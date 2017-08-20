أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#1


بسم الله الرحمن الرحيم والصلّاة والسّلام على أشرف المرسلين

[ قبل شهرين ودعنا ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ﴾ والآن نستقبل ﴿ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ فمن قصر فيما فات فليحسن في العشر القادمات ]



أخيتي ..
عشر ذي الحجة .. هي عشرة ايامٍ فقط وليست شهرًا مثل رمضان
فموسمها قصير لا يحتمل التّقصير، وهي سريعة العُبور ما تقبلُ الفتور، وليست الشياطين فيها مصفدة عكس رمضان
لذا فالمهمّة أشقّ .. والحمل أثقل .. والسّالكون قلّة ..لِذا فثواب الاجتهاد أعظم وجائزته أغلى وأثمن
ولذا رفع الله ذِكرها وضاعف ثوابها .. فصوم يوم واحد فيها يكفّر ذنوب سنتين كاملتين
وهي فرصتك الكُبرى في إلحاق أكبر هزيمة للشيطان .. والثأر لما نالك منه من جُرح إيمانك وإصابة تقواك على مدار العام
فهيا بنا لنشدّ الهمّة أختي الغالية


ولأن الأول من ذي الحجة سيكون بعد يومين
أردت أن أفتح هذا الموضوع لنتشارك من خلاله الأجر أنا وأخواتي الكريمات حتى يوم العيد بحول الله
نذكر فيه بعضنا بالصيام والقيام والصلاة والأذكار والدعوات
فإنّ من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح
ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة
وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة سأذكر بعضها كما يلي:

قال تعالى: {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر:1-2]، قال ابن كثير رحمه الله: "المراد بها عشر ذي الحجة كما قالهه ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم".

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما العمل في أيّامأفضل في هذه العشرة»، قالوا: ولا الجهاد، قال: «ولا الجهاد إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». (رواه البخاري).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مامن أيّام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». (رواه الطبراني في المعجم الكبير).



أخواتي الغاليات سيكون هذا الموضوع ملتقانا لنتشارك فيه حلقات الذكر .. ولنذكر بعضنا بقراءة القرآن
وببقية الطاعات ان شاء الله
كما لا تنسوا دعوة بقية الأخوات ليكون ملتقانا في الآخرة كما أردناه في الدنيا
وسأقوم في الردود القادمة بوضع أحب الأعمال وطرق ختم القرآن خلال هذه الايام القليلة المباركة
ولكنها كثيرة الأجر والثواب، سنحاول تقسيم أوقات الذكر والعبادة معا حتى نتشارك الأجر
فيآترى على من ستمطر غيمة العشر بالبركات والرحمات ^^


اغلقوا منافذكم عن الدُنيا .. التصقوا بقرآنكم
أحيوها بذكر، وصلآة و بر، و غردوا بالدعوات
فإن ربكم حيي كريم سيملئ أكفُكم بالخيرات
طهروا قلوبكم ، نقوا سرائركم .. اجعلوا الشعار فيها
(وعجلتُ إليك رب لترضى)

تسآبقوا.. تنآفسوا.. حفزوا اصدقائكم ، احبابكم
قولوا لهم ماهي إلا [ أيّاماً معدودات]
واخيرا .. احترسوا من الغفلات و تيقظوا فيها فإنها قلائل

تنبيه
الحرص على الإستيقاظ والدعاء في نهار هذه العشر
فالنهار هو المعظم
واجعلوا اغلب دعائكم وعباداتكم وصدقاتكم في النهارعلى عكس ليالي رمضان
ذكروا فيها من تحبون .. فقد بدأ وقت الاجتهاد :)

