مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم جميعاً، ها قد غربت سنة جديدة من عمرنا، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، آمين نطل عليكم هذه السنة ككل سنة ومعنا هذه المرة جوائز قيمة .. مسابقتنا لهذه السنة هي عبر عن حبك للمة بـ كيكة أو حلوى تليق بمنتدانا وأعضائه وهذه المرة لم نحدد نوع الحلوى لكي يتسنى لكل المشاركات المشاركة دون قيود عيد تأسيس اللمة الجزائرية موضوع ينتظره الاعضاء خاصة رواد المطبخ الجزائري وخصوصاً أنا، لأني أريد عرض مهاراتي أمام أحدهم ههه بمشاركة رمزية طبعاً إنه لفخر كبير وشرف عظيم لنا أن نحتفل بهذآ اليوم الجميل معا خصوصا رائدات وشيفات اللمة وفرحا لهذا اليوم السعيد 18/12/2017 والذي ستكمل فيه لمتنا عيدها الـثانية عشرة موضوع (أجمل كيكة أو حلوى لعيد اللمة [12]) من الموضوعات الحيوية التي تطرح كل سنة لرائدات المطبخ الجزائري وتتميز بتقديم كيكة أو حلوى من صنعكن مع تمنياتنا لكن بالسعادة والهنآء مسابقة[ اجمل طبق لعيد اللمة الـ12 ] المطلوب منكن مشاركتنا بـ كيكة أو حلوى لعيد اللمة 12 على كل واحدة أن تفتح موضوع مستقل وتكتب العنوان مشاركتي في مسابقة[ اجمل كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 ] ووضع {3و4} صور للطبق توضع المشــــآركـــآت ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري والتحميل من مركز منتدى اللمة ظ…ط±ظƒط² طھط*ظ…ظٹظ„ ط´ط¨ظƒط© ظپظˆط± ط£ظ„ط¬ظٹط±ظٹط§ تاريخ بداية استلام المشاركات من 05/12/2017 تاريخ نهاية إستلام المشاركات تكون يوم 20/12/2017 جوائز المسابقة ستحصل كل من الفائزة بالمركز الأول على 300 دينار جزائري الفائزة بالمركز الثاني على 200 دينار جزائري الفائزة بالمركز الثالث على 100 دينار جزائري + وسام لكل من المراتب الأولى وبقية المشاركات سيحصلون على 200 نقطة شرفية بالتوفيق للجميع في انتظار مشاركاتكن