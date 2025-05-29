ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الثالث

فاتن سيلين

فاتن سيلين

:: عضو مُشارك ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أسعد الله مساؤكم رواد اللمة أعضاءا وزوار.
مع العدد الثالث: وعلى طاولة النقاش موضوع:

- ظاهرة جفاء الأباء على بناتهن وميلهم للذكور -


مدخل:
يقول صلى الله عليه وسلم:من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن و أطعمهم وسقاهن وكساهن من جدته
(اي حسب سعته وطاقته) كن له حجابا من النار يوم القيامة.رواه الترمذي
يدل الحديث على عظم الأجر لكل أب أحسن لبناته بتربيتهم تربية سليمة دينية ونفسية ومادية.
ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم:لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات.
فيه دليل على مكانة البنات وقيمتهن .
وفي عصرنا مازال هناك من يسود وجهه إذا بشر بأنثى
ومازال بعض الجاهلين يقدسون الولد الذكر على أنه انجاز عظيم
في حين تهان البنت وتعامل على انها عار أو نذر شؤم.
وجفاء وقسوة الأب خاصة على ابنته يخلف لها دمارا نفسيا يصعب علاجه.
وجرحا يصعب التئامه وفراغا عاطفيا يصعب ملئه .
بنات ناقصات لحنان الأب جائعات للعاطفة.
فعاطفة البنت بالذات يشبعها ابوها وحده دلالا وحبا وحنانا.
ومازال ايضا بعض الجاهلين يرون ان انجاب الاناث منقصة وانجاب الذكور كمال
وفي الحقيقة الأمر كله بيد الله وحده، يهب لمن يشاء ذكور ولمن يشاء اناث.
وبل منهم من يرى لقب أم البنات أو أب البنات هو مسبة.
ومع هذا مازال هناك اناس لديهم وعي كبير ويفقهون جيدا ان جنس الجنين بيد الله.
ومازال هناك اباء يملؤون حياة بناتهم حبا وهناء وسعادة.


وحتى نتعمق أكثر في هذا الموضوع كانت دعوتنا لهذا العدد لضيف مميز هو أستاذي الطيب والخلوق والأب الحنون
الامين محمد
اخترته خصيصا ليكون ضيف هذا العدد لما لمسته _ من خلال تتبع مشاركاته_ من حنان فياض يحمله لبناته حفظهن الله له وحفظه لهن ولي فانا ابنته أيضا 😊 . وليبين لنا كيف علاقته ببناته وأنه يمثل الصنف الثاني لا الصنف الأول من الآباء الجفاة القساة على بناتهن.

مرحبا بك ضيفنا وقبل البدء تفضل فنجان قهوتك.

61f78dd53b6f44ed9c8c21264c84a933.webp

تحياتي
فاتن سيلين
 
آخر تعديل:
توقيع فاتن سيلين
سيلين:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مرحبا بك أستاذي نورت العدد الثالث بحضورك وبارك الله فيه على تلبية الدعوة .


الأمين محمد:من دواعي سروري ان اكون ضيفا عليكم بنيتي في حلقة من حلقات الموضوع المميز و الهادف سأحاول و اتمنى ان اكون في مستوى اسئلتكم بنيتي.

سيلين:بل من دواعي سروري أنا استاذي ان تكون ضيفنا لهذا العدد.تفضل الكلمة لك ما رايك العام حول الموضوع ؟

الأمين محمد:هنا تحضرني القصة قَبَّلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ وعِنْدَهُ الأقْرَعُ بنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأقْرَعُ: إنَّ لي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ ما قَبَّلْتُ منهمْ أحَدًا، فَنَظَرَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ.
و المعنى من كان قلبه كالحجر لا نقدر على ايصال الفكرة او الاحساس اليه بالصورة اللازمة
فالاحاسيس المرهفة هي مشاعر قلبيه روحية هبة و نعمة من الله من اعطيها قد اعطي خيرا كثيرا و من حرمه حرم خيرا كثيرا فمن يرى دموعنا تنهمر لألم طفل مجروح يراه عبثا او احساس لا ينبغي بالرجل و برجولته هته الفئة نقول لهم كيف هي قلوبكم و هل فعلا لديكم افئدة تنبض
و هل فعلا انتم بشر أسوياء
هذا عن الابناء بالعموم ذكرانا و اناثا و ان تحدثنا عن الانثى فحظها عندي اوفر فهي الحب و الانس و الرحمة و الحضن و العشق و الفرحة و البسمة و الدمعة و الشفاء و الراحة و الترياق و الطمأنينة
و هي الغالية و العزيزة و الحبيبة و الطبيبة البنت هي الحياة و هي الروح و النبض
لا اتخيل الحياة بدون بنت فهو اشبه بدنيا دون ألوان او عالم بالابيض و الاسود و البنت هي ألون الحياة و هي الربيع و الماء الصافي و الهواء المنعش و هي الازهار الجميلة و الطيور و و و و
يعني شيء لا يمكن ان نختزله بكلمات بديعة تكتب او تقال اكرر هي أحاسيس تعاش و لا توصف.


