مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12

الموضوع في 'منتدى المطبخ الجزائري' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏4 ديسمبر 2017 على 12:06.

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  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
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    [​IMG]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أهلاً بكم جميعاً، ها قد غربت سنة جديدة من عمرنا، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، آمين
    نطل عليكم هذه السنة ككل سنة ومعنا هذه المرة جوائز قيمة
    ..
    مسابقتنا لهذه السنة هي عبر عن حبك للمة بـ كيكة أو حلوى تليق بمنتدانا وأعضائه
    وهذه المرة لم نحدد نوع الحلوى لكي يتسنى لكل المشاركات المشاركة دون قيود


    عيد تأسيس اللمة الجزائرية
    موضوع ينتظره الاعضاء خاصة رواد المطبخ الجزائري
    وخصوصاً أنا، لأني أريد عرض مهاراتي أمام أحدهم ههه بمشاركة رمزية طبعاً :ROFLMAO::p

    [​IMG]

    إنه لفخر كبير وشرف عظيم لنا أن نحتفل بهذآ اليوم الجميل معا خصوصا رائدات وشيفات اللمة


    [​IMG]
    وفرحا لهذا اليوم السعيد 18/12/2017
    والذي ستكمل فيه لمتنا عيدها الـثانية عشرة

    [​IMG]

    موضوع (أجمل كيكة أو حلوى لعيد اللمة [12]) من الموضوعات الحيوية التي تطرح كل سنة
    لرائدات المطبخ الجزائري
    وتتميز بتقديم كيكة أو حلوى من صنعكن

    [​IMG]

    مع تمنياتنا لكن بالسعادة والهنآء


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    مسابقة[ اجمل طبق لعيد اللمة الـ12 ]


    [​IMG]
    المطلوب منكن مشاركتنا بـ كيكة أو حلوى لعيد اللمة 12


    [​IMG]

    على كل واحدة أن تفتح موضوع مستقل وتكتب العنوان
    مشاركتي في مسابقة[ اجمل كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 ]
    ووضع {3و4} صور للطبق

    توضع المشــــآركـــآت

    [​IMG]

    [​IMG]
    ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري

    والتحميل من مركز منتدى اللمة
    ظ…ط±ظƒط² طھط*ظ…ظٹظ„ ط´ط¨ظƒط© ظپظˆط± ط£ظ„ط¬ظٹط±ظٹط§
    [​IMG]

    تاريخ بداية استلام المشاركات من 05/12/2017
    تاريخ نهاية إستلام المشاركات تكون يوم 20/12/2017

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    جوائز المسابقة
    ستحصل كل من
    الفائزة بالمركز الأول على 300 دينار جزائري
    الفائزة بالمركز الثاني على 200 دينار جزائري
    الفائزة بالمركز الثالث على 100 دينار جزائري
    +
    وسام لكل من المراتب الأولى

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    وبقية المشاركات سيحصلون على
    200 نقطة شرفية

    بالتوفيق للجميع
    في انتظار مشاركاتكن


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    التعديل الأخير: ‏4 ديسمبر 2017 على 14:07
    بثيــــنة 19, habchisalaheddin, Soumia hadj mohammed و 12 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏4 ديسمبر 2017 على 12:06
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ان شاءالله تشاركوننا احباب اللمة
    للتوضيح أكثر المبلغ عبارة عن فليكسي :
    30 الف
    20 الف
    10 الاف
     
    habchisalaheddin, Soumia hadj mohammed, yaso ياسمين و 9 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏4 ديسمبر 2017 على 13:34
    #2
  3. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: عضو شرفي ::

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    كل عام واللمة بالف خير
    بالتوفيق للجميع
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏4 ديسمبر 2017 على 20:45
    yaso ياسمين, سكون الفجر, Oum Loukmane و 5 آخرون معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏4 ديسمبر 2017 على 20:04
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أم ياسمينdz, ‏5 ديسمبر 2017 على 15:12
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليكم
    كل عام واللمة بألف خير
    وبالتوفيق لكل المشاركات
     
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    آمِيْرَتُه, ‏5 ديسمبر 2017 على 15:43
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم

    مسابقة جد رااائعة للأسف اختي الغالية مشكلتي هي أنني لا استطيع وضع الصور هنا نخدم بالهاتف وكي نحوس نبعث ما تخرجلي حتى صورة تبقى الحالة جامدة ههههه معرف علاه حاولت و حاولت وديما نحب نضيف لمواضيعي صور بصح للاسف كاين خلل ،. من نهار فسدلي الميكروا خلاص كنحب نشارككم ببزاف حوايج مي الله غالب ..

