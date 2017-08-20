أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ

لؤلؤة قسنطينة
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلّاة والسّلام على أشرف المرسلين
[ قبل شهرين ودعنا ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ﴾ والآن نستقبل ﴿ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ فمن قصر فيما فات فليحسن في العشر القادمات ]
أخيتي ..
عشر ذي الحجة .. هي عشرة ايامٍ فقط وليست شهرًا مثل رمضان
فموسمها قصير لا يحتمل التّقصير، وهي سريعة العُبور ما تقبلُ الفتور، وليست الشياطين فيها مصفدة عكس رمضان
لذا فالمهمّة أشقّ .. والحمل أثقل .. والسّالكون قلّة ..لِذا فثواب الاجتهاد أعظم وجائزته أغلى وأثمن
ولذا رفع الله ذِكرها وضاعف ثوابها .. فصوم يوم واحد فيها يكفّر ذنوب سنتين كاملتين
وهي فرصتك الكُبرى في إلحاق أكبر هزيمة للشيطان .. والثأر لما نالك منه من جُرح إيمانك وإصابة تقواك على مدار العام
فهيا بنا لنشدّ الهمّة أختي الغالية
ولأن الأول من ذي الحجة سيكون بعد يومين
أردت أن أفتح هذا الموضوع لنتشارك من خلاله الأجر أنا وأخواتي الكريمات حتى يوم العيد بحول الله
نذكر فيه بعضنا بالصيام والقيام والصلاة والأذكار والدعوات
فإنّ من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح
ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة
وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة سأذكر بعضها كما يلي:
قال تعالى: {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر:1-2]، قال ابن كثير رحمه الله: "المراد بها عشر ذي الحجة كما قالهه ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم".
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما العمل في أيّامأفضل في هذه العشرة»، قالوا: ولا الجهاد، قال: «ولا الجهاد إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». (رواه البخاري).
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مامن أيّام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». (رواه الطبراني في المعجم الكبير).
أخواتي الغاليات سيكون هذا الموضوع ملتقانا لنتشارك فيه حلقات الذكر .. ولنذكر بعضنا بقراءة القرآن
وببقية الطاعات ان شاء الله
كما لا تنسوا دعوة بقية الأخوات ليكون ملتقانا في الآخرة كما أردناه في الدنيا
وسأقوم في الردود القادمة بوضع أحب الأعمال وطرق ختم القرآن خلال هذه الايام القليلة المباركة
ولكنها كثيرة الأجر والثواب، سنحاول تقسيم أوقات الذكر والعبادة معا حتى نتشارك الأجر
فيآترى على من ستمطر غيمة العشر بالبركات والرحمات ^^
اغلقوا منافذكم عن الدُنيا .. التصقوا بقرآنكم
أحيوها بذكر، وصلآة و بر، و غردوا بالدعوات
فإن ربكم حيي كريم سيملئ أكفُكم بالخيرات
طهروا قلوبكم ، نقوا سرائركم .. اجعلوا الشعار فيها
(وعجلتُ إليك رب لترضى)
تسآبقوا.. تنآفسوا.. حفزوا اصدقائكم ، احبابكم
قولوا لهم ماهي إلا [ أيّاماً معدودات]
واخيرا .. احترسوا من الغفلات و تيقظوا فيها فإنها قلائل
أحيوها بذكر، وصلآة و بر، و غردوا بالدعوات
فإن ربكم حيي كريم سيملئ أكفُكم بالخيرات
طهروا قلوبكم ، نقوا سرائركم .. اجعلوا الشعار فيها
(وعجلتُ إليك رب لترضى)
تسآبقوا.. تنآفسوا.. حفزوا اصدقائكم ، احبابكم
قولوا لهم ماهي إلا [ أيّاماً معدودات]
واخيرا .. احترسوا من الغفلات و تيقظوا فيها فإنها قلائل
تنبيه
الحرص على الإستيقاظ والدعاء في نهار هذه العشر
فالنهار هو المعظم
واجعلوا اغلب دعائكم وعباداتكم وصدقاتكم في النهارعلى عكس ليالي رمضان
ذكروا فيها من تحبون .. فقد بدأ وقت الاجتهاد
في أمان الله وحفظه
الحرص على الإستيقاظ والدعاء في نهار هذه العشر
فالنهار هو المعظم
واجعلوا اغلب دعائكم وعباداتكم وصدقاتكم في النهارعلى عكس ليالي رمضان
ذكروا فيها من تحبون .. فقد بدأ وقت الاجتهاد
في أمان الله وحفظه
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