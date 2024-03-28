عروسة اللمة، الحلقة الخامسة

صباح الخير عليكم، انشاء الله تكونو كامل بخير، معذرة على توقف النشر، راكم عارفين العطلة والضياف وتكسار الراس، قراءة ممتعة.السلام عليكم يا جماعة،كي عشيتو، جيت نقصر شويا معاكمالسونات فالباب نروح نشوف شكون جاوفاء وفاءراني جايا، واش غي الخيرهادو ولاد عمي، درك تدخلي للشمبرة وما تخرجيش حتى يمشوواسم فيها يلا قعدت معاكم نتلف شويا،عيب الحرمةالبارح كنا كامل في لابيست، الشطيح والرديح، درك باغي تخبيني، راهم شافونيتدخلي ولا نهرسلك فمك، هاد الهضرة العوجة نتاعكوهادي غيرة ولا واشنوماكان ما دخلك، طيري خليني نحل الباب، السلام ولاد عمو، ياك لاباس ادخلو شربو معانا فنجان قهوة، واه رانا داخلين ماتبلعش الباب راهم جايين خوتك مع ولادهم.أوووف، الدار راه فيها الغاشي وانا هنا محبوسة، واش عليه يا البشير، راك تسنن فيا.طاطا حبينا ندخلو عندكدخلو، كيراكم، واش حوالكم، شبعتو شطيح البارح، وڨاطوطاطا نتي شابة وانا خاصني كي نكبر نجي كيفكياعمري على دالكلمة نعطيكم شوكولا، وروحي بنتي لعزيزة، لغايلي لبنات عمكم الكبير.وفاء لغيتيناواه ادخلو، بغيت نسقسيكم شويا على عجوزتي، واسم تحب، واسم تكره طبايع وماكلا، راكم عارفين، راه جاي رمضان ومابغيتهاش تتقلق مني، وعطوني سماوات الفيسبوك نتاعكم نأبونيكم، هادي دنيا نحتاج حاجة ولا نتوما تحتاجو نلقاو بعضنا بعض.شوفي مرت عمي تبغي كلش بالطبع وتكره الضياعة، وتبغي الكوزينة منضمة، ويلا بغيتي تهبليها كسريلها ماعن، الفشلة تقبضها أنا مرة كسرتلها فنجان حاوزتني من الكوزينةهاذي الي راني نفتش عليهاواش راكي تقوليباغيا نضيفكم شوكولا، تبغوها بالبندق ولا باللوزبندق، بندق، مرت عمي ناس ملاح، وحنينة بزاف وكي تشوف شي وحدة مريضة تحطها في عينيها، تهلاي فيها برك وما تقلقيهاش.هاد السمانة ماما راح تضيفني، وجدو رواحكم، نهار نروح تمشو معايا، ياك راحنا صحابات.انشاء الله واسما تستحقي راحنا هنا، راكي كيف اختنا.كيش عاداتكم لول رمضان، واسم تطيبو نتوماالحريرة والطاجين الحلو، شلاظة، بوراك، فريت والديساركما حنا، وقوليلي كنتي العزيزة، واسم أنتي تطيبيما نكذبش عليك حبيبة، لول رمضان نفوتو راقدة، انا يغلبني رمضان، وكي نوض ندير غي الديسار.يسما راكي تقولي بلي غدوة نفوتو وحدي فالكوزينةلا لا حاشا عجوزتي راح نعاونك، بصح حضيني ندير البزايل، ونخصر الطياب، يكونو عينيا طافيين بالجوع.بسم الله، يا فتاح يا رزاق أمالي كي راكي هاك نوضي درك ديري السفة وديري الشامية، قالي البشير تعرفي اديريهم، باش يلا قالو رمضان يكونو واجدين، ويلا ماشي رمضان ماكان ما عليهم ندخلوهم فالفريجيدار.عندك الحق، انوض نجبد كايي ليغوسات ونديرهم.وبلا كايي ما تطيبي والوههههه ما نقدرش هداك عقلي هو والبورتابل.ايا روحي وريلي شطارتك، راني ضيفتك من نهار جيتي، انا تاني نبغي في رمضان نروح للجامع، ونروح مع المتطوعات للجمعيات الخيرية، راني فرحانة الي راكي هنا بعدا نروح مهنيا، وما نخممش راهي كاينا مرا مورايا فالدار.يا يما واش هاد الحصلة، راح نقوم الطياب وحدي، وين راكي يا ماما.سلاكها نكسر طبسي، باش تحاوزني من الكوزينةبصح ماشي من نهار الاول، نسيي زهري والتكسار نخليه نهار وحداخر.راسك عروسة اللمة وحضرينا حلقة من عندك فالمطبخ.