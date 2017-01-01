مسابقة مميزون ( أهْدَرْ ما تَفْشَلشْ... قد يسمعك أحد )

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 08:51.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    ستبقى لمتنا إلى الأبد.png


    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    صباح الورد والياسمين وأزهار الزنابق والرياحين
    لأحلى إخوة وأخوات في اللمة

    اليوم هدرتي على الهدرة ....إيييه على الهدرة !

    واحد يڤولك عيينا مع هاذ الجيل ما نفعت معاه هدرة !
    جيل التسعينات و جيل الثمانينات ما فيهم صلاح !

    وأنا نڤول من هاذا المنبر الكريم الهدرة عندها أثر كبير فالشاب حتى وبان لينا ماهوش معانا كي نعودو نهدرو بصح راه يسجل ....

    يڤول واحد دايما نعاودو ونعاودو كرهنا من نفس الهدرة أف !

    وأنا نڤولو أهدر لأنو اللي كان يسمع البارح ماهوش اللي راه يسمع اليوم ،واللي كان غايب لبارح ممكن حضر اليوم ،واللي كان ميش مستعد يسمع البارح راه مستعد اليوم ...

    وعلاه دعاة الشر ما يعياوش من دعوة الشر... ؟
    تلڤاهم ڤدامك فالشوارع يدعيوك للشر ليل نهار
    تلڤاهم فالتلفزة يديرولك إشهارات على دعوة الشر ليل نهار
    تلڤاهم حتى دارو جمعيات لدعوة الشر
    اتخيلو كاينة هنا جمعية المثليين اللي تدافع على حقوقهم ويديرو عليهم فالاشهار عادي ،يدخلولهم في راسهم الشر والفسق بالهدرة المتواصلة ... حتى راحو فيها شباب عرب مسلمين للاسف مع هاذ التوجه الفاسق ... هذا بين قوسين صغار جدا فقط ..

    وعندكم أمثلة في القنوات العربية هداها الله اللي ليل نهار تسمم في رؤوس الجيل .

    أمالا أنا نڤولك أهدر وأكتب حتى و هدرة معاودة ... يحفظها الناس من المعاودة ،يولي يدير الخير بلا ما يفوق ...
    وعلاه هوما ما كرهوش والشيطان ما يكرهش ؟ وحنا نكرهو ... علاه ؟
    الشباب محتاج للتوجيه بصح ماهوش يڤول، كبرة منو لانو جيل التكنولوجيا وجيل فايق يحشم يڤولك وريلي ... صح ولا لالا ؟؟؟
    أمالا أهدر فالتكنولوجيا واستعملها في نشر الخير وخلي ،يجي النهار اللي يحتاجها ويجي يقراها ...

    إنا في جيلي كنت ما نحشمش نسقسي على كلش ،الاساتذة ما خليناهم خاوتنا خواتاتنا ،عمامنا ،خوالنا ،
    كنا نسمعو حبينا ولا كرهنا ونخافو ... صح ولا لالا ؟
    بصح هاذ الجيل ما يسقسيش بزاف لأنو لڤا المعلومة واجدة عند التكنولوجيا ،إذا فحربنا اليوم باه نوجهو الجيل هي التكنولوجيا ...
    أكتب وما تخافش اللي يڤولك راك تهدر فالفراغ ،بالعكس راك وجهت على الاقل زوج وبموضوع آخر وجهت زوج وهكذا ...
    جيل التسعينات جا بين وبين والحمد لله رغم أنو كان يبان ما يسمعش كيما كانو يڤولو بصح نشوف فيهم فايقين ما شاء الله وجمع بين الحداثة والتقليد وهاذي مليحة بزاف.
    وجا دورو اليوم باه يحارب الشر وينشر الخير

    وللناصح نعطيه طريقة غير مباشرة سواء أستاذ ،أم ،أب ،أخ ،أخت ،صديق ....
    شفت حاجة ميش مليحة في شاب معريفتك ،ما تلوحهالوش في وجهو مباشرة
    فيك عليك ولازم وها كيفاه تدير هكذا وعيب عليك و...
    أكيد ما يسمعكش ديرها في راسك مليح ،رايح تولي في راسو العدو رقم واحد وآخر واحد يسمعلو هو أنت ...
    كاينة طريقة مجربة ونافعة بإذن الله
    دير روحك ما شفتش.. ما علابالكش
    اغتنم الفرصة يكون في جماعة مثلا فالقسم ،في وسط خاوتو ،في وسط صحابكم .....
    واحكي قصة على شخص فيه نفس الصفة أو دار نفس الفعل اللي حاب تنصحو أنو ينحيه
    واحكي على العواقب اللي صرات لهذا الشخص من جراء تماديه في فعايلو
    وشوفو كيفاه يتلون بجميع الالوان وما يقدرش يهرب من الاستماع لأنك ماكش تهدر عليه ، ومع مرور الوقت تلڤاه يحاول يبطل هاذيك العادة ...
    ...طريقة غير مباشرة ...

