نتائج مسابقة: أجمل خلفية رمضانية

أهلاً ومرحباً بكم أحبتنا في الله في منتدى اللمة الجزائرية عامة والمشاركين في هذه المسابقة خاصة تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال وكل عيد فطر وأنتم الخير لهذه الدنيا ولكم كل الخير في الآخرة بإذن الله أعتذر منكم عن هذا التأخير الغير متعمد حقيقة فما حصل هو أنني إنشغلت بالتحضير للعيد وفي الوقت نفسه الشبكة ضعيفة لدرجة ترفع الضغط والحمد لله على كل حال، مر كل شيء بسلام لن أنسى الكم الهائل من المشاركات والتي أسعدتني جداً وأهنئ نفسي والمنتدى بكم فلقد قمتم بعمل رائع وصنعتم جو مملوء بالحماسة والتنافس فبارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله عني كل خير بعد إنتقاء عدة مشاركات قمنا بإختيار المشاركات الأكثر جمالاً والتي تماشت مع القوانين وطبعاً هناك مشاركات تم إقصائها من المسابقة بسبب عدم الإلتزام بالقوانين ونقول لأصحاب المشاركات تلك، هذه ليست آخر مسابقة بل سيكون هناك مسابقات مميزة من نفس النوع وستكون هناك مفاجئات بإذن الله والآن لننتقل إلى الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى الفائزة الأولى لؤلؤة قسنطينة مشاركتِي في {مسابقة أجمل خلفية رمضانية} تتحصل على .. الفائزة الثانية *amani* مشاركتي في مسابقة **أجمل خلفية رمضانية** ستحصل على .. الفائزة الثالثة ماجدة لربها ساجدة مشُآرٍگتيَ فَيَ❤❁مسآبقة آجٍملُ خـلُفَيَة رٍمضآنيَة❁❤ وتحصل على .. والمشاركين كل من .. @خووخه @مشاغب @عآشقة الجنـة @فيتامين سي @حروف تائهة @الأزرق الملكي @طموحة @السحاب العابر @Mustapha Bita @chirine zina @ام تسنيم واحلام @Abdelhalim Bend @Skor m@k @يزيد 05 @Soumia hadj mohammed سيحصلون على وسام .. مبارك لكم جميعاً كانت مشاركاتكم رائعة بوركتم والمشاركين الذين خرجوا من المسابقة @ميلينا @Abodi84 @Djaouida @ha kh @yaso ياسمين @koko DZ @saho souhila @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @Lovely ღ smile @ميسم منصور @sami44 أتمنى لكم التوفيق في المسابقات القادمة بإذن الله تقبلوا خالص تقديرنا وإحترامنا لكم تحت إشراف @أم ياسمين @طائر الخير @سكون الفجر نراكم على خير ان شاء الله في أمان الله