الجامعيات مايتزوجوش..

السلام عليكم

يعطيك الصحة حبيبتي أحلام والله موضوعك وحدو ههههه واصلا راكي هدرتي وجاوبتي في نفس الوقت

أولا قبل ما نجاوب على السؤال نقول أن الفتاة الجامعية كيفها كيف أي بنات، لي يقولك تخرج برا بزاف

كاين لي لا قراية لا خدمة وتخرج كل يوم ولي يقولك بنات الجامعة ماش متربيات التربية ماتدخل فيها لا

جامعية لا قاعدة في الدار الأخلاق وحدها، وكي نقول جامعية أكيد نقول جامعي لأنهم يشتاركو في نفس

المكان ونفس الظروف وأي حاجة تنطبق على المرأة تنطبق على الرجل، ثانيا لي يربط الفتاة الجامعية بالتسلط

وإلا حب العمل وتفرضو كشرط أثناء الزواج، نعرف بنات بزاااف ماش غير جامعيات يعني جامعيات وعاملات

وفي مناصب مليحة بزاف مايحلمش بيها أي انسان ولكن تفرط في خدمتها وتقولك نعيش حياتي الزوجية كما هي

بينما والله كاين لي داها لا جامعية ولا عاملة وبعد الزواج ولات تخدم وطلقت راجلها، على هادي ماش كلشي ينطبق

على الجامعية ولا على الماكثة، وأنا وحدة من الناس جامعية ولو يكتبلي ربي نخدم حتى ولو منصب مليح ونتزوج

نسبق الأمومة والحياة الزوجية على العمل، أولا لأني ماقريتش من الأساس على جال العمل قريت باه نكون انسانة

مثقفة، وثانيا لو نقولو بلي صح قريت باه نخدم فهذا رايح يكون على جال والديا وماش لنفسي القراية لي قريتها

من أجل العمل هي لوالديا وفقط، نوليو للسؤااااال ههههه

أنا جامعي ولا ماش جامعي المهم انسان مثقف والمثقف ماش بشهادتو بل بعقلو وأخلاقو المهم يخدم خدمة شريفة

يعني الصح في الشخص نفسو وماش في شهادتو، اما خدمتي راني جاوبت تقريبا عليها انا حابة نشبع من وليداتي

يعني لو حتى ربع ساعة نقضيها في العمل وبعيدة على وليداتي تعتبر خسارة ليا وكل كنوز الدنيا ماتعوضنيش عليها

اذا زوجي ظروفو صعبة ومحتاجني نعاونو نوقف معاه ونخدم لكن اذا مكفي روحو عندي مهمة أكثر اهمية وهي

تربية اطفالي

حسب الشوفة راني جاوبت على السؤالين ههههه

شكرا مجددا حبيبتي احلام على الموضوع

تحياتي ​