سيلين:ما شاء الله ما أروع كلامك وليت الجميع يرى الأنثى كما تراها.أستاذي بما أنك تمثل فئة الأب الواعي والحنون على بناته -ما شاء الله-هل واجهتك صعوبة في كونك كذلك ؟كنقدك مثلا بقول البنت لا تفتح لها العين بدلالك لها بل مارس عليها قسوتك لتكبر وهي تهابك؟أو انت أب راخي الحبل لبناتك بسبب محبتك وحنانك عليهم.وما نصيحتك لاصحاب هذا التفكير؟

الأمين محمد:البنت مخلوق رقيق كالزجاج و المعدن الثمين لابد ان يعامل بمثل ما هو مخلوق عليه و له و الفطرة السليمة الصحيحة ان نعامل البنت بالرقة و بالدقة اللازمتان حتى لا نغير فطرتها الرقيقة فاحتضان طير صغير ليس كصد اسد او دفع وحش او رد مجرم
فلكل واحد خلقته و طبيعته و فطرته و البنت طبيعتها الرقة و الدقة و الرحمة و الحنية .شخصيا الحمد لله لم اجد اي مشاكل ابدا بل بالعكس جل مشاكلهن تعرض علي اكثر مما تعؤض على المدام اقصد يصارحنني بكل شيء او بجل الامور بنسبة تسعون بالمية من احلامهن و مشاكلهن و ثرثراتهن و حديثهن انا اسمع لهن كثيرا كثيرا و اجلس معهن كثيرا يعني بيني و بينهم مصاحبة و صداقة و زمالة و اشترك معهن في كثير من شأنهن و هذا كله جعلهن يفكرن في اي خطوة يخطونها هل هته الخطوة تحزن اباهم او تسعده فيخترن ما يسعدني اكراما لي و حبا لي و ليس خوفا و رهبة.

يتبع
 
توقيع فاتن سيلين
سيلين:ما شاء الله ربي يحفظك لهن.هل استاذي وصل لمرحلة تكوين صداقة مع بناته لدرجة يصارحوك بكل شيئ؟اذا نعم.كيف يستطيع الأب ان يكون مصدر أمان لابنته؟

الأمين محمد:نعم مصاحبة الى درجة لو احدثكم لفاجأتكم ان لم اكن مصدر أمانهن فمن يكون لهذا الدور هنا السؤال و الجواب في نفس الآن
انا بطلهن و حارسهن و خادمهن و صديقهم و المنصت لهن و الضامن لهن و انا من يعطيهن الامان و الثقة و انا كتاب مفتوح و انا حلال المشاكل لهن مهما تعقدت و هذا دوري و واجبي.

سيلين:ما شاء الله.استاذي البنت التي شبعت من حنان أبيها لن تجذها عاطفة أي رجل آخر لانها لا تعاني من جوع عاطفي.هل توافقني الرأي؟

الأمين محمد:حتى ندقق حنان الوالد او الوالدة يختلف عن حنان اي رجل اخر و عندما الفتاة تبحث عن الحنان من رجل اخر هنا اجزم ان هناك خلل في مكان ما اما في تربيتها او في صحبتها او في طريقة تفكيرها المهم يوجد خلل خلاها تبحث عن علاقة . اما عن حنان الوالد هو احد اركان النشأة السليمة المثالية و اي فتاة تفقد حنان والدها ستجد صعوبة و مشقة في تكوين شخصيتها
و الوالد الذي يكون قاسي عن بناته هو ايضا رجل سيء و قبيح يحتاج الى تربية و جزر و ربما كلمة الابوة لا يستحقها او هي كلمة اكبر منه
الفتاة نعمة للوالد و فرحة غير منتهية الصلاحية و ترياق و علاق روحي لكل اتعب الحياة و همومها
رائحة البنت اجمل عطر و كلماتها ارقى شعر و بسمتها اعلى متعة و فرحتها اجل هدف
البنت هي روح الروح باختصار.

