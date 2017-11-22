الجامعيات مايتزوجوش..

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة قمر الوادي, ‏22 نوفمبر 2017.

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  1. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    كي صبحتو مع البرد انشالله زينين ولباس عليكم..
    موضوعي اليوم على الجامعيات.. أياو ادخلوااااا
    بصح نتفاهمو اللي حذاها أي شيء حاد وقابل لترسيخ عاهات من أي نوع تبعدو ماديروليش مشاكل:kiss:
    وانتوما ليجان اللي جاي يقرعج ولا (يخطب :giggle:) يرد بالو الضحك ممنوع والابتسامة كذلك:cry:
    قااالك ياسيدي الجامعيات مايزوجوش..هذو زوج شباب وشابة ( شابة ماهيش شابة للأسف) تناقشو ( وهاكم عارفين نقاش الجزائريين:censored::mad::devilish:(y):ROFLMAO:..قال واحد :
    انا جامي نديها جامعية ..
    تلعبهالي كل يوم ثقافة عليا..
    تحب توصل للعالمية ..
    بكلمة زوج تقلي شهادتي خادمة عليا..
    تناقرني وتظل تعاير فيا..
    تتشرط على الخدمة وتشرطها فيا..
    ونهار نقبل وتجبدني من قلبي هذيك لبنية..
    اطيح الفاس في الراس وواحد مايسقسي عليا..:sleep:
    تغيب ع الدار من الصباح للعشية..:(
    تروح تخدم وتخلي الدار مقلوبة كيما هي..:X3:
    نجي نلبس نلقى العفن داير بيا :sick:
    نجي ناكل نلقى البايت يتخنزر فيا..:cool:
    نجي نرقد نلقى هتلر يهدر ليا..:p
    نحب نخرج مانصيبش شكون يشد فيا..;)
    اولادي عند الغاشي واولاد الغاشي يترباو على ظهري يا لولية:censored:
    ..
    بلا مانحكي راني في داري وحدي كيما شرطت لبنية..
    وكون جات ميمتي وخيتي كون خلات الدنيا عليا..
    الحرب الرابعة كل ساعة وتخيلو الفضاعة معايا شوية..
    نموت بين لمحاربين ومانعرف شكون أرضي عليا:Love:
    ها قلبي يعطيك ضربة هذيك لميمة وهذيك لُخيّة...(y)
    بصح هذيك الكبدة ولازمها دعم ولا تبات مغضوبة عليا:mad:..
    نهدر ولا نسكت هذاك زهري ولازمو الحب من تضحية..
    واذا على غلبنا الزمان مافيها باس نخزرو لذيك الشهرية..
    تعاون هم الزمان وترفد الهم على جيبي شويا..
    ...
    ( أيا خلاص تعبتوني ههه)
    جاوبو لاخر...
    لالا نديها جامعية ...
    شابة ومسرارة وتفهم عليا..
    مثقفة وتفهمها طيارة ونتفاخر بيها..
    وين تحطها تلقاها شطارة وهمّة ورجولية..
    لبستها كلاس وهدرتها تقلاش وكل يوم الجديد غير ليا..
    نديها جامعية ومانندم على ذيك لبنية..
    فاهمة للدنيا وشايفتها مليح ماهيش عايشة في جاهلية..
    تقري اولادي وتناقش الناس بكل عفوية..
    اللسان حلو وكل صبع بصنعة ذيك مرتي هي ..
    ماماها علمتها وجداها ربتها احسن تربية ...
    ( ايا خلاص ماكانش خطابة هنا :unsure:)
    ..
    ايا بدات اللي راهي ساكتة وتسمع...(يادرا واش تقولي كون في بلاصتها؟؟)
    ...
    قالت:
    وشكون مستني رايك انت وهو وهي ؟؟
    درتونا كرة لا ظرافة ولا لطافة لا روح مسؤولية..
    سكتنالكم شوي لعبتوها فهامة يخي عقلية...
    خلطتو الحابل بالنابل ومافرقتو بين هي وهي...
    ماخليتو المتبرجة ولا خطيتو المتحجبة ياخي عنصرية..
    تظلو تفتيو لاعبينها علامى
    وأئمة في الشريعة الاسلامية..
    ...
    وشكون قابلة بيك انت ياوجه الميزيرية..
    قرايتي جبتها بعرقي وجهدي ماعطاهالي حتى واحد مزية..
    يرحم من رباني واللي جابتني
    من غيرهم حتى حد مايدخل فيا...
    سهرت ليالي وجبتها شهادتي في يديا..
    نخدم بيها ونضمن المستقبل لعايلتي وليا..
    مول التاج ويحتاج وزيد الزمان صعاب وراني وليّة...
    مانحتاجش هدرة ، كلام الناس مايفوت لوذنيا..
    ماتعبتش باش نرقد ، ماسهرت باه تستشفى العديان فيا..
    صاينة عرضي واهلي وعلى النيف تربيت حُرّة وأبيّة...
    نشرّف خويا في كل محفل وبأفعالي يتفاخر بيّا...
    سال عليّا في الدار وذوك اصباعي يشهدو ليا...
    شكون قالك الستيلو كسرلي يديا ورجليا...
    جامعية وشهادتي تعبت عليها ماهيش مزية...
    ..
    ..
    المهم بلا مانكمل ...وقامت الحرب الأهلية بين هو وهو وهي..
    ..
    ..
    أيا نسقسيكم انتم..
    انت كشاب تديها جامعية وشارطة خدمتها ولا ماشي قارية؟
    وانتي يا الشابة تديه جامعي خير ولا خدام يومو وتشرطي خدمتك ولا لا ؟؟
    ...
    ..ملاحظة هامة : الموضوع( إن قُبل عرضه اصلا هههه) ممنوع عن الاشخاص سريعي الإلتهاب.:mad:وعن المتزوجين والمتزوجات " خلوا الخطابة برك خخخخ"
    ..
    الموضوع لتغيير الروتين فقط فتقبلوا تحياتي (y)
     