    ما تڤولش واش دخلني ... دخلك لأنو هاذ الشباب هوما اللي في يوم من الايام رايحين يهزو الاجيال القادمة
    مسؤوليتك تهدر وتهدر ،ومسؤوليتي ثاني ...

    راه صراع أبدي وأزلي بين الخير والشر وأنت وأنا اللي وكلنا ربي ندافعو على كلمة الحق وعلى الخير في هاذ الدنيا .
    ماهوش فيلم راه واقع يا ناس ،الشر داير رايو والخير يڤولك عييت من الهدرة.
    لاه ؟
    الشر عاث في الشباب فسادا
    وحنا واش دخلنا
    لاه؟

    أمالا خاوتي خواتاتي العزاز اليد فاليد
    نحاربو الشر اللي راه داير بينا ،واللي دالنا ولادنا خاوتنا وحتى والدينا أحيانا
    وباه نحاربوه لازم نهدرو نكتبو ونكتبو ونعاودو معليهش (y)

    أمالا أتلاو فالأمانة:)
    وأتلاو في رواحكم :)
    وإن شاء الله تبقى اللمة الجزائرية صرحا لنشر التوعية ونشر الخير
    وكل عام واللمة رائعة بأهلها .(y)
    .......
    وتبقاو على خير
    .........
    تقبلو مني فائق الإحترام والتقدير
    حلم كبير (y)



     
    الصحافية الساخرة, لؤلؤة قسنطينة, habchisalaheddin و 6 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 08:51
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اعغتقد انه اليوم يوم حظي و أنا أعتمد لك يا أخي حليييم
    مواضيعك الخاصة بالمسابقة

    بالتوفيق أخي
    قرأت موضوعك و توقفت عند الكثير من النقاط ربما لا يحق لي التعليق لأني المشرف على المسابقة

    تحياتي أخي الغالي
     
    الصحافية الساخرة, لؤلؤة قسنطينة, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2017 على 12:11
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اعتقد انه اليوم يوم حظي و أنا أعتمد لك يا أخي حليييم
    مواضيعك الخاصة بالمسابقة

    بالتوفيق أخي
    قرأت موضوعك و توقفت عند الكثير من النقاط ربما لا يحق لي التعليق لأني المشرف على المسابقة

    تحياتي أخي الغالي
     
    missing heart معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2017 على 12:11
    #3
  4. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك خويا حليم على التنويه هذا و صح لازمنا مانفشلوش ومانستسلموش في النصح و مكافحة ومحاربة الظواهر السيئة للي راهي تنتشر في مجتماعتنا
    والنصح والتوجيه واجب علينا ومسؤلية من مسؤلياتنا
    والدال على الخير كفاعله
    << ومن رأى منكم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان >>
     
    حلم كبير, لؤلؤة قسنطينة و missing heart معجبون بهذا.
    dahman kz, ‏8 ديسمبر 2017 على 12:43
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    لي عودة باذن الله
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    missing heart, ‏8 ديسمبر 2017 على 13:31
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم وتقبل الله منكم صلاتكم وقيامكم
    بل هو حظي أنا اليوم أخي الكريم وهو حظ جيد وأستبشر به موضوعان لحد الان وأظن أن سلسلة الاوسمة قادمة إن شاء الله إن أكملت أنت إعتماد مواضيعي كلها هههه
    شكرا لك أخي الكريم على الاعتماد وبارك الله
    احترامي وتقديري
     
    missing heart معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 14:19
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    تقبل الله منكم الصلاة والقيام
    أخي الكريم نعم هو ذاك فما بالك لو كان تغيير المنكر بين يديك وبكبسة زر أضفت موضوع مفيد يستفيد منه الجميع
    وخاصة لا نتقهقر ولا نفشل لانه هذا هو عدو العزيمة القوية
    شكرا على الاضافة الرائعة
    بارك الله فيك (y)
    احترامي وتقديري
     
    dahman kz و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 14:47
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    بإذن الله الموضوع موضوعك أختي الكريمة
     
    missing heart معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 14:48
    #8
  9. بنت سطيف

