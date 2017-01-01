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مشكلتي زوجة اخي و زوجي

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏31 ديسمبر 2017 على 17:52.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
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    كلمة المرور: 4algeria2017

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    اخواني أتيت اليكم احكي امر صدمني لم أجد ماذا أفعل اعينوني ارجوكم..
    اولا سأحكي لكم و دلوني انا فتاة متزوجة منذ عامين و نصف ام لابنة الحمدلله أموري مع زوجي واضحة جدا و علاقتنا رائعة الحمدلله مع العلم زوجي شاب وسيم و متخلق ربي يحفضهولي قلت هذا الامر لان الامر بدأ من هنا.
    المشكل بدأ بعد زواج أخي الوحيد مع العلم نحن ثلاث بنات متزوجات تزوج هذا الصيف الي مر بفتاة يحبها بجنون اكثر مايقال عنها فتاة صغيرة مزال راسها يغنيلها اقول هذا لانها فتاة لاتعرف لا بالعرف و لا بالشرع و نحن نقول دائما معليش صغيرة درك تتعلم هذا لانها كانت تسكن مع والديا لكنها تلبس كما تريد و لا تهتم لاحد فساعدنا اخي انو يكمل سكنتو فوق دار والديا و تم الامر هذا الشهر و انتهى الامر
    المشكل الآن هو ما اكتشفته الاسبوع الي فات كنت قاعدة في غرفتي و انا و زوجي الحمدلله بيناتنا ثقة كبيرة هزيت هاتفوا كالعادة نكونكتو من عندو لانو نت عندو مليحة و احنا مالفين بالسيناريوهات تع invitation par message الجميع يعرفها في مسنجر زوجي الكثير من البنات يرسلون له لكن كالعادة امحيهم انا او هو يعني امر تعودنا عليه انا و زوجي و مالنا مكسرين روسنا الا امو يوم الثلاثاء كنت انا و اياه نتغداو ايا هز تلفونا لقا رسالة تع وحدة يضحك معايا قالي شوفي هذي بعثتلي cv ضحكت و قتلوا امحيها ضحك و فاتت الحكاية بعدها في ليل هزيت هاتفو لفت نظري واحدة كاتبتلوا اني زوجة فلان( اخي) و راهي ريحة الغاز خنقتني و زوجي مكنش و خفت نخلع شيخي تعيش ارواح و متخوفش ....(انا قصدها ) انا هنا تبلوكا مخي صدقوني نضت ديراكت رحت عند راجلي و هو يدوش قتلوا فلانة بعثتلك الصباح رسالة امحيتها ولا لا قالي ايه محيتها وليت قتلوا ازرب اخرج نهبطوا لدارنا اي مراة خويا مريضة و خويا مكنش (و احنا دارنا قراب ليا) خرج و رحنا انا كي وصلت خليتوا هو الي وقف قدام الباب و طبطب ايا هي حلت دخلت انا و هو بقى مدخلش ايا سيدي دخلت لقيت لالا لابسة لبسة خاطية بعضاها و تضحك معايا تقولي غير الهير اني حسبتك راجلي(تقصد خويا ) صدقوني ملقيتش وش نقولها تعقد لساني درت لقطة وحدة (تفو على وجهك)اعتذر لكني رح ننفاجر ... و خرجت طول هزيت راجلي و رحت لداري صدقوني للآن راني نرجف.المهم بعدها راجلي توسوس مني عيا يسقسي وش كان خليتوا في نيتوا حتى البارح لالة زادت بعثتلوا رقم تع تلفون و قاتلوا عيطلي نحتاجك و الحمدلله راجلي ثايقة فيه هو الي جا عندي قالي هذي شكون اي زادت بعثتلي قالي وش الحكاية شكون هذي وليت قتلوا و حكيتلوا تشوكا و قالي درك نديرلها حدها مي انا قتلوا لا انت مدخلش روحك ابقى بعيد عليها و انا راني نخم و مفهمتش وش ندير و زيد خويا ام معمي بحبها و يهدر غير بيها و الرقم الي بعثاتوا لراجلي خاطي رقمها و كي عسط فيه لقيتوا مغلق مداريا renvoi بليز ساعدوني كيفاه نتخلص منها و نخلص حتى خويا منها انا يظهرلي مراة كيفها مهيش تع خويا رح نجيب العار لدارنا يا ربي وش ندير خاوتي او مخي تعقد مفهمت.راني نستنى ردودكم بفارغ الصبر
     