في أمان الله وحفظه
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#4
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#4
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
جزاك الله خيرا غاليتي
اللهم ثبتنا يارب
كيف لا وقد اقسم بها ربنا
تحياتي اختي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكِ الله بالمثل وزيادة عزيزتي مليكة
كوين بالقرب لنتشارك الأجر غاليتي
ستشعرين براحة أكبر ان شاء الله وسيخفف الله من أوجاعكِ :)
شكرا لتواجدكِ غاليتي
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#5
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جيجل
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#5
وعليكم السلام
ياالله موضوع رائع جعله الله في ميزان حسناتك غاليتي
ربي قدرنا وثبتنا ان شاء الله
وبالتوفيق وشكرا
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#6
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#6
قال *amani*:
وعليكم السلام
ياالله موضوع رائع جعله الله في ميزان حسناتك غاليتي
ربي قدرنا وثبتنا ان شاء الله
وبالتوفيق وشكرا
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شكرا لكرم تواجدكِ حبيبتي
اللهم آمين وإياكِ ان شاء الله
كوني بالقرب لنتشارك الاجر ان شاء الله
شكرا لتواجدكِ غاليتي
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#7
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جيجل
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#7
قال لؤلؤة قسنطينة:
شكرا لكرم تواجدكِ حبيبتي
اللهم آمين وإياكِ ان شاء الله
كوني بالقرب لنتشارك الاجر ان شاء الله
شكرا لتواجدكِ غاليتي
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العفو العفو
اكيد ...ان شاء الله
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#8
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#8
السلام عليكم
بارك الله فيك اختي مريم على هذه المبادرة الكريمة.. في ميزان حسناتك ولي عودة ان شاء الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#9
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#9
قال دعاء الجنات:
السلام عليكم
بارك الله فيك اختي مريم على هذه المبادرة الكريمة.. في ميزان حسناتك ولي عودة ان شاء الله
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا اهلا حبيبتي دعاء عاش من شافك
ان شاء الله احوالك بخير؟ قوليلي تزوجتي ولا مازال ههه
الله يحفظك حبيبتي والله آمين لينا وليكم ان شاء الله
ويسرني تواجدك غاليتي :)
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#10
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اوساكا..
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#10
السلام عليكم
ماشاء الله حبيبة ربي يجعلها في ميزان الحسنات اخية و يفكرك فالشهادة ان شاء الله
سيكون لي حضور بإذن الله
شكرا على الاشارة مريم اختي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#11
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#11
قال "viola":
السلام عليكم
ماشاء الله حبيبة ربي يجعلها في ميزان الحسنات اخية و يفكرك فالشهادة ان شاء الله
سيكون لي حضور بإذن الله
شكرا على الاشارة مريم اختي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا امونتي نورتي بمرورك
اللهم آمين حبيبتي لينا وليكم ان شاء الله
يسرني كثيرا تواجدك غاليتي
كوني بالقرب ^^
بلا مزية امونتي :kiss:
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المشرفات
#12
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#12
اللهم ثبتنا على الدين و الطاعة و اعنا على فعل الخيرات و ترك المنكرات
اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن فضلك و كرمك
بارك الله فيك حبيبتي مريومة على التذكير
ان شاء الله نكون في الموعد مع هذه الايام المباركات
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#13
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#13
قال أم منيــــــر:
اللهم ثبتنا على الدين و الطاعة و اعنا على فعل الخيرات و ترك المنكرات
اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن فضلك و كرمك
بارك الله فيك حبيبتي مريومة على التذكير
ان شاء الله نكون في الموعد مع هذه الايام المباركات
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أهلا بالغالية أم منير نورتيني بحضورك
اللهم آمين أجمعين
وبارك فيكِ الرحمن، بلا مزية ^^
ان شاء الله نجتامعو خلال هاد الايام المباركة على الطاعات والذكر
ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله
شكرا لكرم مرورك أمنا الغالية :)
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#14
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Nëvêr Lànd
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#14
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#15
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#15
قال Lovely ღ smile:
السلام عليكم بارك الله فيك حبيبتي على التذكير جعلها الله في ميزان حسناتك و رزقك ما تتمنين

@Oum Loukmane @ميمي مرام @yaso ياسمين @الحلم الوردي @زهور الشوق @زهور اليآسمين

لا تنسين دعوة البقية ^^
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا هدهودة نورتيني بمرورك
وبارك فيكِ الرحمن غاليتي ربي يجمعنا فيا لآخرة كيما جمعنا في الدنيا
شكرا حبيبتي على الدعوة رايحة نزيد ندعي البقية ان شاء الله
سررت بتواجدكِ :)
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#16
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~
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#16
السلام عليكم
بارك الله فيك مريم على هاته المبادرة الطيبة
جعلها الله في ميزان حسناتك
شكرا على التذكير و ان شاء الله نستغلو هاد الأيام أحسن استغلال
في أمان الله
@صمت المشاعر @جيهان جوجو
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#17
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#17
قال طموحة:
السلام عليكم
بارك الله فيك مريم على هاته المبادرة الطيبة
جعلها الله في ميزان حسناتك
شكرا على التذكير و ان شاء الله نستغلو هاد الأيام أحسن استغلال
في أمان الله
@صمت المشاعر @جيهان جوجو
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بيك حبيبتي نورتيني بتواجدك
وبارك فيكِ الرحمن غاليتي
كوني بالقرب لنتشارك الاجر والثواب ان شاء الله
اللهم امين غاليتي
سرني كثيرا تواجدك ^^
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#19
إنضم
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سعيدة
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#19
شكرا لك حبيبتي على الدعوة والموضوع واجرك اكيد على الله....

بأي شيء نستقبل عشر ذي الحجة؟


1- التوبة الصادقة :
فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله، ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة، يقول تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون( [النور:31].

2- العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام :
فينبغي على المسلم أن يحرص حرصاً شديداً على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة، ومن عزم على شيء أعانه الله وهيأ له الأسباب التي تعينه على إكمال العمل، ومن صدق الله صدقه الله، قال تعالى:( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) العنكبوت

3- البعد عن المعاصي:
فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله تعالى، فالمعاصي أسباب للبعد عن الله والطرد من رحمته، وقد يحرم الإنسان رحمة الله بسبب ذنب يرتكبه÷ فإن كنت تطمع في مغفرة الذنوب والعتق من النار فأحذر الوقوع في المعاصي في هذه الأيام وفي غيرها؟ ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل
 
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