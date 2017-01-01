اِهتمام الخطيبة أو الزوجة -يهمنِي رأيكم كثيرا-

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 14:13.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم اهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم
    أول شي تسمحلي أختي ليليا بزاف خاطر رايحة نخالف أحد القوانين ورايحة نكتب بالعامية لأنو لي في قلبي كبير بزاف وباه نفرغو لازم نتكلم بلهجتنا، لذلك سامحيني ختي
    أما بالعودة للموضوع لي ربما البعض يشوفو تافه ولا بدون معنى لكن أنا حسيتو عندو أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لينا حنا النساء وعلى هادي رأي الرجال في الموضوع يهمنا بزاف
    وموضوعي اليوم كان بسبب منشور بسيط على الفايس شفتو صدفة وخلاني ناقشو معاكم هنا، وهاد الموضوع مرتبط باهتمام الزوجة الزائد المترجم في كثرة سؤالها عن زوجها أو خطيبها مما يسبب ذلك إزعاج للزوج أو الخطيب
    والحكاية يا خاوتي بدات من شخص وضع منشور في أحد الصفحات على الفايس بوك قال فيها " انا كنت شخص عازب عايش حياتي عادي نحوس ونخرج كيما نحب واحد مايعيط عليا واحد ما يقلقني لكن من نهار خطبت وحدة بنت فاميليا وهي كل يوم تتصل بيا وينك؟ وين رحت؟ واش تغديت؟ ووووو حتى حسيت روحي عند الشرطة، فهل هاد الامر يصرا معايا برك ولا مع جميع المتزوجين والمخطوبين؟"
    أولا أنا استغربت اذا هادا راجل وفيه ريحة الرجال خاطر لو تشوف تعليقات السب والشتم تعرف بلي مايستاهلش كلمة راجل خاطر جاي يتكلم على مرتو وعرضو وشرفو قدام مئات الرجال ويسبوها نورمال ويتمسخرو بيها نورمال وهو عاجبو الحال يعني شي يوجع القلب صراحة، ومن بعد هبطت نشوف التعليقات قلت نشوف الفلاسفة تاعنا واش ردولو صدقوني والله بكيت معرف علاه بكيت بصح هكا شفت حوايج غاضوني، أول حاجة غاضتني كيفاه مرأة راجلها ولا خطيبها يروح يتكلم عليها أمام الملأ والشعب يسب فيها، وثاني حاجة غاضتني هي مشاعر المرأة لي واحد مامقدرها، مانهدرش على لي تسقسي على أمور ماعندهاش دخل فيهم كيما لي تسقسي خطيبها مثلا تقولو يماك وين راحت ومع من راحت وواش قاعدة دير وتسقسيه على جدات جداتو هادي صح تدخل في روحها لكن نتكلم على مرأة لي راجلها ولا خطيبها يهمها صح وتتقلق عليه وتسقسي عليه ومادابيها قبل ما يرقد تطمن بلي راهو بخير وكي يروح من الخدمة تحب تطمن بلي مورالو مليح يعني مشاعر الاهتمام عندنا ولات محل سخرية
    والحاجة الثالثة لي غاضتني كتر وبكاتني هي تعليقات البعض، كاين واحد قالو مادام راهي تسقسي بزاف معناها خطيبتك خاينة يعني راهي تطمن وين راك باه تخدم خدمتها، يسمى اذا سقسات خاينة واذا ماسقساتش خلاص يقولك تاني راهي عندها شخص خلاف وقاعدة تخون فيا يعني كيما دير ماتسلكش
    وكاين لي قالو نتا الراجل ولا هي قالو سبها زوج سبات دوك تتربى، هادي تاني غاضتني يعني اذا عاد الاهتمام يتقابل بالسب والشتم والاهانة مابقاتش خلاص
    أما الثالث من النوع هاداك لي يدخل القاورية في كلشي حتى كون يغرق بابور في البحر يقولك ندي القاورية ويسب بنت بلادو، وهادا قال بلي القاورية هي لي تشريلك الدار والسيارة وماتديرونجيكش وكرعين المعيز تاعنا (قصدو بنات بلادو) تشريلها الدار والسيارة وتمرضلك حياتك، أصلا القاورية لي يتفاخر بيها كي ماتديرونجيهش ومايهمهاش راجلها وين يكون خاطر كي تتقلق تخون زوجها مع صاحبو بعد ماتقلقش روحها حتى وسامحوني على هادي الكلمات
    يعني صراحة بقيت بلا راس وغاضتني خاطر تخيلت مشهد وهو ماش خيال صراحة لأنو واقع، إيماجينيو مشهد مرأة واقعة عند الطاقة فليل والبرد ياكلها في وجها وهي تستنى في راجلها يدخل تعيطلو مايردش وهي مقلقة وقلبها تاكل فيه النار وكي يخلص السهرة تاعو ويرجع ماش حتى يقولها اسمحيلي راني من المفروض نتصل بيك ونطمنك لالا بالعكس يزيد يسبها ويقولها ماعندو مادخلك فيا ونروح وين نحب يعني يقابل اهتمامها بسب وشتم
    علاه رسولنا قال هكا؟ حتى ولو خطيبتك ولا مرتك تسقسيك بزاف هادا أولا من خوفها عليك واهتمامها بيك واذا ازعجك تصرفها فهمها بلعقل كون حكيم في تصرفات وفهمها بلعقل ماش تتمسخر من مشاعرها وتقول النساء كامل كيف كيف تخلقو باه يمرمدو حياة الراجل، علاه يعني مازلنا عايشين هكا ماعندناش الحكمة في تصرفاتنا نروحو طول للعنف بدلا من التصرف بحكمة، يعني راني حكيت وحكيت بزااف درك نخليلكم الفرصة للمشاركة
    خاصة الرجال واش راكم في هاد الموضوع هل تقدرو مشاعر المرأة لما تتقلق وتسقسي على راجلها وخطيبها بزاف ولا تعتابروها مجرد ازعاج ولا المرأة فارغة شغل كيما قالوها بعض الاشخاث؟
    وشكرا

