عشبة للتخسيس .....مجربة أرواحوا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:02.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم جميعا
    بون بلاكوا تحسابو فيا نبيع فالأعشاب نونونو مجرد عنوان على بالي قاتلكم التقرعيج كي حالتي

    أعشاب للتخسيس .....معناه راحين نحكوا على
    وسواس السمنة عند الشعب اللماوي

    جاني خبر عاجل انو شافو الأخت @الورد الأحمر ....حاكمة قصعة نتاع مقارون وتاكل o_Oo_O
    @لؤلؤة قسنطينة دارت تبهديلة كحلة وعيطولي رحت جبتها من واحد البيتزيريا قريب كلات البيتزاريو حبت تاكل العجينة يلاما طيب:(:( .....يا لطيف فجعانة بالعقل أمريومة
    @أم منيــــــر اهل راجلها تكلو عليها في وليمة يا حسراه هي وأختها @Malika Tlm لقاو مليكة تاكل فغطا القدرة يااا بن عمي هاجوج وماجوج:eek::eek:
    وخلي لو نهدر على العضوات لخرين بهدلوني حلفت ما نخرجهم معايا اهل ااكهف ناضو من الرقاد للماكلة جراد ما طلقو لا أخضر لا يابس
    نجو للرجال
    @الامين محمد بوكرش ربع قفالي عند كرشو جامي يتقفلو :ROFLMAO: كالحامل فالكرسي وبلاكو يقولكم باللي الذراري ياكلو راح للعمرة دخل يعوم فالبلا نتاع الروز بن عمي شعال ياكل:unsure:
    @Skor m@k هذا عندو دودة عايشة معاه :censored:ياكل ياكل وما يبان فيه والو عرق بصح فمو كي يتحل يسرط سيمبول جزائرية الصنع العريضة يعني:X3:
    @صدام بكل فخر هذا قالهم ارقدو قالك انا صدام معناها اصدم لا فرانات لا ستوب فالماكلة وما يراطي والو جاني اخبر دارهم راحين يتبراو منو والله أعلم:mad::mad:
    يا جماعة نحكو على السمنة كي تاكلو بزاف خاصة النسا علاه مريضة نفسيا بحاجة واسمها السمونية تاكلي قدرة وبنتها وتروحي تجري تغلي فالحشاوش وطوعني في روحك
    تروحي قالك آيغوبيك جارتي هي بدات سبور زادت دفقت باللحمة ههههه إنفجار السمنة:eek::eek: قتلها يا رحمة كي كنت دير سبور ترجع تاكل قصعة علاه
    الرجال مشكلتهم الكرش وااااع وانا وعلاه جني وعفريتي فالرجل الحامل ماشية قدامو تقولي ابو التوام :sleep::sleep::sleep: اه يا ربي سامحوني لازم نقولها والله مرات تقولي مخبي فيها دلاعة بارا هههههه يعيف يسمحولي اللي عندهم هذي لاطاي الله غالب نقبل يديه ورجليه طايرين وكرشو آل سي دي ههههه مسطحة بلازما:Love::Love::rolleyes:
    مشكلة السمنة مشكل عند العرب ياكلو بلا حساب والسمنة معناها الامراض التعب الواحد ما يقدرس يمشي
    ثقافة الماكلة ما عندناش المرا تاكل وتسمان ويا ريت دير ستوب تقولك راجلي يحبني سمينة طبطب باه تثقلي وتبركي كالبراكة ويروح يشلل عينيه عند هيفا ونانسي عجرم
    الراجل يشوف فالكرش دراهم يقولك نبان بقار نونو يا حبيبي ان شاء الله تبان معاز دخل كرشك أبابا راهي دارت مشكل فالبلاد
    امين اقفل علينا شوميزي نتاعك ههههه ربع قفالي مفتوحين اوليدي كرشك غلباتك

