قصة مصورة مضحكة من اختراعي ....

السلام عليكم

أحضرت لكم هذه القصة المصورة من نسج خيالي اتمنى ان تعجبكم





كانت هناك عائلة سعيدة كبقية العائلات

الوالدة تتفرج مسلسلها المفضل

{ عيشني ڤط واقتلني ڤط }

متأثرة مية بالمية







يدخل الاب من العمل بعد يوم شاق يسلم ولا يرد عليه السلام أحد

يفتح الثلاجة ولا يجد فيها ولا قطرة حليب



ينادي على ابنه

يا طفل أرواح

أرواح وراه الحليب اللي ڤتلك اشريه ؟

الطفل يتذكر الحليب ويعرف أن معركة قادمة







إيها ااااا والله ق نسيتو خلات على راسي اليوم .....



يبدأ صراخ الوالد في البيت والطفل يبكي

مما شوش على مسلسل الوالدة التي كانت وسط الاحداث

نهضت وتحولت الى وحش مفترس لانهم قد قطعو لها المسلسل

وااااش صرا هنا ؟

واش كاين ؟





تنزل أذنا الوالد الكريم بعد أن سمع الصرخة المدوية



ويحاول أن يهدئ الجو

ويجلس كملاك في مكانه





يا ولدي الطفل ڤتلو جيب الحليب ما شراش وأنا جاي عيان نضال خدام ونزيد نجي ما نلڤى والو !





يطل ابنه من سريره وهو يضحك على والده ...لانه في حالة سيئة جدا







يغضب الوالد منه ويحمله ويضعه خارج البيت من غضبه ويأمره أن يحضر الحليب فورا







تشفق الام على ولدها وتصرخ في زوجها

نتا اللي تروح تجيب الحليب وتزيد تصبلو يشرب مزال صغير





ثم يخرج ليحضر الحليب

يدخل الاب الى الحمام ليدخن سيجارة من الغضب ولينسى همومهثم يخرج ليحضر الحليب



يحضر الحليب تحت نظرات ابنه الذي كان يستفزه بنظرات أشعلت ناره









وعندما أحضر الحليب سكب لابنه الحليب وانتقم منه

أشرب الله لا تربحك نتا ومك ....





تسمعه الام وقد فتحت صفحتها على الفيس لتحكي لصديقاتها احساسها بعد أن شاهدت الحلقة ....

بلعقل على بنك

ياو هاني رايحة ندير كوناكسيو

ونسمع عياط ولا عفار ما نتفاهموش









يستسلم الاثنان للأمر الواقع

لا عشاء هذه الليلة للاسف







وكالعادة يحضن الوالد ابنه ويبكيان على خيبتهما في ربة البيت

ما تبكيش وليدي يفرج ربي

حكم القوي على الضعيف

راني نخمم نديرها يا وليدي

ونعاودها





تسمعه الام وقد فتحت صفحتها على الفيس لتحكي لصديقاتها احساسها بعد أن شاهدت الحلقة ....بلعقل على بنكياو هاني رايحة ندير كوناكسيوونسمع عياط ولا عفار ما نتفاهموشيستسلم الاثنان للأمر الواقعلا عشاء هذه الليلة للاسفوكالعادة يحضن الوالد ابنه ويبكيان على خيبتهما في ربة البيتما تبكيش وليدي يفرج ربيحكم القوي على الضعيفراني نخمم نديرها يا وليديونعاودها