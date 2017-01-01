السلام عليكم

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هادي تستاهل دبزة للوجه، هي صغيرة وتستاهل طريحة تاع صغار

بالعصا، مع أني نشك أنها صغيرة بالاك صغيرة في العمر ولكن عقلها راهو رايح لبعيد

وهادي ماش غير راجلك راهي قادرة تصيد ألف راجل تلقاه ربي يغفرلي برك والله مانحب نهدر في أعراض الناس

ولكن هادي نتيجة الافلام المخلة بالحياء لي راهم يتفرجو فيها يوميا والأغاني الفاسقة لي تدخل للديار

أصلا إمرأة متزوجة كيفاه تقدر تلبس لبسة غير محتشمة قدام أهل زوجها؟ حتى ولو بين النساء ماش مليح

فمابالك وسط عايلة، وخوك تاني هادا وينو دورو كرجل؟ مرتو تلبس واش تحب وهو ساكتلها؟

خلي يسكتلها هاهي بدات تصوطي لحاجة خلاف والعياذ بالله، هادي زوجها بعد لازم يكشفها بصح الانسان برك

يخاف يخرب ديار الناس كن راهو الإنسان يفضحها، يا سبحان الله ولينا تقول عايشين في مسلسل مكسيكي

ولا مسلسل تركي غير من الفسق لي صاير ربي يحفظنا برك وربي يعافينا من هاد الأمور

أول شي أختي بالاكي تخلي افعالها تفسدلك ثقتك بزوجك وتولي تشكي في كل حاجة مادام عندك ثقة في زوجك

خلاص احكمي فيها وهي باه تبعديها على راجلك امنعيه أي لقاء بيناتهم ولا أي حاجة تجمعهم

بصح إذا زادت على حدها خبري الشخص لي يقدر يحبسها عند حدها إما كبير الدار أو خوك لي راهو معمي

ومرتو راهي في عالم خلاف يدير في المحاين

والله صدقيني ماعرفت مانقول ربي يهدينا وخلاص

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