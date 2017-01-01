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ظواهر غريبة في اللمة ارواح تشوف

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏18 ديسمبر 2017 على 16:07.

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  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قبيل جيت فايتة في الكولوار تاع اللمة
    تلاقيت بجن يشطح في النايلي [​IMG]
    هادي في خاطر فطوم الفونطوم :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    قالك ماالا يااهل اللمة
    في اللمة ايه يصراو وحد العفايس هك شوي عيانيين
    مرات كي نشوفهم نحس روحي رجعت كي هاد الشكل:geek:

    يحيروني هك شي اعضاء

    كيما العضو لي يغيب دهر ويرجع يلوم على اللمة ويقول واش بيها راقدة
    وواش بيها صماطت
    وواش بيها مابقاتش كيما بكري

    انعم سيدييييييييي

    انه الفارس المغوار عاد من جديد
    [​IMG]يريد انقاض اللمة من ايادي الوحوش الاشرار

    قولي برك انت كي غبت عوام في بالك اللمة هادي تبقى تسناك
    تدير pause مثلا
    تبكي عليك مثلا
    تحزن عليك مثلا
    ولا الاعضاء لي فيها تاني يرقدو ويسناوك حتان ترجع من الرحلة تاعك لزحل(n)(n)
    يخي الوقت او يمشي وكلش يتبدل مع الوقت
    كاشما شفت حاجة تبقى هي هي
    الطفل الصغير ويكبر ماخص يامنتدى عمرو 12 سنة
    مالا عزيزي الصامط متزيدش ترهجنا برواية
    اللمة بكري خطراكش كل وقت ووقتو [​IMG]
    وكي تقول اللمة درك متعجبش نقولك
    يعني كون بقيت فيها وحاولت تخدمها كانت تطورت بسلامة دكائك الخارق ;););)

    الظاهرة الثانية هاداك لي كل يوم داير تسجيل في اللمة
    يقرا في المواضيع وميردش وميتفاعلش
    قولي برك الربي في يديك الحنة [​IMG]نعيطو للجلطي يغنيلك ديرولو الحنة

    والبروبلام تلقاه كان تفاعل يقول شكرا وعفوا
    ويلم المشاركات باه يبعث رسائل
    مباعد في المحافل يبدا يلوم ويقول مكرمتونيش
    واش نكرموك مثلا على الخريفات تاعك ولا التفاهات
    ويبدا يمنشر في الادارة

    نوووووووووووو عزيزي والله الادارة غير ناس ملاح
    كون تنحي الحنة لي في يديك برك وراسك[​IMG]بليييييز بلييييييز

    ولي تقتلني خلاص هاداك لي يضال غايب
    ومباعد غير يدخل
    يروح لموضوع تاع لي يسقسيو فيه على الاعضاء تاع الغايبين هاداك ويبدا يلوم على الاعضاء كي ميلقاش اسمو
    عزيزي سيدي انت غبت باه تحسب شحال من واحد تفكرك ولاكيفاه[​IMG]
    ولاتضال تقرعج خلف الستار
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    ثاني في اللمة كاين اعضاء وعضوات
    تحسهم عايشين في عهد عبد الحليم حافظ
    يروحو غير يحطو اشعار وكلمات مؤلمة وكان هدرت معاهم يحكولك غير بلي الدنيا خلات وبلي الغدر في الدنيا هادي
    وبلي مجروحين ومغدورين ومندوبين ومهلوكين وشكاوي على الهوى[​IMG]

    اسمحولنا مشرفوا منتدى هنا فرغ واش في قلبك محناش نطيحولكم في السوق:LOL::LOL:هيه
    والناس كامل اشرار :devilish::devilish::devilish::devilish:
    يعني تفائل خويا الزطشي شويا
    الحياة شويا ضحك وشويا حزن
    ماش تجي للمنتدى ترهجنا هنا بالمواضيع الكحلة لي يزيد يقراها العبد تكحال الدنيا في حياتو [​IMG]

    ولا العضو لي يسجل بعضويات بزاف
    ويكسرلنا راسنا
    وكي نحظروه كي عاد تعدى حدودو والقوانين
    يعاود يسجل بعد وحنا او خارجتلنا ايبيهاتو المتعددة:LOL::LOL::LOL::LOL:
    ايا كفاك غباء بليز

    وفي الاخير اللمة لمتنا
    لي حبنا نحبوه ولي ميحبناش الله لاحبنا
    قالها عاشور العاشر وحد العام :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    دمتم بالف خير