    قولولي نتوما نسا واش احوالكم مع السمونية وإذا تتوسوسو منها
    انت كراجل بصراحة لو عندك الكرش كيفاه تشوف روحك
    وانت مرا واش رايك فراجل سمين بزاف
    انت كراجل المرا السمينة واش ؤايك فيها وكي نقول سمينة معناها 3xl

    علاه احنا العرب ناكبو بزاف وغير نخلطو تقول عند بوبال الداخل مش كرش

    قولولي الصح تاكلو بزاف احكونا شعال من مرة تاكلو وواش تاكلو متعونا
     
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    ليليا مرام, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:02
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسنطينة
    ههههههههههه آه يا ليليا قتلتيني ضحك والله العظيم
    أب التوائم :LOL::LOL:
    موضوع هايل كي العادة
    خلي نشعل الميكرو ونرجعلك نرد بسكة حديدية ههههه
    شكرا حبيبتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:10
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    عدنا من جديد للمشاركة
    والله يا أختي صراحة العالم كامل ماتلقايهش عايش هاني إذا ماش مشكل السمنة تلقاي مشكل النحافة لي سمينة ماتمنع المغبونة ولي رقيقة ماتمنع تاني
    كل وحدة وعندها مشكل وأنا نفضل مشكل السمنةأحسن من مشكل النحافة، خاطر السمينة دير ريجيم تولي نورمال بصح الرقيقة مسكينة وسورتو اذا
    جسمها مايزيدش مهما تاكل والله عذاب، المهم كامل من خلقة ربي سبحانو أما كن نرجع ليا والله مانكدبش عليك ونقولك ماكانش عندي الهوس على الرجيم
    و الرشاقة مع أنو دائما وزني متوسط لا سمينة ولا رقيقة يعني قد الطول قد الوزن بصح تعرفي آخر فترة لي مرت عليا وليت ماناكل مانشرب كرهت الماكلة كرهت
    حياتي والله وتحطي قدامي معرف واش ماناكلش لدرجة بقيت غير نهبط وغير نطيح وليت خيال ماعادت عندي رغبة لا في الماكلة ولا في والو من بعد درك كي رتحت
    فهمت بلي صحة الانسان هي كلشي وماعادتش تهمني لا سمنة ولا والو طيشت كلشي ورايا وعرفت بلي صحتي هي كلشي كنت ساعات نوزن روحي
    الفترة لي فاتت لكن عندي شهرين ولا 3 ماوزنتش وناكل عادي كيما كنت بكري هزيت صحتي شوي احسن من لي كنت لكن في المعقول، وانا اصلا ماش من النوع
    لي ناكل بزاف، نفطر الصباح بحليب مر وبلا قهوة مع الحلويات وحليب حلو مع الخبز والحاجة المالحة، الغداء نتغدا عادي والعشاء مانتعشاش واذا تعشيت ناكل حبة
    ولا زوج تاع الفاكهة ونرقد اصلا نكره نتعشا بحاجة تقيلة ونرقد منفوخة نحب نرقد خفيفة ونحس بالجوع ومانحسش بالشبع، اما الماكلة تاع برا
    كيما البيتزا وغيرها بالاك ناكلها مرة كل 6 اشهر هكاك يعني تقريبا مرتين في العام اذا ماش أقل يعني غير ماكلة الدار والحمد لله، وكنت صدقيني نقرا من لي نفطر
    الصباح على 6 مانزيدش ناكل حتى نروح لعشية من الجامعة على 5 تما منو غدا وعشا بعد، يعني الحمد لله نقدر نتحكم في ماكلتي ووزني وراني ناوية
    في الفترة القادمة بإذن الله نزيد ندير توازن لماكلتي أكتر باه تكون صحية أكثر بإذن الله، المهم درك نرجعو للرجااال هههه يا سيدي قالك الرجل كي يرفض
    يتزوج بوحدة سمينة يقولك عندو الحق ومن حقو يخير فتاة رشيقة بصح المرأة كي تخير تتزوج بواحد ماش سمين ولا ترفض واحد سمين يعايروها
    ويقولك الراجل مايتعابش وووو أولا الوزن ماعندو مادخلو في اختيار الزوج او الزوجة كلشي في الاخلاق والتربية بصح اذا حبيت تخير على الوزن تاني مانسالوكش
    ولكن كيما للرجل الحق كذلك للمرأة الحق، ومثلما تستحق المرأة تكون محل اعجاب زوجها كذلك الرجل لازم يكون محل اعجاب زوجتو
    المهم والله ماقدرت نزيد نكتب طلعت راسي لقيت سور الصين العظيم من فوق ماش غير سكة حديدية :LOL: هيا قلت نحبس هنا هههه
    شكرا ليلوشة على الموضوع ربي يهنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 ديسمبر 2017 على 19:39
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    هههههههههه قتلتيني كي قلتي تقول عندو بوبال الداخل مش كرش ههههههههههههه

