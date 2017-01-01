السلام عليكم انا شابة مخطوبة و عاقدة قراني على شاب محترم و خدام بعيد.الحمدلله نحبوا بعضانا و والدينا راضيين علينا و لله الحمد.انا ندرس في العام الاخير تع دراستي.مشكلتي مع زوجي هي الغيرة تعو الكبيييييرة جدا لدرجة انوا يقولي متتبسميش برا و منحبش حتى حد يشوفك من عايلة تعك و لو بالخمار بلا منحكيو على امر تع الخرجة اي مكانش الا للدراسة و الطريق المحتمة جدااا و بوالديا اما على امور الفايس اي باينة لا ننشر لا نعلق غير نهز قرايتي و كيما يقول نتزوجوا تنحيه و يقولي كي نتزوجوا راني نحطك في دار و منخلي حتى حد يشوفك يمكن تقولوا اني نزود فيها لكن والله هكذا و انا تفهمت الامر تع الغيرة تعوا و قلت معليش لانوا بعيد عليا يخاف عليا وووو لكنوا زيادة على غيرة تعوا وليت نحس روحي مخنوقة بأوامر تعوا تع ديري و مديريش و اخرتها عيطلي لقاني نتفرج في حلقة و انا من نوع الي ميتفرجش حلقات هذي اول مرة و انا نعرفوا بلي قادر يقولي لا متتفرجيش رغم ذلك محبيتش نكذب عليه و قتلوا هو راح شاف عليها في نت و رجع قالي حبسيها متتفرجيهاش انا غاضتني روحي على اساس انا يعني منعرفش صلاحي للدرجة هذا تع اني طفلة صغيرة يتبعني في ادق تفاصيل و قتلوا مش من حقك تقولي حبسيها و انت مسمعتش من عندي على اساس انا نتفرجها لانها قصة اجتماعية قالي كي قتلك حبسيها متخشنيش راسك و متعانديش .....المهم انا الي يقلقني مش الحلقة لكن عقليتوا الصعيبة و الديكتاتورية ...حبيت تقولولي اذا راني انا الغالطة و نظلم فيه او هو المتمادي في تصرفاتوا دلوني على الصواب لانوا هو يشوف فيا انا الغالطة و اناثاني نشوف فيه هو الغالط و شكرا