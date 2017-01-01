قصة مصورة مضحكة من اختراعي ....

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017 على 15:15.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم
    أحضرت لكم هذه القصة المصورة من نسج خيالي اتمنى ان تعجبكم


    كانت هناك عائلة سعيدة كبقية العائلات
    الوالدة تتفرج مسلسلها المفضل
    { عيشني ڤط واقتلني ڤط }
    متأثرة مية بالمية

    Reddit-grumpy-cat-1.jpg


    يدخل الاب من العمل بعد يوم شاق يسلم ولا يرد عليه السلام أحد
    يفتح الثلاجة ولا يجد فيها ولا قطرة حليب

    صور-قطط-مضحكة-7-371x450.jpg
    ينادي على ابنه
    يا طفل أرواح
    أرواح وراه الحليب اللي ڤتلك اشريه ؟
    الطفل يتذكر الحليب ويعرف أن معركة قادمة

    oh-no-kitten.jpg


    إيها ااااا والله ق نسيتو خلات على راسي اليوم .....

    يبدأ صراخ الوالد في البيت والطفل يبكي
    مما شوش على مسلسل الوالدة التي كانت وسط الاحداث
    نهضت وتحولت الى وحش مفترس لانهم قد قطعو لها المسلسل
    وااااش صرا هنا ؟
    واش كاين ؟

    cat-2287226_960_720.jpg

    تنزل أذنا الوالد الكريم بعد أن سمع الصرخة المدوية

    ويحاول أن يهدئ الجو
    ويجلس كملاك في مكانه

    images (5).jpeg

    يا ولدي الطفل ڤتلو جيب الحليب ما شراش وأنا جاي عيان نضال خدام ونزيد نجي ما نلڤى والو !


    يطل ابنه من سريره وهو يضحك على والده ...لانه في حالة سيئة جدا

    maxresdefault.jpg


    يغضب الوالد منه ويحمله ويضعه خارج البيت من غضبه ويأمره أن يحضر الحليب فورا

    images (8).jpeg


    تشفق الام على ولدها وتصرخ في زوجها
    نتا اللي تروح تجيب الحليب وتزيد تصبلو يشرب مزال صغير

    Loki-Teeth.jpg
    يدخل الاب الى الحمام ليدخن سيجارة من الغضب ولينسى همومه
    ثم يخرج ليحضر الحليب
    téléchargement.jpeg


    يحضر الحليب تحت نظرات ابنه الذي كان يستفزه بنظرات أشعلت ناره


    011.jpg


    وعندما أحضر الحليب سكب لابنه الحليب وانتقم منه
    أشرب الله لا تربحك نتا ومك ....

    160-1-or-1405259135.jpg

    تسمعه الام وقد فتحت صفحتها على الفيس لتحكي لصديقاتها احساسها بعد أن شاهدت الحلقة ....
    بلعقل على بنك
    ياو هاني رايحة ندير كوناكسيو
    ونسمع عياط ولا عفار ما نتفاهموش

    AAEAAQAAAAAAAAN4AAAAJGFjYjIyZDM1LTI4NzQtNGFjOC1iYzAzLWVlZmY2Y2NlODdhNw.jpg


    يستسلم الاثنان للأمر الواقع
    لا عشاء هذه الليلة للاسف

    e44f3cdcc3ff1e39cfb28649a760226c--funny-cats-funny-animals.jpg

    وكالعادة يحضن الوالد ابنه ويبكيان على خيبتهما في ربة البيت
    ما تبكيش وليدي يفرج ربي
    حكم القوي على الضعيف
    راني نخمم نديرها يا وليدي
    ونعاودها

    hqdefault (1).jpg




    هههه
    اتمنى أن تنال إعجابكم
    :)
     
    أبـFARIDـوفيصل, لؤلؤة قسنطينة, zarzoura و 6 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017 على 15:15
    #1
  2. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    8,768
    الإعجابات المتلقاة:
    19,746
    نقاط الجوائز:
    751
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هههههههههههههههههههههههههههه
    عييت تخنقت من الضحك ،اضحك الله سنك اخي الكبير واسعد قلبك
    واقع مضحك مبكي
    قصة هايلة اخي الكبير هههههه
    هدا حال ربات بيوت الزمن هدا للاسف ربي يهدينا ويثبتنا ان شاء الله
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه ​
     
    طيب الكلام و حلم كبير معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ديسمبر 2017 على 15:27
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    هههههه
    مليح كي عجباتك ههههه
    عندي بزاف وانا حاب نحطها وما سمحتش الفرصة
    كاين رجالة مساكن وكاين هوما اللي مهبلين نساهم العكس ههههه
    ربي يحفظك على المرور الجميل
    احترامي وتقديري
     
    طيب الكلام و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017 على 15:32
    #3
  4. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    2,366
    الإعجابات المتلقاة:
    1,105
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    واد سوف
    ههههههههه والله قصة روعة صحكتني صح
    وعجبتني طريقتك في ربط الاحداث والصور
    ربي يباركلك ويعطيك الصحة خويا حليم
     
    حلم كبير و طيب الكلام معجبون بهذا.
    dahman kz, ‏6 ديسمبر 2017 على 16:33
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    8,649
    الإعجابات المتلقاة:
    34,752
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    سلام عليكم

    ههههه يعطيك الصحة خونا حليم هههه

    الي ضحكتني اكثر الصورة تاع القط الخايف ههه زعما كي عيطت عليه مرتو ههههه

    ياخي حالة ياخي ههه

    شكرا خويا حليم ...
     