     
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    أم ياسمينdz, ‏18 ديسمبر 2017 على 16:07
    #1
  2. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    لي عودة ان شاء الله
    هات برك مانكونش من اللي حكيتي عليهم ،او نزعف ونزيد نضحك على روحي :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: ونحاول نتسقم ان شاء الله
    تحياتي غاليتي
     
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    missing heart, ‏18 ديسمبر 2017 على 16:38
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    أنا شفت عضويتك قلت تهردت عليهم أم يسمين شخصيا فواش راد تهدر هههههه الحالة دونجي وأنا نقرا نستنى غير وينتا تمعني عليا ههههه
    كل كلمة قلتيها راني معاك غايب من وقت فىاعنة ةيقولك نتاع بكري نبكو على الأطلال بكري راح واحنا نروحو واللمة تستمر
    قرعاجين خلل الستار راهم بالشكاير يحسبو شعال من واحد سقسى عليهم ههههه أما جماعة اللي نحبهم
    المجروحين من الحب ههههههه ياخا
    ندخل موضوع رسائل لماوية نلقى فاكسات لماوية كل دقيقة يكتب جملة راه فرحان ومتبسم ......راه يبكي ويمسح فخنونتو .....خدعاتو وراحت
    ......عيطلها وما ردتش هههههههه .....راهي تاكل رقدت لبست ....نعرفو كل حياتو من مفروض تكتب شي فخاطرك وفارق السوق ههخخخخ

    شعب رومانسي ونتاع مشاعرزدو ديرونا قسم الحب والمشاعر يحطم الرقم القياسي من المشاركات هههههه
    الله يهديهم ويا رب سنة جديدة من اللمة نجيبو الجديد ان شاء الله
    مشكورة
     
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    ليليا مرام, ‏18 ديسمبر 2017 على 17:05
    #3
  4. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    كوكب الارض
    كنت رايحة نرد بصح مذكرتيش الحالة تاعي في الموضوع ايا زعفت
    :confused:
    الاعضاء الفيتامينيين لي يروحو لمشاركات الملف الشخصي و ديرلهم داك القلب الاحمر لي في الحاسوب يبان كحل ❤❤❤❤♡
    ولا الساعة و هذا :) و هذا :-( هههههه
    صحا مذكرتيش نوع المزواج الزواج الزواجات العراس العرس العراسات تاع الملف الشخصي
    -2 في الفرض
    في الاخير نقولك مورالي راه تحت الصفر نروح نكتب على الكآبة و نجي
    اقسم بالله كنت نحط موضوع في فرغ واش كاين في قلبك درت عنوانه حكاية قلب و كتبته بكل الالوان من بعد قلت متحطيهش دوك يقولوجات تشكي و تندب علينا :sneaky: ايا محيته :sick: مزيا محطيتهش :unsure: كون قلتلك راكي تمعني عليا :p:ROFLMAO::ROFLMAO:
     
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    فيتامين سي, ‏18 ديسمبر 2017 على 17:16
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    ههههههههههههه أختي ام ياسمين ما تنسايش كاين واحد العضو قمت بحظره
    قبل أيام منبعد ادخل بعضوية أسمها تفو عليكم هههههههههههههههه
    و كاين عضو كان غايب منذ القرون الوسطى كي دخل سألني عن أمر خبرته
    بعدها دخلها علــي نقد و نقد تمالكت أعصابي و سألته
    يا سيدي خبرني وين راه الخلل و منك نتعلم يا سيدي
    زاد زعف وقالي واش حاب حتى الرأي من نقولوهش و أنا حر نقول رأيي
    زدت تمالكت أعصابي و قلت ليه لالا حاشى و راك حر تكلم كيما تحب بصح فهمي وين راه المشكل
    زاد رد علي كي شقل قالي بلع فمك
    و زاد كتب الله يسهل عليك و رايح نغادركم كامل
    قلت معليش السيد بلاك راه حاكمه القولون العصبي و راه حاب يفش خليقته فيا او راه يتوحم علــيا
    رحت بعثت ليه في الخاص و اعتذرت منه و الله ما كلفش نفسه حتى يرد على الرسالة
    و بعدها راح و كتب عفا الله عنا و عنكم
    كي شقل راني حامل عصا و باقي نضرب في الغاشي و أنا الظالم أبن الظالم و هو المسكين المظلوم
     
