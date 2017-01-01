ظواهر غريبة في اللمة ارواح تشوف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبيل جيت فايتة في الكولوار تاع اللمة تلاقيت بجن يشطح في النايلي هادي في خاطر فطوم الفونطوم قالك ماالا يااهل اللمة في اللمة ايه يصراو وحد العفايس هك شوي عيانيين مرات كي نشوفهم نحس روحي رجعت كي هاد الشكل يحيروني هك شي اعضاء كيما العضو لي يغيب دهر ويرجع يلوم على اللمة ويقول واش بيها راقدة وواش بيها صماطت وواش بيها مابقاتش كيما بكري انعم سيدييييييييي انه الفارس المغوار عاد من جديد يريد انقاض اللمة من ايادي الوحوش الاشرار قولي برك انت كي غبت عوام في بالك اللمة هادي تبقى تسناك تدير pause مثلا تبكي عليك مثلا تحزن عليك مثلا ولا الاعضاء لي فيها تاني يرقدو ويسناوك حتان ترجع من الرحلة تاعك لزحل يخي الوقت او يمشي وكلش يتبدل مع الوقت كاشما شفت حاجة تبقى هي هي الطفل الصغير ويكبر ماخص يامنتدى عمرو 12 سنة مالا عزيزي الصامط متزيدش ترهجنا برواية اللمة بكري خطراكش كل وقت ووقتو وكي تقول اللمة درك متعجبش نقولك يعني كون بقيت فيها وحاولت تخدمها كانت تطورت بسلامة دكائك الخارق الظاهرة الثانية هاداك لي كل يوم داير تسجيل في اللمة يقرا في المواضيع وميردش وميتفاعلش قولي برك الربي في يديك الحنة نعيطو للجلطي يغنيلك ديرولو الحنة والبروبلام تلقاه كان تفاعل يقول شكرا وعفوا ويلم المشاركات باه يبعث رسائل مباعد في المحافل يبدا يلوم ويقول مكرمتونيش واش نكرموك مثلا على الخريفات تاعك ولا التفاهات ويبدا يمنشر في الادارة نوووووووووووو عزيزي والله الادارة غير ناس ملاح كون تنحي الحنة لي في يديك برك وراسكبليييييز بلييييييز ولي تقتلني خلاص هاداك لي يضال غايب ومباعد غير يدخل يروح لموضوع تاع لي يسقسيو فيه على الاعضاء تاع الغايبين هاداك ويبدا يلوم على الاعضاء كي ميلقاش اسمو عزيزي سيدي انت غبت باه تحسب شحال من واحد تفكرك ولاكيفاه ولاتضال تقرعج خلف الستار ثاني في اللمة كاين اعضاء وعضوات تحسهم عايشين في عهد عبد الحليم حافظ يروحو غير يحطو اشعار وكلمات مؤلمة وكان هدرت معاهم يحكولك غير بلي الدنيا خلات وبلي الغدر في الدنيا هادي وبلي مجروحين ومغدورين ومندوبين ومهلوكين وشكاوي على الهوى اسمحولنا مشرفوا منتدى هنا فرغ واش في قلبك محناش نطيحولكم في السوقهيه والناس كامل اشرار يعني تفائل خويا الزطشي شويا الحياة شويا ضحك وشويا حزن ماش تجي للمنتدى ترهجنا هنا بالمواضيع الكحلة لي يزيد يقراها العبد تكحال الدنيا في حياتو ولا العضو لي يسجل بعضويات بزاف ويكسرلنا راسنا وكي نحظروه كي عاد تعدى حدودو والقوانين يعاود يسجل بعد وحنا او خارجتلنا ايبيهاتو المتعددة ايا كفاك غباء بليز وفي الاخير اللمة لمتنا لي حبنا نحبوه ولي ميحبناش الله لاحبنا قالها عاشور العاشر وحد العام دمتم بالف خير