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 14:13
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله
    بارك الله فيك مريومتي حطيتي الملح على الجرح بالنسبة للناس لي راهي تعاني من هاذ السوجي
    اليوم مرحش نعلق بحتى كلمة على الموضوع رح نستنى و نقرا ردود الإخوة الأعضاء
    شكرا على الموضوع
     
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    عآشقة الجنـة, ‏7 أكتوبر 2017 على 14:22
    #2
  3. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    والله واقع مزري للمجتمع الجزائري و مستوى منحط لبعض الرجال
    راحت الشهامة و الشرف . يحكي على مرتو و الا خطيبتو في وسط اجتماعي جاهل
    المراة مسكينة ملي كانت تتحمل مسؤولية اي واحد من العائلة اب اخ خطيب زوج .كان لازم يقدرها ماشي يفضحها
    ربي يهدينا و يهدي مجتمعنا و يصلح امورنا يا رب
     
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    طيب الكلام, ‏7 أكتوبر 2017 على 14:24
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    عآشقة الجنـة, ‏7 أكتوبر 2017 على 14:27
    #4
  5. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كثرة الكلام والسؤال بين الخطيبين ممكن تقضي علي زواجهما
    وبخصوص تعليقات الفيس بوك راهي مزبلة حاشاكم
    اطفال يرمو في الكلام بدون علم ودون خوف من الله

    .. وهنا فتوي مهمة عن المحادثات بين الخطيبين

    السؤال:
    بارك الله فيكم هذا السائل محمد عثمان من ليبيا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي علماً بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران أفيدوني مأجورين؟
    الجواب

    الشيخ الخطيبة يعني المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها كفيها قدميها رأسها ولكن بدون أن يتحدث معها اللهم إلا بقدر الضرورة كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلاً بقدر الضرورة مثل أن يقول مثلاً هل تشترطين كذا أو تشترطين كذا وما أشبه ذلك أما محادثتها في التلفون حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحل يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالي فيقال ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ أو تمتع شهوة يعني شهوة جنسية أو تمتع يعني تلذذ بمخاطبتها أو مكالمتها وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ.
     
