نتائج مسابقة: أجمل خلفية رمضانية

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏1 جويلية 2017.

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  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    [​IMG]

    أهلاً ومرحباً بكم أحبتنا في الله في منتدى اللمة الجزائرية عامة
    والمشاركين في هذه المسابقة خاصة

    [​IMG]

    تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال وكل عيد فطر وأنتم الخير لهذه الدنيا
    ولكم كل الخير في الآخرة بإذن الله

    أعتذر منكم عن هذا التأخير الغير متعمد حقيقة
    فما حصل هو أنني إنشغلت بالتحضير للعيد وفي الوقت نفسه الشبكة ضعيفة لدرجة ترفع الضغط
    والحمد لله على كل حال، مر كل شيء بسلام

    لن أنسى الكم الهائل من المشاركات والتي أسعدتني جداً
    وأهنئ نفسي والمنتدى بكم فلقد قمتم بعمل رائع وصنعتم جو مملوء بالحماسة والتنافس
    فبارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله عني كل خير

    بعد إنتقاء عدة مشاركات قمنا بإختيار المشاركات الأكثر جمالاً والتي تماشت مع القوانين
    وطبعاً هناك مشاركات تم إقصائها من المسابقة بسبب عدم الإلتزام بالقوانين
    ونقول لأصحاب المشاركات تلك، هذه ليست آخر مسابقة
    بل سيكون هناك مسابقات مميزة من نفس النوع وستكون هناك مفاجئات بإذن الله

    والآن لننتقل إلى الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى

    الفائزة الأولى
    لؤلؤة قسنطينة
    مشاركتِي في {مسابقة أجمل خلفية رمضانية}
    تتحصل على ..
    [​IMG]

    الفائزة الثانية
    *amani*
    مشاركتي في مسابقة **أجمل خلفية رمضانية**
    ستحصل على ..
    [​IMG]

    الفائزة الثالثة
    ماجدة لربها ساجدة
    مشُآرٍگتيَ فَيَ❤❁مسآبقة آجٍملُ خـلُفَيَة رٍمضآنيَة❁❤
    وتحصل على ..
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    والمشاركين كل من ..
    @خووخه
    @مشاغب
    @عآشقة الجنـة
    @فيتامين سي
    @حروف تائهة
    @الأزرق الملكي
    @طموحة
    @السحاب العابر
    @Mustapha Bita
    @chirine zina
    @ام تسنيم واحلام
    @Abdelhalim Bend
    @Skor m@k
    @يزيد 05
    @Soumia hadj mohammed
    سيحصلون على وسام ..
    [​IMG]

    مبارك لكم جميعاً
    كانت مشاركاتكم رائعة بوركتم

    [​IMG]



    والمشاركين الذين خرجوا من المسابقة

    @ميلينا
    @Abodi84
    @Djaouida
    @ha kh
    @yaso ياسمين
    @koko DZ
    @saho souhila
    @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
    @Lovely ღ smile
    @ميسم منصور
    @sami44

    أتمنى لكم التوفيق في المسابقات القادمة بإذن الله
    تقبلوا خالص تقديرنا وإحترامنا لكم

    تحت إشراف
    @أم ياسمين
    @طائر الخير
    @سكون الفجر

    نراكم على خير ان شاء الله
    في أمان الله

    [​IMG][​IMG]




     
    التعديل الأخير: ‏1 جويلية 2017
    خووخه, ماجدة لربها ساجدة, *amani* و 8 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏1 جويلية 2017
    #1
  2. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم

    و فعلا هذه المسابقة يمكن اعتبارها الاكثر تفاعلا مقارنة ببقية مسابقات الشهر الفضيل هنا بالمنتدى
    و كما قلتي اخت سكون فعلا رؤية عدد المشاركين يثلج الصدر


    الف الف مبروك للفائزين و حظ اوفر لمن لم يفوزوا في مسابقات اخرى ان شاء الله

    مزيد من التالق و الابداع في المستقبل للمة و اعضاء اللمة ان شاء الله
    دمتم في رعاية الرحمان
    :)
     
    خووخه, ماجدة لربها ساجدة, السحاب العابر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏1 جويلية 2017
    #2
  3. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مبارك على الفائزات

    كانني كنت ضمن المشاركين
    لا اعلم لم لم يتم وضعي ضمن قائمة الاخوة والاخوات

    شكرا لكم والسلام عليكم
     
    طائر الخير, ماجدة لربها ساجدة و السحاب العابر معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏1 جويلية 2017
    #3
  4. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    مبارك للمشاركين وللفائزين
     
