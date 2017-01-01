إفتتاح فندق ......المباتة غراتوي

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏15 ديسمبر 2017 على 17:58.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    اختي طمطومة تحية كبيرة ليها بعدما هدرت على واحد القطوطة يديروالفوضى فالدار
    اليوم راح نحكي على سوجي اخر
    فندق .....اوتيل.....
    استنو راح نحكي على سوجي
    قلب الرجل هذا إذا عندو قلب
    الراجل يا خوتاتي بعد دراسة وتمحيس والنزول لأرض الواقع لقينا يا حفيظ يا ستار
    قلبو أوتيل ايييه وواش نقولكم
    الراجل فالطريق وهو يعاكس ما يخلي فيك حتى بلاصة وما يوصفهاش والعاقل فيهم ياكلك بعينيه كابن بنات تمشي وهي هاك :Love::Love::Love::Love:
    ماراهيش مأمنة فدقيقتها يتحول للجهة الأخرى ويهدر ذوك زوج كلمات اللي حافظهم .يا عالم يرجع للدار ذيك المخلوقة اللي واسمها المادام تستنى يا يستنى فيه ذاك الفراش اللي عندو شهر ما ضرباتوش الشمس يتكا ويرقد وقلبو صحيح :sick: كمل نهارو زعمى كان خدام وهذا أوتيل نجمة وحدة
    نجو للأوتيل 2 إيتوال هذا يشد بالزوج يهدر مع وحدة ويحوس على الجديدة هذيك الجديدة دايما يبدلها والأولى شاد بيها يخاف يقعد وحدو ويطيح مونك عاطفة وحنان اللي يبداو عندو من تسعة نتاع ليل :ROFLMAO::ROFLMAO:
    نروح لمول اوتيل 4 إيتوال هذا المخلوق يعرف ربي ومتدين وقالك انا ندي ربعة على الربعة التعدد وياااا هو وحدة مازال ما لقاهاش لانو النسا فالبلاد غير صالحات وبعدو على فجاعة وعلى غفلة لقا 4 وكامل صالحات متدينات متجلببات ما يشوفو تليفيزيو ما يسمعو غنا طبعا زوجات للراجل اللي يسمع .
    مانيش نريزوني .....راه خاصني حنوني ....ماميدو هنا انا اسمحولي نروح نسمع انا لا أدوخ إلا بالصاؤوخ وي لازملي صاروخ لهذا الأوتيل


    نشوفو واحد لوتيل يسموه
    قلبي مجروح ....نديها ونروح ....اي وي هذي انا نغنيها ذاك المغبون اللي يحكي نفس الحكاية عرفت وحدة وخدعتني سنوات وانا معاها وقاتلي تزوجني وراحت وبدلتني بواحد عندو دراهم :cry::cry:
    ولازم يحوس عاللي داوي جروحو .....الو جورج وسوف طبب جراح اللي عندك مازال حي .:unsure:
    ولو ندخلو للفايس يااا واش نلقاو مطلع خمس باجات ويدير كوبي كولي يحبهم كامل وتوحشهم كامل وباغي يتعرف عليهم كاملo_Oo_O والمخلوقة فالكوزينة ما نعرف راه يشارجي فالحنان والا يمد فيه والا ينتريني اسيدي كي حساس كامل هاكا نوض للمخلوقة اللي عندك قيمها شوفها واش تحتاج بزاف ذاك القلب وماراك مسكن فيه باغي تسوطي للمعدة تعمرها بالنسا بزاف يا خو راك غضتني :(:(


    وي غاضوني من كثرةوالفنا بالراجل الخداع حتى رجع لو يقول الصح ما نأمنوش

    والمنتديات يا حسراه جام اعجاب شكر رد براوات فالخاص
    يحب كامل العضوات وما نعرف واش يستفاد بصح على مين يابابا اللعب مكشوف عالمكشوف
    انا واقيل ندورها وندير تعدد خممت نحبكم كامل :LOL:

    قولولي يا نساء المنتدى واش رايكم
    فقلب الرجل اوتيل وإلا ستاد
    واللي متزوجة كيفاه تأمن راجلها صراحة
    نتوما العازبات مازال يأثرو فيكم المعاكسات الصراحة
    والخاوة الرجال اهدرو الموضوع ليكم .قولوالصح شعال من وحدةعجبتكم وحبيتوها فوقت واحد هههه قولو قولو رانا خوتاتكم نورمال .