    التعديل الأخير: ‏18 ديسمبر 2017 على 19:00
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    الامين محمد, ‏18 ديسمبر 2017 على 18:50
    #5
  6. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    حخخخخخخخهههههههههههههخخخههههااااااا
    وااااش خليتي كل هذا غير من الكولوار خخههههههه
    يا سيدتي الفاضلة لو كنتي دخلتي للغرف وااااش حتشوفي وااااش حتعلقي خخهههههخخخخ
    اعجبني اللي هم من عهد عبد الحليم حافظ خخخخهههههه الله يخزي شيطانك
    ربي يفتح عليك أبواب الخير
    زيييدي تجولي وادخلي غرف اللمة والحديقة أانتاعها خلي بالك ان تزلقي لانها نزل عليها مططططر كثير
    والله ضحكتيني ياااسر
    ربي يفرح قلبك

     
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    ربي اغفرلي, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:30
    #6
  7. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


    هذوما الظواهر لي نشوفهم في اللمة
    و كاين اكثر لي يكذب و يتقمص عدة شخصيات
    في عضوية واحدة تقول ممثل في هوليود :cool:

    يعطيك الصحة ام ياسمين موضوع في القمة(y)
     
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    yaso ياسمين, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:39
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    2017 - 1 (1) (1).jpg
     
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    ربي اغفرلي, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:39
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    الاخت الكريمة موضوع هايل هايل وطريقة طرحو رائعة ما شاء الله
    بارك الله فيك

    ما نيش عارف واش من جماعة راني بصح انا متأكد بلي راني قرعاج كبير
    كي ما نقدرش ندخل لاشتا نطل وراء الكواليس كزائر...

    حرت في نوعية وحدة انا ما عرف لا عندي الحق نهدر عليها ولا لالا

    اللي يتفرج يتفرج يقرا يقرا الحوايج الملاااااااح اكل ما يردش عليهم خلااااااص
    هو يشوف واحد زلڤ غلط كشما ڤال
    هو يجيبها عندو باسم الانسانية ،والشيوعية والهيلوغليفية .... ويحطلو الموس فالرڤبة
    ومن بعد يرجع يڤعد في بلاصتو كي العادة ...:confused:


    ڤولولي يخي ما كمش تشوفو في من نوعية النواح والتي تجلب الاكتئاب برك ههههه

    يعطيك الصحة وربي يحفظك على الموضوع المحفز المفرغ للڤلوب
    ومجرد لڤلوب اخرى هههه
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:41
    #9
  10. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    صح كاينة منها أصلا كاين أعضاء مرات نحير فيهم بصح نقول معليش لكل تصرف سلبي قصد إيجابي بالنسبة للشخص الآخر .

    كاين واحد هو لي حرت فيه كيفاه يخمم مع أني استخدمت معاه كل أنواع الطرد السيد الملحد لي كل مرة يشرفنا. قستو في تربيتو والو، قستو في كرامتو والو، قستو في رجولتو والو !! مبعد فهمت بلي لي ما عندو دين ما عندو حياء خلق ليكون حيوانا ! المشكل أنو حتى الحيوان ليه مشاعر مي هو مادام استعملت معاه كل أنواع الطرد ومازال يرجع يسجل معناها ما عندوش !

    كاين نوع بعد لي قلتي عليه لي يغيب قرن ويرجع ينتقد في ركود اللمة ! أوك مادام رجعت تكون عندك همة عالية هيا أنقذ اللمة من الركود ! ما تقوليش راكدة أعطيني حلول وراني معاك فيها !

    ولا عضو ما يدير والو خدمتو ينقل، ويشارك المشاركات القصيرة هذيك تاع شكرا موضوع رائع مبعد يشكي من الإدارة، من المعرفة من المحسوبية من الظلم !! يا ولدي واش قدمت للمة ! حتى حازتك الإدارة ! هذو تلقاهم ناس عندهم حب لعب دور الضحية لا غير .

    عضو من يومين نظن راه مكرس درك حياتو باه يدعي عليا في صلاتو كيف ما قالي المهم ربي يعينو في الدعاء عليا كان نساعدو معليش ! داير موضوع شاركت فيه حسبتو فاهم واش راه داير والموضوع أصلا من المواضيع التجميعية لي كنا منعناها من زمان لأنو هدفها تجميع المشاركات بصح قلت معليش إذا الإنسان هذا راه فاهم واش راه كاتب شي مليح المهم شاركت معاه في الموضوع حسب المشاركات تاعي محتواهم موجه ليه ! لقيتو بعتلي رسالة كان عندك مشكل معايا احظريني واتهني كي راكي مديرة ! وخلالي رد بالمعنى هذا بعد !! ما فهمت والو وفهمت حاجة وحدة بلي الموضوع لي دايرو هو بالذات مش فاهمو وهو بالأصل موضوع من لي منعناهم مالا لاماه نستثنيه هيا احذف عليا كي مولاه مش فاهم شي ينقل فيه !! المهم ومنذ ذلك اليوم قالك نولي ندعي عليك في كل صلاة !! في الوقت لي أنا بالأصل ما علاباليش بيه وما نعرفو ما عندي مشكل معاه هو أو مدلي قيمة في حياتو وأو يدعي عليا بارك الله فيه كل دعوة يدعيها يقولولو الملائكة ولك بالمثل شايف روحو مظلوم وراني نتبع فيه !! علاواه ! لا كسر الدنيا بالمواضيع القيمة الرائعة الخلابة الجذابة لا عمل إنجاز حكات عليه البشرية !!!

