إفتتاح فندق ......المباتة غراتوي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



أهلا عبير



أنا تبانلي الرجل فطر على حب التعدد والله أعلم

يعني دام ربي سبحانو حلل أربعة وهو العالم بكل شيء يعني أمر التعدد يحبه كل الرجال محال تلقاي راجل ميحبش يكونو ربعة

نقول فيها وقلبي يوجع فيا هههه





ايه ربي زرعلو فقلبو يحب ربعة مي ما يستناوش الزواج يبداو يعدوا غير يطوالو رجليهم شوي يبداو يخيروفسعاد وحنان ومسعودة



حتى المرأة فطرت على الغيرة وأنها تحب أن تكون وحدة برك فحياة زوجها ولا توجد أخرى تشاركها ^^



آوي حنا نحبو نكونو وحدنا ما نبغو شريك يا أختي مي رجال تجيهم عادي





بالنسبة ليا المعاكسات تع الشباب مارانيش نسمعهم إلا تلقايهم يقولو الله يبارك

أو كلمات لا تعتبر معاكسات إنما أعتبرها أمر آخر لا أعرف كيف أصفه المهم كلمات جارحة مثلا كمن يقول لي وأنا أمشي في الطريق راكي صح تايبة ولا تلعبي فيها أو هكذا أمور ^^





لو انا نقولو لالا راح نتوب كي ندير ذنب نبصق عليك ههههه حاشاك هههه كابن مخلوقات هاكا ايه بصح تستناي منهم كل شي متبرجة يسمعوك بالجلباب يسمعوك الهدرة هذو هوما





في الحقيقة لازم كل واحد يغض البصر تاعو ياك النسا عليهم الستر والرجال يغضو البصر ومام حنا لازم نغضو البصر

ياك حتى أنا راني نشوف فبنات ماخلاوش فالذكور ممكن مايعاكسوهمش لكنهم يخزرو ويهدرو حتى على صباط السيد ويهدرو كلش

أنا قدامي يجي فايت خويا ينوضو صحاباتي يهدرو خوك عبير خوك أو حتى شخص آخر مع صحاباتي حتى نلقاهم يقولو شوفي هداك وهداك

مش هكا ربي أمرنا بغض البصر مش تبقاي تشوفي فالشخص هدا أمر يخلي قلبك مريض

بارك الله فيك حبيبتي والله يرزقنا بزوج صالح لا يفكر إطلاقا بالتعدد^^