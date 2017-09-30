كيف تذآاكر مآدة الفيـزياء

كيف تذاكر مادة الفيزياء

آسمط مادة عرفها التا,ريخ ههه



السلام عليكـــــــــــــــــــــــــــــم

منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـل



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1- فهم الأساسيات



إن علم الفيزياء يرتكز على مجموعة من النظريات الهامة والأساسية والقواعد الهامة التي يبنى عليها علم الفيزياء بشكل عام، فلن تستطيع أن تفهم الفروع المختلفة للفيزياء دون أن تكون على علم وإلمام بالقواعد والنظريات الأساسية لها.

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2- تنمية مهاراتك في الرياضيات



فعلم الفيزياء يستند بشكل كبير جدا في الكثير من اجزاءه على المعادلات والنظريات والمسائل الرياضية، لذا فقدرتك على حل هذه المسائل الرياضية بسهولة يجعلك قادرا على دراسة مادة الفيزياء وفهمها جيدا وتقدم مستواك بها من خلال تنمية مهارات في الرياضيات.



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3- التبسيط



دائما ما تقبع في أذهاننا فكرة أن المادة صعبة فتعزف عنها وعن حلها دون حتى أن نلقي نظرة عليها أو نلقي نظرة واحدة عليها فنشعر بصعوبتها فنعزف أيضا عنها، ولكن هذا ليس صحيحا فليس شرطا أن تقوم بفهم المادة وحلها من اول مرة تقرأها فيها بل حاول تبسيط الأمر في عقلك قدر الإمكان وابدأ في محاولة حل المسائلو والأسئلة المختلفة ومع الوقت والتدريب ستجد أن المر يسيرا وليس بدرجة الصعوبة التي كنت تتتخيلها في البداية.

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4- الرسومات التوضيحية



إن خرائط الذهن تكون هامة جدا لفهم مادة الفيزياء وتذكرها كما أن الرسومات تكون هامة جدا بل هامة للغاية في توضيح بعض الأجزاء الغامضة بالمادة ولفهمها وتذكرها بسرعة أيضا.



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5- استخدام البطاقات التعليمية