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    قمر الوادي, ‏22 نوفمبر 2017
    #1
  2. Mery Babaammi

    Mery Babaammi :: عضو مُشارك ::

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    غرداية
    بالنسبة للزوج مش شرط يكون جامعي
    ياما شباب مقراوش و خدامين و فحياتهم عايشين كشغل مثقف
    يبقى على الخدمة كاين الراجل اللي يقتل روحو وميقبلش مارتو تروح تخدم
    معليش تقرا و لكن ميقبلش الخدمة مام الا كانت تخدم مع النسا فقط
    و كل واحد و رايو
    وشكون قال أنو الجامعية مهملة وراح تهمل دارها
    كاين اللي نهار كامل فالدار و مهيش قايمة بيه مسلسلات و سهرات و خرجات
    انا رأيي الشخصي أنو حاجة مليحة تقرا و تقرا و تقرا
    وتكون متواضعة وتحسن عون راجلها
    ديجا لجان تاع اليوم الغالب يحبوا القارية
    وتلقاها متزوجة و تروح تقرا باسكو راجلها يحب تكون قارية
    القضية فنزري مش قضية جامعية ولا لا
    قضية تربية و أخلاق
    ومشكوووورة على التقرعيج ههههههههه
     
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    Mery Babaammi, ‏22 نوفمبر 2017
    #2
  3. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    هههه قرعاجة وي المهم تستمتعو وتخرجونا شوي عبر نداو بيهم فكر الشياب آآ عفوا الشباب (ساعات تلقاي شاب بعقلية شايب )./.موروث العقد النفسية يمتد لسابع ابن هههه
    ميرسي هاكي جبتيها صح
    أسعدك الله
    وشكرا ع المرور الجميل
     
    missing heart, طيب الكلام, عماد خطاب و 1 آخرون معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏22 نوفمبر 2017
    #3
  4. hakim story

    hakim story
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    الجامعيات عندهم شويا نقصان في هرمون الظراافة يعني غالبيتهن طايحات خشان وغالبيتهن طبعو في ليبيس وانا الطفلة اللي تطبع في البيس نخاف منها خخخ
    لكن على العموم على حسب آخر الاخبار نتاع قلبي وآخر اخبار العزوبية تؤكد انو راني بديت ندور راايي وقيلا لقينا الجامعية المنااسبة
    اما الخدمة تشوفها في الافلام التركية برك كي نتفرجوهم انا واياها هذا مكان لا تحلم نهائيا بها ..سلام
     
