اللمة الجزائرية تعرف على اهلها * دعوة *

الا تستحق ... لا يختلف اثنان ان اللمة طبعت فينا كمنتسبين لسنوات وسما لا يزول ولن يزول باذن الله مادامت الامانة محفوظة ... والجهود والافكار التي بذلها المشاركين منذ الانطلاقة مصونة والذكريات والحكايات بكل اصنافها راسخة في عقولنا يربطنا بها دوما جسر الحنين والشوق لها ولاصحابها ولزمنها . ومايشجعنا الى الولوج في المنتدى مرارا وتكرارا لفترات متقاربة او بعيدة هو مشاركات ومبادرات المنتسبين الجدد ( يغيرونا ) ونشاطهم المختلف لانه وان غبنا وغاب البعض من ابناء المنتدى فان الاستمرارية يثبتها ويقويها ويعززها المنتسب الجديد فهي كالبناء الشاهق او السور العظيم كل فترة وكل حقبة تجد ايادي موهوبة ومبدعة رائعة تضع اللبنة على اللبنة لتحافظ على بيت الجميع وموروث وذكريات الجميع فتحفظ الماضي وتخلده وتبني الحاضر وتثبته وتشيد للمستقبل طريقه وتعبده . وكذلك الاستمرارية التي يحمل اعبائها الاوفياء اعانهم الله وحفظ ثوابهم وضاعف اجرهم . اخوتي واخواتي تصفحي موضوع ،، عودة الاحبة .. لبنات وسيدات المنتدى افرحني واسعدني لرؤية مشهد عودة الغائب الى اهله وحضن بيته وان كان الانسان في واقعه المعاش بين اهله من اهل بيته واقاربه لا يغادرهم فان اهلا اخرين هنا في اللمة يستحقون فعلا العودة اليهم والاشتياق لهم والالتقاء بهم . لقد حرك في نفسي احساسا بان العيون التي تشاهد وتزور المنتدى ولم ينقطع ناظرها عليها اكيد ترغب في العودة فعليا ليس لاستذكار مافات ولا لاعادة النمط الذي الفه كل واحد منا او لاعادة الجو الذي برز فيه حينه ولكن لمعاودة التجربة الجميلة من جديد واعمار واثراء محتوى اللمة من جديد وسط هذا الستايل والاظافات والتحديثات التي دعم بها المنتدى لزرع ذكريات واحداث جديدة وخلق نمط ونسق جديد وبعث جو للابداع والمساهمة والمشاركة من جديد . لا تستطيع ان ترجع زمنك للوراء ولكن تستطيع عمل زمن مشابه من جديد . على الاقل لا تفقد كل شيء . لا تستطيع بمواضيع ونشاطات واعمال ومبادرات على الاقل كن حاظرا باعجاب وابتسامة وتشجيع ... قد يوجد تثاقل وتكاسل ... قد يوجد عتب وتعب .. قد يكون فقدان امل وانتكاسة من الحياة ومن الناس ... لا وقت لا فرصة لا قدرة لا رغبة .. مشاغل متاعب مشاكل حياة واوضاع واهتمامات جديدة ... فقط لا يكون كبر وعجب نشعر بالاعياء من المنتدى بسبب ومن دون سبب لكن الاكيد ان العودة لا تكون الا الى هنا فهل نشهد مزيدا من عودة الاحبة .... وهل نشعر بابتساماتهم من وراء الشاشات تحية للجميع ومودة وتقدير لكل منتسب لماوي صيام وقيام مقبول و عيد مبارك سعيد لكم ولاهاليكم ربي يجعل ايامنا كلها سعيدة بالخير والطاعات . وثقوا بي لا يوجد بديل وشبيه للمنتديات ولا لذكريات واصدقاء المنتديات ولا لفوائد ومغانم المنتديات .