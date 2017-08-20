أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ

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بسم الله الرحمن الرحيم والصلّاة والسّلام على أشرف المرسلين

[ قبل شهرين ودعنا ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ﴾ والآن نستقبل ﴿ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ فمن قصر فيما فات فليحسن في العشر القادمات ]







أخيتي ..

عشر ذي الحجة .. هي عشرة ايامٍ فقط وليست شهرًا مثل رمضان

فموسمها قصير لا يحتمل التّقصير، وهي سريعة العُبور ما تقبلُ الفتور ، وليست الشياطين فيها مصفدة عكس رمضان

لذا فالمهمّة أشقّ .. والحمل أثقل .. والسّالكون قلّة ..لِذا فثواب الاجتهاد أعظم وجائزته أغلى وأثمن

ولذا رفع الله ذِكرها وضاعف ثوابها .. فصوم يوم واحد فيها يكفّر ذنوب سنتين كاملتين

وهي فرصتك الكُبرى في إلحاق أكبر هزيمة للشيطان .. والثأر لما نالك منه من جُرح إيمانك وإصابة تقواك على مدار العام







ولأن الأول من ذي الحجة سيكون بعد يومين

أردت أن أفتح هذا الموضوع لنتشارك من خلاله الأجر أنا وأخواتي الكريمات حتى يوم العيد بحول الله

نذكر فيه بعضنا بالصيام والقيام والصلاة والأذكار والدعوات

فإنّ من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح فهيا بنا لنشدّ الهمّة أختي الغاليةولأن الأول من ذي الحجة سيكون بعد يومينأردت أن أفتح هذا الموضوع لنتشارك من خلاله الأجر أنا وأخواتي الكريمات حتى يوم العيد بحول اللهنذكر فيه بعضنا بالصيام والقيام والصلاة والأذكار والدعوات

ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة

وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة سأذكر بعضها كما يلي:

قال تعالى: {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر:1-2]، قال ابن كثير رحمه الله: "المراد بها عشر ذي الحجة كما قالهه ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم".



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما العمل في أيّامأفضل في هذه العشرة»، قالوا: ولا الجهاد، قال: «ولا الجهاد إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». (رواه البخاري).



عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«مامن أيّام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». (رواه الطبراني في المعجم الكبير).

أخواتي الغاليات سيكون هذا الموضوع ملتقانا لنتشارك فيه حلقات الذكر .. ولنذكر بعضنا بقراءة القرآن

وببقية الطاعات ان شاء الله