    أم ياسمينdz, لؤلؤة قسنطينة, ليليا مرام و 3 آخرون معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏31 ديسمبر 2017 على 17:52
    #1
  2. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    لي عودة ان شاء الله لما يروحلي الشوك
    سبحان الله ربي يهدي
     
    لؤلؤة قسنطينة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    missing heart, ‏31 ديسمبر 2017 على 18:28
    #2
  3. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    يا لطيف والله نرفيتيني هادي مصيبة ماتحشمش حرزي راجلك ماتقوليش ثايقة فيه بزاف كانو ولاد فاميلة ودارو بيهم بنات لحرام عوجوهم
    والله ماعرفت مانقول روحي لعندها حبسيها عند حدها والافضل تشاوري ماماك شوفي واش تقولك ماتسكتوش على هاد المصيبة يا لطيف غلبة هادي انا لوكان منك نروح نعطيها طريحة نوريلها ماشي متربية وادا ماحشمتش خلي دليل فلبورطابل وخبري خوك مادام يبغيها ممكن ما يامنكش ووريه باش حتى هو يتهنى منها وربي يعوضه ببنت لحلال
    بلوكيتيلي مخي
     
    أم ياسمينdz, لؤلؤة قسنطينة, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏31 ديسمبر 2017 على 18:37
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    أم ياسمينdz, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏31 ديسمبر 2017 على 18:42
    #4
  5. hakim story

    hakim story
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    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    وااااو :eek:

    لا حول ولا قوة الا بالله يعني ما عندك ما ديريلها هذي امراة + صاحبة كيد +صغيرة يعني قد ما تصنعيلها مراحش تصدقلك
    الحاجة اللي تقدري ديريها انو تقولي لراجلك يغير البيانات نتاعو يعني رقم الهاتف والامر نتاع الفايسبوك وتدعيلها بالهداية
    لانو مازال عقلها صغير تكبر وتفهم + يااختي ماذابيك زوجك ما تخليهش يعتب باب البيت نتاع خوك او بيتكم الا للضرورة القصوى
    هكاك باش تيفيتي جد المشااكل ياربي استرنا تهردت البلاد ..​
     
    أم ياسمينdz, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏31 ديسمبر 2017 على 18:48
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله

    لا حول و لا قوة الا بالله ... ياعوذ بالله من الشيطن الرجيم

    ياسيدي قاشي هاهم لا حيا لا حشمة لا يديك لا يجيبك

    الله يهديها ياودي ... هذا وش نقولو ... ما لقيت ما نقول صراحة

    الله يهدي ما خلق

     
    أم ياسمينdz, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏31 ديسمبر 2017 على 18:49
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    يا خويا واش صرا فالبلاد وين الحيا والحشمة ،وين العفة وبنت الاصل ،وين ووين خلاتني هاذ القصة بلا راس
    يعني اذا كان الراجل في حالو تلحڤو المشاكل لعقر الدار
    يعني ربي يستر ملي جاي برك
    بارك الله فيك على النصيحة الاخ الكريم نصيحة في محلها
     
    أم ياسمينdz, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏31 ديسمبر 2017 على 18:59
    #7
  8. hakim story

    hakim story
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    هذي كامل كي تروح الحرمة ومن التخلاط نتاع راهي غي مرت خوك
    و راجل ختك برك وبلا وبلا كي شغل من الجامع ما يخرجوش ما يعرفوش شرع ربي
    والدسارة نتاع الانترنت زيد كذالك الراجل كي يدير الكونفيونص الزايدة في مرتو
    الله يهدي الله يهدي اجمعين ويستر المسلمين ​
     
    أم ياسمينdz, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏31 ديسمبر 2017 على 19:11
    #8
  9. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    والله ماعرفت مانقول بانتلي تروح تحكي معاها وتوقفها عند حدها بلاك تحشم
     