    وطبعا دايما وأبدا الإدارة سباب كلش، الإدارة ظالمة، تتحيز و و و. مالا نريح النوع هذا لي يلعب دور الضحية نقوللهم خليكم انتو في دور الضحية وخلينا احنا في دور الظالم يا خوتي المنتدى تاعي نظلم فيه لي تطلعلي عليه ولي ما عجبوش الحال ما يزيدش يدخل تسالوني !!!! نحتاجو ناس مثقفة واعية مش ناس فشلها في الحياة تجي تنقلو هنا وتلعبلي دور الضحية وتحصل فيا وتدعي عليا دعوة في بالهم دعوة مظلوم وهوما ربي ومش رح يسمعلهم دعوتهم على خاطر ماكان حتى ظلم في الموضوع .

    قبل ما نلومو بعض، قبل ما نعسو بعض، قبل ما نحاسبو بعض، مادابيا لي يدخل للمة يشوفها تاعو ويخدم فيها ع أساس تاعو لأنها تاعنا الكل وما تهمش الألقاب المهم أنو احنا كامل أهلها. كل واحد يشوف نفسو في المنبر لي راني فيه ويقول لو اللمة تاعي واش نعمل ؟ واش ندير ؟ كيفاه نطورها ! هك كي كل واحد فينا يكون عندو نفس المبدأ نتفاهمو أما أنو واحد تاعب سنين فيها باه يجي واحد يخلطلو فيها بعد هذي السنين مبعد تحظرو يولي يسب ويدعي عليك يا أخي اللمة نتاج 12 سنة ما تجيش بالبوط لي في راسك تفسدها اوك !

    مشكورة حبيبتي ع الموضوع لي ان شاء الله يوصل مساجو للمعنيين بالأمر .
     
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    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:51
    #10
  11. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    وأنتم مزعلين أرواحكم ليه كل المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي فيها من هذه الأنواع لكنهم بلا تأثير .. هناك من هو سليم العقل والفكر والمنطق وهناك من بضميره وخز فلم يعد يستغرب ما يرى لكن الاخطر تلك الفئه التي تحاول ان تقول قولا جميلا فيخونها التعبير وتقع بالجب وبدلا من ان يعتذر يحاول ترقيع زلاته وهو لايعلم من ان هناك شيء يترقع وشيء لايترقع ... يالله كله ماشي .
    تسلموووو
     
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    aljentel, ‏18 ديسمبر 2017 على 20:24
    #11
  12. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

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    عَّنِّاٍّبّْةْ
    السلام عليكم
    صدقتِ أختاه .. أصناف غريبة عجيبة
    خخخ مي لا اعتقد اني من المعنيين :p
    ربي يهديهم خاصة هاذوك العباد لي ذكرهم الاخ محمد و الاخت الورد الاحمر ↑
    اِمّا جاهلون او أطفال لا لوم عليهم هه (y)
    و ما دمتم تقومون بعملكم على أكمل وجه .. و تعلمون في صميمكم أنكم لم تخطئوا في حق أحد فذلك هو الأهم
    ترفع لكم القبعة على سعيكم في الحفاظ على النظام الذي يسود المنتدى .. و الوضع الذي أوصلتموه اليه *-*
    تحياتي .. :giggle:
     
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    ميسم منصور, ‏18 ديسمبر 2017 على 20:25
    #12
  13. heba biba

    heba biba :: عضو مُشارك ::

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    في قلب امي
    كل الكلام لقلتيه صحيح وراني حشمانة لاني انا واحدة منهم
    لاني نرد في المواضيع ولا اكتب مواضيع
    انا اسفة اسمحولي لاني منقدرش نكتب موضوع من الهاتف
     
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    heba biba, ‏18 ديسمبر 2017 على 20:58
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجلفة

    السلام عليكم و رحمة الله

    يعطيك الصحة سيدة أم ياسمين على الموضوع القيم و الصريح و المش عارف ههه

    المهم ...

