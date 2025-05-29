ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الثالث

سيلين :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مرحبا بك أستاذي نورت العدد الثالث بحضورك وبارك الله فيه على تلبية الدعوة .





الأمين محمد :من دواعي سروري ان اكون ضيفا عليكم بنيتي في حلقة من حلقات الموضوع المميز و الهادف سأحاول و اتمنى ان اكون في مستوى اسئلتكم بنيتي.



سيلين :بل من دواعي سروري أنا استاذي ان تكون ضيفنا لهذا العدد.تفضل الكلمة لك ما رايك العام حول الموضوع ؟



الأمين محمد :هنا تحضرني القصة قَبَّلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ وعِنْدَهُ الأقْرَعُ بنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأقْرَعُ: إنَّ لي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ ما قَبَّلْتُ منهمْ أحَدًا، فَنَظَرَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ.

و المعنى من كان قلبه كالحجر لا نقدر على ايصال الفكرة او الاحساس اليه بالصورة اللازمة

فالاحاسيس المرهفة هي مشاعر قلبيه روحية هبة و نعمة من الله من اعطيها قد اعطي خيرا كثيرا و من حرمه حرم خيرا كثيرا فمن يرى دموعنا تنهمر لألم طفل مجروح يراه عبثا او احساس لا ينبغي بالرجل و برجولته هته الفئة نقول لهم كيف هي قلوبكم و هل فعلا لديكم افئدة تنبض

و هل فعلا انتم بشر أسوياء

هذا عن الابناء بالعموم ذكرانا و اناثا و ان تحدثنا عن الانثى فحظها عندي اوفر فهي الحب و الانس و الرحمة و الحضن و العشق و الفرحة و البسمة و الدمعة و الشفاء و الراحة و الترياق و الطمأنينة

و هي الغالية و العزيزة و الحبيبة و الطبيبة البنت هي الحياة و هي الروح و النبض

لا اتخيل الحياة بدون بنت فهو اشبه بدنيا دون ألوان او عالم بالابيض و الاسود و البنت هي ألون الحياة و هي الربيع و الماء الصافي و الهواء المنعش و هي الازهار الجميلة و الطيور و و و و

يعني شيء لا يمكن ان نختزله بكلمات بديعة تكتب او تقال اكرر هي أحاسيس تعاش و لا توصف.





سيلين :ما شاء الله ما أروع كلامك وليت الجميع يرى الأنثى كما تراها.أستاذي بما أنك تمثل فئة الأب الواعي والحنون على بناته -ما شاء الله-هل واجهتك صعوبة في كونك كذلك ؟كنقدك مثلا بقول البنت لا تفتح لها العين بدلالك لها بل مارس عليها قسوتك لتكبر وهي تهابك؟أو انت أب راخي الحبل لبناتك بسبب محبتك وحنانك عليهم.وما نصيحتك لاصحاب هذا التفكير؟



الأمين محمد :البنت مخلوق رقيق كالزجاج و المعدن الثمين لابد ان يعامل بمثل ما هو مخلوق عليه و له و الفطرة السليمة الصحيحة ان نعامل البنت بالرقة و بالدقة اللازمتان حتى لا نغير فطرتها الرقيقة فاحتضان طير صغير ليس كصد اسد او دفع وحش او رد مجرم

فلكل واحد خلقته و طبيعته و فطرته و البنت طبيعتها الرقة و الدقة و الرحمة و الحنية .شخصيا الحمد لله لم اجد اي مشاكل ابدا بل بالعكس جل مشاكلهن تعرض علي اكثر مما تعؤض على المدام اقصد يصارحنني بكل شيء او بجل الامور بنسبة تسعون بالمية من احلامهن و مشاكلهن و ثرثراتهن و حديثهن انا اسمع لهن كثيرا كثيرا و اجلس معهن كثيرا يعني بيني و بينهم مصاحبة و صداقة و زمالة و اشترك معهن في كثير من شأنهن و هذا كله جعلهن يفكرن في اي خطوة يخطونها هل هته الخطوة تحزن اباهم او تسعده فيخترن ما يسعدني اكراما لي و حبا لي و ليس خوفا و رهبة.



يتبع