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    Ma$Ter, ‏7 أكتوبر 2017 على 14:57
    #5
  6. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    Naama
    موضوع قيم ؛ الصراحة رانا نشوفوا العجب من ولالو يحكو أسراهم وبطريقة غير لائقة سواء رجل او إمراءة ....تليقهم يفرغو قاع الي في قلبهم....عادي وبدون حتى اسم مستعار ....والوقت الي رانا فيهم عارفين كي داير وين راهي الحشمة والأدااب ....حتى اذا حب يطرح الموضوع ماشي يقول بلي خطيبتي تقلقني بزاف وانا كنت كنت عازب نلقا راحتي نو ماش بهذي الطريقة ...أصلن مفيها والو اذا فاتحا في موضوع يقوليها حتى انا نتصل بيك كاين طرق لحل المشاكل بدون اللجوء الى فيس وكاين الحمد الله مواقع علم النفس وغيرها ....اجابة هناك كافية ماشي حتى يولي يسمع بحكايته الي يسوا والي ميسواش ....ومنبعد هذاك اليكون حابا يخطب يشوف هكذا يبطل ....الجهل راه عندنا جهل كبير حنا كون جاو يستغلو هدو المواضيع في مواضيع دنية لوكان رانا بخير ربي يهديهم
     
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    الأميرة الخجولة, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:20
    #6
  7. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    في الحقيقة الزوجة و الخطيبة لا يستويان لكل منهما حدود

    للأسف ما نعيشه من تجاوزات وانفتاح جعل من الخطبين يتعاملان على أساس أنهما متزوجين حيث تجدهم يهاتفون

    بعضهم في كل حين والدردشة في الفيس بوك ناهيك عن اللقاءات الرومانسية وهذا بطبيعة الحال خطأ لأنه سيفتح باب

    الشيطان ومن كثرة التواصل يملان من بعضهما وبسبب هذه السوابق أنا واحد من الشباب من المستحيل أن أتزوج بفتاة

    كانت مخطوبة سابقا المهم في هذه المرحلة لا يوجد الاهتمام لأن المخطوبين هم غريبين عن بعض فقط يتواصلوا من

    حين إلى آخر من أجل ترتيبات الزواج أو اتصال مرة في الأسبوع تكفي للاطمئنان عن الأحوال ولبضع دقائق أما باقي

    الأسئلة أعتبرها تدخل في الشؤون و تندرج تحت علاقة الصداقة لأنهما ليس حلال لبعض وفي أي لحظة يمكنهما الانفصال .

    أما بالنسبة للأزواج لابد أن تكون العلاقة مربوطة بالثقة فهي الأساس لأن إذا وقع الشك ستكون حياة الزوجين منغصة

    وهنا يعتمد على تفاهم الزوجين ومدى معرفة بعضهم البعض ، لهذا يعتبر التواصل عبر الهاتف من أجل الاطمئنان أو

    الاستفسار هو نوع من الاهتمام بل هو واجب ومطلوب في بعض الأحيان كي يقوي العلاقة ليس فقط للزوجة الزوج

    أيضا لكن في حدود معقولة كي لا يصبح إزعاج أو يتعدى إلى المساس بالحرية الشخصية أما من يظن السوء بهذا

    التواصل في الهاتف فالمشكل في فكره المتخلف والمريض أما قضية الخيانة الزوجية فهي تعود بالأساس إلى طبيعة

    الزوجين ولها أسباب أخرى .

