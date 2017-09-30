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كيف تذآاكر مآدة الفيـزياء

الموضوع في 'منتدى المرحلة المتوسطة' نشر بواسطة زهرة البليدة, ‏30 سبتمبر 2017.

  1. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    كيف تذاكر مادة الفيزياء
    آسمط مادة عرفها التا,ريخ ههه

    السلام عليكـــــــــــــــــــــــــــــم
    منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـل

    1- فهم الأساسيات

    إن علم الفيزياء يرتكز على مجموعة من النظريات الهامة والأساسية والقواعد الهامة التي يبنى عليها علم الفيزياء بشكل عام، فلن تستطيع أن تفهم الفروع المختلفة للفيزياء دون أن تكون على علم وإلمام بالقواعد والنظريات الأساسية لها.
    2- تنمية مهاراتك في الرياضيات

    فعلم الفيزياء يستند بشكل كبير جدا في الكثير من اجزاءه على المعادلات والنظريات والمسائل الرياضية، لذا فقدرتك على حل هذه المسائل الرياضية بسهولة يجعلك قادرا على دراسة مادة الفيزياء وفهمها جيدا وتقدم مستواك بها من خلال تنمية مهارات في الرياضيات.

    3- التبسيط

    دائما ما تقبع في أذهاننا فكرة أن المادة صعبة فتعزف عنها وعن حلها دون حتى أن نلقي نظرة عليها أو نلقي نظرة واحدة عليها فنشعر بصعوبتها فنعزف أيضا عنها، ولكن هذا ليس صحيحا فليس شرطا أن تقوم بفهم المادة وحلها من اول مرة تقرأها فيها بل حاول تبسيط الأمر في عقلك قدر الإمكان وابدأ في محاولة حل المسائلو والأسئلة المختلفة ومع الوقت والتدريب ستجد أن المر يسيرا وليس بدرجة الصعوبة التي كنت تتتخيلها في البداية.
    4- الرسومات التوضيحية

    إن خرائط الذهن تكون هامة جدا لفهم مادة الفيزياء وتذكرها كما أن الرسومات تكون هامة جدا بل هامة للغاية في توضيح بعض الأجزاء الغامضة بالمادة ولفهمها وتذكرها بسرعة أيضا.

    5- استخدام البطاقات التعليمية

    قم دائما بتدوين الرموز والمصطلحات والوحدات القياسية والنظريات الأساسية الخاصة بالفيزياء على كروت تعليمية فسوف يكون لذلك آثار إيجابية هامة على سرعة حفظها وفهمها وتذكرها والرجوع إليها في وقت تذاكر فيه مادة الفيزياء

    واخيرا فنحن ننصح أعزائنا الطلاب بمختلف المراحل الدراسية من أن العنصر الأساسي والرئيسي والمهم في تحسين المستوى في مادة الفيزياء والحصول على درجات عالية بها هو الهدوء النفسي وعدم القلق والتوتر لأن الفيزياء تحتاج إلى ذهن صافي وهادئ وغير مضطرب لتفهمها جيدا وتبدأ في الإجابة عليها.. مع تنمياتنا لكل الطلبة والطالبات بالنجاح الباهر وأن يكون التوفيق حليفهم في دروبهم
     
    yaso ياسمين و الفتى المغامر معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏30 سبتمبر 2017
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    بارك الله فيك

    الفيزياء من أهم المواد
     
    yaso ياسمين و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    الفتى المغامر, ‏1 أكتوبر 2017
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    وفيك بارك الله
    نعم
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏1 أكتوبر 2017
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    5اساسيات هذو
    رح يعاونو التلميذ
    بزاااف.
    بارك الله فيكي
    وفقكي الله.
     
    yaso ياسمين, ‏28 جانفي 2018 على 06:36
    #4

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