بصراحة

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة الصراحة راحة, ‏26 جويلية 2017 على 20:15.

  1. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أفريل 2010
    المشاركات:
    622
    الإعجابات المتلقاة:
    44
    نقاط الجوائز:
    17
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سعيدة
    هل يعقل ان يعيش الانسان وحيدا ....
    هل يعقل ان يجد الانسان طرفه الثاني كما يهوى
    ايعقل ان الدنيا تحووووووووووووول بين الروحين
    عندما نظرت اليها اعجبتني ملامحها ...جميلة بريئة
    فكرت وفكرت وقلت ربما ليست هي من ابحث ....
    في الحقيقة احسست بشعور جميل ....ليس فيه زيف
    اجزمت ان الرجل هو في حد السيف ولا حد الاعادي
    ما دمت للوفاء بالعهود مادمت حما نصفه وليس العكس
    ادركت انه لا يهمني ولا اخشىبالصدق ما دمت بالاحترام
    ..................
    تحياتي ....محاولة ربما تعجبكم
    وإن شاء الله نتمنوا لكل زوجين حياة مليئة بالهناء وراحة البال
    ......


     
    الصراحة راحة, ‏26 جويلية 2017 على 20:15
    #1
  2. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أفريل 2010
    المشاركات:
    622
    الإعجابات المتلقاة:
    44
    نقاط الجوائز:
    17
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سعيدة
     
    الصراحة راحة, ‏26 جويلية 2017 على 20:41
    #2
  3. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أفريل 2010
    المشاركات:
    622
    الإعجابات المتلقاة:
    44
    نقاط الجوائز:
    17
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سعيدة
    يوجد خللل ما قدرتش نعددل الموضوع
     
    الصراحة راحة, ‏26 جويلية 2017 على 20:42
    #3

مشاركة هذه الصفحة