    تسلمي
     
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    الأزرق الملكي, ‏7 أكتوبر 2017 على 16:28
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم شكرا لؤلؤة أختي على حرصك و غيرتك على عرض الناس مهما كانوا حتى و أنت لا تعرفينهم
    و هذا من أصلك الطيب و أخلاقك العالية
    ردي رايح مجزأ
    ـ 1 ) رايح أتحدث عن الخطاب أولا شرعا لا يجوز تعامل الخاطبين على أساس انهما متزوجان و عن تجربة فترة الخطوبة هي أستصلاح للأرض لزرعها بعد الزواج
    فإذا كان الاستصلاح جيدا كان زرع و النبت جيدان و إذا كان الاستصلاح سيئا سيكون الزرع و البنت خبيثان و سينتهي الامر بعيشة نكدة او طلاق
    على البنت أن تكون على شرفها و عرضها و عرض أهلها حتى مع خطيبها و تجعل له حدا حتى يجعلها زوجة محترمة و يجعل أبويها فوق رأسه
    لكن إن هي رخصت نفسها أمام خطيبها سيجعلها نزوة و في كل مرة بعد الزواج سيذكرها أنها هي من عرضت نفسها عليه بالشطن و الحبال
    و سيسبها و أهلها في الصبح و العشية و سينعتها بأنها رخيصة و أبويها و كل إخوتها
    ـ 2) أمر آخر محزن و غريب و هو وضع الرجل لمشكلته أمام الصبيان و الشواذ يحللون له الامر بسب عرضه و خطيبته
    و هذا خطأ فادح فأمور كهته تحل في مجالس أهل الورع و الخير و الخبرة من رجال أصحاب تجربة و حكمة و رزانة و شهامة و صدق
    ـ 3 ) أعود إلى الموضوع أختي مريومة , المرأة طفل مهما كان سنها إذا وجدت الرجل الرجل سيجعل من هذا القلب مملة و هو سلطانه
    المرأة مخلوق ضعيف و حساس لذالك تجد المرأة تفعل مال تفعله إما خوفا أو رياءا أمام قريناتها أو وسوسة
    إذا كان الامر خوفا على زوجها فالحل بيد الزوج و هو أنه يحسسها بالأمان و الثقة و مع الايام سيزول الخوف و يبقى الحب و الثقة و الأمان
    إذا كان الامر رياءا فالحل بيد الزوجة أولا و بيد الزوج ثانيا و الوقت كفيل بتصحيح المسار
    و على الزوجة أن تفهم أن الرياء جالب للعين و الحسد و ان هته الممارسة قد تفجر العايلة و يحدث مالا يحمد عقباه و ان الامر خطير
    و قد يضجر منها زوجها و فعلا سيكذب عليها و لا يصدقها و لا يصادقها
    إذا كان الامر وسوسة فعليها أن تضع عقلها في رأسها و تصارح زوجها أنها موسوسة لكي يساعدها في الحل أو يسايرها إن شاء
    إلى حين إيجاد الحل

    على الزوجة العاقلة أن لا تتطرف في القضية فلا تبالغ بالسؤال و لا تكن باردة هناك مسلك الوسط و هو السؤال العاقل
    الدال على الحرص و الحب و الشوق لا الموسوس و لا المنافق و هذا هو موسشلك صاحبة العقل المتوازن

    هذا رأيي و لا ألزم به أحدا
     
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    الامين محمد, ‏7 أكتوبر 2017 على 17:01
    #8
  9. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُشارك ::

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    موضوع في بلاصتو
    هدي المرة مراح نقول والو
    هادو يجاوبو عليه الرجال
    الله يهدينا
     
    wissam 47, ‏7 أكتوبر 2017 على 17:32
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    اولا شكرا للاخت @عآشقة الجنـة على الاشارة في الموضوع
    ...
    ( نتكل قبل على الموضوع عامة ... و مبعد نهدر على السيد تاع الفيسبوك هذا )

