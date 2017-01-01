السلام عليكم و رحمة الله و بركآته ^^ كثرا ما نسمع "المرأة" عندما تضيق بها الحياة ، و لا تجد سبيلا للخلاص من المشاكل ، تقول : " لو كنت رجلا .. " لكان مسموح لي السفر ، و العمل في اي مكان .. "لو كنت رجلا " لما حبست هنا باليت و لخرجت مع الاصدقاء نحو رحلة إلى الغابة ، او جلست أمام البحر .. "لو كنت رجلا " لما ارغمت على النوم مع الدجاج و لخرجت للسهر و عشت لحظات مغامرات ، و كل شيء اردته فعلته .. "لو كنت رجلا " لما ارهقني قول الناس عني " كبرت ولم تتزوجي " و لعشت شبابي في الأحلام و السفر ، لا ان ابحث عن رجل ههه يااااو أنتي شاركينا " ماذا لو كنت رجلا " ؟ ماذا كنتي ستفعلين ، و كيف تعيشين حياتك ؟ أنا نشارككم أيضا ههه لو كنت رجلا .. لخرجت من البلاد هذا زمان هههههه ( ما كلاه تقولولي بلي المرأة دوك راها كما الرجل تدير كلشي خاطر ما كانش منها .. دوك انا نحب نخرج برى البلاد مكانش منها يخلوني فالدار ههههه ) و أنتوما يا رجال " كي تكرهوا و تضيق بيكم ما تقولوش .. لو كنت امرأة " علابالي تقولوها امالا شاركونا الى حبيتوا هههه @الامين محمد أنت واحد منهم راك تقول غير لوكان جيت مرى نريح فالدار ناكل و نشرب هههخخه ( الحمد لله ما كنتش مرى تديرلهم روز معجن هههه ) "فطوم"