    لؤلؤة قسنطينة و حلم كبير معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏31 ديسمبر 2017 على 19:31
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    يا لطيف وين وصلنا يا لطيف
    شوفي اختي اهم شي انت راجلك واثقة منو والحمد لله المشكل هنا خوك لو تقوليلو ما تعرفيش ردة فعلو سيرتو يحبها بزاف تخبي عليه لازم يعرف هذي المرا على حقيقتها هذيقادرة ما يكون حتى واحد فالدار دخل رجال ورا ظهرو استغفر الله اسمحولي بصح اللي هذي راجل اختو وما طلقاتوش لو جات تحشم من لبستها تبان وخوك كان لازم يديرلها حد تلبس لبس مختشم بالذراع عليك ما احترمتش اهلو كان يديرلها حد مهمهو راه معمي وانن حرام عليك تخلي خوك على عماه
    شوفي الأكبر هو يحل المشكل فالدار انت احكي لوالديك بصح اكيد يطلبو دليل انها هي لو عندك دليل احكمي باباك ويماك فحضور راجلك وهوما راح يعرفو يتصرفو وخلي مساجات ما تمحيهمش ما تعرفيش هذي واش تتبلي على راجلك هذو بنات حرام يديرو كل شي
    من رأي قولي لوالديك واحكموا خوك لازم يعرف ما تخليهش على عماه
    الله يستر علينا رانا نسمعو غير العجب
    ربي معاك ويمدلك القوة لازم تدي موقف
     
    أم ياسمينdz, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏31 ديسمبر 2017 على 19:36
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هادي تستاهل دبزة للوجه، هي صغيرة وتستاهل طريحة تاع صغار
    بالعصا، مع أني نشك أنها صغيرة بالاك صغيرة في العمر ولكن عقلها راهو رايح لبعيد
    وهادي ماش غير راجلك راهي قادرة تصيد ألف راجل تلقاه ربي يغفرلي برك والله مانحب نهدر في أعراض الناس
    ولكن هادي نتيجة الافلام المخلة بالحياء لي راهم يتفرجو فيها يوميا والأغاني الفاسقة لي تدخل للديار
    أصلا إمرأة متزوجة كيفاه تقدر تلبس لبسة غير محتشمة قدام أهل زوجها؟ حتى ولو بين النساء ماش مليح
    فمابالك وسط عايلة، وخوك تاني هادا وينو دورو كرجل؟ مرتو تلبس واش تحب وهو ساكتلها؟
    خلي يسكتلها هاهي بدات تصوطي لحاجة خلاف والعياذ بالله، هادي زوجها بعد لازم يكشفها بصح الانسان برك
    يخاف يخرب ديار الناس كن راهو الإنسان يفضحها، يا سبحان الله ولينا تقول عايشين في مسلسل مكسيكي
    ولا مسلسل تركي غير من الفسق لي صاير ربي يحفظنا برك وربي يعافينا من هاد الأمور
    أول شي أختي بالاكي تخلي افعالها تفسدلك ثقتك بزوجك وتولي تشكي في كل حاجة مادام عندك ثقة في زوجك
    خلاص احكمي فيها وهي باه تبعديها على راجلك امنعيه أي لقاء بيناتهم ولا أي حاجة تجمعهم
    بصح إذا زادت على حدها خبري الشخص لي يقدر يحبسها عند حدها إما كبير الدار أو خوك لي راهو معمي
    ومرتو راهي في عالم خلاف يدير في المحاين
    والله صدقيني ماعرفت مانقول ربي يهدينا وخلاص
     
    أم ياسمينdz, ليليا مرام, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏31 ديسمبر 2017 على 19:43
    #11
  12. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    مليح انك متصرفتيش في هذا الوقت .
    اولا لازم تتاكدي بلي الرسائل مبعوثة من عندها تاكد تام . حتى لا تظلميها انا نظن الامر فيه شخص اخر والله اعلم ممكن حاب يفسد عليهم الزواج . مافيها والو تزيدي تتاكدي الامر راه عظيم . حذاري تخرجو للعيب ومن بعد تلقاوها مظلومة راهي مصيبة وفضيحة تبقى طول لعمر .