    أنا صراحة ما نحبش السمنة وأقصى وزن لحقتو زمان كنت في السنة الأولى ثانوي كنت 64 كيلو مبعد نزلت لـ 43 كيلو مبعد طلعت لـ 53 كيلو مبعد طلعت لـ 57 كيلو مبعد هبطت لـ 54 كيلو ولدرك راني في 54 كيلو مع الطول 160 سم يعني راني لاباس في لاطاي ما عندي ما خصني نهبّل :Love::LOL:

    طبعا ما نحبش الراجل السمين لازم نحس بلي كاين تناسق جسماني بيني وبينو :Love:

    والسمنة نقلق منها سواء في الراجل ولا لمرا ومرات نضحك على السمان :ROFLMAO: زيدو قولولي خليقة ربي درك نجيفكم :mad: ربي خلقنا باه نكونو باهيين والسمنة بيدنا بطلو تاكلو كي التور لعور على قولة جدة ترجعو لاباس عليكم مش تربو الشحمة نعودو مش فاهمين عليكم رايحين ولا جايين وكي نضحك تقولو تضحك ع خليقة ربي سامحوني السمنة مش خليقة ربي راهي خليقتكم برك مالا نضحك كاشما تفيقو مع عمرك وتديرو ريجيم وتنحو عليكم الشي الزايد ما عييتوش وانتو معبيينو :unsure:o_O

    أنا يعجبوني هذوك لي في الفايس في لي جروب تاع لبنات تلقاها دايرة بيليكاسيون مصورة فيها عشاها مخلط من كلش مدو لسلوقي يكسب عشرة كيلو مبعد صابرها يامات تلقاها دايرة لبنات أنا ما فهمتش علاه ما ننزلش في الوزن مهما حاولت :ROFLMAO: ياو شفناك كي كليتي لخضر واليابس احنا فهمنا واش بيك ما تنزليش في الوزن انتي برك مازال ما فهمتيش مبعد تولي تقول للبنات أعطوني وصفات للتنحيف :ROFLMAO::ROFLMAO:

    ولي تحيرني هذيك لي شكل جسمها مخروطي وتلبس لمزير :oops: تشوهلك المنظر نحسها مشوهتو كيما السواشي ولقوبليات لمطيشين :ROFLMAO:. يخي السترة مليحة للبنات الكل أما مع النوع هذا غير دوبلو السترة يرحم بوكم راكم خلعتيونا :confused:

    زمان كنت 64 كيلو كنت نبان نوغمال مي كنت نحس روحي ضخمة حتى نزلت لـ 43 وليت نحس روحي قردة :ROFLMAO:

    نحب لي تعس روحها وتتوله للوزن لي يخرج عليها لي يخليها ما تبان نحيفة ما تبان سمينة وتولي محافظة ع هذاك الوزن وقت تنزل عليه تحاول تطلع ليه ووقت تطلع عليه تحاول تنزل ليه.

