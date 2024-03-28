عروسة اللمة، الحلقة الخامسة

ذكريات
:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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صباح الخير عليكم، انشاء الله تكونو كامل بخير، معذرة على توقف النشر، راكم عارفين العطلة والضياف وتكسار الراس، قراءة ممتعة.
السلام عليكم يا جماعة،كي عشيتو، جيت نقصر شويا معاكم
السونات فالباب نروح نشوف شكون جا
وفاء وفاء
راني جايا، واش غي الخير
هادو ولاد عمي، درك تدخلي للشمبرة وما تخرجيش حتى يمشو
واسم فيها يلا قعدت معاكم نتلف شويا، عيب الحرمة
البارح كنا كامل في لابيست، الشطيح والرديح، درك باغي تخبيني، راهم شافوني
تدخلي ولا نهرسلك فمك، هاد الهضرة العوجة نتاعك
وهادي غيرة ولا واشنو
ماكان ما دخلك، طيري خليني نحل الباب
، السلام ولاد عمو، ياك لاباس ادخلو شربو معانا فنجان قهوة، واه رانا داخلين ماتبلعش الباب راهم جايين خوتك مع ولادهم.
أوووف، الدار راه فيها الغاشي وانا هنا محبوسة، واش عليه يا البشير، راك تسنن فيا.
طاطا حبينا ندخلو عندك
دخلو، كيراكم، واش حوالكم، شبعتو شطيح البارح، وڨاطو
طاطا نتي شابة وانا خاصني كي نكبر نجي كيفك
ياعمري على دالكلمة نعطيكم شوكولا، وروحي بنتي لعزيزة، لغايلي لبنات عمكم الكبير.
وفاء لغيتينا
واه ادخلو، بغيت نسقسيكم شويا على عجوزتي، واسم تحب، واسم تكره طبايع وماكلا، راكم عارفين، راه جاي رمضان ومابغيتهاش تتقلق مني، وعطوني سماوات الفيسبوك نتاعكم نأبونيكم، هادي دنيا نحتاج حاجة ولا نتوما تحتاجو نلقاو بعضنا بعض.
شوفي مرت عمي تبغي كلش بالطبع وتكره الضياعة، وتبغي الكوزينة منضمة، ويلا بغيتي تهبليها كسريلها ماعن، الفشلة تقبضها أنا مرة كسرتلها فنجان حاوزتني من الكوزينة
هاذي الي راني نفتش عليها
واش راكي تقولي
باغيا نضيفكم شوكولا، تبغوها بالبندق ولا باللوز
بندق، بندق، مرت عمي ناس ملاح، وحنينة بزاف وكي تشوف شي وحدة مريضة تحطها في عينيها، تهلاي فيها برك وما تقلقيهاش.
هاد السمانة ماما راح تضيفني، وجدو رواحكم، نهار نروح تمشو معايا، ياك راحنا صحابات.
انشاء الله واسما تستحقي راحنا هنا، راكي كيف اختنا.
بعد عدة أيام
ليلة الشك، قصرة عائلية
كيش عاداتكم لول رمضان، واسم تطيبو نتوما
الحريرة والطاجين الحلو، شلاظة، بوراك، فريت والديسار
كما حنا، وقوليلي كنتي العزيزة، واسم أنتي تطيبي
ما نكذبش عليك حبيبة، لول رمضان نفوتو راقدة، انا يغلبني رمضان، وكي نوض ندير غي الديسار.
يسما راكي تقولي بلي غدوة نفوتو وحدي فالكوزينة
لا لا حاشا عجوزتي راح نعاونك، بصح حضيني ندير البزايل، ونخصر الطياب، يكونو عينيا طافيين بالجوع.
بسم الله، يا فتاح يا رزاق أمالي كي راكي هاك نوضي درك ديري السفة وديري الشامية، قالي البشير تعرفي اديريهم، باش يلا قالو رمضان يكونو واجدين، ويلا ماشي رمضان ماكان ما عليهم ندخلوهم فالفريجيدار.
عندك الحق، انوض نجبد كايي ليغوسات ونديرهم.
وبلا كايي ما تطيبي والو
ههههه ما نقدرش هداك عقلي هو والبورتابل.
ايا روحي وريلي شطارتك، راني ضيفتك من نهار جيتي، انا تاني نبغي في رمضان نروح للجامع، ونروح مع المتطوعات للجمعيات الخيرية، راني فرحانة الي راكي هنا بعدا نروح مهنيا، وما نخممش راهي كاينا مرا مورايا فالدار.
في المطبخ
يا يما واش هاد الحصلة، راح نقوم الطياب وحدي، وين راكي يا ماما.
سلاكها نكسر طبسي، باش تحاوزني من الكوزينة
بصح ماشي من نهار الاول، نسيي زهري والتكسار نخليه نهار وحداخر.