     
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    ليليا مرام, ‏15 ديسمبر 2017 على 17:58
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    ميلة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أنا تبانلي الرجل فطر على حب التعدد والله أعلم
    يعني دام ربي سبحانو حلل أربعة وهو العالم بكل شيء يعني أمر التعدد يحبه كل الرجال محال تلقاي راجل ميحبش يكونو ربعة
    نقول فيها وقلبي يوجع فيا ههههه
    حتى المرأة فطرت على الغيرة وأنها تحب أن تكون وحدة برك فحياة زوجها ولا توجد أخرى تشاركها ^^
    بالنسبة ليا المعاكسات تع الشباب مارانيش نسمعهم إلا تلقايهم يقولو الله يبارك
    أو كلمات لا تعتبر معاكسات إنما أعتبرها أمر آخر لا أعرف كيف أصفه المهم كلمات جارحة مثلا كمن يقول لي وأنا أمشي في الطريق راكي صح تايبة ولا تلعبي فيها أو هكذا أمور ^^
    في الحقيقة لازم كل واحد يغض البصر تاعو ياك النسا عليهم الستر والرجال يغضو البصر ومام حنا لازم نغضو البصر
    ياك حتى أنا راني نشوف فبنات ماخلاوش فالذكور ممكن مايعاكسوهمش لكنهم يخزرو ويهدرو حتى على صباط السيد ويهدرو كلش
    أنا قدامي يجي فايت خويا ينوضو صحاباتي يهدرو خوك عبير خوك أو حتى شخص آخر مع صحاباتي حتى نلقاهم يقولو شوفي هداك وهداك
    مش هكا ربي أمرنا بغض البصر مش تبقاي تشوفي فالشخص هدا أمر يخلي قلبك مريض
    بارك الله فيك حبيبتي والله يرزقنا بزوج صالح لا يفكر إطلاقا بالتعدد^^
     
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    Twinkle Stars, ‏15 ديسمبر 2017 على 18:19
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    آآ عبير ما نافاهموش خوك بوقوس ومخليتني نحوس ايرجو تبعثيلي تصويرتو وقوليلي وين تق نجي نشوفو كي يديك ما تخافيش نشوفو بعينيا ونعاكسو بقلبي هههههه هاني غضيت البصر ههههه
    هومايشوفو فينا ويفلونا ويوزنو واحنا ما نشوفوش انا ما نشوفش الصراحة مي لو جات عيني فواحد شباب نمشي ونتمتم وحدي تؤبشني شعال حنون ههههههه
    شكرا على الإعتماد
     
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    ليليا مرام, ‏15 ديسمبر 2017 على 18:29
    #3
  4. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    ههههههههه ليليا والله يا أختي غير نسيت نهدر قدامك ^^ هههههههههه نتي راكي تسكاني الكلمة وشنو خوك عبير؟ ااااا هنا منتفاهموش خلايا هههههههههههههه
    لازم أختي كي تجي عينك فواحد تنزلي عينك وتكملي طريقك هههههه هادي هي
    العفو حبيبتي
     
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    Twinkle Stars, ‏15 ديسمبر 2017 على 18:32
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههه يا الكحلوشة أنا علابالي بلي تعايريني تعيريني
    مهما قلت ليك الصح و لا الكذب
    لكن بما أني إنسان صحيح رايح نقول الصح و أنت و ضميرك إذا حبيتي تعايريني ق عايري
    نعرفك غيورة مني
    أنا خاطيني المعاكسات و من زمان حبيت زوج و الثالثة تزوجتها
    و مانيش ناوي على التعدد
    بصح نعطيك الحق قلب الراجل كي البطيخة فيها بزاف علف أو بذور
    أما قلب المرأة فلازم يكون كي التمرة علفة وحدة هههههههههههه
    و انت الكحلوشة قلبك شحال فيه من علفة هههههههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏15 ديسمبر 2017 على 18:40
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    عبير نتفاهموخليني نشلل عينيا ايه نزل عينيا خلاص خلي برك نشوف خوك ونتوب هههههه انا ما نقدرش نشوف فواحد ديركت نهبط راسي مي فقلبي عندي ما نقول هههههههه
    الله يهديني بعدما نشوف خوك ههههه
     
    ليليا مرام, ‏15 ديسمبر 2017 على 18:48
    #6

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