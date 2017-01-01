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مشكلتي انصحوني

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏23 ديسمبر 2017 على 20:48.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
    :: وإنتظر النصح والتوجيه ::
    كلمة المرور: 4algeria2017

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    السلام عليكم
    انا شابة مخطوبة و عاقدة قراني على شاب محترم و خدام بعيد.الحمدلله نحبوا بعضانا و والدينا راضيين علينا و لله الحمد.انا ندرس في العام الاخير تع دراستي.مشكلتي مع زوجي هي الغيرة تعو الكبيييييرة جدا لدرجة انوا يقولي متتبسميش برا و منحبش حتى حد يشوفك من عايلة تعك و لو بالخمار بلا منحكيو على امر تع الخرجة اي مكانش الا للدراسة و الطريق المحتمة جدااا و بوالديا اما على امور الفايس اي باينة لا ننشر لا نعلق غير نهز قرايتي و كيما يقول نتزوجوا تنحيه و يقولي كي نتزوجوا راني نحطك في دار و منخلي حتى حد يشوفك يمكن تقولوا اني نزود فيها لكن والله هكذا و انا تفهمت الامر تع الغيرة تعوا و قلت معليش لانوا بعيد عليا يخاف عليا وووو لكنوا زيادة على غيرة تعوا وليت نحس روحي مخنوقة بأوامر تعوا تع ديري و مديريش و اخرتها عيطلي لقاني نتفرج في حلقة و انا من نوع الي ميتفرجش حلقات هذي اول مرة و انا نعرفوا بلي قادر يقولي لا متتفرجيش رغم ذلك محبيتش نكذب عليه و قتلوا هو راح شاف عليها في نت و رجع قالي حبسيها متتفرجيهاش انا غاضتني روحي على اساس انا يعني منعرفش صلاحي للدرجة هذا تع اني طفلة صغيرة يتبعني في ادق تفاصيل و قتلوا مش من حقك تقولي حبسيها و انت مسمعتش من عندي على اساس انا نتفرجها لانها قصة اجتماعية قالي كي قتلك حبسيها متخشنيش راسك و متعانديش .....المهم انا الي يقلقني مش الحلقة لكن عقليتوا الصعيبة و الديكتاتورية ...حبيت تقولولي اذا راني انا الغالطة و نظلم فيه او هو المتمادي في تصرفاتوا دلوني على الصواب لانوا هو يشوف فيا انا الغالطة و اناثاني نشوف فيه هو الغالط و شكرا
     
    habchisalaheddin و Princess nour معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏23 ديسمبر 2017 على 20:48
    #1
  2. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    انشاء الله يفيدوك اعضاء و ديري اشارة ليليا مرام هي لي تنجم تعاونك وربي يسهلك
    بالتوفيق
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    Princess nour, ‏24 ديسمبر 2017 على 01:18
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ...
    في البداية دعيني المح الا ان هناك فرقا بين من يريد حلا لمشكلة ... و من يريد ان يفرغ ما في جعبته من ضغوط
    الاول لديه عقدة تستدعي حلا .. و الثاني حله فقط في افراغ ما في قلبه و صدره
    ...
    اما بالنسبة لحالتك يا اختاه ... فأرى ان غيرة الخطيب عليكِ لديها جانبان
    جانب طبيعي و اخر مبالغ فيه ...
    طبيعي ان يطلب منكِ عدم التبسم في الشارع لان ذلك يلفت النظر
    و طبيعي ان يطلب منكِ عدم الخروج و عدم العمل لان هذا شأنه و من حقه قول ذلك
    لكن نقطة الخلاف اين ؟ ...
    هنا ... كلمة " عايلة " من المقصود بها ؟؟
    اهم ابناء عمك و خالك ؟؟ ام اخوتك و اسرتك ؟؟
    اذا كانو الاوائل فمعه حق
    اما اذا كان يقصد الصنف الثاني ... فهنا الامر مبالغ فيه جدا جدا ... هنا الامر اصبح قضية يجب ان تعالج
    ...
    اما عن رأيي ... فأظن أن غيرته مبالغ فيه فقط لبعدك عنه .. او لانه في فترة " تجريبية " ان صح القول
    لذلك ... مادام انك ذكرت في بداية كلامك ...ان السيد محترم و كذا
    اظن انه من الاحسن لك مسايرة الاوضاع كما هي ... و الصبر على ما تكرهين
    فعسى ان تكرهي شيئا و هو خير لك
    و الله يجمع بينكم بالخير
    و السلام عليكم




     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏24 ديسمبر 2017 على 01:36
    #3

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