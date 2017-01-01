بئي بئي يا ناموسة ....ويا ناموسة بئي بئي

السلام عليكم واش راكم وكيفها احوالكن وان شاء الله تكونو بألف خير على مقولة النمس بئي بئي يا ناموسة راح اليوم نخصص موضوع للعزيزة ناموسة خانم او فخامة الطيارة البوينغ يا جماعة من الجيل الذهبي يقدرو يدخلو يعبرو والجيل الفضي اللي هوما الجيل هذا عندهم حق يعبرو ونبدا انا الناموسة اييييه زمان كانت تحشم واحد يسمع صوتها بنت فاميليا تعرف انو صوت الانثى عورة .....مي ناموسة اليوم جاية وتغني ناموسة آيدل تبرح يا ناس ايا وهذي وهذي وقرصلي هذي وعضلي هذي وناموسة زمان تبقى واقفة على يدك تبكي تخمم اذا تقرصك والا لالا وتطلب سماح وتعاود وتستناك راقد تحشم تقابلك وهي تقرص ....ارواحو لناموسة اليوم وقاحة توقفلك فوق نيفك وتشوف فعينيك وتقرص وقاحة ماكانش فوقها وبكري كنا نديرو فليطوكس الناموس سمانة مايدورش فالدار ضرك يا ناس الباستي فيها فيتامين راه الناموس يتحول ذبان راه يسمان يا ناس ضرك نولي نشم الباستي باه نسمان هذي استوس للنحيفات نهدرو على رشاقة الناموسة بالعصر الذهبي لاطاي فين تنوي تضربها فوق يدك الريح يقتلها ضرك انت تضرب ناموسة اليوم وهي تخرج لسانها وتضحك عليك ايييييه الناموس يتحدانا يا قوم يا ناموسة بئي بئي .... كيما قالها عثمان عليوات حشمنا ما حبيتي تحشمي درنا فليطوكس ما متي وبدل ما تشياني زدت سمنتي سمعوني زغروتة وضرك قولولي راكم مع الناموس كيما راني والا انا زهري المسود عشقني الناموس وما بغاش يفارقني المشكل ضرك السخانة وكيما تعرفو الزبل حاشاكم والوديان وغيرو مي هنا وين راه دور البلدية كنا نشوفو كل عام يديرو الدوا هذا العام قالك ماجابوناش مافاد لا فليطوكس وحتى ريد الفعال فعال فالخليج هنا عند ناموسنا راه ديودورو قولولي واش الحل واحكولي على ناموسكم ايا في لامان من بلاد الناموس الشاسعة