    طائر الخير, ماجدة لربها ساجدة و السحاب العابر معجبون بهذا.
    chirine zina, ‏1 جويلية 2017
    #4
  5. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام مبارك لجميع الفائزين
     
    ماجدة لربها ساجدة, طائر الخير, السحاب العابر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    يزيد 05, ‏1 جويلية 2017
    #5
  6. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    بارك الله فيك أخت @سكون الفجر
    شيء مفرح
    وألف مبروك للفائزين
    وعقبال للآخرين في فرصة أخرى إن سنحت لذلك
     
    ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏1 جويلية 2017
    #6
  7. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    واد سوف
    السلام عليكم
    الف مبروك للجميع
    بارك الله فيكم كل المشرفين
     
    ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏1 جويلية 2017
    #7
  8. ام تسنيم واحلام

    ام تسنيم واحلام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2017
    المشاركات:
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الف مبروك للفائزين
    يسعدني إني شاركت في هذه المسابقة المتميزة
     
    ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    ام تسنيم واحلام, ‏1 جويلية 2017
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    الف مبارك للفائزين
    كانت مسابقة رائعة
    كل عام وانتم بالف خير
     
    ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏1 جويلية 2017
    #9
  10. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    مبروك للفائزة وأيضا لكلم المشاركين لأنهم كلهم فائزين
    شكرا لكم على طرح المسابقة الجميلة هذي
    ان شاء الله في مسابقات أخرى
     
    ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏1 جويلية 2017
    #10
  11. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    و عليكم السلام و رحمة الله

    تبانلي راكي صايمة ا سمية ههههه
    هاو ليك اسمك معاهم و ربحتي وسام تاني ...غير لوكان جا قصير و ما يبانش راه فيه 10 ميترات هههههه



    العفو لا شكر على واجب
    و الف شكر على المرور الطيب
    في امان الله
    :)
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    طائر الخير, ‏1 جويلية 2017
    #11
  12. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    الله يحفظك اخت شرين
    الف شكر على المرور
    :)

    الله يخليك خويا يزيد
    اسعدنا تواجدك بالموضوع
    :)

    مرحبا بالسحاب العابر
    الله يحفظك اخي
    مرورك هو المفرح حقا


    في امان الله
    :)
     
    *amani* و يزيد 05 معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏1 جويلية 2017
    #12
  13. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
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    ألف مبروك للفائزين تستاهلو الفوز بالاستحقاق والشكر للطاقم المسير بارك الله فيكم جميعا
     
    دعاء الجنات, ‏1 جويلية 2017
    #13
  14. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    و عليكم السلام و رحمة الله
    و فيك بارك الله اختي زكية
    و الف شكر على الاطلالة الجميلة
    :)

    و عليكم السلام و رحمة الله
    و الله مشاركتكم اسعدتنا جميعا
    ربي يحفظك سيدتي
    و الف شكر على المرور
    :)


    اهلا بام ياسمين
    فعلا كانت رائعة
    و انت بالف خير يا رب
    :)

    و عليكم السلام و رحمة الله
    الله يحفظك خويا مالك
    شكرا على المرور الطيب
    ان شاء الله

    دمتم في حفظ الرحمان
    :)
     
    *amani*, ماجدة لربها ساجدة و حروف تائهة معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏1 جويلية 2017
    #14
  15. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    اهلا بك اختي دعاء
    الله يحفظك
    و فيك بارك الله لا شكر على واجب
    اسعدنا تواجدك بالموضوع اختاه
    في امان الله
    :)
     
    ماجدة لربها ساجدة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏1 جويلية 2017
    #15
  16. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    مبارك لكم جميعا ..
    وبوركتم وشكرا
     
    ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    *amani*, ‏1 جويلية 2017
    #16
  17. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    و عليكم السلام و رحمة الله

    نورتي الموضوع اخت اماني
    و فيك بارك الله اختاه و لا شكر على واجب
    الف شكر على المرور العطر
    في رعاية المولى
    :)
     
    ماجدة لربها ساجدة و *amani* معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏2 جويلية 2017
    #17
  18. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    مبروك للجميع
    و استحق الاقصاء لأني لم أعمل بنصيحة التغيير لظروف
    انتظر العام المقبل ان كنا احياء
    نراكم على خير
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    ميلينا, ‏3 جويلية 2017
    #18
  19. Abdelhalim Bend

    Abdelhalim Bend :: عضو مُتميز ::

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    ألف مبارك للفائزين
    وألف شكر للقائمين على المسابقة
    ربي يحفظكم وينوركم إن شاء الله
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    Abdelhalim Bend, ‏3 جويلية 2017
    #19
  20. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    الف مبروووك للفائزين
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    مشاغب, ‏4 جويلية 2017
    #20
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