ظواهر غريبة في اللمة ارواح تشوف



السلام عليكم و رحمة الله



يعطيك الصحة سيدة أم ياسمين على الموضوع القيم و الصريح و المش عارف ههه



المهم ...



الاصناف هذو بكثرة و كاينين بارتو في المنتديات ...



قاشي يشوف بلا ما يشارك ... وش يديرو هنا ؟ الله اعلم



كاين قاشي راقد عليها بالكفيسة " المصيدة تاع الفيران " حاشاكم ههه



ق يعس كاشما يصيد .... ( راكم فاهمين قصدي ) هههه



و كاين قاشي قابض ركن واحد يدور فيه ...



و كاين قاشي يجي مرة في العام و يشوف شكون سقسا عليه و يعاود يروح ههه



و كاين وكاين .... و الله يهدي ما خلق ههه



شكرا على الموضوع الشيق







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