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    hakim story, ‏22 نوفمبر 2017
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    نديها جامعية تقري اللغة الفرنسية ونخليها تخدم باه تساعدني علي شر الزمان
     
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    عماد خطاب, ‏22 نوفمبر 2017
    #5
  6. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    ماشاء الله ^^
    لي عودة ان شاء الله
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏22 نوفمبر 2017
    #6
  7. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكم
    الديفو تاع
    ضوركة راه فالجيل مش فالبنات وراه فالتذور مش فيهم يعني مازال لحد الأن تلقاهم جامعيات والله يبارك
     
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    زهرة البليدة, ‏22 نوفمبر 2017
    #7
  8. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    الارض
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
    موضوع الجامعيات بزاف لي عندهم حساسية منو . بالنسبة للفتاة لازم تقرى و تكون بشهادتها اذا تزوجت تعاون راجلها و يتقاسمو هم الدنيا و اذا ماتزوجتش و ماجاش مكتوبها تعيش بكرامة و تصرف على روحها بروحها .
    بالنسبة للشاب ماشي شرط يكون جامعي و تكون عندو شهادة المهم تكون ظروفو مليحة و خلاص . و الخدمة قضية مفاهمة بين الرجل و المراة حسب رايي .
    مشكورة اختي على طرحك المميز للموضوع . متميزة كعادتك .
     
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    طيب الكلام, ‏22 نوفمبر 2017
    #8
  9. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    يتصفح حاليا الموضوع
    ( قطوسة وبنيتها آآآ لؤلؤة وأمها خخخخ)
    و20زائر هاااامرحبتين ...ان شاء الله مايجينيش
    قصف خخخخ
     
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    قمر الوادي, ‏22 نوفمبر 2017
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة حبيبتي أحلام والله موضوعك وحدو ههههه واصلا راكي هدرتي وجاوبتي في نفس الوقت
    أولا قبل ما نجاوب على السؤال نقول أن الفتاة الجامعية كيفها كيف أي بنات، لي يقولك تخرج برا بزاف
    كاين لي لا قراية لا خدمة وتخرج كل يوم ولي يقولك بنات الجامعة ماش متربيات التربية ماتدخل فيها لا
    جامعية لا قاعدة في الدار الأخلاق وحدها، وكي نقول جامعية أكيد نقول جامعي لأنهم يشتاركو في نفس
    المكان ونفس الظروف وأي حاجة تنطبق على المرأة تنطبق على الرجل، ثانيا لي يربط الفتاة الجامعية بالتسلط
    وإلا حب العمل وتفرضو كشرط أثناء الزواج، نعرف بنات بزاااف ماش غير جامعيات يعني جامعيات وعاملات
    وفي مناصب مليحة بزاف مايحلمش بيها أي انسان ولكن تفرط في خدمتها وتقولك نعيش حياتي الزوجية كما هي
    بينما والله كاين لي داها لا جامعية ولا عاملة وبعد الزواج ولات تخدم وطلقت راجلها، على هادي ماش كلشي ينطبق
    على الجامعية ولا على الماكثة، وأنا وحدة من الناس جامعية ولو يكتبلي ربي نخدم حتى ولو منصب مليح ونتزوج
    نسبق الأمومة والحياة الزوجية على العمل، أولا لأني ماقريتش من الأساس على جال العمل قريت باه نكون انسانة
    مثقفة، وثانيا لو نقولو بلي صح قريت باه نخدم فهذا رايح يكون على جال والديا وماش لنفسي القراية لي قريتها
    من أجل العمل هي لوالديا وفقط، نوليو للسؤااااال ههههه
    أنا جامعي ولا ماش جامعي المهم انسان مثقف والمثقف ماش بشهادتو بل بعقلو وأخلاقو المهم يخدم خدمة شريفة
    يعني الصح في الشخص نفسو وماش في شهادتو، اما خدمتي راني جاوبت تقريبا عليها انا حابة نشبع من وليداتي
    يعني لو حتى ربع ساعة نقضيها في العمل وبعيدة على وليداتي تعتبر خسارة ليا وكل كنوز الدنيا ماتعوضنيش عليها
    اذا زوجي ظروفو صعبة ومحتاجني نعاونو نوقف معاه ونخدم لكن اذا مكفي روحو عندي مهمة أكثر اهمية وهي
    تربية اطفالي
    حسب الشوفة راني جاوبت على السؤالين ههههه
    شكرا مجددا حبيبتي احلام على الموضوع
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 نوفمبر 2017
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسنطينة
    هههههههه درتيلنا صورة تذكارية ولالا هههه
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 نوفمبر 2017
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    اهلا ڨمرونة

