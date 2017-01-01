بئي بئي يا ناموسة ....ويا ناموسة بئي بئي

السلام عليكم

هههههه أختي ليليا ربي يعينكم ههههه

و الله صح الناموس راه كثر او ولا واعر بزاف تاع هذا الجيل

احنا الحمد لله معدناش رآنا مهنيين منو

وآش نقولك ربي يصبركم صراحة الناموس ميتحملش و معاد تفيد ني باسطي ني فليتوكس خاطرش حاشاك الزبل في كل بلاص و بلادنا ماهي بلاد لي قال على الأقل يلمو الزبل

يعطيك الصحة حبيبتي على الموضوع

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