عيد مبارك سعيد لكم ولاهاليكم ربي يجعل ايامنا كلها سعيدة بالخير والطاعات .
    وثقوا بي لا يوجد بديل وشبيه للمنتديات ولا لذكريات واصدقاء المنتديات ولا لفوائد ومغانم المنتديات .
     
    التعديل الأخير: ‏23 جوان 2017
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏23 جوان 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    أهلا بسيدي الفاضل
    سيدي للمة سحر فالوالج إليها سيتعلق قلبه بها
    و يولع فؤاده بحبها

    يتمتع المار بين أقسامها
    و يحس بدفء الأأخوة بين جنباتها
    لأنها عايلة تشاركك أفراحك و احزانك

    فكم بكينا لبعض و من أجل بعض
    و كم ضحكنا من بعض و لبعض

    غضبنا و نصحنا و ناصحنا و تناصحنا
    لكن يبقى حب لله يوحدنا فيقر القاسي و الداني

    سيدي تواجدكم و انتم ساداتنا شيء يزيدنا قوة و إلهاما
    لا نريد مواضيعكم بقدر حاجتنا لحكمتكم و استشارتكم

    فاللمة كالبيت إذا غاب الكبيبر غاب الكثير و غاب التدبير
    قبل يومين كنت أفكر بغلق موضوع لسبب رأيه مخالفا
    لكن و أنا أدقق وجدت ردك
    فقلت في نفسي أيعقل ان أرى أن الموضوع مخالفا و أبا الفضل يشم أزهاره
    فتريثت لوقت و ترزنت حتى اتضح لي أي مخطيء في الزاوية التي كنت أرى منها الموضوع

    سيدي نحتاج إليكم لتنصحونا و ترشدونا و تشدوا على أيدينا

    شكرا لك سيدي على عبق كلماتك و كأنها ريح مسك و عنبر
     
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    الامين محمد, ‏23 جوان 2017
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم اخي الفاضل
    اول شي عيدك مبارك انت واهلك وكل احبتك من قريب او بعيد
    ما خطتته جميل جدا حنينك للعودة ومراقبتك لنا ونحن نكتب المواضيع وندردش وفي الحقيقة مراقبتك لمستشفى المجانين وحسن سيرته مستشفى العاقل فيه مجنون مرتبة اولى وهذا ما جعلنا نختلف عن باقي المنتديات فانا انتسبت لعدة منتديات ولسنوات مع فارق بين كل منتدى ومنتدى لكن تبقى الاخوة والعلاقات الجميلة التي نكسبها من هاته المنتديات هي الاروع ما يحصل في كل حياتنا نعرف اصدقاء في شبكات التواصل ولكنهم مزيفون لان علاقة الشبكة قد تزول وقد تكون كاذبة واغلبها كذلك يزيف فيها الانسان شخصيته ويرسم كل ما يريد لنا لكن المنتدى نخاطب عقله وتفكيره نخاطب لحظاته وهو منفعل وفرح وحزين وهاته لا يمكن نزييفها ولهذا ابتعدت عن شبكات التواصل وجل وقتي في المنتدى
    ما اقوله من خلال موضوعك ان اللمة جمعتنا وكل وافد جديد الاكيد يجد مكان شامخ لكم انتم من لكم الاولوية واصحاب المكان ونحن نكمل وندعوكم للعودة كالبيت مهما كثر الاولاد والاحفاد يبقى الكبير في البيت مهم جدا للم اقراد الاسرة
    ادعو الزوار للتسجيل معنا وندعو الغائبون ان يخصصو وقت للدخول لاعطائنا من تجاربهم سواء هنا او في الواقع فلا ندري اي كلمة تفتح ابواب الخير وتساعدنا
    مشكور اخي على كلامك الرائع وعلى محبتك للمنتدى وللم شمل الاحباب
    شكرا لك بوركت
     
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    ليليا مرام, ‏23 جوان 2017
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    يا الكحلوشة خلعتيني منين جاك هاذ العقل يا المهبووووولة
    يا المغيارة مني ههههههههههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏23 جوان 2017
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    يسمحلي صاحب الموضوع راه البنادم هذا يخلط فيا
    ياااا واسمك انا عاقلة نتوما هبلتوني قارية وخموس عليا وشابة موت يا الغيور
    ايوا وماكان لاه ندابزو فدار الناس عيب اخرج من موضوع الراجل وروح لموضوعك وديرلي اشارة وتشوف اليوم ندخلك كومة
     
