السلام عليكمأولا شكرا لكل الأعضاء شكرا عميقا لأني و جدت الجواب في ردودكم و قبل كل شيء أتمنى من الإدارة إغلاق الجزء الأوللأنني اكتفيت ووجدت الجوابالتعقيب الأول بشأن زوجي لأنني قرأت الكثير من كلمة بخيل بخيل الحقيقة القضية لها علاقة بأسرته كذلكفأنا دوما هي المقلشة الأنيقة اللي دارها كبيرة وووو علما أنو عرايسهم كامل خدامات و كاين اللي عندها حتى أرض تبنيها مي جامي شافو فيهم مقلشات غير أنابون راجلي متأثر بعقلية أهلو خصوصا يماه ديما تقولو راني مقلشة راني الله الله و راني و راني علما أنو راجلي يحبني و يدافع عليا كظلموني على هاذيك توجور يشوفوني مقلشة و بحكم الغيرةتخيلو سافرت كانو معانا عايلات اخرين قالولي هبطي تشري ونا الف فرانك معنديش في ساكي و الناس كامل فاتحين عيونهم على الطوموبيلالمهمراجلي كبر في بيئة فقيرة ولكن ربي فتح عليه الحمد للهالأهل تاعو بدافع الغيرة المنبوذة ديما جايبينها مورايا و ديما يخيلو لراجلي أنو أنا وحدة مقلشة الله الله و الحقيقة راهم يحكمو فيا من مظهري كاين اللي تبان شابة بأقل تكلفة و كاين اللي تصرف ملايين و لا تحسن اختيار الملابسهكذا باش نكون عادلة القضية لها علاقة بأسرته و أنو متأثر بطريقة تفكيرهم تجاهي لأنو كنجي نهدر يقولي احمدي ربي نقولو أكيد نحمد ربي مي راهو عندك دوكا مش معندكشالمهم باختصار لأسرته دخل بالأمرأنا الحقيقة كنت شايفاه على حق و تخيلت أنو الرجال كامل يخممو هاك و توقعت أنو كنكتب كامل راح تقولو عندو الحق ملازمش تشري لبسة ووو ولكن حتى واحد مقالش هاك المهم لحكاية و كفاه فقت أنو كاينة حاجة غالطة أنو خرجت مع وحدة نشري فراش لداري باسكو برد الحال بزاف أيا سافر خترة رقدت فالصالون خترة مع بناتي لقيت البرد لا يحتملأيا هي صاحبتي قلتلها يايما دوك يدير راجلي فيا حالة كملت دراهم فيهقاتلي كفاه راجلك تبارك الله شهار و عندو و تقولي هاك و زيد على الأقل يعوضلك يرفهك حق مانتي صابرة على غيابوأيا جيت نكتب قلت بالاك حكي نسوان و راهي غير تحرضني ضد راجلي مي لقيت أنو الغالب اعطاني نفس الرأيحقيقة صادفت ردودا قاسية و أنا أكره التجريح و لكن معليشأولا الأخت اللي قالت على العين عندك الحق ختيتو مي راني مجهولة واحد مايعرفني مصح بالنسبة للحرص على مشاعر الفقراء عندك الحقوكامل قلتو مشاريع هو معندوش مشاريع يشري يشري يشري و برك و حنا لاهي سهل أحيانا غير نحب نتصدق و نحب بزاف نتصدق على المحتاجين نلقا معنديش اصلا واش نتصدق بيهبون البيت الثاني اللي حكيت عليه هو بيت بعيد نجوزو فيه الويكاند كفكيف في منطقة أخرىو الأخ اللي قال يبني للزوجة الثانية راهو يبني ليماه باسكو هبلاتو نحب نسكن وحدي زيد من اللي تزوجنا و رانا نعانيو في ويلات أمه علما أنو انا الوحيدة اللي قبلت تسكن معاها كامل هربو و سكنو وحدهمأما لقضية الزوجة الثانية فهاذي مكاش منها و احتمال غير وارد اطلاقا نعرف علاقتي معاه مليح و ديجا كتزوجنا سقسوه علاه جبت وحدة صغيرة عليك بزاف قاللهم باش منكونش مضطر نعاود نتزوج باسكو لمرا تاعي تبان كبيرة عليا (كل واحد وعقليتو هنا و مكاش منها على فكرة اصلا كاين اللي صغيرة و تبان عجوزة بسبب كثرة استعمال المايكاب و العكس صحيح )و اخر مرة تحدثنا على الزواج الثاني قالي مشكلتي مشبعتش من مارتي كفاه نتزوج عليها و متأكدة مئة بالمئة انو ميخممش هاكيبقى للرد الذي أعجبني و الذي وجدت فيه الجوابهو أنو الغلطة تاعي ولفتلو الاقتصاد و نا بديت نحرم روحي باسكو يقولي مسرفة ويدير مشاكل بسبة الدراهمو لكن توجور الغلطة تاعي و غلطة بابا ثاني أوليو يخلص الطبيب لبنتي يروح يقولو كفاه متتحملش مسؤولية بنتك مي بابا سكت خايف نوليلو كاش نهار ونا منضاربش مع راجلي باسكو مش كما يكون راجلك كبير عليك و لا يكون كما نتي فالعمر علاخاتر كتكونو كفكيف مراح تخافي منو مي كيكون كبير عليك السلطة تكون زايدة و مش قادرة تحكيالمهم أنا بعد حديث مع صاحبتي قررت نفاتحو مي حبيت نتأكد قبل أنو منيش ظالماتو برك هذا مكان و شكرا لكم