لو كنت رجلا ...

السلام عليكم



هدا نوع من الإنفصام في الشخصية ، فلو كانت رجل ، ستجد نفس المصاعب و المتاعب ولو كانت رجل لقتلها التفكير قبل أن تبدأ في عيش حياتها !!!



وإن كانت المرأة تنتظر شريك حياتها وهي مرتاحة في بيتها فهو يكد ويجد ويكدح لسنوات من أجل أن يظفر بشريكة حياته



ولا يسعنا إلا الإستجابة لما أمرنا الله به حينما قال : وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

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