    التعديل الأخير: ‏23 جوان 2017
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    ليليا مرام, ‏23 جوان 2017
    #5
  6. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    اهلا بالأخ وعيدك مبارك...باختصار ..اللمة لها طعم خاص لايشبه شيء .رغم تعدد المنتديات لكن تبقى اللمة هي سيدة الميدان....
    شكرا لك على كلماتك الراقية النابعة من القلب..ادامكم الله وجزاكم الله خيرا .بوركت
     
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    *amani*, ‏23 جوان 2017
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    إذن هي الحرب خخخخخخخخخخخ
    ماكان لاه تطلبي مني السماح في العيد
    و راني جاي ناكل المقروض وجديلي 3 كلو مع السكات
    هههههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏23 جوان 2017
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    اللمة
    انا نطلب السماح جامي درتها قارع فلوتوروت راه جاي السماح ضرك. نحلك ونبكي انا ما نعرف. لا عيد لاعاشورا
    ما درناش القاطو 3 كيلو يا لطيف فيل. اهل لكهف. كتت راقد قرون الفجع دير ريجيم كليت حقك وحق الجيران
    ايا اخرج من موضوع الراجل وماتخلطش فيا

    اسمحلي خويا فريد ابو فيصل الله غالب خصاتو طريحة
     
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    ليليا مرام, ‏23 جوان 2017
    #8
  9. لاريمان

    لاريمان
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    السلام عليكم
    موضوع جميل جدا وكلماته مؤثرة فعلا المنتدى بيتنا الثاني دخلنا لنفيد ونستفيد وان شاء الله سنبقى لنعطي افضل ماعندنا
    وانتم الله يبارك لكم الفضل الكبير على بقاء المنتدى شامخ...
    عودة ميمونة استاذ
    وعيدكم مبارك
     
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    لاريمان, ‏23 جوان 2017
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    الجزائر
    أسلوب راقي و ثروة لغوية هائلة و كلمات مؤثرة تحكي على اللمة و روعة عائلتها ،ما يجمع هذه العائلة المخفية هو الاحترام المتبادل و الاحساس باالام الغير بصدق و لما كانت هذه الميزات التي نفتقدها في مجتمعنا اصبح الحنين يجذبنا الى اللمة و اهلها
    الاعضاء الجدد يشعلون المصباح عندما يخفت
    تحية لكل اهل اللمة و لمنشأ اللمة
     
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    ميلينا, ‏23 جوان 2017
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    البارح كنت متعبة دخلت كضيف اقرأ المواضيع واذا بي ارى لك ردا اخي وسيدي امين اللمة الجزائرية
    قلت اكيد انت لم تنس اللمة ولم تغادرها رغم الظروف
    كلماتك تزيدنا وتزيد الاعضاء الجدد حماسا تجعلهم يواصلون رفع راية الرقي والتقدم لهذا المنتدى الراقي ومتابعة مابناه الاقدمون
    دمت بالف خير
    وكل عام وانت بألف خير
     
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    أم ياسمينdz, ‏24 جوان 2017
    #11
  12. sami44

    sami44 :: عضو شرفي ::

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    السلام عليكم
    عيدك مبارك اخي افريد
    كم اشتاق لتلك الايام وكم اتمنى عودتها
    موضوعك طيب طيبة قلبك وضهور اسمك في اللمة كفيل بأن يزرع الثقة فينا ويعيد للمنتدى ولو قليل من نكهة الماضي القريب
    منتدى اللمة صرح طويل وعريض وفيه من الوجوه والقامات ما يغني العضو من ولوج امنتدى اخر منهم من غاب غياب الشمس ننتضر ضهوره مرة اخرى ومنهم من اعاقته المشاكل اليومية ومتطلبات الحياة اليومية ومنهم من تزوج واصبحت الخبزة والاولاد همه ولا وقت لديه للضهور
    اما بالنسبة للمنتسبين الجدد ارى نجوم جدد في سماء المنتدى يمكنهم استخلاف الاسلاف واتمام الطريق حتى اني اقرا مواضيع بعضهم بتمعن واجد لدة فيها تعيدني لسنة 2009