    الاصناف هذو بكثرة و كاينين بارتو في المنتديات ...

    قاشي يشوف بلا ما يشارك ... وش يديرو هنا ؟ الله اعلم

    كاين قاشي راقد عليها بالكفيسة " المصيدة تاع الفيران " حاشاكم ههه

    ق يعس كاشما يصيد .... ( راكم فاهمين قصدي ) هههه

    و كاين قاشي قابض ركن واحد يدور فيه ...

    و كاين قاشي يجي مرة في العام و يشوف شكون سقسا عليه و يعاود يروح ههه

    و كاين وكاين .... و الله يهدي ما خلق ههه

    شكرا على الموضوع الشيق



     
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    habchisalaheddin, ‏18 ديسمبر 2017 على 21:07
    #14
  15. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    ابابابا هههههه ام ياسمين تفتح النار
    يعطيك الصحة اختي كاينة منها
    ربي يهدينا اجمعين
     
    حلم كبير, بشرى ملاك و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الصراحة راحة, ‏18 ديسمبر 2017 على 21:14
    #15
  16. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    فكرتيني في الكلاش نتاع ديزاد جوكر واش ديري هذا مرض الثقة المفرطة في الاكسجين حتى الاكسجين قادر يقتل ...
    ساعات تجيني هذيك الحالة نتاع نكره المنتدى بيه بغاشيه بصح كي نتفكر كيفاش كنت قبل لا نكتاشفو نضرب روحي بكف ونكونيكتي ...نزيد ندخل نشوف جماعة 20 الف مشاركة وربعين الف نخبط راسي على ليكرون خخخ بصح بالشوي المهم ثم نفهم انو كاين فرق فرق وفرق كبير بين العقليات والناس اللي ماتشاركش والله محرومين من وحد الاشياء كثيرة شكرا ختي
     
    بشرى ملاك, yaso ياسمين, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏18 ديسمبر 2017 على 22:08
    #16
  17. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سلام عليكم
    هه عجبتني ام ياسمين ، قلبك معمر وهووبااا قصف
    تحية ليك
     
    بشرى ملاك, yaso ياسمين, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏18 ديسمبر 2017 على 22:27
    #17
  18. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    هههههههه قصف مباشر وغير مباشر والفاهم يفهم...
    الناس عقليات يا اختي كاين لي يفهم تعڨانه انها رجلة ولا قفازة زعما مانخاف من حتى واحد، ديفوا نشوف شي صوالح نتنارفا تاع صح نجي نرد ومبعد نبطل نخاف كاش مانقول نندم مبعد.. الله يهديهم برك..
    وسمحولنا رانا مقصرين بزاف..
     
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    بشرى ملاك, ‏19 ديسمبر 2017 على 05:35
    #18
  19. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم و رحمة الله

    هههههههههه قالتلها تلاقات جن و فرحانة وزاد تحيي فيا اختي خاطيني بعديني متجبدينيش معاك :ROFLMAO:

    يعطيك الصحة اختي و بارك الله فيك ، راني كنت هدرت على نوع من الأعضاء اللي ماهوش حاضر و غايب زمان خلى اللمة و مالغري راه هنا فاتح و ظاهر للجميع ما يشارك ما يبتسم هههههه علاه ما عرف ؟؟ و من بعد يجي يقولك بكل جرأة : اللمة ما بقاتش كما بكري !!!! يا ودي العالم دوك و بكري كيف كيف ؟؟ لا تبدل كلشي كنا نطيبوا بقرعة غاز و نعمروها هههه ودك الغاز عبر انابيب يوصل للدار هههههه ها تبدل كلشي مي الله يهدي بعض الناس هنا ناس تصيد و ناس تنقل برك و الله الواحد بطل يعلق على المخلوقات اللي قد ما تدير عليها علامات استفهام تبكم هههههههه

    تحية ليك أم ياسمين على الموضوع الرائع
    والقصف المنوع هههههه
     
    بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏19 ديسمبر 2017 على 11:23
    #19
  20. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اه ياختيوتي ام ياسمين قتلتيني اضحك الله سنك
    مي صراحة توسوست ياااه هات برك منكونش منهم خخخخخ
    الناس عقليات ومتنوعة ثاني عدد بصمات اليد
    ان شاء الله نكونوا من الناس اللي ماشافت منهم اللمّة غير الخير^^
    دمتم سالمين^^
     
    ربي اغفرلي و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏19 ديسمبر 2017 على 11:35
    #20
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