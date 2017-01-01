  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

لو كنت رجلا ...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏30 ديسمبر 2017 على 16:15.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,185
    الإعجابات المتلقاة:
    9,620
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

    ^^

    كثرا ما نسمع "المرأة" عندما تضيق بها الحياة ، و لا تجد سبيلا للخلاص

    من المشاكل ، تقول : "     لو كنت رجلا .. " :Love:

    لكان مسموح لي السفر ، و العمل في اي مكان ..

    "لو كنت رجلا " لما حبست هنا باليت و لخرجت مع الاصدقاء نحو رحلة

    إلى الغابة ، او جلست أمام البحر ..

    "لو كنت رجلا " لما ارغمت على النوم مع الدجاج :LOL: و لخرجت للسهر

    و عشت لحظات مغامرات ، و كل شيء اردته فعلته ..

    "لو كنت رجلا "

    لما ارهقني قول الناس عني " كبرت ولم تتزوجي " و لعشت شبابي

    في الأحلام و السفر ، لا ان ابحث عن رجل ههه


    يااااو أنتي شاركينا " ماذا لو كنت رجلا " ؟

    ماذا كنتي ستفعلين ، و كيف تعيشين حياتك ؟

    أنا نشارككم أيضا ههه

    لو كنت رجلا .. لخرجت من البلاد هذا زمان هههههه

    ( ما كلاه تقولولي بلي المرأة دوك راها كما الرجل تدير كلشي خاطر ما كانش

    منها .. دوك انا نحب نخرج برى البلاد مكانش منها يخلوني فالدار ههههه )

    و أنتوما يا رجال " كي تكرهوا و تضيق بيكم ما تقولوش .. :D

    لو كنت امرأة " :LOL: علابالي تقولوها امالا شاركونا الى حبيتوا هههه
    @الامين محمد أنت واحد منهم راك تقول غير لوكان جيت مرى نريح فالدار

    ناكل و نشرب هههخخه ( الحمد لله ما كنتش مرى تديرلهم روز معجن هههه )


    "فطوم" ;)(y)
     
    missing heart معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏30 ديسمبر 2017 على 16:15
    #1
  2. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    132
    الإعجابات المتلقاة:
    157
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    عين تموشنت
    السلام عليكم

    هدا نوع من الإنفصام في الشخصية ، فلو كانت رجل ، ستجد نفس المصاعب و المتاعب ولو كانت رجل لقتلها التفكير قبل أن تبدأ في عيش حياتها !!!

    وإن كانت المرأة تنتظر شريك حياتها وهي مرتاحة في بيتها فهو يكد ويجد ويكدح لسنوات من أجل أن يظفر بشريكة حياته

    ولا يسعنا إلا الإستجابة لما أمرنا الله به حينما قال : وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
     
    الصحافية الساخرة و missing heart معجبون بهذا.
    الفارس النبيل, ‏30 ديسمبر 2017 على 16:23
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,185
    الإعجابات المتلقاة:
    9,620
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel

    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

    اعذرني أخي لكنني لم اطلب تشخيص الحالة ههه فقط احكي على واقع نعيشه و فقط و مجردتسلية و ليس للنقاش ^^

    شكرا لك على المرور
     
    الصحافية الساخرة, ‏30 ديسمبر 2017 على 16:38
    #3

مشاركة هذه الصفحة