@أفنانوه تخيلي راسك عروسة اللمة وحضرينا حلقة من عندك فالمطبخ.
السلام عليكم يا جماعة،كي عشيتو، جيت نقصر شويا معاكم
السونات فالباب نروح نشوف شكون جا
وفاء وفاء
راني جايا، واش غي الخير
هادو ولاد عمي، درك تدخلي للشمبرة وما تخرجيش حتى يمشو
واسم فيها يلا قعدت معاكم نتلف شويا، عيب الحرمة
البارح كنا كامل في لابيست، الشطيح والرديح، درك باغي تخبيني، راهم شافوني
تدخلي ولا نهرسلك فمك، هاد الهضرة العوجة نتاعك
وهادي غيرة ولا واشنو
ماكان ما دخلك، طيري خليني نحل الباب
، السلام ولاد عمو، ياك لاباس ادخلو شربو معانا فنجان قهوة، واه رانا داخلين ماتبلعش الباب راهم جايين خوتك مع ولادهم.
أوووف، الدار راه فيها الغاشي وانا هنا محبوسة، واش عليه يا البشير، راك تسنن فيا.
طاطا حبينا ندخلو عندك
دخلو، كيراكم، واش حوالكم، شبعتو شطيح البارح، وڨاطو
طاطا نتي شابة وانا خاصني كي نكبر نجي كيفك
ياعمري على دالكلمة نعطيكم شوكولا، وروحي بنتي لعزيزة، لغايلي لبنات عمكم الكبير.
وفاء لغيتينا
واه ادخلو، بغيت نسقسيكم شويا على عجوزتي، واسم تحب، واسم تكره طبايع وماكلا، راكم عارفين، راه جاي رمضان ومابغيتهاش تتقلق مني، وعطوني سماوات الفيسبوك نتاعكم نأبونيكم، هادي دنيا نحتاج حاجة ولا نتوما تحتاجو نلقاو بعضنا بعض.
شوفي مرت عمي تبغي كلش بالطبع وتكره الضياعة، وتبغي الكوزينة منضمة، ويلا بغيتي تهبليها كسريلها ماعن، الفشلة تقبضها أنا مرة كسرتلها فنجان حاوزتني من الكوزينة
هاذي الي راني نفتش عليها
واش راكي تقولي
باغيا نضيفكم شوكولا، تبغوها بالبندق ولا باللوز
بندق، بندق، مرت عمي ناس ملاح، وحنينة بزاف وكي تشوف شي وحدة مريضة تحطها في عينيها، تهلاي فيها برك وما تقلقيهاش.
هاد السمانة ماما راح تضيفني، وجدو رواحكم، نهار نروح تمشو معايا، ياك راحنا صحابات.
انشاء الله واسما تستحقي راحنا هنا، راكي كيف اختنا.
بعد عدة أيام
ليلة الشك، قصرة عائلية
كيش عاداتكم لول رمضان، واسم تطيبو نتوما
الحريرة والطاجين الحلو، شلاظة، بوراك، فريت والديسار
كما حنا، وقوليلي كنتي العزيزة، واسم أنتي تطيبي
ما نكذبش عليك حبيبة، لول رمضان نفوتو راقدة، انا يغلبني رمضان، وكي نوض ندير غي الديسار.
يسما راكي تقولي بلي غدوة نفوتو وحدي فالكوزينة
لا لا حاشا عجوزتي راح نعاونك، بصح حضيني ندير البزايل، ونخصر الطياب، يكونو عينيا طافيين بالجوع.
بسم الله، يا فتاح يا رزاق أمالي كي راكي هاك نوضي درك ديري السفة وديري الشامية، قالي البشير تعرفي اديريهم، باش يلا قالو رمضان يكونو واجدين، ويلا ماشي رمضان ماكان ما عليهم ندخلوهم فالفريجيدار.
عندك الحق، انوض نجبد كايي ليغوسات ونديرهم.
وبلا كايي ما تطيبي والو
ههههه ما نقدرش هداك عقلي هو والبورتابل.
ايا روحي وريلي شطارتك، راني ضيفتك من نهار جيتي، انا تاني نبغي في رمضان نروح للجامع، ونروح مع المتطوعات للجمعيات الخيرية، راني فرحانة الي راكي هنا بعدا نروح مهنيا، وما نخممش راهي كاينا مرا مورايا فالدار.
في المطبخ
يا يما واش هاد الحصلة، راح نقوم الطياب وحدي، وين راكي يا ماما.
سلاكها نكسر طبسي، باش تحاوزني من الكوزينة
بصح ماشي من نهار الاول، نسيي زهري والتكسار نخليه نهار وحداخر.
@أفنانوه تخيلي راسك عروسة اللمة وحضرينا حلقة من عندك فالمطبخ.
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