    ههههههه يا اختي جبدتولنا موضوع الجامعيات وووو

    قالك لا ظرافة لا ..... منكملش خير واش بيهم الناس تاع دوك جامعية واش معنتها تقرى ولا تتعرى ؟؟ اللي ماش متربي ماشي شرط جامعي باش نظلواا نحكوا ونقطعوا فغيرنا خاطر رهجونا بالجامعيات هم وسخ الدنيا ارتقوا شوية ، اللي مثقف صح والله ما يحكي هكا ويقول الجامعيات ما يتزوجوش و مش متربيين يااو التربية متحطتش عندكم برك يعني اللي ما قراتش ملاك و اللي قارية رجعوها طيما ابليس رسموا صورة زينة للناس باش غدوا ان شاء الله متربحوش ذنوب على ظهركم و تخسروا اخرتكم على جحال كلمة ، وهذو الجامعيات رباوهم والدينا ووالديهم مالا ميزوا فواش راهم قاعدين يهدروا

    يا اختي ڨمرونة اي مجاتش فالجامعيات ولا ام الناس والمجتمع وراء المرى اللي تقرى يسبوها و يقولو فيها واللي تخدم هااا عيييب و اللي تخرج هاااااا حرااام شغل متبعين غير فالنساء هوما اللي فسدوا الدنيا هذي عاامة خاطر الموضوع عميق بزااف واش نقولوا رانا ماكثات بالبيت هههههههه

    بالنسبة لسؤالك تاع تديه جامعي ولا مش جامعي ههههه جامعي يا اختي لازم يكون يخمم ماشي مزالوا تاع الهوى مي صراحة أنا ماني نخمم فالزواج ماعندي مواصفات الرجل و لا شروط هههههه ، والخدمة كي نكون محتاجة اكيد نخدم فزماننا لا خوك يمدلك لا والوا و الوالدين كي يكونو عاجزين لازم تخدم انا وحدة ناس تغيضني نشوف بابا مخنوق و شهريتو متكفيش ونطلبوا فحاجة منقدرش قلبي يخرج معاه سيرتو كمي تسمعوا بالصدفة يشكي للوالدة هنا منستعرفش بهدرة حتى واحد و نظرة الناس ليا متهمنيش كي نظطر نخدم و نحفى وواحد ما يسال لواحد حنا يظلوا يعسوا و يتفلسفوا وهم عارة الناس ،، و كي يظطروا يفهموا واش معنتها المرى كي تخدم ماشي حابة ولا كما فاهمينها الاغلبية بالنقص يظلوا يعايروا فالناس
    شوفي ڨمرونة شعلتيني ههههخخخخههه
    تسلمي على الموضوع الجميل
     
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    الصحافية الساخرة, ‏22 نوفمبر 2017
    #12
  13. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

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    واد سوف
    نشوف فيها كيف كيف كي لجامعيه كي لماهيش جامعيه والرسمي ماهوش في لمستوى الرسمي في طبيعة لمرا وفي الاخلاق والعقلية
    وكل واحد كيفاش يحب يجيبها
     
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    dahman kz, ‏22 نوفمبر 2017
    #13
  14. hakim story

    hakim story
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    انا اللي قلت لا ظرافة لا والو بيسك راني نقرى حاليا في الجامعة وقلت الغالبية يعني كاينين فتيات لاباس بيهم هذا مكان :cautious:
     