    انا شخصيا غادرت المنتدى ما يقارب السنة لكن هناك شعور يجعلني ادخل اللمة زائرا في الاسبوع مرة ومؤخرا قررت العودة للبيت اللدي تربيت فيه ما يقارب التسع سنوات
    اتمنى عودة المجلات كما كانت سابقا وخاصة مجلة (لمتكم)
    اسمى التحايا وارق عبارات الاحترام والتقدير لكل من حمل المشعل وساهم في بناء هدة السفينة ولو بكلمة شكر او موضوع قصير
    ولسان حالي يقول لا خوف على اللمة وفيها خويا فريد والاخ فتحي
     
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    sami44, ‏24 جوان 2017
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    اهلا بناس بكري ...82 هه
    اهلا و سهلا
     
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    habchisalaheddin, ‏24 جوان 2017
    #13
  14. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    لاجل هذه المشاعر الحقيقية الصادقة والنوايا المخلصة والعزيمة الدائمة والطموح المستمر والفهم النقي الذي يظهر من خلال مداخلاتكم نبقى وتبقى اللمة بيتنا الذي لا نغادره ولا ننساه ولا نتركه .
    اللمة شجرة مثمرة باستمرار في كل الفصول .
    اهل اللمة الطيبون عيدكم مبارك سعيد .
    الاخوة والاخوات هنا مشكورين جزيل الشكر على كرمكم وطيب اخلاقكم .
     
    التعديل الأخير: ‏24 جوان 2017
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏24 جوان 2017
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    واشبيهم نتاع 82 يا نتاع 2017
    ضرك الهدرة بالاعوام زعمى ذاك جيل قديم ونتوما الجديد ياخي حالة منين ذاك تقول الوحدة تضربك بمقلى
     
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    ليليا مرام, ‏24 جوان 2017
    #15
  16. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    ليليا اعجبني فيك روح المسامحة . لايظهر عليك العصبية ماشاء الله .
    واش تديري بالمقلى ؟
     
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏24 جوان 2017
    #16
  17. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    عمي فريد مراكش تشوف مليح واقيل ههههههههه
    ياو هذي العصبية اون بيرصون ههههه ماشي ماتظهرش
     
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    Skor m@k, ‏24 جوان 2017
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    اللمة
    سلام عليكم خويا ابو فريد وفيصل
    ايه انا نسامح بصح حتى نضرب
    المقلى نضرب بيها صلاح للوجه نرجعولو اكسترا بلا داخل اصحاب 82 زعمى حنا كبار راحت علينا وهو انوش
    خلي نكمل نقلي ومن بعد تبان طريق هههه
     
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    ليليا مرام, ‏24 جوان 2017
    #18
  19. Amine7N

    Amine7N :: عضو فعّال ::

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    الســلام عليكم
    والله عــزفت سيمفونية الحنين لأيــام مضت يا أبو فيصل
    اللمة ديما ساكنة في القلب
    مالقري الواحد ديفوا يجي يطل عليها غير زائــر وميطلقش
    اللمة هاذي عرفنا فيها احباب وأصحاب وناس غالية
    وربي يدومها
    صــح فطوركم
     
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    Amine7N, ‏24 جوان 2017
    #19
  20. secret de coeur

    secret de coeur :: عضو مَلكِي ::

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    عمو فريد نورت اللمة باإطلالتك
    والله اللمة لها طعم خاص وتحمل ذكريات في ثناياها
    لا ولن نصنع مثلها في اي صفحات اخرى من العالم الإفتراضي
    كما قلت نغيب احيانا ويشدنا الحنين ونعود ثانية وهي دواليك
    سنوات مرت وتمُر لكن مكانة اللمة رفيعة في قلب كل منتسب لها
    عيد مبارك لكل اللماويين وكل الأمة الإسلامية
    وأدام لمتنا ع الخير والبركات
     
    الصحافية الساخرة و أبـFARIDـوفيصل معجبون بهذا.
    secret de coeur, ‏24 جوان 2017
    #20
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