    ... بالنظر لموضوعك اختي نمدلك رايي مباشرة ( رغم اني ماني خاطب ماني متزوج )
    لازم نفرقو بين الخطيبة و الزوجة ..وبين الخطبة و الزواج ...... كيفاه ؟ ...
    - نبداو بالخطبة و الخطيبة ... ضرك راها كاين تجاوزات كبيرة في الخطوبة
    كيفاه يا عجابة ... الخطيب و الخطيبة راهم لسع غرباء على بعض مش ق خلاص تاهمو و صلو لحل معاناه خلاص راحت كل الحدود و اخدم ارضك يا فلاح
    ( ورأي الشرع في هذا الامر ربما اخر تماما على وش راني رايح نقول )
    يهدرو صح لكن في حدود ... و مش في كل وقت ... و مش كل يوم ... لازم شوي حرمة لانهم لسع مش ازوج
    ................
    - نروحو للزواج و الزوجة ... كاين زوجة من زوجة ... كاين الي تتقلق على زوجها و تحب تسال عليه و تشوف حالو
    بصح كل شي عندو حدود ...
    كاين الي مش عارف ...طبيعة فيها تنقر على راس زوجها و هذي مش هي ...
    ...
    *** أما صاحبنا هذا الي ناشر عرضو في الفيس بوك و القاشي يسبلو في مرتو و لو راهم لسع في طور الخطبة
    هذي مش هي قاع ... و هذا و الله ق جاتني عيب نقول عليه كلمة مدرحة لانو المقام الي رانا فيه ما يسمحلناش نتفوهو بمثل هذي الكلمات
    قاشي لا حيا لا حشمة الله لا تربحهم ...
    ...
    هذي هي اختي ... ان شاء الله تكون الفكرة صولت
    و بارك الله فيكم
     
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    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 18:00
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    الله المستعان ..
    كخطبة و كزواج فيه توفيق و سداد
    وفق الاخوة في تعليقاتهم
    ليس عندي ما ازيد على ما اثروه هنا
     
    *حزن النبلاء*, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:27
    #11
  12. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    أولا شكرا اسماء على الإشارة ربي يحفظك ختي
    ثاني شي بارك الله في الجميع على المرور والرد الطيب
    بعد الصلاة ان شاء الله نرد عليكم واحد واحد
    فقط حبيت نبه لحاجة بالاك فهمتو الموضوع من ناحية شرعية واتصال الخطيبين
    انا كذلك ضد هاد الامور ومانحبش اتصالات بين الخطيبين إلا للضرور لأنها تخلق ملل وتضر بالطرفين
    انا مادرتش الموضوع من جانب ديني، انا ذكرت الخطيبة على اساس المنشور كان على لسان شخص يحكي على خطيبتو
    لكن الموضوع ككل على الزوجة وزوجها نحيو من بالكم فكرة الخطيبة، نتكلم على امرأة تستقسي على زوجها من باب الاهتمام
    وهو بدل مايفهمها مثلا بالتي هي أحسن يتعامل معاها بعنف وماعلابالوش بلي ردة فعلها هاديك راهي اهتمام
    هادا لي حبيت نوصلو، يعني بعيدا عن علاقة الخطيبين راني متافقة فيها معاكم الف بالمائة
    المهم لي عودة لمناقشة الموضوع بدقة ان شاء الله
    بارك الله فيكم جميعا