    في مثل هذه المواقف تنفع الحيلة والفطنة فقط مينفعش الغضب و الشجار والعياط وتسمع الناس كامل وتفسد العلاقات . وتتخلط الحالة .

    تصرفوا بالحيلة فقط وبالهدوء والرزانة انتم اللي كبار .
    علاش غضبتي نهار دخلتي ليها وروحتي ديراكت كنتي تقعدي لثم وتفهمي القصة وساعتها تتاكدي انها صاحبة الرسالة ولا خاطيها . انتي على طول تفلتي في وجها وروحتي مع راجلك .
    ياسيدي فاتت الاولة بسبب الغضب ؟
    كنتِ تعاودي ترجعي لدار خوك لوحدك ويكون خوك حاضر وتجبدي القصة امامهم مع بعض بضحكة فقط وفيها المعنى . وتخلي خوك يعلم بالقصة احسن بصح ليس القصة اللي فيها الشك في مرتو احكي القصة عادي واقعدي سقسي فيها واحشريها بالهدرة نظن راح تخاف اذا كانت هي صح . ويكون اول انذار ليها .
    قال مثلا خلعتنا مرتك راها عيطتنا في الليل وكذا وكذا ... يخي النساء صاحبات فطنة ودهاء ولا جيتو في هاذي وتبكمتو .

    قضية انك خايفة على خوك من مرتو هذا اذا كان شكك اكيد ومتيقنة مية في المية وعندك الادلة اللي تواجهي بيها فماراحش ندبر عليك انتي اعلم بمصلحتو اكيد لا احد يقبل يشوف خوه او عدوه مخدوع بمثل هذا الامر الكبير ..

    حتى الان انتم في مرحلة التاكد اولا والاثبات اللي تستعمل فيها الحيلة وبعدها تجي مراحل التصرف اللي يستعمل فيها الحزم والفصل في القضية .
    متروحيش مباشرة للمرحلة الاخيرة ويعميك الغضب . حذاري .
     
    أم ياسمينdz, ليليا مرام, لؤلؤة قسنطينة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    أبـFARIDـوفيصل, ‏31 ديسمبر 2017 على 19:46
    #12
  13. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    الله يكون في عونك
    انا تشوكيت واش هاد الشي وصلت قلة لحياء حتى لهاد الدرجة
    الله يعطيها مصيبة لي غاضني راجلها مسكين لي راه راقد على ودنيه و حاسب عندو مرا و عليها لكلام
    انا في رايي واجهيها و هديها اذا كررت الامر توصلي لخبر لراجلها و لماليها عل و عسى تخاف و تحشم على روحها مع انو هاد الناس ما يعرفو لا خوف لا والو
    المهم راجلك ما تغفليش عليه لاخاطر هادي شيطانة كبيرة
    والله مصيبة عينك على راجلك من جهة و على خوك من جهة اخرى الله يعينك و ان شاالله تفرج و تكمل على خير
     
    حلم كبير, بشرى ملاك و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏31 ديسمبر 2017 على 19:49
    #13
  14. لآ شَيْـئَ مُهـمْ

    لآ شَيْـئَ مُهـمْ :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله
    استغفر الله ، و الله رانا نشوفو و نسمعو العجب هاذ الايام
    من رايي ، من الافضل تغيري انت وزوجك اسم الحساب نتاع الفيسبوك او تبلوكوه كامل و تحلو في زوج وخداخر جديد
    و لو قدرتو تغيرو ارقام الهاتف
    ما نظنش الطفلة رايحة تحبس عند راجلك برك ، اذا ما ساعفهاش رايحة دور ليك و تحاول دير بيناتكم مشاكل
    عسي لسانك و عسي قشك
    و نصيحة من عندي ، ما تشقايش تكشفيها ، استريها و وكلي عليها ربي
    رايح يجي نهار و يفيقلها خوك غي وحدو ما تخميش

    ربي يرزقنا الهداية​
     
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    لآ شَيْـئَ مُهـمْ, ‏31 ديسمبر 2017 على 20:54
    #14
  15. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    اختي انا ننصحك ماديري والو حتى تزيدي تتاكدي هادي حاجة ماشي ساهلة قادرة تصرا جريمة بستها
    وتخرب دار ماتتسرعيش بسبب الغضب
    اتاكدي مليح وبعدين قري واش ديري
     