هنا راح اعطيكم سر عظيم في تربية البنت و هو نعتها باجمل الصفات و الاسماء
هذا الامر له تأثير جميل و كبير على الحالة النفسية و التربوية ثم على التحصيل الدراسي
و حتى على مستوى علاقة الابناء بمحيطهم ـ أي نعم اشبه بالسحر الحلال و التأثير الفعال
مخاطبة البنت بأفضل الاسماء و اكثرها معان كـ ماما او عيني او طبيبتي و هكذا
يجعل نفسية البنت في السماء و يجعلها منسجمة مع افكار الوالد و متقبلة لتربيته و توجيهاته
لأنه يملك مفتاح قلبها فروحها ـ انصحكم و نفسي بهذا الطريق و الله لأنه السحر في التغيير
الفعال و التأثير السلس المؤثر بالايجاب على البنت.

سيلين:كلام سديد ونصيحة رائعة.بارك الله فيك أستاذي على ما تقدمت به. والآن كلمة اخيرة لك .تفضل .

الأمين محمد:في الاخير هنيئا لكل اب لبنت واحدة و هنيئا لأبو البنات هن المؤنسات الغاليات و هن الطبيبات
للروح و السقم و هن البسمة و لطرد الحزن هن رووووح الروووح و اغلى من الرووووح
ربي ييسر لنا خدمتهن و اسعادهن ربي ما يورينا منهن او عليهن سوء
الامين محمد ابو البنات بكل فخر.
سلااام.


سيلين:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكرا لك ثانية استاذي على الجلسة الماتعة وعلى إجابة الدعوة،وربي يسعدك في الدارين.



الأن بإمكان الأعضاء الكرام نقاشك
أتمنى لكم نقاش ممتع
 
توقيع فاتن سيلين
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan @سعد606 @ذكريات @barca.moha @Moha le sage
@aljentel @الامين محمد @dahman kz @أشــواق 19 @جليلوس @"viola" @السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @أم أُنٌَيسة @ام أمينة @rafid2 @شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed @الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @أبو عاتكة @*amani* @{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ @assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم @بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد @sanaya @أويس مصطفى @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac @Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية @Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة @متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان @بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية @Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق @الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف @فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General @حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم @dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane @الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM @HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @النورس @وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20 @prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @الفتاة الاميرة @النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@الحلم الوردي @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض @*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ @هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة @ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام @أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99 @A-Boudjema @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza @"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25 @السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305 @اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين @إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق @أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
توقيع فاتن سيلين


تفضلوا أخوتي الخط لكم
لكن فضلا لا أمرا فلتكن ردود نقاشية للضيف حول نقاط تطرق لها
أو اسئلة جديدة منكم له في صلب الموضوع
أو ابداء الرأي في الموضوع بصفة عامة
او مشاركتنا موقف لك حول الموضوع
لا ردود شكر وثناء
وربي يسعدكم جميعا في الدارين​
 
توقيع فاتن سيلين


🌺توضيح🌺

🌺بالنسبة لكل عدد يكون لاسبوع كامل وبعدها انزل العدد الذي بعده .

🌺أما نقاش الضيف لردود الاعضاء ليس مقيد بوقت يعني حتى لو يجد رد في موضوعه للنقاش معه بعد شهران يرد عادي .

لانه الكل مشغول ومقيد بمسؤوليات خارج المنتدى ففضلت أن تكون ردود الضيوف على الاعضاء ليس محددة بتوقيت.
فحتى عندما انزل العدد جديد يستطيع الضيف الرد على الاعضاء في موضوعه.

🌺العدد مقيد بتوقيت وهو أسبوع.
🌺لكن النقاش بين الضيف والاعضاء ليس مقيد بل حسب فراغ الضيف والوقت الذي يساعده.