     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:27
    #12
  13. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مساء الورد اسومة ان شاء الله احوالك بخير؟
    وبارك فيك الرحمن غاليتي، معليش حبيبتي هاد الموضوع نستفاد منو كامل ان شاء الله
    وشكرا على الاشارة بارك الله فيك غاليتي
    شكرا على كرم مرورك اسومة
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:49
    #13
  14. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا بيك اختي نورتيني بمرورك العطر
    والله لي حبيت نقولو راكي فهمتيه اذا كانت الزوجة تتحمل كلشي وتكون الاخ والاب والام والاخت والصديقة والزوجة
    وكي دير خطأ ولا يكون فيها عيب ماتستحقش أنها يسمعولها ويحسو بيها ويقدرو مشاعرها؟
    وزيد فوق هاد الشي ينشر امورو أمام الناس ويخلي لي يسوى ومايسواش يسبلو خطيبتو لي رايحة تولي مرتو وأم اطفالو
    يعني هادا لي حبيت نوصلو ودرك ناقشوه مع الاخوة ان شاء الله
    بارك الله فيك حبيبتي على كرم المرور
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:52
    #14
  15. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا بيك أخي وشكرا على ردك الطيب
    وبارك الله فيك على الفتوى المهمة والقيمة جعلها في ميزان حسناتك
    لكن يا أخي الكريم أنا مانهدرش على فتوى كلام الخطيبين لأنو هادا أمر مفروغ منو أنا اصلا دخلت الخطيبة خاطر الموضوع
    جا على لسان شاب يحكي على خطيبتو لكن نحكي على اهتمام الزوجة بزوجها، يعني نحطو الخطيبين والحلال والحرام على جهة
    لأنو أمر مفروغ منو، نتحدث على زوجة تتصل بزوجها ربما مرات عديدة باه تستفسر على احوالو مانحكيش على الموسوسة
    لي تقولو مع من كنت وواش كنت دير ومع من كنت تحكي لا هادي راهي تمرضلو حياتو انا نحكي على لي تسقسي على احوالو
    وتطمن عليه اذا لحق بخير مثلا اذا كلا مليح كي يتأخر تتصل بيه خاطر تخاف عليه، لكن بعض الرجال يقلق منها وكن حتى جا
    يقلق منها يخبرها بأدب مثلا يقولها ماتقلقيش روحك راني مليح واتطمني ماش يسبها، ولا يحطملها مشاعرها خاطر كي تطمن
    عليك زوجتك راهو من خوفها عليك ماش باه تقلقك يعني اعرف كيفاه تتعامل مع الاهتمام هاداك بحكمة برك
    يعني انا حبيت نسقسيكم مباشرة اذا زوجتك تتصل بيك بزاف باه تطمن على حالتك تتقلق منها وتبخصها؟
    يعني حبيت اجابات واقعية خاطر الاجابات هاديك راهي خلعتني
    وشكرا خويا على كرم مرورك بارك الله فيك
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 20:00
    #15
  16. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    مساء النور
    اهلا بيك ختي نورتي الموضوع
    والله الأمور العائلية في وقتنا ولات عرضة للناس ماش غير الرجال كيما قلتي حتى النساء تجي تحكي مشاكلها مع راجلها
    يعني هاد الامر وحدو يستحق يتحط في موضوع وناقشوه بلعقل لكن انا لي حبيت نركز عليها انو السؤال عن الاحوال
    نظن راهو من المحبة والاهتمام بالطرف الآخر لكن بعض الرجال مايقدروش هاد الامر وبالعكس يزيد يبخص مرتو ويسبها
    يعني حتى ولو كان السؤال تاعها مزعج تقدر تنبها بملاحة ماش بعنف وهي زوجتك ام اولادك
    يعني حبيت نعرف رأي الرجال حول الأمر وحبيت نعالجو هاد الفكرة في مجتمعنا
    شكرا حبيبتي على مرورك ربي يهنيكان شاء الله
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 20:10
    #16
  17. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو فعّال ::

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    أولاً وقبل كل شيء...
    اشكركِ شكراً جزيلاً على كتابتكِ لهذا الموضوع...

    لأني حقاً كنتُ اتساءل بيني وبين نفسي...مثل تساؤلكِ ذاك...
    لمَ اهتمام المرأة...وسؤالها...وحديثها...يكون مصدر ( إزعاج ) له..من شأنه حتى أن يغير مكانتها في قلبه...

    ثم تساءلت تساؤلاً آخر...

    هي تتصرف على طبيعتها...بعفويتها...هل عليها أن تتصنع وتتكلف؟ هل عليها أن تفكر ألف مرة قبل كتابة أو قول حرف؟
    ثم إلى متى ؟
    ثم يدور تساؤلاً آخر في ذهني...