    أما الرجال خليني ننتقل ليهم، تلقاه داير كي بطانة الغرس شكلو مش مفهوم المعنى الحقيقي تاع مش مفهوم مبعد يعلق على لمرا ولا ينوي يتزوج يقول نحبها ما سمينة ما نحيفة طاي مانكان o_O يا خويا مع احتراماتي لجسمك المخروطي روح دير شوية سبور طيش شوية شحم لي تلم ع الخصر من الجهتين وطيش شوية من هذاك الكرش لي سابقك بمترتين ومبعد ارواح اشرط ومبعد اضحك :ROFLMAO:

    تفكرت واحد داير ما يشبه لوالو وطبعا نحكي ع الجسم على خاطر شكلو وحجمو بيدنا ما تدخلوليش خليقة ربي في النص، مالا نوى يتزوج شافولو وحدة قاللهم اع سمينة :unsure::unsure: علاه ما خلاونيش نتدخل ونمد رايي كنت نجرحو بنشعة ما هدا يزيد ينطق من وراها !!! هو في الضو مش مفهوم رايح ولا جاي، وهو يجري مش مفهوم يجري ولا يمشي :sneaky: كرشو سابقتو وباه يدير ليكيليبر مربي الشحم ع الخصر من الجهتين على قولة جدة بشعة لا تشوف وتقصد بيها ما ينشافش وباشع من السمنة وهو يقول ع الطفلة أع سمينة :unsure: واش شايف روحو مثلا :sneaky:

    المهم ان شاء الله المعنيين بالأمر يحسنوا المظهر واسمحولي إذا جرحت كاش واحد بصح أنا هذا رايي ما نحبش السمنة وحجم الجسم مش خليقة ربي راه بيدنا احنا نتحكمو فيه، أنا نضحك ع الشي لي بيد العبد أما لي مش بيدو هذي ما نتجاوز حدي فيها :giggle:

    سلامو ليلوش :kiss::kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:15
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    هههههههههه جامي شفت عبد يعاير روحو بهاد الطريقة ههههه
    والله وحدك صح
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:27
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله

    في الحقيقة ... حنا ماناش منظمين في الماكلة

    ناكلو على مدار الساعة ههه صباح ... عشية .. نص نهار ....

    و حتى المثقفين من الامة ... نلقاوهم ياكلو ماكلة غير منظمة ... و بالاك حتى صاحبة الموضوع ليليا ههه
    من الله اكبر الاولى حتى الله اكبر التالية و هي ترحي

    مطحنة ههه

    ياودي الي يقولك عندنا ثقاة الماكلة يبلعط فيك ههه
    و الله يجعل الخير
    ههه




     
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    habchisalaheddin, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:31
    #6
  7. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    السلام عليكم
    يا ليليا حكمتيني في العرس شفتي مليكة ما خلات والو حشمتني قدام اهل راجلي هههههه
    انا ما نحبش السمانة و دايمن نتوسوس منها ماناكلش بزاف سيرتو فالليل حاجة خفيفة برك
    مرات نزيد في الميزان بصح نرجع نستدرك نفسي و ندير مجهودي باش نقص
    نمارس حركات رياضية في الدار
    نشرب ماء دافي على الريق مع عصرة ليمون و مرات ننساها
    نحب ناكل الخضروات....مرة على مرة بيتزا او شوصون او اي نوع من المملحات بصح كل شي صنع منزلي يعني ماكانش بزاف الدهون
    و مرات ناكل لوبيا ول حميصة بكميات معقولة لي بات كيفكيف و لازم تكون السلطة حاضرة معاهم
    الحمد لله راجلي ماشي سمين و ما عندوش الكرش هو يمارس الرياضة بزاف و اكلو منتظم
    السمنة ماشي مليحة حتى للصحة تجيب كامل انواع الامراض
    يعطيك الصحة ليليا
     
