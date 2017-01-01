السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني أتيت اليكم احكي امر صدمني لم أجد ماذا أفعل اعينوني ارجوكم.. اولا سأحكي لكم و دلوني انا فتاة متزوجة منذ عامين و نصف ام لابنة الحمدلله أموري مع زوجي واضحة جدا و علاقتنا رائعة الحمدلله مع العلم زوجي شاب وسيم و متخلق ربي يحفضهولي قلت هذا الامر لان الامر بدأ من هنا. المشكل بدأ بعد زواج أخي الوحيد مع العلم نحن ثلاث بنات متزوجات تزوج هذا الصيف الي مر بفتاة يحبها بجنون اكثر مايقال عنها فتاة صغيرة مزال راسها يغنيلها اقول هذا لانها فتاة لاتعرف لا بالعرف و لا بالشرع و نحن نقول دائما معليش صغيرة درك تتعلم هذا لانها كانت تسكن مع والديا لكنها تلبس كما تريد و لا تهتم لاحد فساعدنا اخي انو يكمل سكنتو فوق دار والديا و تم الامر هذا الشهر و انتهى الامر المشكل الآن هو ما اكتشفته الاسبوع الي فات كنت قاعدة في غرفتي و انا و زوجي الحمدلله بيناتنا ثقة كبيرة هزيت هاتفوا كالعادة نكونكتو من عندو لانو نت عندو مليحة و احنا مالفين بالسيناريوهات تع invitation par message الجميع يعرفها في مسنجر زوجي الكثير من البنات يرسلون له لكن كالعادة امحيهم انا او هو يعني امر تعودنا عليه انا و زوجي و مالنا مكسرين روسنا الا امو يوم الثلاثاء كنت انا و اياه نتغداو ايا هز تلفونا لقا رسالة تع وحدة يضحك معايا قالي شوفي هذي بعثتلي cv ضحكت و قتلوا امحيها ضحك و فاتت الحكاية بعدها في ليل هزيت هاتفو لفت نظري واحدة كاتبتلوا اني زوجة فلان( اخي) و راهي ريحة الغاز خنقتني و زوجي مكنش و خفت نخلع شيخي تعيش ارواح و متخوفش ....(انا قصدها ) انا هنا تبلوكا مخي صدقوني نضت ديراكت رحت عند راجلي و هو يدوش قتلوا فلانة بعثتلك الصباح رسالة امحيتها ولا لا قالي ايه محيتها وليت قتلوا ازرب اخرج نهبطوا لدارنا اي مراة خويا مريضة و خويا مكنش (و احنا دارنا قراب ليا) خرج و رحنا انا كي وصلت خليتوا هو الي وقف قدام الباب و طبطب ايا هي حلت دخلت انا و هو بقى مدخلش ايا سيدي دخلت لقيت لالا لابسة لبسة خاطية بعضاها و تضحك معايا تقولي غير الهير اني حسبتك راجلي(تقصد خويا ) صدقوني ملقيتش وش نقولها تعقد لساني درت لقطة وحدة (تفو على وجهك)اعتذر لكني رح ننفاجر ... و خرجت طول هزيت راجلي و رحت لداري صدقوني للآن راني نرجف.المهم بعدها راجلي توسوس مني عيا يسقسي وش كان خليتوا في نيتوا حتى البارح لالة زادت بعثتلوا رقم تع تلفون و قاتلوا عيطلي نحتاجك و الحمدلله راجلي ثايقة فيه هو الي جا عندي قالي هذي شكون اي زادت بعثتلي قالي وش الحكاية شكون هذي وليت قتلوا و حكيتلوا تشوكا و قالي درك نديرلها حدها مي انا قتلوا لا انت مدخلش روحك ابقى بعيد عليها و انا راني نخم و مفهمتش وش ندير و زيد خويا ام معمي بحبها و يهدر غير بيها و الرقم الي بعثاتوا لراجلي خاطي رقمها و كي عسط فيه لقيتوا مغلق مداريا renvoi بليز ساعدوني كيفاه نتخلص منها و نخلص حتى خويا منها انا يظهرلي مراة كيفها مهيش تع خويا رح نجيب العار لدارنا يا ربي وش ندير خاوتي او مخي تعقد مفهمت.راني نستنى ردودكم بفارغ الصبر