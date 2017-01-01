نلتقي بعد زمن طويل ...

السلام عليكم



هنا نقرأ صدق المعاني التي تصف عمق الصداقة



كم من أصدقاء إفترقنا عنهم و إلتقينا بهم مجددًا بعد طول زمن



يذكرنا لقاءاتهم بأيام كانت فيها حياتنا مختلفة عن الآن



أين البساطة و الشقاوة و كل شيء كان له طعم خاص



لهذا نشعر بالحنين عندما يجمعنا القدر مرة أخرى



هي أيام الطيبين ذهبت و ذهبوا معها ناسها . . .



شكرًا ​