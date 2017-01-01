مسابقة مميزون ( أهْدَرْ ما تَفْشَلشْ... قد يسمعك أحد )

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح الورد والياسمين وأزهار الزنابق والرياحين لأحلى إخوة وأخوات في اللمة اليوم هدرتي على الهدرة ....إيييه على الهدرة ! واحد يڤولك عيينا مع هاذ الجيل ما نفعت معاه هدرة ! جيل التسعينات و جيل الثمانينات ما فيهم صلاح ! وأنا نڤول من هاذا المنبر الكريم الهدرة عندها أثر كبير فالشاب حتى وبان لينا ماهوش معانا كي نعودو نهدرو بصح راه يسجل .... يڤول واحد دايما نعاودو ونعاودو كرهنا من نفس الهدرة أف ! وأنا نڤولو أهدر لأنو اللي كان يسمع البارح ماهوش اللي راه يسمع اليوم ،واللي كان غايب لبارح ممكن حضر اليوم ،واللي كان ميش مستعد يسمع البارح راه مستعد اليوم ... وعلاه دعاة الشر ما يعياوش من دعوة الشر... ؟ تلڤاهم ڤدامك فالشوارع يدعيوك للشر ليل نهار تلڤاهم فالتلفزة يديرولك إشهارات على دعوة الشر ليل نهار تلڤاهم حتى دارو جمعيات لدعوة الشر اتخيلو كاينة هنا جمعية المثليين اللي تدافع على حقوقهم ويديرو عليهم فالاشهار عادي ،يدخلولهم في راسهم الشر والفسق بالهدرة المتواصلة ... حتى راحو فيها شباب عرب مسلمين للاسف مع هاذ التوجه الفاسق ... هذا بين قوسين صغار جدا فقط .. وعندكم أمثلة في القنوات العربية هداها الله اللي ليل نهار تسمم في رؤوس الجيل . أمالا أنا نڤولك أهدر وأكتب حتى و هدرة معاودة ... يحفظها الناس من المعاودة ،يولي يدير الخير بلا ما يفوق ... وعلاه هوما ما كرهوش والشيطان ما يكرهش ؟ وحنا نكرهو ... علاه ؟ الشباب محتاج للتوجيه بصح ماهوش يڤول، كبرة منو لانو جيل التكنولوجيا وجيل فايق يحشم يڤولك وريلي ... صح ولا لالا ؟؟؟ أمالا أهدر فالتكنولوجيا واستعملها في نشر الخير وخلي ،يجي النهار اللي يحتاجها ويجي يقراها ... إنا في جيلي كنت ما نحشمش نسقسي على كلش ،الاساتذة ما خليناهم خاوتنا خواتاتنا ،عمامنا ،خوالنا ، كنا نسمعو حبينا ولا كرهنا ونخافو ... صح ولا لالا ؟ بصح هاذ الجيل ما يسقسيش بزاف لأنو لڤا المعلومة واجدة عند التكنولوجيا ،إذا فحربنا اليوم باه نوجهو الجيل هي التكنولوجيا ... أكتب وما تخافش اللي يڤولك راك تهدر فالفراغ ،بالعكس راك وجهت على الاقل زوج وبموضوع آخر وجهت زوج وهكذا ... جيل التسعينات جا بين وبين والحمد لله رغم أنو كان يبان ما يسمعش كيما كانو يڤولو بصح نشوف فيهم فايقين ما شاء الله وجمع بين الحداثة والتقليد وهاذي مليحة بزاف. وجا دورو اليوم باه يحارب الشر وينشر الخير وللناصح نعطيه طريقة غير مباشرة سواء أستاذ ،أم ،أب ،أخ ،أخت ،صديق .... شفت حاجة ميش مليحة في شاب معريفتك ،ما تلوحهالوش في وجهو مباشرة فيك عليك ولازم وها كيفاه تدير هكذا وعيب عليك و... أكيد ما يسمعكش ديرها في راسك مليح ،رايح تولي في راسو العدو رقم واحد وآخر واحد يسمعلو هو أنت ... كاينة طريقة مجربة ونافعة بإذن الله دير روحك ما شفتش.. ما علابالكش اغتنم الفرصة يكون في جماعة مثلا فالقسم ،في وسط خاوتو ،في وسط صحابكم ..... واحكي قصة على شخص فيه نفس الصفة أو دار نفس الفعل اللي حاب تنصحو أنو ينحيه واحكي على العواقب اللي صرات لهذا الشخص من جراء تماديه في فعايلو وشوفو كيفاه يتلون بجميع الالوان وما يقدرش يهرب من الاستماع لأنك ماكش تهدر عليه ، ومع مرور الوقت تلڤاه يحاول يبطل هاذيك العادة ... ...طريقة غير مباشرة ... ما تڤولش واش دخلني ... دخلك لأنو هاذ الشباب هوما اللي في يوم من الايام رايحين يهزو الاجيال القادمة مسؤوليتك تهدر وتهدر ،ومسؤوليتي ثاني ... راه صراع أبدي وأزلي بين الخير والشر وأنت وأنا اللي وكلنا ربي ندافعو على كلمة الحق وعلى الخير في هاذ الدنيا . ماهوش فيلم راه واقع يا ناس ،الشر داير رايو والخير يڤولك عييت من الهدرة. لاه ؟ الشر عاث في الشباب فسادا وحنا واش دخلنا لاه؟ أمالا خاوتي خواتاتي العزاز اليد فاليد نحاربو الشر اللي راه داير بينا ،واللي دالنا ولادنا خاوتنا وحتى والدينا أحيانا وباه نحاربوه لازم نهدرو نكتبو ونكتبو ونعاودو معليهش أمالا أتلاو فالأمانة وأتلاو في رواحكم وإن شاء الله تبقى اللمة الجزائرية صرحا لنشر التوعية ونشر الخير وكل عام واللمة رائعة بأهلها . ....... وتبقاو على خير ......... تقبلو مني فائق الإحترام والتقدير حلم كبير