    وهو..إن كان يحبها ( بحق ) ..لأحبها بعيوبها قبل مميزاتها وحسناتها...
    ولأَحب فيها كثرة اهتمامها وسؤالها...
    ليس عليها أن تتصنع الثقل وعدم الاكتراث أمامه...فقد أحبها لأنها على ماهي عليه....


    هذا ماكان ودي أن أقوله...وكنتُ أتمنى أن يكون هو الصواب...
    لكني علمتُ فيما بعد...أنه ربما...أكون مخطئة في رأيي...ربما لأن الزمن غير الزمن...أو لأن الناس غير الناس...فلقد علمتُ أنه لاستمرار المحبة...يجب أن لانظهرها كلها مرة واحدة...

    ومن المصادفة أني وجدتُ مايؤكد قولي في هذه العبارات:


    [​IMG]



    يبدو أن عليها أن تبذل ( جهداً ) في طريق محبتها ذاك...للأسف ههه


    شكراً لكِ مرة أخرى عزيزتي...واعذري لي إطالتي...

    دمتِ في حفظ الله...
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الأفق البعيد, ‏7 أكتوبر 2017 على 20:11
    #17
  18. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شكرا أخي عصام على ردك القيم بارك الله فيك
    ولكن كما ذكرت سابقا مع الاخ الموضوع ماطرحتوش على اساس العلاقة بين الخطيبين لأنو هاد الامر مفروغ منو
    وكما سبق وقلت للمخطوبين حدود لا يجب تجاوزها وكثرة الاتصالات تجيب الممل كما ذكرت ومشاكل عديدة
    قد تكون قبل او بعد الزواج، يعني امر واضح انا ذكرت الخطيبة على أساس أنو القصة جات على لسان شاب
    يتكلم على خطيبتو لكن لب الموضوع على الزوجين ولي غاضتني لما شفت شاب يتكلم على خطيبتو امام ناس
    ماتسواش، هاديك لي بكاتني بغض النظر عن حرام وحلال يعني هادا أمر مفروغ منو ولكن تروح تتكلم على
    امرأة رايحة تكون أم اولادك قدام خلق ربي ويسبوها نورمال؟ هادا لي غاضتني أولا لأني تخيلت نفسي مكان هاد
    المرأة وزيد غاضتني عدم احترام مشاعر المرأة، مانحكيش على هاديك المرأة لي تعيط .. وينك؟ واش قاعد دير؟
    مع من راك؟ شكون معاك؟ وكل 3 ثواني تعاود تتصل لنفس الاسئلة خاطر هادي راهي موسوسة وماعندهاش
    ثقة في راجلها ورايحة تسببلها مشاكل وعندو الحق راجلها كي يقلق، لكن نتكلم على هاديك لي تتصل مثلا
    الصباح ورا ما يروح راجلها للعمل تسقسيه اذا وصل لاباس ومن بعد في الغدا تتصل بيه اذا تغدا واذا احوالو لاباس
    لعشية تسقسيه اذا يجي مباشرة للدار ولالا باه ماتتقلقش عليه وحتى ولو يقولها راني نتأخر تتقلق وتعاود تتصل
    باه تطمن عليه يعني من اهتمامها بيه تتصل بيه بزاف باه تسأل على احوالو ماش باه تقلقو ولا تتوقب عليه
    يعين أنت كرجل لو مرتك ديرلك هكا تروح للدار تسبها؟ تقولها واش دخلك تعيطيلي؟ رايح تحطملها مشاعرها
    وحتى ولو كانت اتصالاتها مزعجة فهمها بطريقة بسيطة راهي تفهم وراهي انسان ماتحتاجش تجرحها بالكلام
    يمكن هي تشوف اهتمامها بيك جابلها غير البخص والشتم وباه تتقرب للانسان بمحبة واهتمام ويقابلك بكلام ماش مليح
    ماش امر سهل، نظن هادا كان لب موضوعي وهو احترام الرجل لهاد الامر العفوي في المرأة لأنها تتعامل بقلبها
    اكثر من عقلها اما امور المخطوبين المتعلقة بالجانب الشرعي فلا غبار عليها
    بارك الله فيك خويا وشكرا على كرم المرور
