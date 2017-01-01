الحنين يحن للذكريات يا اللمة

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة EL General, ‏2 أوت 2017 على 05:09.

  1. EL General

    EL General :: عضو مَلكِي ::

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    سلام
    مدة غياب طويلة جدا عن المنتدى دامت اكثر من 3 أو 4 سنوات لا أعرف تماما كم المدة لكن والله لظروف و أمور شخصية و لكن الحنين يحن للذكريات يا اللمة واش فوتنا في اللمة الجزائرية واش فات علينا ناس عرفناهم و كسبناهم و مواضيع مميزة فاتو علينا و ردود من ناس تستاهل كل الحب و الإحترام و أكبر ذكرياتي كانت في قسم الصور و قسم و واش راك تهدر والله كي نتفكر نقول كيفاش بعدت على المنتدى كل هاذي المدة لكن يشاء الله ما يفعل فاتو علينا ناس مميزين من الشرق و من الغرب و من الجنوب و الشمال كل واحد و طبايعو كل واحد واش يميزو في المنتدى كاين اللي يتغشش و كاين اللي قلبو أبيض و كاين اللي يحب الخير للناس و تحية إحترام لخويا فتحي اللي غلطت معاه وحد النهار غلطة كبيرة طلبت منو السماح وقتها و نزيد نطلب منو السماح درك والله خويا نحبك في الله و قلوبنا راهي صافية من جيهة الإدارة تاعكم حنا في عالم إفتراضي علاه نهزو الحقد على بعضانا؟ و كي نتفكر ذكريات تع الكاميرا الكاشي لي كنا نديروها للغاشي و و و والله كي نتفكر وش نزيد وش نخلي اللمة أجمل منتدى فات عليا خاوتي اللب راهو يقرا في كلماتي هاذوما الله يخليكم كامل لبعضاكم خاوتي اتهلاو في بعضاكم مليح و كونو خيوة صح والله مانلقاو غير بعضانا و مايدومو لينا غير الناس اللي يحبونا صح من قلوبهم
     
    EL General, ‏2 أوت 2017 على 05:09
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