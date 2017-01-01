نلتقي بعد زمن طويل ...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏24 جويلية 2017 على 19:09.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    نلتقي بعد زمن طويل ..


    يجمعنا الزمن مرة أخرى للحظات ..


    نعود بذاكرتنا لكل تلك السنين التي مرت ..

    و فيها ضحكنا و بكينا .. نجحنا و فشلنا و مع كل ألم ينمو الحب بيننا أكثر

    .. و لكننا افترقنا حين صغرت أحلامنا و صارت باهتة .. بل صار لنا جرح ودمع

    ...

    يا قلبي ...


    سألتني و تعرف أننا نتشابه في كل شيء .،.


    حتى أمنياتنا لا تزال هي و لكن الندم أوقفنا في وقت لم يكن يجب أن نتوقف

    فيه ...


    و افترقنا و تركنا خلفنا ذكريات و شوق لبعضنا البعض ...


    و في بعض الأحيان لوم و عتاب .. و ما كان علينا أن نبتعد بقلبينا و نتخلى

    عن كل شيء ..


    حتى أحلامنا فقدنا فيها الأمل ...

    فخيبات و انكسارات .. و كيف حطمنا القدر .. القدر الذي رضينا به و لكننا لم

    نصبر بعد ...


    ربما أنا في هذه الساعة فقط من يكتب و أنت تجلسين بغرفتك تتذكرين ..


    و تشتاقين ...


    وأتمنى رؤيتك مجددا لنبوح بكل ما فينا .. وحتى وإن عاتبنا بعضنا البعض


    فلا يهم ... فهذه هي الصداقة حقا ..


    عاتبيني لنشعر مجددا ببعضنا البعض ...


    و ندرك كم أننا لا نزال نحب بعضنا و البعد فقط فرقنا ولكنه لم يقتل الحب ..


    فأنا أكتب و أنت تتذكرين ... و نشتاق لكل شيء فات في صداقتنا لكنه

    أبدا لم يمت .. لم يمت ...


    صديقتي ... إليك أكتب ....


    بقلمي "فطوم" ​
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏24 جويلية 2017 على 19:09
    #1
  2. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    هنا نقرأ صدق المعاني التي تصف عمق الصداقة

    كم من أصدقاء إفترقنا عنهم و إلتقينا بهم مجددًا بعد طول زمن

    يذكرنا لقاءاتهم بأيام كانت فيها حياتنا مختلفة عن الآن

    أين البساطة و الشقاوة و كل شيء كان له طعم خاص

    لهذا نشعر بالحنين عندما يجمعنا القدر مرة أخرى

    هي أيام الطيبين ذهبت و ذهبوا معها ناسها . . .

    شكرًا
     
    الأزرق الملكي, ‏24 جويلية 2017 على 19:56
    #2

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