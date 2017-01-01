نلتقي بعد زمن طويل .. يجمعنا الزمن مرة أخرى للحظات .. نعود بذاكرتنا لكل تلك السنين التي مرت .. و فيها ضحكنا و بكينا .. نجحنا و فشلنا و مع كل ألم ينمو الحب بيننا أكثر .. و لكننا افترقنا حين صغرت أحلامنا و صارت باهتة .. بل صار لنا جرح ودمع ... يا قلبي ... سألتني و تعرف أننا نتشابه في كل شيء .،. حتى أمنياتنا لا تزال هي و لكن الندم أوقفنا في وقت لم يكن يجب أن نتوقف فيه ... و افترقنا و تركنا خلفنا ذكريات و شوق لبعضنا البعض ... و في بعض الأحيان لوم و عتاب .. و ما كان علينا أن نبتعد بقلبينا و نتخلى عن كل شيء .. حتى أحلامنا فقدنا فيها الأمل ... فخيبات و انكسارات .. و كيف حطمنا القدر .. القدر الذي رضينا به و لكننا لم نصبر بعد ... ربما أنا في هذه الساعة فقط من يكتب و أنت تجلسين بغرفتك تتذكرين .. و تشتاقين ... وأتمنى رؤيتك مجددا لنبوح بكل ما فينا .. وحتى وإن عاتبنا بعضنا البعض فلا يهم ... فهذه هي الصداقة حقا .. عاتبيني لنشعر مجددا ببعضنا البعض ... و ندرك كم أننا لا نزال نحب بعضنا و البعد فقط فرقنا ولكنه لم يقتل الحب .. فأنا أكتب و أنت تتذكرين ... و نشتاق لكل شيء فات في صداقتنا لكنه أبدا لم يمت .. لم يمت ... صديقتي ... إليك أكتب .... بقلمي "فطوم"