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    أم منيــــــر, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:33
    #7
  8. الورد الأحمر

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    هههه نوغمال ما نحبش لي سمينة بزاف وما نحبش لي رقيقة بزاف نحب وسط وزمان كنت 43 كيلو يا أختي لاه هذاك شكل يكون فيه البني آدم !! تقول كادافغ ياااو ومزية ماشي طويلة كون الطول مع الـ 43 كيلو نجي شغل قرد ملحّف :ROFLMAO:
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏9 ديسمبر 2017 على 22:24
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    مديرة !! ... علاه تقولي "... كادافغغغغ..."
    ها قولي كادافر .. بالرا ... عقلية بويّاتك ههه
    هههه
    ما اديريليش حظر برك نا خويك هههه
     
    habchisalaheddin, ‏9 ديسمبر 2017 على 22:26
    #9
  10. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    هههههه حكاية الآغ ياو كان ليا موضوع زماااان على الآغ هذي في اللغة الفرنسية والطوايش لي تديرلي وأعظمهم نهار قلتلهم في الجامعة طاحتلي لاشاغج تاع البوغطابل شكون عندها شاغجوغ تمدلي نشاغجي أي طاحتلي لاباطخي هههههه وضحكو عليا :cry:

    يخي يقولك كيما تتربى ويعلموك تبقى فيك، مالا بقات فيا ولحكاية راجعة للإبتدائي زمان كتاب القراءة تاع سلمى va à l'école ههه تشفى ع الصور هذوك لي يجو وحدهم ومكتوب تحتهم اسم الشي لي في الصورة ؟ مالا كانت كاينة صورة تاع حيط ومكتوب تحتها Un mur وكان بابا قبل ما نروح للكلاس يقريني في الدرس لي رح نديروه مالا تحطيت نقرا معاه هو يقرالي اللول وأنا نعاود وراه مالا يقرالي كلمة Un mur هو يقول مير مالا أنا نعاود وراه نقولو آن مير يقولي نو انتي قولي ميغ نزيد نعاود وراه نقولو مير يقولي نو انتي طفلة قولي ميغ أنا نقول مير وانتي قولي ميغ وكي تلقاي R أنا نقرا آر وانتي اقرايه آغ بقى هك ورايا حتى تبرمجت ههههه

    ومن هذاك اليوم كون نسمع طفلة تحكي بالراء نحسها قتلت الأنوثة ههههه والمشكل أنا برك لي قراني بابا مالا في الدار الكل يقولو فرونسي غير أنا نقول فخونسي وكي نروح نشري صباط أنا نقول للسيد أعطيني بوانتيغ ثخونث سيس واختي تقولو بوانتير ثرونث سيس هههه وأنا نحشم كي هي تقول هكاك :ROFLMAO:

    المهم بلكتيبة مرات أو نرقع الحالة هنا مي بالنطق ما نعرفش نرقع وما نقدرش نقول آر مع الأسف هك علمني بابا :ROFLMAO::ROFLMAO:
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏9 ديسمبر 2017 على 22:35
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    عرفتها ... يديروها الكبار و يخلصوها الصقار .. بالقاف
    ههه مش الصغار هه راكي عارفة العقلية
    هههه



     
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    habchisalaheddin, ‏9 ديسمبر 2017 على 22:39
    #11
  12. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    أفكرولي عشبة لتحويل الآغ إلى آآر :LOL:

    شوفيلي تراه ع العشبة هذي ليليا بالاك تطيحي فيها :unsure:
     