🌹ومرحبا بالجميع ثانية🌹
 
توقيع فاتن سيلين
توقيع فاتن سيلين
قد يظهر بعض الآباء جفاءًا إتجاه بناتهم و ميلاً أكبر نحو الذكور نتيجة مفاهيم إجتماعية متوارثة ترى الذكر كإمتداد للعائلة
بينما تُنظر إلى الأنثى كمسؤولية و هذا التمييز يؤثر على ثقة الفتيات بأنفسهن و يخلق فجوة في العلاقة مع آبائهن
إن تحقيق المساواة في التربية و إظهار الحب و الدعم لكل الأبناء دون تفرقة يعزز الروابط الأسرية و يمنح الجميع الشعور بالتقدير و الإهتمام
لو يعرفون أن البنات هن المؤنسات الغاليات و أنهن مصدر الحب و الدفئ و أنهن رفيقات العمر و أنهن سند للأسرة

الأخ @الامين محمد هذه أسئلتي أتمنى أن تكون خفيفة :

هل يمكن أن يكون الجفاء نتيجة لضغوط مجتمعية و ليس لقناعة شخصية؟

هل التربية الحديثة تسهم في تقليل هذه الظاهرة أم أنها لا تزال قائمة؟

كيف يمكن تشجيع الآباء على إظهار الحب و الدعم لبناتهم كما يفعلون مع أبنائهم الذكور؟

هل يمكن أن تؤدي هذه التفرقة إلى مشاكل نفسية واجتماعية لاحقًا في حياة الفتاة؟

أكتفي بهذا القدر
ربي يحفظلك بناتك و يفرحك بيهم و تشوفهم من الناجحات و المتفوقات .....
 
توقيع ام أمينة
ياودي لا يمكنني مجاراة الامين في الحنية والعطف والرومنسية ههه عسى ان نغترف من خصاله وطباعه غرفة لا نظمأ بعدها ولا نزل في تعاملنا مع المؤنسات اكيد سنستفيد من خلال متابعة اطوار هذا الحوار واجواء الاستظافة الطيبة العبقة بضيفها والبارعة المشوقة بفضل صاحبتها المضيافة عنوان الادب واللباقة سيلين.

تفاعلوا تغنموا
لنعيد للمنتدى بصيصا من امل المودة والالفة والتناغم والتكافل...
 
عودت
ظاهرة جفاء الآباء تجاه البنات هي ظاهرة شائعة في بعض الثقافات، وتشير إلى معاملة الابن أو الابنة بشكل قاسٍ أو بارد، أو تجاهل مشاعرهم أو احتياجاتهم. قد تؤدي هذه الظاهرة إلى آثار سلبية على البنات، مثل انخفاض احترام الذات، ضعف الثقة بالنفس، وتأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية.

أسباب الظاهرة:

  • التصورات التقليدية عن الأدوار الجنسية:
    قد يعتقد بعض الآباء أن البنات يجب أن يكن أكثر انقيادًا وأقل استقلالية من الأولاد.
  • الخصائص الشخصية:
    قد يكون بعض الآباء بطبيعتهم شديدي القسوة أو باردين عاطفياً.
  • الظروف الاجتماعية:
    قد يؤثر الفقر أو التحديات الاجتماعية على قدرة الآباء على توفير الدعم العاطفي لبناتهم.
  • التشجيع على العدوانية:
    قد يتعرض الآباء لضغوط اجتماعية تشجعهم على التعامل بعنف مع أطفالهم.
آثار الظاهرة:

  • ضعف الثقة بالنفس:
    قد تؤدي معاملة الابنة بالباردة أو القسوة إلى شعورها بعدم الأهلية و ضعف الثقة بنفسها.
  • العزلة الاجتماعية:
    قد تؤدي هذه المعاملة إلى عزلة الابنة عن الآخرين.
  • العدوانية:
    قد تتعامل البنات مع الآخرين بأسلوب عدواني أو انتقادي كنوع من رد الفعل.
  • مشاكل نفسية:
    قد تؤدي هذه الظاهرة إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق.
التأثير على البنات:

  • ضعف الثقة بالنفس:
    قد لا يؤمن الآباء بأبنائهم، مما يؤثر على ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.
  • انخفاض احترام الذات:
    قد يشعرون بعدم الأهلية أو عدم القدرة على تحقيق أهدافهم.
  • العزلة الاجتماعية:
    قد يؤدي هذا إلى تدهور علاقاتهم بالآخرين.
  • تأثير على العلاقات المستقبلية:
    قد يتطور لدى البنات صعوبة في بناء علاقات صحية مع الآخرين.
كيفية التعامل مع الظاهرة:

  • الوعي:
    يجب على الآباء أن يكونوا على دراية بأثر معاملتهم على أبنائهم.
  • التواصل:
    يجب على الآباء التحدث مع بناتهم بصراحة وصدق.
  • الدعم:
    يجب على الآباء دعم بناتهم عاطفياً ونفسياً.
  • المساواة:
    يجب على الآباء التعامل مع بناتهم كأفراد مستقلين وذات قيمة.
  • البحث عن المساعدة:
    إذا كان الآباء يعانون من صعوبة في التعامل مع بناتهم، فيمكنهم طلب المساعدة من مستشارين نفسيين أو متخصصين في التربية.
 
