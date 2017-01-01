هل يعقل ان يعيش الانسان وحيدا ....

هل يعقل ان يجد الانسان طرفه الثاني كما يهوى

ايعقل ان الدنيا تحووووووووووووول بين الروحين

عندما نظرت اليها اعجبتني ملامحها ...جميلة بريئة

فكرت وفكرت وقلت ربما ليست هي من ابحث ....

في الحقيقة احسست بشعور جميل ....ليس فيه زيف

اجزمت ان الرجل هو في حد السيف ولا حد الاعادي

ما دمت للوفاء بالعهود مادمت حما نصفه وليس العكس

ادركت انه لا يهمني ولا اخشىبالصدق ما دمت بالاحترام

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تحياتي ....محاولة ربما تعجبكم

وإن شاء الله نتمنوا لكل زوجين حياة مليئة بالهناء وراحة البال

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