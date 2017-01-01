إفتتاح فندق ......المباتة غراتوي

السلام عليكم اختي طمطومة تحية كبيرة ليها بعدما هدرت على واحد القطوطة يديروالفوضى فالدار اليوم راح نحكي على سوجي اخر فندق .....اوتيل..... استنو راح نحكي على سوجي قلب الرجل هذا إذا عندو قلب الراجل يا خوتاتي بعد دراسة وتمحيس والنزول لأرض الواقع لقينا يا حفيظ يا ستار قلبو أوتيل ايييه وواش نقولكم الراجل فالطريق وهو يعاكس ما يخلي فيك حتى بلاصة وما يوصفهاش والعاقل فيهم ياكلك بعينيه كابن بنات تمشي وهي هاك ماراهيش مأمنة فدقيقتها يتحول للجهة الأخرى ويهدر ذوك زوج كلمات اللي حافظهم .يا عالم يرجع للدار ذيك المخلوقة اللي واسمها المادام تستنى يا يستنى فيه ذاك الفراش اللي عندو شهر ما ضرباتوش الشمس يتكا ويرقد وقلبو صحيح كمل نهارو زعمى كان خدام وهذا أوتيل نجمة وحدة نجو للأوتيل 2 إيتوال هذا يشد بالزوج يهدر مع وحدة ويحوس على الجديدة هذيك الجديدة دايما يبدلها والأولى شاد بيها يخاف يقعد وحدو ويطيح مونك عاطفة وحنان اللي يبداو عندو من تسعة نتاع ليل نروح لمول اوتيل 4 إيتوال هذا المخلوق يعرف ربي ومتدين وقالك انا ندي ربعة على الربعة التعدد وياااا هو وحدة مازال ما لقاهاش لانو النسا فالبلاد غير صالحات وبعدو على فجاعة وعلى غفلة لقا 4 وكامل صالحات متدينات متجلببات ما يشوفو تليفيزيو ما يسمعو غنا طبعا زوجات للراجل اللي يسمع . مانيش نريزوني .....راه خاصني حنوني ....ماميدو هنا انا اسمحولي نروح نسمع انا لا أدوخ إلا بالصاؤوخ وي لازملي صاروخ لهذا الأوتيل نشوفو واحد لوتيل يسموه قلبي مجروح ....نديها ونروح ....اي وي هذي انا نغنيها ذاك المغبون اللي يحكي نفس الحكاية عرفت وحدة وخدعتني سنوات وانا معاها وقاتلي تزوجني وراحت وبدلتني بواحد عندو دراهم ولازم يحوس عاللي داوي جروحو .....الو جورج وسوف طبب جراح اللي عندك مازال حي . ولو ندخلو للفايس يااا واش نلقاو مطلع خمس باجات ويدير كوبي كولي يحبهم كامل وتوحشهم كامل وباغي يتعرف عليهم كامل والمخلوقة فالكوزينة ما نعرف راه يشارجي فالحنان والا يمد فيه والا ينتريني اسيدي كي حساس كامل هاكا نوض للمخلوقة اللي عندك قيمها شوفها واش تحتاج بزاف ذاك القلب وماراك مسكن فيه باغي تسوطي للمعدة تعمرها بالنسا بزاف يا خو راك غضتني وي غاضوني من كثرةوالفنا بالراجل الخداع حتى رجع لو يقول الصح ما نأمنوش والمنتديات يا حسراه جام اعجاب شكر رد براوات فالخاص يحب كامل العضوات وما نعرف واش يستفاد بصح على مين يابابا اللعب مكشوف عالمكشوف انا واقيل ندورها وندير تعدد خممت نحبكم كامل قولولي يا نساء المنتدى واش رايكم فقلب الرجل اوتيل وإلا ستاد واللي متزوجة كيفاه تأمن راجلها صراحة نتوما العازبات مازال يأثرو فيكم المعاكسات الصراحة والخاوة الرجال اهدرو الموضوع ليكم .قولوالصح شعال من وحدةعجبتكم وحبيتوها فوقت واحد هههه قولو قولو رانا خوتاتكم نورمال .