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    ♥نجلاء♥, ‏31 ديسمبر 2017 على 20:57
    #15
  16. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    الكل أشهر سيفه ها هنا ، واكثر الحقائق غائبة..
    الامر واضح ان المعظلة فوق مايتصوره العقل ولكن كل حكمنا عن زوج مُحب ومعمي بحبه ان جاز القول، وفتاة صغيرة مدللة ولا تحترم اهل زوجها ....
    احكامك سيدتي بدأت قبل كارثة الرسائل ( اللباس غير المحتشم و...و....من افعال صبيانية جعلتكم تندمون لاختيار اخيكم، وأما الرسائل فهل تأكدتِ من الأمر؟؟ وانها هي المرسلة؟؟
    قد تكون هي وقد تكون اخرى وبخدعة النت والحسابات المزيفة تتلاعب هي او غيرها فالأمر وارد..
    كان لكي ان تبعدي غضبك وتتريثي لغاية الوصول الى مرادك..
    مثلا كان لكي تحسين العلاقة بينكما (وانت ادرى بسوالف النساء) وتأمنك في لحظة عن هاتفها لتعرفي على الاقل اسم الحساب المستعمل او معرفة صاحب الرقم الذي ارسلته وغيرها من الامور..
    عن زوجك لا تتحدثي امامه عنها ولا تقولي بان ثقتك عمياء به فتعميك انتِ، بعضهم تعشش الافكار في رأسه نتيجة الكلام المتواصل عن فلانة وجمالها ودلالها و...و...فيفكر فيها عن غير قصد لان الكلام الكثير فتح باباً لها في عقله فيحب اكتشاف ما غاب عنه.ً..
    الجئي لاحدى اخواتك مادمتِ لا تتحكمين في نفسك واخبريها بان تصمت لغاية جمع اكثر من دليل و تجاوبي معها عبر الرسائل لتكتشفي نواياها وحقيقة انها هي من تراسل زوجك..
    لك التكنولوجيا وتفنني في كشف المستور واتركي المواجهة للأخير وسجلي او صوري بحذر مع انها في هذه الفترة ( مادامك بينتي غضبك ) ستكون جد حذرة فانتظري فرصة اقرب..
    صبراً ودعاءاً فقط ستتضح الأمور بإذن الله..
    اسعدكم الله جميعاً وهدأ سر عائلتكم
     
    بشرى ملاك, أم ياسمينdz و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏31 ديسمبر 2017 على 21:30
    #16
  17. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرت خوك يعني هنا الحكاية فيها قدر وعرض خوك معناه متتسرعيش اختي تصوري تروحي تجري تبهدليها ولاتقولي لخوك مرت تدور براجلي خوك يتنارفا قادر يروح لمرتو كاشما يدير ولاميصدقكش ويكدبك وتخسري خوك طول حياتك ايمااالاهنا لازم تخدمي بالعقل امور كبما هك تع لافامي صعيبة بزاف بون اول خطوة راجلك ينحي جد الفايس بووك هادا زيد اسمحيلي قلتي يتلقا دعاوات صداقة يعني راه فاتح باب المشاكل لعمرو ياسيدي يدير حساب واحدة ماتوصلو ويماسكي معلوماتو... تكلمو مرت خوك يفوتك ليها ديراكت وكان صححت وجها وقاتلو ارواح اتدخلي انتي قولها ماش قاعد ليكيديها تفهم بلي معجبكش الحال التبهليل تع ارواح الغاز ومعرف واش يخي راها عايشة مع دار شيخك ماش وحدها تعيطلهم واش جاب راجلك عندها مثلا والغلطة كي راح ورحتي معاه هاليكيديها وطنشيها ...ربي يهديها برك الناس هبلت كون جات طفلة كنا نتقبلوها اما مزوجة فلاياحليش متنسايش تطمنينا اختي
     
    أم ياسمينdz, ‏2 جانفي 2018 على 00:29
    #17

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