    بنت سطيف :: عضو مُشارك ::

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    أحسن وأرووووع موضوع من مواضيع المسابقة قريتو لحد الساعة..
    أحسنت...بالتوفيق
     
    missing heart, لؤلؤة قسنطينة و حلم كبير معجبون بهذا.
    بنت سطيف, ‏8 ديسمبر 2017 على 14:52
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أهلا بالاخت الكريمة
    شكرا جزيلا على المرور المشجع
    بارك الله فيك
    إحترامي وتقديري
     
    missing heart و بنت سطيف معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 14:54
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة خويا حليم موضوع في الصميم
    هو موضوع توعوي أكثر منو موضوع يعالج ظاهرة من ظواهر المجتمع لذلك أهنئك عليه
    وبالفعل عندك الحق وبلا مانروحو بعيد نشوفو الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل قدوة لنا
    بحيث كان الفساد في أهلو وفي الناس كامل كأنو شعلة وسط الظلام ولازم ينشر النور في الظلام ككل
    كان أمر صعب ولكن بالأخلاق والمثابرة نوصلو لحل ونوصلو لتغيير الجيل للأفضل
    لذلك أنا معاك في كل كلامك لازم مانستسلموش حتى ولو المهمة صعبة لأنو كأننا نقتلع جذور الفساد
    من تربة خصبة وهي عقول شبابنا ولكن هذا ما يعنيش الفشل بالإضافة لحاجة نأكد عليها وهي أخلاق الإنسان
    لازم لما تنصح انسان بحاجة وتبقى وراه لازم يشوف فيك هاديك الأخلاق ونتيجة هذيك النصائح خاطر لو يشوف
    فيك أخلاق سيئة وتنصح للخير ماش رايح يتبعك على هادي أول شيء لازم نكونو قدوة للناس لي رايحين نقدمولهم نصيحة
    وفي النهاية لازم الانسان يقاوم باه ينظف عقول الشباب من الفساد لي راهو مسيطر عليها وأكيد بدون استسلام
    شكرا أخي حليم على الموضوع المميز بارك الله فيك
    بالتوفيق ان شاء الله
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 ديسمبر 2017 على 17:19
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    انشر الخير اينما كنت
    بارك الله فيك اخي لهذه الرسالة القيمة
    بالتوفيق
     
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    أم ياسمينdz, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:23
    #12
  13. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    اكرم الله اصلك اخي الكبير
    عدنا والعود احمد

    بارك الله فيك وجزاك كل خير مميز ومتميز كالعادة اخي الكبير
    وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    موضوع في القمة بكلماته الذهبية ومعانية الجوهرية
    دين الاسلام النصيحة ،النصيحة وليس الفضيحة
    كما قلت اخي الكبير يجب النصيحة اكيد مع احترام الشخص الدي تنصحه واعطاء النصيحة بالحسنى

    آداب النصيحة :
    السؤال:
    ما هي الخطوط العريضة في كيفية إسداء النصيحة ؟ وهل تكون على إنفراد أم أمام الملأ ؟ ومن المؤهل لذلك ؟

    الجواب:​

    الحمد لله
    النصيحة معلم بارز من معالم الأخوة الإسلامية ، وهي من كمال الإيمان ، وتمام الإحسان ، إذ لا يكمل إيمان المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه ، وهذا هو دافع النصح .
    روى البخاري (57) ، ومسلم (56) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " .
    وروى مسلم (55) عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ ، قال : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) " .
    قال ابن الأثير رحمه الله :
    " نَصيحةُ عامّةِ المسلمين : إرشادُهم إلى مصالِحِهم " انتهى من "النهاية " (5 /142) .
    وللنصيحة آداب عامة ينبغي أن يتحلى بها الناصح الشفيق ، منها :
    - أن يكون دافعه في النصيحة محبة الخير لأخيه المسلم ، وكراهة أن يصيبه الشر ، قال ابن رجب رحمه الله :
    " وأما النصيحة للمسلمين : فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ، ويوقر كبيرهم ، ويحزن لحزنهم ، ويفرح لفرحهم ، وإن ضره ذلك في دنياه ، كرخص أسعارهم ، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع في تجارته ، وكذلك جميع ما يضرهم عامة ، ويحب ما يصلحهم ، وألفتهم ، ودوام النعم عليهم ، ونصرهم على عدوهم ، ودفع كل أذى ومكروه عنهم . وقال أبو عمرو بن الصلاح : النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلاً " انتهى من "جامع العلوم والحكم" (ص 80) .

