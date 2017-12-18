مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12

السلام عليكم

ماشاء الله ككل عام يتم طرح هذه المسابقة القيمة والجميلة

صراحة أنا عمري لا شاركت في مسابقات الطبخ

ولكن يمكن يكتب ربي ونشارك ولو بحاجة بسيطة

وان شاء الله يكون فيها تفاعل وربي يحفظ لمتنا من كل سوء

شكرا حبيبتي سكون بارك الله فيك

وبالتوفيق للجميع

تحياتي

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