قال ام أمينة:
قد يظهر بعض الآباء جفاءًا إتجاه بناتهم و ميلاً أكبر نحو الذكور نتيجة مفاهيم إجتماعية متوارثة ترى الذكر كإمتداد للعائلة
بينما تُنظر إلى الأنثى كمسؤولية و هذا التمييز يؤثر على ثقة الفتيات بأنفسهن و يخلق فجوة في العلاقة مع آبائهن
إن تحقيق المساواة في التربية و إظهار الحب و الدعم لكل الأبناء دون تفرقة يعزز الروابط الأسرية و يمنح الجميع الشعور بالتقدير و الإهتمام
لو يعرفون أن البنات هن المؤنسات الغاليات و أنهن مصدر الحب و الدفئ و أنهن رفيقات العمر و أنهن سند للأسرة

الأخ @الامين محمد هذه أسئلتي أتمنى أن تكون خفيفة :

هل يمكن أن يكون الجفاء نتيجة لضغوط مجتمعية و ليس لقناعة شخصية؟

هل التربية الحديثة تسهم في تقليل هذه الظاهرة أم أنها لا تزال قائمة؟

كيف يمكن تشجيع الآباء على إظهار الحب و الدعم لبناتهم كما يفعلون مع أبنائهم الذكور؟

هل يمكن أن تؤدي هذه التفرقة إلى مشاكل نفسية واجتماعية لاحقًا في حياة الفتاة؟

أكتفي بهذا القدر
ربي يحفظلك بناتك و يفرحك بيهم و تشوفهم من الناجحات و المتفوقات .....
إضغط للتوسيع...
مرحبا بك أستاذتي الطيبة 🌹
شكرا على مرورك ومشاركتك
تفضلي قهوتك وبصحتك

a0f211f58e0cccef1e0366e55626066e.webp
 
توقيع فاتن سيلين
قال أبو عاتكة:
ياودي لا يمكنني مجاراة الامين في الحنية والعطف والرومنسية ههه عسى ان نغترف من خصاله وطباعه غرفة لا نظمأ بعدها ولا نزل في تعاملنا مع المؤنسات اكيد سنستفيد من خلال متابعة اطوار هذا الحوار واجواء الاستظافة الطيبة العبقة بضيفها والبارعة المشوقة بفضل صاحبتها المضيافة عنوان الادب واللباقة سيلين.

تفاعلوا تغنموا
لنعيد للمنتدى بصيصا من امل المودة والالفة والتناغم والتكافل..
إضغط للتوسيع...

قال أبو عاتكة:
ياودي لا يمكنني مجاراة الامين في الحنية والعطف والرومنسية ههه عسى ان نغترف من خصاله وطباعه غرفة لا نظمأ بعدها ولا نزل في تعاملنا مع المؤنسات اكيد سنستفيد من خلال متابعة اطوار هذا الحوار واجواء الاستظافة الطيبة العبقة بضيفها والبارعة المشوقة بفضل صاحبتها المضيافة عنوان الادب واللباقة سيلين.

تفاعلوا تغنموا
لنعيد للمنتدى بصيصا من امل المودة والالفة والتناغم والتكافل...
إضغط للتوسيع...
ههه..مرحبا بك استاذي ابو فيصل نورت الموضوع.وكل الشكر لكم على التشجيع🌹
وهذا فنجان قهوتك

412e7de9aaa979a5a16682119c6487a6.webp
 
توقيع فاتن سيلين

المواضيع المشابهة

فاتن سيلين
ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الثاني
2 3
المشاركات
43
المشاهدات
610
فاتن سيلين
فاتن سيلين
فاتن سيلين
ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الأول
2 3
المشاركات
51
المشاهدات
945
فاتن سيلين
فاتن سيلين
فاتن سيلين
  • مميز
ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية
2
المشاركات
29
المشاهدات
589
فاتن سيلين
فاتن سيلين
العودة
Top Bottom