فاكهة الكاكي وفوائدها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



أحضرت لكم اليوم موضوع عن فاكهة الكاكي او الكاكا وهي موجودة في المدن الساحلية بكثرة ...

وهذا هو وقتها في الخريف والشتاء



سبحان الله كانها حبة طماطم في شجرة







فاكهة الكاكا





يقال لها أيضاً التين الكاكي، وبعض الدول تسميها الخرما، وهي معروفة قديماً لدى الشعوب اليونانية ويسمونها ثمرة الألهة. البلد الأصلي لهذه الفاكهة هي شرق أسيا والصين تحديداً، وتحتاج زراعتها لدرجة حرارة لا تتجاوز 26 درجة مئوية، وفي منطقتنا تزرع في يلاد الشام وجزء من تركيا، تتميّز هذه الفاكهة بطعمها الحلو والمذاق الرائع، شكلها يشبة حبة الطماطم، تعطي شجرة الكاكا ثمارها في فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وأصبحت تزرع بكثرة في الحدائق ىالمنزلية كأشجار للزينة والفائدة معاً، وهي شجرة من جنس ديوسبيروس، وشجرها من فصيلة الأبنوس، ولها أربعة أنواع مشهورة هي هياكومي، وتاموبان، وهاشيا، وفيويو.

القيمة الغذائية لفاكهة الكاكا







يوجد في ثمرة الكاكا الكثير من العناصر المفيدة صحياً وغذائياً للجسم، حيث يوجد فيها حوالي 14% سكريات مثل الجلوكوز والفركتوز، ونسبة من البروتينات، ونسبة قليلة من الدهون، وهي غنية أيضاً باليود والرصاص، وفيها مواد دباغية، وهي متوسطة السعرات الحرارية، ويوجد في ثمرة الكاكا ألياف غذائية، وحمض الفينوليك، ومواد مضادة للأكسدة مثل: البيتا كاروتين، واللايكوبين، وتحتوي أيضاً على الكثير من المعادن المهمة مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز، كما يوجد بها فيتامين A، وB، وC، ويوجد بها مركب الفلافونويد.

فوائد ثمرة الكاكا





تحارب البكتيريا والطفيليات الموجودة في الجهاز الهضمي.

تخفف الشعور بالكسل والإجهاد والشد العصبي.

تخفّف من عملية سقوط الشعر.

تمنع الصداع وتنميل الأطراف.

تقاوم مرض الوزنتاريا وتلبك الأمعاء.

تعالج الكثير من حالات التهاب المثانة والمسالك البولية.

تعالج التبول اللآرادي.

تحافظ على مستويات طبيعية لضغط الدم.

تفيد في علاج أمراض الغدة الدرقية.

تمنع تصلب الشرايين وخاصة شرايين القلب.

تفيد في حالات التهاب الجهاز التنفسي.

تؤخر ظهور أعراض الشيخوخة، وتحافظ على حيوية الشاب.

تخفض الكولسترول الضار في الدم.

تقوي جهاز المناعة في الجسم وتنقي الجسم من السموم.

تحافظ على صحة العيون.

تقي من أنواع كثيرة من السرطانات.

تقوي وتنشط جدار المعدة وتحمية من الالتهابات والتقرحات.

تستعمل في صناعة الكثير من الحلويات مثل الجتوه، والمربى.

ترطب الجسم وتروي من العطش في الجو الحار وخصوصاً عند شربها كعصير طازج.







تمنع حدوث النوبات القلبية التي من الممكن حدوثها وذلك لاحتوائها على مادة البيكتين.تحارب البكتيريا والطفيليات الموجودة في الجهاز الهضمي.تخفف الشعور بالكسل والإجهاد والشد العصبي.تخفّف من عملية سقوط الشعر.تمنع الصداع وتنميل الأطراف.تقاوم مرض الوزنتاريا وتلبك الأمعاء.تعالج الكثير من حالات التهاب المثانة والمسالك البولية.تعالج التبول اللآرادي.تحافظ على مستويات طبيعية لضغط الدم.تفيد في علاج أمراض الغدة الدرقية.تمنع تصلب الشرايين وخاصة شرايين القلب.تفيد في حالات التهاب الجهاز التنفسي.تؤخر ظهور أعراض الشيخوخة، وتحافظ على حيوية الشاب.تخفض الكولسترول الضار في الدم.تقوي جهاز المناعة في الجسم وتنقي الجسم من السموم.تحافظ على صحة العيون.تقي من أنواع كثيرة من السرطانات.تقوي وتنشط جدار المعدة وتحمية من الالتهابات والتقرحات.تستعمل في صناعة الكثير من الحلويات مثل الجتوه، والمربى.ترطب الجسم وتروي من العطش في الجو الحار وخصوصاً عند شربها كعصير طازج.

شروط تناول فاكهة الكاكا