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    الورد الأحمر, ‏9 ديسمبر 2017 على 22:51
    #12
  13. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ااااه يا اختي ليليا ههههههههه قتليني اضحك الله سنك
    والله ماحبيتش نحبس وزادت كملتها علي اختي @الورد الأحمر جيفتني الله يعطيكم العافية ويزهي حياتكم هههههــ
    نرجعو للموضوع والله راني مع اختي الورد الاحمر غير جابتها
    والله ماهي خليقة ربي ربي خلقنا في احسن تقويم ومبعد احنا منضموش ماكلتنا ونروحو فيها للعالمين ونقولو خليقة ربي!
    لا يا سيدي الحكم! شعب ماعندوش علاقة بالسبور والتوازن الغدائي من اين له الا تمسه السمنة غير المزهرين هادوك اللي ياكلو ومماتبانش عليهم هههه
    انا كي كنت صغيرة كنت طبوزة خخخ
    في الابتدائي كنت مقارنة بصحاباتي خير عليهم شغل تع وحدة هازة صحتها ولكن العكس كانت مناعتي ضعيفة وغالبا مريضة لكن الحمد لله وزني مايتاثرش كيف بواش خخخ
    المهم من المتوسطة الى بداية المرحلة الثانوية وزني نقص بزاف وبزاف صحاباتي تع الابتدائي كي تلاقيتهم بعد فراق طويل ماصدقوش بلي انا تبا لهم شغل ماعرف وش كنت خخخ
    وبزاف من لافامي والجيران البعاد اللي منتلاقاهمش لسنوات يقولولي وشبيك ولا مايعرفونيش والله نحير علاه شغل صح تبدلت؟ولا وش؟
    وزني يمشي مع النفسية والصحة مرات نولي يخلعوا بي السرآقين هههه ومرات فالعادي الحمد لله
    نظامي الغذائي كارثي صراحة منفطرش الا ناذرا ونتغدى متوخرة ونتعشى متوخرة ولا منتعشاش حسب المورال ومرات نورمال تيجيني الشهية وناكل كلشي ومرات ماناكل والو وتنفحلي نطيب كش حاجة اللي هوما معظم وش نحط هنا في اللمة خخخخ
    مؤخرا قبل شهور دارتلي لانيميا ونقصت في بزاف حوايج وصراولي بزاف حوادث تبدلت نظرتي للوزن تماما ورفعت شعار(المهم الصحة)لانو كان عندي توسويس كون نطلع للخمسين راني سافابا مي درك عرفت الوزن المثالي
    لازمني نحافظ برك عليه
    صراحة كونطر فور آفر وعندي خالي وخالتي سمآن مي مش بزاف لمهم ديما خارجة وراهم بالنصائح والتحفيزات وكي شفت موضوع عشبة تخسيس قلت ندخل كش منفيدهم خخخ
    ومام صاحبتي لانتيم كنا نفس لاطاي شغل في زوج مثالي وزننا هي برك زايدة علي بفريب 10 كيلوات مي عندها عامين راهي زادت على اللزوم وراني بصدد الوقوف معها وتشجيعها وتحفيزها وقتلها حية من اجل ان تعود لوزنها المثالي هههه
    خرجت على الراجل السمين خخخ متاسفة
    والله لازمو يتحدى بش ينقص الوزن صحيا مش مليح وشكليا ماحكيناش وربي خلقنا في احسن تقويم جسمك امانة عندك لا تلقي بنفسك الى التهلكة
    لازم تنظيم للسلوك الغذائي وانتقاء الاكل انتقاء يعني محكم قدرالامكان
    ممارسة الرياضة وزيادة عدد التمارين تدريجيا حتى التعود
    شرب الماء ثم شرب الماء
    اجبارية النفس على التحرك قدر الامكان داخل المنزل
    مش عيب انك تكون سمين بل العيب ان تبقى سمينا دون اي مجهود
    بعد انقاصك للوزن بعد مجهودات جبارة ستكون قدوة وتحفيزا لغيرك ذات يوم
    شكـــ للموضوع ــــ جــــز يـــــلــــا ــرا
    في امان الله ودمتم بخير^^
     
    التعديل الأخير: ‏9 ديسمبر 2017 على 23:13
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏9 ديسمبر 2017 على 23:08
    #13

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