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 20:49
    #18
  19. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخي الأمين على ردك القيم وعلى مرورك الطيب
    ورايحة نجاوب على كل قسم قسمت بيه الرد تاعك ان شاء الله
    أولا فيما يخص أول قسم فلا غبار على كلامك وبارك الله فيك على النصائح القيمة لأنه من الاساس
    ماحبيتش نعالج الجانب الديني لأنو أمر مفروغ منو وكما قلت للإخوة من قبل ربما ذكرت الخطيبة في عنوان الموضوع
    لأنو لب القصة على لسان شاب يتكلم على خطيبتو على هادي ماقدرتش ندير الموضوع على الزوجة والموضوع
    يحكي على الخطيبة، لذلك النصائح المتعلقة بالجانب الديني لا غبار عليها وموافقة عليها لانو لب موضوعي على
    مشاعر المرأة اذا لقات مقابل اهتمامها بزوجها شتم ولا معاملة سيئة
    أما القسم الثاني فهو ربما القسم الاهم وهو الذي دفعني لكتابة الموضوع خاطر اقسم بالله قلبي وجعني لدرجة البكاء
    كي شفت راجل يتمسخر بمرتو ولا يحطها يتمسخرو بيها قلال التربية غاضتني بزاف مهما كانت الانسانة هادي
    اما القسم الثالث وهو الأهم ولب الموضوع ربما علي أن أضع خطا عريض وباللون الأحمر تحت جملة المرأة كالطفل
    لأنها فعلا كالطفل من ناحية المشاعر ورقة تعاملاتها وكذلك هي منبع حنان تلقاها تتقلق بزيادة وتخاف بزيادة
    يعين بعيدا عن المرأة الموسوسة والمرأة لي تحب تقوم باشياء باه يشوفها الغير نتكلم على الرمأة لي تشوف نفسها
    بالنسبة لزوجها كأنها يماه، حيث تخاف عليه وتسقسي عليه وتطمن عليه كل دقيقة خوفا عليه ربما احيانا تتعدى الحدود
    ولمن ليس لدرجة السب والشتم تقدر تتكلم معاها بعطف ولطف وهي تفهم، ونت يا أخي الامين ألا تتصل
    بك زوجتك بين الحين والآخر تطمن عليك كي تتأخر ولا تروح بلاصة؟ وهل تشوف اتصالاتها تنقص من قيمتك
    ولا حبس ليك؟ ولا تشوفها اهتمام ؟ وهل سبق ان مثلا عصبت عليها ولا عيطت عليها فقط لأنها اتصلت بيك؟
    حابة نسمع منكم الاجابة من الواقع لأنو لي ردو على التعليقات مايستاهلوش حتى الانسان يقيمهم لكن انتم رجال
    مثقفين وواعيين على هادي طرحت الموضوع بيناتكم باه نتناقشو فيه
    وشكرا جزيلا على كرم مرورك بارك الله فيك
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 21:28
    #19
  20. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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     طاقم المشرفات

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    حبيبتي وسام والأخ صالح والأخ حزن النبلاء والغالية الافق البعيد
    غدوة ان شاء الله نكمل نرد عليكم واحد واحد والله الكونيكسيو عندي كارثة
    غدوة نكمل نرد عليكم خاوتي وبارك الله فيكم على المرور الطيب
    أختي الافق البعيد والله كل كلام أردت أن اقوله جاء على لسانك وقد فهمتؤ جيدا لب الموضوع
    مع أنه بالعامية هههه بارك الله فيك أختي ولي عودة للرد ان شاء الله

     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 21:33
    #20

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