    حلم كبير و طيب الكلام معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏6 ديسمبر 2017 على 16:57
    #5
  6. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أكتوبر 2017
    المشاركات:
    741
    الإعجابات المتلقاة:
    2,597
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الارض
    هههه يعطيك الصحة اخي . ضحكت من قلبي والله .
    قصتك تعكس واقع بعض العائلات للاسف الشديد . اعجبتني طريقة ربطك للاحداث بالصور .
    ما شاء الله مبدع . ربي يفرحك خويا و يوفقك .
     
    حلم كبير و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏6 ديسمبر 2017 على 17:28
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    هاذي هي حالة المسلسلات ههههه
    مليح كي عجباتك
    شكرا على المرور الجميل (y)
    احتراماتي
     
    حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017 على 18:15
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    ههههه عندي بزاف حاب نحطها هاذ القصة العجيبة وما سمحت الفرصة
    الڤط الخايف هذاك هو المصيبة هههههه
    كون غير انقرضو الڤطوط اللي كيما هو ههههه
    مليح كي عجباتك (y)
    احتراماتي
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017 على 18:18
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني

    ههههه
    مليح كي عجباتك ختي
    يعطيك الصحة على المرور الجميل (y)
    احتراماتي
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017 على 18:19
    #9
  10. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    3,564
    الإعجابات المتلقاة:
    10,216
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    هههههههههههه الله يعطيك الخير
    ضحكتني الله يفتح عليك
    تحياتي
     
    habchisalaheddin و حلم كبير معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏6 ديسمبر 2017 على 18:56
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    إن شاء الله يا رب
    شكرا على الدعاء الجميل
    هههه مليح كي عجباتك ختي
    احتراماتي
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017 على 19:06
    #11
  12. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,149
    الإعجابات المتلقاة:
    19,620
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههه
    يعطيك الربح خويا حليييم
    هاااايلة و الله
     
    habchisalaheddin و حلم كبير معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 ديسمبر 2017 على 20:35
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    أهلا بالأخ الكريم

    الجميل مرورك والاجمل كي عجباتك :)
    احتراماتي
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017 على 20:38
    #13
  14. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    44,586
    الإعجابات المتلقاة:
    57,908
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    والطفل هاذا علاه يكمل الحليب على باباه ههه
    وامو شحال واعرة فلفل
    الاب خافها
    ومع اللخر يحوس يتزوج هاذي يجيبلها ضرة تقضي عليها ههه
    يعطيك الصحة خويا قصة رائعة
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏6 ديسمبر 2017 على 21:18
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    أهلا بالاخت الكريمة
    أكيد كون يجيب ضرة تفرمها فرم هههه
    مليحة عجباتك القصة
    يعطيك الصحة وبارك الله فيك
    إحتراماتي :)
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:41
    #15
  16. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    11,698
    الإعجابات المتلقاة:
    44,940
    نقاط الجوائز:
    1,901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    ههههههههه والله غير مالقيت ما نقول هههه
    يعطيك الصحة غير قصة هايلة خاصة شخصية الام ههههه
    صورتها الاولى وهي مشنفة وكي عيطت على راجلها وكي قاعدة تكونيكتي جات تقول صح ههههه
    والله عطيتنا فكرة هايلة نقدرو نديروها في اللمة وهي القصص المصورة
    وتقدر تكون في كل المجالات ماش في الكوميديا فقط
    يعطيك الصحة موضوع رائع ويضحك صراحة
    بارك الله فيك
    تحياتي
     
    حلم كبير و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:55
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,252
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    أهلا بالأخت الكريمة
    جاتني الفكرة وأنا نوري لولادي في صور الڤطوط ،ومن بعد لڤيت روحي نحكيلهم فالقصص نتاوعهم ونخترع من راسي
    وجمعت هاذي المجموعة ودرت قصة مضحكة لاولادي الثانيين اللي هوما نتوما هههههه
    وفكرة مليحة تديري قصة مصورة
    ههههه الام كي تزعف تتبدل خلاص والجميع يولي يمشي على العجين ما يلخبطوش هههه
    مليح بزاف كي عجباتك خويتي
    بارك الله فيك
     
    لؤلؤة قسنطينة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏10 ديسمبر 2017 على 21:38
    #17
  18. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جويلية 2016
    المشاركات:
    4,382
    الإعجابات المتلقاة:
    12,167
    نقاط الجوائز:
    391
    وين ندرق راسي وين هههه ياااو تبهدلنا هههه
    صحيت حليم مبدع في كل شيئ ربي يبارك
     
    يونس قاسم, ‏10 ديسمبر 2017 على 23:17
    #18

مشاركة هذه الصفحة