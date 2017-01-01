نتائج مسابقة: أجمل خلفية رمضانية

تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال وكل عيد فطر وأنتم الخير لهذه الدنيا

ولكم كل الخير في الآخرة بإذن الله

أعتذر منكم عن هذا التأخير الغير متعمد حقيقة

فما حصل هو أنني إنشغلت بالتحضير للعيد وفي الوقت نفسه الشبكة ضعيفة لدرجة ترفع الضغط

والحمد لله على كل حال، مر كل شيء بسلام

لن أنسى الكم الهائل من المشاركات والتي أسعدتني جداً

وأهنئ نفسي والمنتدى بكم فلقد قمتم بعمل رائع وصنعتم جو مملوء بالحماسة والتنافس

فبارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله عني كل خير

بعد إنتقاء عدة مشاركات قمنا بإختيار المشاركات الأكثر جمالاً والتي تماشت مع القوانين

وطبعاً هناك مشاركات تم إقصائها من المسابقة بسبب عدم الإلتزام بالقوانين

ونقول لأصحاب المشاركات تلك، هذه ليست آخر مسابقة

بل سيكون هناك مسابقات مميزة من نفس النوع وستكون هناك مفاجئات بإذن الله

والآن لننتقل إلى الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى

أهلاً ومرحباً بكم أحبتنا في الله في منتدى اللمة الجزائرية عامةوالمشاركين في هذه المسابقة خاصة