    - أن يكون مخلصا فيها ، يبتغي بها وجه الله ، فلا يريد بها إظهار العلو والارتفاع على أخيه .

    - أن تكون تلك النصيحة خالية من الغش والخيانة ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " النصح هو الإخلاص في الشيء وعدم الغش والخيانة فيه . فالمسلم لعظم ولايته لأخيه ومحبته لأخيه: ينصح له ويوجهه إلى كل ما ينفعه ، ويراه خالصا لا شائبة فيه ولا غش فيه . ومن ذلك قول العرب : ذَهَبٌ ناصح ، يعني سليما من الغش . ويقال عسل ناصح ، أي : سليم من الغش والشمع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (5/ 90) .

    - ألا يريد بالنصيحة التعيير والتبكيت ، وللحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة خاصة في : " الفرق بين النصيحة والتعيير " .

    - أن تكون النصيحة بروح الأخوة والمودة ، لا تعنيف فيها ولا تشديد ، وقد قال الله تعالى :
    ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) النحل/ 125.

    - أن تكون بعلم وبيان وحجة ، قال السعدي رحمه الله     :
    " من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم ، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم ، وبما يكون قبوله أتم ، وبالرفق واللين ، فإن انقاد بالحكمة ، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة ، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب . فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق . أو كان داعية إلى الباطل ، فيجادل بالتي هي أحسن ، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا . ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها ، فإنه أقرب إلى حصول المقصود ، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ، ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها " انتهى من " تفسير السعدي" (ص 452) .

    - أن تكون في السر ، فلا يجهر بها أمام الناس إلا للمصلحة الراجحة . قال ابن رجب رحمه الله :
    " كان السَّلفُ إذا أرادوا نصيحةَ أحدٍ ، وعظوه سراً ، حتّى قال بعضهم : مَنْ وعظ أخاه فيما بينه وبينَه فهي نصيحة ، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنَّما وبخه . وقال الفضيل: المؤمن يَسْتُرُ ويَنْصَحُ ، والفاجرُ يهتك ويُعيِّرُ" انتهى من "جامع العلوم والحكم" (1/ 236) .
    وقال ابن حزم رحمه الله : " إِذا نصحت فانصح سرا لَا جَهرا ، وبتعريض لَا تَصْرِيح ، إِلَّا أَن لَا يفهم المنصوح تعريضك ، فَلَا بُد من التَّصْرِيح .... فَإِن تعديت هَذِه الْوُجُوه فَأَنت ظَالِم لَا نَاصح " انتهى من "الأخلاق والسير" (ص 45) .
    على أنه إذا افترض أن في الجهر بالنصح مصلحة راجحة : فلا حرج على الناصح أن يجهر بنصحه ، كأن يرد على من أخطأ في مسائل الاعتقاد أمام الناس ، لئلا يغتروا بقوله ويتبعوه على خطئه ، وكمن ينكر على من أباح الربا ، أو ينشر البدعة والفجور بين الناس ، فمثل هذا نصحه علانية مشروع ، بل قد يكون واجبا ، للمصلحة الراجحة ، ودرء المفسدة الغالبة .
    قال ابن رجب رحمه الله : " إن كان مقصوده مجرد تبيين الحق ، ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته : فلا ريب أنه مثاب على قصده ، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم" انتهى من "الفرق بين النصيحة والتعيير" (ص 7) .

    - أن يختار الناصح أحسن العبارات ، ويتلطف بالمنصوح ، ويلين له القول .

    - أن يصبر الناصح على ما قد يلحقه من أذى بسبب نصحه .

    - كتمان السر ، وستر المسلم ، وعدم التعرض لعرضه ، فالناصح رفيق شفيق محب للخير راغب في الستر .

    - أن يتحرى ويتثبت قبل النصيحة ، ولا يأخذ بالظن ، حتى لا يتهم أخاه بما ليس فيه .

