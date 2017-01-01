عشبة للتخسيس .....مجربة أرواحوا

السلام عليكم جميعا بون بلاكوا تحسابو فيا نبيع فالأعشاب نونونو مجرد عنوان على بالي قاتلكم التقرعيج كي حالتي أعشاب للتخسيس .....معناه راحين نحكوا على وسواس السمنة عند الشعب اللماوي جاني خبر عاجل انو شافو الأخت @الورد الأحمر ....حاكمة قصعة نتاع مقارون وتاكل @لؤلؤة قسنطينة دارت تبهديلة كحلة وعيطولي رحت جبتها من واحد البيتزيريا قريب كلات البيتزاريو حبت تاكل العجينة يلاما طيب .....يا لطيف فجعانة بالعقل أمريومة @أم منيــــــر اهل راجلها تكلو عليها في وليمة يا حسراه هي وأختها @Malika Tlm لقاو مليكة تاكل فغطا القدرة يااا بن عمي هاجوج وماجوج وخلي لو نهدر على العضوات لخرين بهدلوني حلفت ما نخرجهم معايا اهل ااكهف ناضو من الرقاد للماكلة جراد ما طلقو لا أخضر لا يابس نجو للرجال @الامين محمد بوكرش ربع قفالي عند كرشو جامي يتقفلو كالحامل فالكرسي وبلاكو يقولكم باللي الذراري ياكلو راح للعمرة دخل يعوم فالبلا نتاع الروز بن عمي شعال ياكل @Skor m@k هذا عندو دودة عايشة معاه ياكل ياكل وما يبان فيه والو عرق بصح فمو كي يتحل يسرط سيمبول جزائرية الصنع العريضة يعني @صدام بكل فخر هذا قالهم ارقدو قالك انا صدام معناها اصدم لا فرانات لا ستوب فالماكلة وما يراطي والو جاني اخبر دارهم راحين يتبراو منو والله أعلم يا جماعة نحكو على السمنة كي تاكلو بزاف خاصة النسا علاه مريضة نفسيا بحاجة واسمها السمونية تاكلي قدرة وبنتها وتروحي تجري تغلي فالحشاوش وطوعني في روحك تروحي قالك آيغوبيك جارتي هي بدات سبور زادت دفقت باللحمة ههههه إنفجار السمنة قتلها يا رحمة كي كنت دير سبور ترجع تاكل قصعة علاه الرجال مشكلتهم الكرش وااااع وانا وعلاه جني وعفريتي فالرجل الحامل ماشية قدامو تقولي ابو التوام اه يا ربي سامحوني لازم نقولها والله مرات تقولي مخبي فيها دلاعة بارا هههههه يعيف يسمحولي اللي عندهم هذي لاطاي الله غالب نقبل يديه ورجليه طايرين وكرشو آل سي دي ههههه مسطحة بلازما مشكلة السمنة مشكل عند العرب ياكلو بلا حساب والسمنة معناها الامراض التعب الواحد ما يقدرس يمشي ثقافة الماكلة ما عندناش المرا تاكل وتسمان ويا ريت دير ستوب تقولك راجلي يحبني سمينة طبطب باه تثقلي وتبركي كالبراكة ويروح يشلل عينيه عند هيفا ونانسي عجرم الراجل يشوف فالكرش دراهم يقولك نبان بقار نونو يا حبيبي ان شاء الله تبان معاز دخل كرشك أبابا راهي دارت مشكل فالبلاد امين اقفل علينا شوميزي نتاعك ههههه ربع قفالي مفتوحين اوليدي كرشك غلباتك قولولي نتوما نسا واش احوالكم مع السمونية وإذا تتوسوسو منها انت كراجل بصراحة لو عندك الكرش كيفاه تشوف روحك وانت مرا واش رايك فراجل سمين بزاف انت كراجل المرا السمينة واش ؤايك فيها وكي نقول سمينة معناها 3xl علاه احنا العرب ناكبو بزاف وغير نخلطو تقول عند بوبال الداخل مش كرش قولولي الصح تاكلو بزاف احكونا شعال من مرة تاكلو وواش تاكلو متعونا