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    hakim story, ‏22 نوفمبر 2017
    #14
  15. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    اهلا اخي الصغير..عاش من شاف حروفك..ها استعمل كلمة (بعض ) شوي راك داخل فيها ع الحامي ماشالله هههه..
    وهذا التطباع من وقتاه ؟؟ كاين اللي تسكن حذا المعهد ماتحتاجش النقل خلاص ولا تطلع بالدراهم ماتحتاجش السردينة نتاع حمير الدولة ( ليبيس )..
    المهم انت راح تتزوج ي;)وووووويوووووويوووووووو( راني بحييت )
    وراح تديها جامعية وعندها سيارة خاصة كل يوم تديها وتجيبها
    ( هههه خويا طيح واقف;))
    نصيحة : حتى الأفلام التركية واقطعهم عليها خليكم في اليتيمة خير ..
    ( المهم هذا الصيف جاية جاية هههه)
    تسلم ع المرور
     
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    قمر الوادي, ‏23 نوفمبر 2017
    #15
  16. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    اهلا اخي الفاضل.
    ( تقري )؟؟؟ يعني استاذة؟؟ ولا تقرأ ؟؟؟
    عندك الحق الزمان ولى واعر
    ربي يهنيك انشالله
     
    قمر الوادي, ‏23 نوفمبر 2017
    #16
  17. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    للأسف مستوى الجامعين اليوم لا يرقى أن نصنفهم في قسم المثقفين لعل نصنفهم كحاملي الشهادات إلا من رحم ربي

    الجانب الذي يخيف الشباب من الجامعيات ليس من ناحية المستوى التعليمي بل من الناحية الأخلاقية ربما في كل مائة

    فتاة تجد ثلاثة يصلحون يعني من هي التي لا تملك خليل اليوم إلا نادرا أما الإنحطاط فمشتركين فيه سواء كانت الفتاة

    جامعية أو غير جامعية هذا هو واقعنا المر و من جهة أخرى الأكثرية منهم يتحججون دائما بإكمال الدراسة وبعد

    الدراسة يتحججون بالعمل إلى أن يكبرون في السن و تضاف أسماؤهم إلى قائمة العوانس

    شخصيا ابتعدت عن فكرة الزواج بجامعية إلى أجل مسمى يكفي ان تكون الفتاة لديها مستوى تستطيع تدريس الأبناء وهذا

    المهم بالنسبة لي ، ;وبكل صراحة كنت أفضل ان آخذ فتاة جبلية ترعى المعز و الأبقار حتى النت لا تعرفه لكن يبدوا أن الفتاة

    الجاهلة تعاني أيضا من سوء الأخلاق أصبح لا هذا و لا ذاك يرضيني حتى النية لم تبقى فالخبث يتربص بهذا الجيل من كل النواحي

    حالنا يدعي للقلق فقط متمسكين بالقشة أو بصيص أمل كي لاننفر من شيء اسمه زواج .

    تسلمي
     
    hakim story, الأفق البعيد و قمر الوادي معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏23 نوفمبر 2017
    #17
  18. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    اهلا وسهلا..
    وانتي اسم على مسمى ( تطلين وتغادرين ههه)
    ها قربي اشربي قهوة برك:coffee::coffee:
    انشالله مرحبابيك
     
    قمر الوادي, ‏23 نوفمبر 2017
    #18
  19. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 فيفري 2014
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اكيد عزيزتي وراه واضح في الموضوع النصف الايجابي
    ربي يبارك فيك انشالله
    شكرا ع المرور الطيب
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏23 نوفمبر 2017
    #19
  20. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    اهلا عزيزتي مروة..
    وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته..
    عندك الحق حساسية مفرطة ومريضة من نفسيات مريضة لان الاغلبية لايرون النصف المملوءة بالجيد ويروون النصف الفارغ بفارغات العقل...
    وانا مع سلاح المرأة إما شهادة او حرفة فالزمان صار غادرا على من لا تمتلك احداهما ...
    شكرا لان طرح الموضوع اعجبك(من ذوقك عزيزتي )
    اسعدك الله
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏23 نوفمبر 2017
    #20
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