الجامعيات مايتزوجوش..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... كي صبحتو مع البرد انشالله زينين ولباس عليكم.. موضوعي اليوم على الجامعيات.. أياو ادخلوااااا بصح نتفاهمو اللي حذاها أي شيء حاد وقابل لترسيخ عاهات من أي نوع تبعدو ماديروليش مشاكل وانتوما ليجان اللي جاي يقرعج ولا (يخطب ) يرد بالو الضحك ممنوع والابتسامة كذلك قااالك ياسيدي الجامعيات مايزوجوش..هذو زوج شباب وشابة ( شابة ماهيش شابة للأسف) تناقشو ( وهاكم عارفين نقاش الجزائريين..قال واحد : انا جامي نديها جامعية .. تلعبهالي كل يوم ثقافة عليا.. تحب توصل للعالمية .. بكلمة زوج تقلي شهادتي خادمة عليا.. تناقرني وتظل تعاير فيا.. تتشرط على الخدمة وتشرطها فيا.. ونهار نقبل وتجبدني من قلبي هذيك لبنية.. اطيح الفاس في الراس وواحد مايسقسي عليا.. تغيب ع الدار من الصباح للعشية.. تروح تخدم وتخلي الدار مقلوبة كيما هي.. نجي نلبس نلقى العفن داير بيا نجي ناكل نلقى البايت يتخنزر فيا.. نجي نرقد نلقى هتلر يهدر ليا.. نحب نخرج مانصيبش شكون يشد فيا.. اولادي عند الغاشي واولاد الغاشي يترباو على ظهري يا لولية .. بلا مانحكي راني في داري وحدي كيما شرطت لبنية.. وكون جات ميمتي وخيتي كون خلات الدنيا عليا.. الحرب الرابعة كل ساعة وتخيلو الفضاعة معايا شوية.. نموت بين لمحاربين ومانعرف شكون أرضي عليا ها قلبي يعطيك ضربة هذيك لميمة وهذيك لُخيّة... بصح هذيك الكبدة ولازمها دعم ولا تبات مغضوبة عليا.. نهدر ولا نسكت هذاك زهري ولازمو الحب من تضحية.. واذا على غلبنا الزمان مافيها باس نخزرو لذيك الشهرية.. تعاون هم الزمان وترفد الهم على جيبي شويا.. ... ( أيا خلاص تعبتوني ههه) جاوبو لاخر... لالا نديها جامعية ... شابة ومسرارة وتفهم عليا.. مثقفة وتفهمها طيارة ونتفاخر بيها.. وين تحطها تلقاها شطارة وهمّة ورجولية.. لبستها كلاس وهدرتها تقلاش وكل يوم الجديد غير ليا.. نديها جامعية ومانندم على ذيك لبنية.. فاهمة للدنيا وشايفتها مليح ماهيش عايشة في جاهلية.. تقري اولادي وتناقش الناس بكل عفوية.. اللسان حلو وكل صبع بصنعة ذيك مرتي هي .. ماماها علمتها وجداها ربتها احسن تربية ... ( ايا خلاص ماكانش خطابة هنا ) .. ايا بدات اللي راهي ساكتة وتسمع...(يادرا واش تقولي كون في بلاصتها؟؟) ... قالت: وشكون مستني رايك انت وهو وهي ؟؟ درتونا كرة لا ظرافة ولا لطافة لا روح مسؤولية.. سكتنالكم شوي لعبتوها فهامة يخي عقلية... خلطتو الحابل بالنابل ومافرقتو بين هي وهي... ماخليتو المتبرجة ولا خطيتو المتحجبة ياخي عنصرية.. تظلو تفتيو لاعبينها علامى وأئمة في الشريعة الاسلامية.. ... وشكون قابلة بيك انت ياوجه الميزيرية.. قرايتي جبتها بعرقي وجهدي ماعطاهالي حتى واحد مزية.. يرحم من رباني واللي جابتني من غيرهم حتى حد مايدخل فيا... سهرت ليالي وجبتها شهادتي في يديا.. نخدم بيها ونضمن المستقبل لعايلتي وليا.. مول التاج ويحتاج وزيد الزمان صعاب وراني وليّة... مانحتاجش هدرة ، كلام الناس مايفوت لوذنيا.. ماتعبتش باش نرقد ، ماسهرت باه تستشفى العديان فيا.. صاينة عرضي واهلي وعلى النيف تربيت حُرّة وأبيّة... نشرّف خويا في كل محفل وبأفعالي يتفاخر بيّا... سال عليّا في الدار وذوك اصباعي يشهدو ليا... شكون قالك الستيلو كسرلي يديا ورجليا... جامعية وشهادتي تعبت عليها ماهيش مزية... .. .. المهم بلا مانكمل ...وقامت الحرب الأهلية بين هو وهو وهي.. .. .. أيا نسقسيكم انتم.. انت كشاب تديها جامعية وشارطة خدمتها ولا ماشي قارية؟ وانتي يا الشابة تديه جامعي خير ولا خدام يومو وتشرطي خدمتك ولا لا ؟؟ ... ..ملاحظة هامة : الموضوع( إن قُبل عرضه اصلا هههه) ممنوع عن الاشخاص سريعي الإلتهاب.وعن المتزوجين والمتزوجات " خلوا الخطابة برك خخخخ" .. الموضوع لتغيير الروتين فقط فتقبلوا تحياتي