    اااه حقا شمون هذا اللي باغية تعرضي مهاراتك قدامه هههههه ااه :Love: سابيعك لاعضاء اللمة @لؤلؤة قسنطينة عيطي للجيران قولهم اختكم ام ياسمين مخبية سر كبير علينا هههههه

    مالا اختي بالتوفيق للجميع .. وكل عام واللمة بخير يا رب
     
    yaso ياسمين, سكون الفجر, Oum Loukmane و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏5 ديسمبر 2017 على 15:45
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أنا فكرت في مسابقة شاف اللمة و يكون من الرجال واش رايكم
    @أم ياسمينdz
     
    habchisalaheddin, سكون الفجر, Oum Loukmane و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏5 ديسمبر 2017 على 15:54
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    ماشاء الله ككل عام يتم طرح هذه المسابقة القيمة والجميلة
    صراحة أنا عمري لا شاركت في مسابقات الطبخ
    ولكن يمكن يكتب ربي ونشارك ولو بحاجة بسيطة
    وان شاء الله يكون فيها تفاعل وربي يحفظ لمتنا من كل سوء
    شكرا حبيبتي سكون بارك الله فيك
    وبالتوفيق للجميع
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 ديسمبر 2017 على 16:13
    #8
  9. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    تلمسان...الجزائر
    كل عام و اللمة و ناسها بالف خير
    ان شاء الله يكون تفاعل كبير
    بالتوفيق للجميع
     
    Oum Loukmane, سكون الفجر و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏5 ديسمبر 2017 على 16:56
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    بارك الله فيكم إخوتي على هذه المسابقة التحفيزية
    سأحاول المشاركة إن شاء الله هههه اذا استطعت
    بارك الله فيكم
    أعانكم الله على الوقوف بفعاليات المسابقات
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏5 ديسمبر 2017 على 17:22
    #10
  11. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    كل عام ولمتنا الغالية بألف خير
    وتطور ورقي يارب..
    موفقات يا الشاطرات
    انطلقققققققققن
     
    حلم كبير, سكون الفجر, Oum Loukmane و 1 آخرون معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏5 ديسمبر 2017 على 17:49
    #11
  12. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    الإقامة:
    أرض الخير
    كل عام ولمتنا الغالية بألف خير
    وتطور ورقي يارب..
    موفقات يا الشاطرات
    انطلقققققن
     
    حلم كبير و سكون الفجر معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏5 ديسمبر 2017 على 17:50
    #12
  13. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    آآسفة ماعرفتش كيفاش خرجلي الاقتباس
    راني عدلت..اعتذر
     
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    قمر الوادي, ‏5 ديسمبر 2017 على 17:53
    #13
  14. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههههههه ها راكي شقيتيني من تيارت
    دبري راسك خلصي الكورسة ههههههههههههههه
     
    حلم كبير, سكون الفجر, Oum Loukmane و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏5 ديسمبر 2017 على 17:59
    #14
  15. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    لي عودة لالرد
     
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    yaso ياسمين, ‏5 ديسمبر 2017 على 19:21
    #15
  16. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو منتسِب ::

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    كل عام واللمة تجمعنا
    ان شاء الله نشارك
    ماشاء الله عليكن موفقين
     
    سكون الفجر, حلم كبير و Oum Loukmane معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏5 ديسمبر 2017 على 22:10
    #16
  17. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    ههههه مش خسارة استاذي
    ديجا كنت مقررة نديرلك اقتباس على فكرة الشاف نتاع اللمة
    والله عجبتني هههه هيا أقفازو
    شكون قال الطبخ للنساء برك
    انا خويا يظل يذوق في الماكلة ويعرب ولى خبير أذواق خخخخ
    وفي خرجاتو مع صحابو هو الشاف
    هههه
    ننتظر ابداع الاخوة
    شكرا لك استاذ
     
    سكون الفجر, حلم كبير و Oum Loukmane معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏6 ديسمبر 2017 على 06:29
    #17
  18. hakim story

    hakim story
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    هههه عجبتني الجائزة ههه
    ربي يوفق نشالله للجميع
     
    سكون الفجر, حلم كبير و Oum Loukmane معجبون بهذا.
    hakim story, ‏6 ديسمبر 2017 على 13:42
    #18
  19. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    تيارت
    السلام عليكم
    الْيَوْمَ فقط شفت المسابقة
    ان شاء الله سوف أشارك
     
    سكون الفجر, حلم كبير و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    Oum Loukmane, ‏6 ديسمبر 2017 على 19:06
    #19
  20. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السلام عليكم

    المسابقة رائعة
    طالما تمنيت ان اشارك فيها
    فقط سؤال الحلوي تقصدين بها
    قاطو ياك @أم ياسمينdz
     
    سكون الفجر و حلم كبير معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏7 ديسمبر 2017 على 18:51
    #20
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