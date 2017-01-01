عشبة للتخسيس .....مجربة أرواحوا

السلام عليكم

يا ليليا حكمتيني في العرس شفتي مليكة ما خلات والو حشمتني قدام اهل راجلي هههههه

انا ما نحبش السمانة و دايمن نتوسوس منها ماناكلش بزاف سيرتو فالليل حاجة خفيفة برك

مرات نزيد في الميزان بصح نرجع نستدرك نفسي و ندير مجهودي باش نقص

نمارس حركات رياضية في الدار

نشرب ماء دافي على الريق مع عصرة ليمون و مرات ننساها

نحب ناكل الخضروات....مرة على مرة بيتزا او شوصون او اي نوع من المملحات بصح كل شي صنع منزلي يعني ماكانش بزاف الدهون

و مرات ناكل لوبيا ول حميصة بكميات معقولة لي بات كيفكيف و لازم تكون السلطة حاضرة معاهم

الحمد لله راجلي ماشي سمين و ما عندوش الكرش هو يمارس الرياضة بزاف و اكلو منتظم

السمنة ماشي مليحة حتى للصحة تجيب كامل انواع الامراض

يعطيك الصحة ليليا