    - أن يختار الوقت المناسب للنصيحة . قال ابن مسعود رضي الله عنه :
    " إِنَّ لِهَذِهِ الْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالًا ، وَإِنَّ لَهَا فَتْرَةً وَإِدْبَارًا ، فَخُذُوهَا عِنْدَ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا ، وَذَرُوهَا عِنْدَ فَتْرَتِهَا وَإِدْبَارِهَا " .    رواه ابن المبارك في "الزهد" (1331) .

    - أن يكون الناصح عاملاً بما يأمر الناس به ، وتاركاً لما ينهى الناس عنه ، قال الله تعالى- موبخاً بني إسرائيل على تناقض أقوالهم مع أفعالهم-:
    (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) البقرة/44 ، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه ، وينهاهم المنكر ويأتيه .    وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (202136) .

    والله أعلم .

    المصدر :الاسلام سؤال وجواب

    ارجو تقبل مروري اخي الكريم
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه

     
    حلم كبير معجب بهذا.
    missing heart, ‏9 ديسمبر 2017 على 12:25
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أهلا بالأخت الكريمة
    زدتي في الموضوع شوطا رائعا ،وفكرة رائعة غابت عن بالي
    بارك الله فيك
    أي نعم يجب أن نكون قدوة ونتحكم في غضبنا وانفعالاتنا ،لكي نكون قدوة ولا نكون مجرد وعاء ينضح بما لا يوجد بداخله ...
    وأن نقدس الاخلاق الحميدة ،فهي تاج المسلم الذي يأخذه معه أينما ذهب
    والشباب يحتاج الى مرشد صبور متخلق يثقون به ويستمعون منه ...

    إضافة في القمة أختي الفاضلة
    شكرا على المرور الجميل
    تقبلي احترامي وتقديري
    حلم كبير
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏9 ديسمبر 2017 على 20:18
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أهلا بالأخت الكريمة
    نعم هو الخير يجب أن ننشره ولو بكلمة طيبة
    وفيك بارك الرحمان
    مشكورة على المرور الجميل
    إحترامي وتقديري
    حلم كبير
     
    حلم كبير, ‏9 ديسمبر 2017 على 20:24
    #15
  16. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم اخي
    ربي يجازيك علي الموضوع القيم
    مدام الانسان يتنفس وعايش يقدم النصح وفي كل وقت المهم انه يدير واجبوا
    الله يهدينا للخير
    تحياتي اخي
     
    Malika Tlm, ‏9 ديسمبر 2017 على 20:28
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    ‏24 ديسمبر 2016
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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أهلا بالأخت الكريمة

    ما شاء الله إضافتك رائعة كصاحبتها ،وهو كذلك آداب النصيحة قد الممت بكل الاداب ما شاء الله
    يجب علينا أن نحاول ولا نيأس لأن الشر لا ييأس ولا يمل
    وأن نحرك في كل واحد برعم الخير بداخله ونسيقه لينمو ويعطي ثماره
    وهو بدوره يرشد الجيل القادم وهكذا يستمر الخير ومسيرته في المضي قدما ...

    بارك الله فيك على الاضافة القيمة والمفيدة زادت الموضوع رونقا
    احترامي وتقديري
    حلم كبير
     
    missing heart معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏9 ديسمبر 2017 على 20:33
    #17
  18. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمة الله

    عفوا أخي أعذرني على التأخر ^^ ،، و كيف فوت على نفسي موضوع شباب بحال هذا روووعة .. بارك الله فيك ..

    حنا كااامل ،، الانسان بطبعوا غير يشتم ويلوم غيروا بس .. مكانش توعية و محاولة لتغيير اي شيء في العالم هذا .. يقولك اوووه الجيل هذا ماشي متربي و يظلوا يطيحوا بصح عوض ما تفكر ما نفسك وتقول : انا تان فيا الفوت ماحاولتش نغير حاجة ماش مليحة فاتت عليا على الاقل يتسڨموا حوايج .. حنا لا ؛ يقولك اللي راسوا يابس يابس ..

    الدليل شوف دوك زعما رفعوا شعارات الا القدس و شعارات خلاف مليحة بصح منا وايامات تلقاهم يطفاو للاسف و يعياو ااه .. للاسف يجري مترا يعيا ههههه

    مرسي خويا على الموضوع المميز .. و موفق ان شاء الله
     
    الصحافية الساخرة, ‏13 ديسمبر 2017 على 16:32
    #18

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