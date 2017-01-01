اِهتمام الخطيبة أو الزوجة -يهمنِي رأيكم كثيرا

السلام عليكم اهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم

أول شي تسمحلي أختي ليليا بزاف خاطر رايحة نخالف أحد القوانين ورايحة نكتب بالعامية لأنو لي في قلبي كبير بزاف وباه نفرغو لازم نتكلم بلهجتنا، لذلك سامحيني ختي

أما بالعودة للموضوع لي ربما البعض يشوفو تافه ولا بدون معنى لكن أنا حسيتو عندو أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لينا حنا النساء وعلى هادي رأي الرجال في الموضوع يهمنا بزاف

وموضوعي اليوم كان بسبب منشور بسيط على الفايس شفتو صدفة وخلاني ناقشو معاكم هنا، وهاد الموضوع مرتبط باهتمام الزوجة الزائد المترجم في كثرة سؤالها عن زوجها أو خطيبها مما يسبب ذلك إزعاج للزوج أو الخطيب

والحكاية يا خاوتي بدات من شخص وضع منشور في أحد الصفحات على الفايس بوك قال فيها " انا كنت شخص عازب عايش حياتي عادي نحوس ونخرج كيما نحب واحد مايعيط عليا واحد ما يقلقني لكن من نهار خطبت وحدة بنت فاميليا وهي كل يوم تتصل بيا وينك؟ وين رحت؟ واش تغديت؟ ووووو حتى حسيت روحي عند الشرطة، فهل هاد الامر يصرا معايا برك ولا مع جميع المتزوجين والمخطوبين؟"

أولا أنا استغربت اذا هادا راجل وفيه ريحة الرجال خاطر لو تشوف تعليقات السب والشتم تعرف بلي مايستاهلش كلمة راجل خاطر جاي يتكلم على مرتو وعرضو وشرفو قدام مئات الرجال ويسبوها نورمال ويتمسخرو بيها نورمال وهو عاجبو الحال يعني شي يوجع القلب صراحة، ومن بعد هبطت نشوف التعليقات قلت نشوف الفلاسفة تاعنا واش ردولو صدقوني والله بكيت معرف علاه بكيت بصح هكا شفت حوايج غاضوني، أول حاجة غاضتني كيفاه مرأة راجلها ولا خطيبها يروح يتكلم عليها أمام الملأ والشعب يسب فيها، وثاني حاجة غاضتني هي مشاعر المرأة لي واحد مامقدرها، مانهدرش على لي تسقسي على أمور ماعندهاش دخل فيهم كيما لي تسقسي خطيبها مثلا تقولو يماك وين راحت ومع من راحت وواش قاعدة دير وتسقسيه على جدات جداتو هادي صح تدخل في روحها لكن نتكلم على مرأة لي راجلها ولا خطيبها يهمها صح وتتقلق عليه وتسقسي عليه ومادابيها قبل ما يرقد تطمن بلي راهو بخير وكي يروح من الخدمة تحب تطمن بلي مورالو مليح يعني مشاعر الاهتمام عندنا ولات محل سخرية

والحاجة الثالثة لي غاضتني كتر وبكاتني هي تعليقات البعض، كاين واحد قالو مادام راهي تسقسي بزاف معناها خطيبتك خاينة يعني راهي تطمن وين راك باه تخدم خدمتها، يسمى اذا سقسات خاينة واذا ماسقساتش خلاص يقولك تاني راهي عندها شخص خلاف وقاعدة تخون فيا يعني كيما دير ماتسلكش

وكاين لي قالو نتا الراجل ولا هي قالو سبها زوج سبات دوك تتربى، هادي تاني غاضتني يعني اذا عاد الاهتمام يتقابل بالسب والشتم والاهانة مابقاتش خلاص

أما الثالث من النوع هاداك لي يدخل القاورية في كلشي حتى كون يغرق بابور في البحر يقولك ندي القاورية ويسب بنت بلادو، وهادا قال بلي القاورية هي لي تشريلك الدار والسيارة وماتديرونجيكش وكرعين المعيز تاعنا (قصدو بنات بلادو) تشريلها الدار والسيارة وتمرضلك حياتك، أصلا القاورية لي يتفاخر بيها كي ماتديرونجيهش ومايهمهاش راجلها وين يكون خاطر كي تتقلق تخون زوجها مع صاحبو بعد ماتقلقش روحها حتى وسامحوني على هادي الكلمات

يعني صراحة بقيت بلا راس وغاضتني خاطر تخيلت مشهد وهو ماش خيال صراحة لأنو واقع، إيماجينيو مشهد مرأة واقعة عند الطاقة فليل والبرد ياكلها في وجها وهي تستنى في راجلها يدخل تعيطلو مايردش وهي مقلقة وقلبها تاكل فيه النار وكي يخلص السهرة تاعو ويرجع ماش حتى يقولها اسمحيلي راني من المفروض نتصل بيك ونطمنك لالا بالعكس يزيد يسبها ويقولها ماعندو مادخلك فيا ونروح وين نحب يعني يقابل اهتمامها بسب وشتم

علاه رسولنا قال هكا؟ حتى ولو خطيبتك ولا مرتك تسقسيك بزاف هادا أولا من خوفها عليك واهتمامها بيك واذا ازعجك تصرفها فهمها بلعقل كون حكيم في تصرفات وفهمها بلعقل ماش تتمسخر من مشاعرها وتقول النساء كامل كيف كيف تخلقو باه يمرمدو حياة الراجل، علاه يعني مازلنا عايشين هكا ماعندناش الحكمة في تصرفاتنا نروحو طول للعنف بدلا من التصرف بحكمة، يعني راني حكيت وحكيت بزااف درك نخليلكم الفرصة للمشاركة

خاصة الرجال واش راكم في هاد الموضوع هل تقدرو مشاعر المرأة لما تتقلق وتسقسي على راجلها وخطيبها بزاف ولا تعتابروها مجرد ازعاج ولا المرأة فارغة شغل كيما قالوها بعض الاشخاث؟

وشكرا ​