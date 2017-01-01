كيف تتعامل مع جيران سحارين ؟

السلام عليكم



توحشت هذ المنتدى بزاف لأنو عندي بزاف مادخلتش ليه

الله غالب بعد الزواج الوقت ماكانش خاصة كيراني مع

العائلة

المهم

حبيت نعرف كيفاه تتعاملو مع شخص أو أشخاص من العائلة أو الجيران

خرجت عليهم الهدرة بلي يمارسو السحر أو ماشابه؟



علاخاطر أنا غير تزوجت حكاتلي عجوزتي وأخوات زوجي على وحدة جارتهم وتقربلهوم من بعيد بلي تاع هاذ الأمور

علاهاذا وليت أنا نتقلق منها بزاف خاصة كي تتلاقا مع زوجي وتحب تهدر معاه يعني هي عجوز وبصح يكرهها وموسوس منها بزاف



وكان يقولي راجلي مالازمش تتلاقاك وهي دايما تقول لعجوزتي راني حابا نتلاقا العروس تاعكوم

وعجوزتي مسكينة كل مرة تكذب كذبة ساعات تقوللها راهي عند ماليها

المهم كل مرة كيفاه



ومن بعد مرة خارجة أنا وراجلي نحوسو صدفة حتى لقيناها قدام الدار وتلاقاتني وأنا ماحبيتش نبين لها

بصح في وجها لاحولى ولاقوة الا بالله ظلام في ظلام ذرة تاع نور ماكانش



ومن بعد خبطت يدها في كتف راجلي قدامي ماحشمت ماوالو

وراجلي مات بالزعاف حتى خسرتلنا التحويسة



أنا ماشفت منها والو بصح كامل راهوم يحكو عليها وتصرفاتها تاني ماشي طبيعية وماننساش عمة راجلي قالتلي غير تشوفيها بدلي الطريق وبالكي.....



المهم حابا نعرف كيفاه لازم نتعاملو مع هكذا صنف ؟؟

يعني سبحان الله ربي خلق وفرق



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