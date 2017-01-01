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يعني جَبْدَة منو تحيي ولا تقتل ؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة حلم كبير, ‏8 جانفي 2018 على 18:39.

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  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    *********************************

    4.png
    الاخوة الأكارم الاخوات الكريمات مساء الانوار ،مساء مليء بالصحة بالفرحة بالرزق الحلال إن شاء الله لكم جميعا .
    **************

    اليوم هدرتي على
    الدخان
    آه يا الڤارو واش ديت !!!!!
    téléchargement (2).jpeg

    التدخين ظاهرة شايعة في شعوبنا العربية ،والمدخن يتكيف بحجة القلقة ولازم يضرب ڤارو باه يتنحالو الزعاف والقُش ...
    مع أنو لو حسبناها هكذاك ،لكانت الأم هي السباقة باه تتكيف الكيف ميش الدخان باه تنحي زعاف ولادها اللي ما يعاونوها ،مايقراو ،ما يخدمو وامور اخرى تقلقها تخليها تضرب الحَبْ ميش الدخان إن صح التعبير ،بصح رغم الزعاف ولا مرة هزت ڤارو وڤالت ننحي الزعاف:mad:
    خلينا من الحالات الشاذة اللي تتكيف ومعظمها شابات طائشات ....

    الشعب الجزائري في مرحلة تقشف بصح تلڤى اللي يدخن يتقشف في كلش حتى على ولادو ويخلي دراهم باكي الدخان مخبيين على جيهة ...
    تلڤا عباد يخدمو ويشقاو خص نص في جال يشري ذاك الباكي ويفرح بيه تڤول بنو نجح :unsure:

    الدخان مضيعة للصحة يا ناس ،وياما ناس راحت ضحية هاذ الحشيشة ولآخر نقطة في حياتهم ماتو وهوما يتكيفو مع انهم علابالهم انهم مرضى بسبتو ...

    نعرف واحد معارفنا ،رحنا زرناه فالسبيطار عندو سرطان الرئة من الدخان ،والطبة منعو عليه يتكيف بصح هو يخرج لبرا ويتكيف درڤا حتى مات ...وڤال نموت وانا هاز ڤارو
    يعني لو كان اصرارو على قضية معينة كيما اصرارو على عُرف ڤارو ڤد صبعو لكان نجح في حياتو ،وخلا منشورات وخلدوه في كتاب التاريخ ...لكن للاسف غلباتو حشيشة كيما يڤولو هوما ... الله يرحمو ويغفرلو آمين

    المشاكل كاينة في كل بيت وفي راس كل راجل ،لاه كاين اللي يقدر يحبس وكاين اللي ما يقدرش ؟ :unsure:
    وأكيد لما نتكيف ربعين ڤارو ميش رايح يتحل المشكل نتاعي ،أمالا من المفروض هاذوك الدراهم نخبيهم نقضي بيهم حاجة أخرى ،فلو حسبناها لشخص مدخن نلڤاوه يتكيف ميتين الف في الشهر أو اكثر يعني ما لڤات وين تروح ؟ تروح دخان فالسما ؟ وزيد تهلك الرية والڤلب وووو.....
    ويعجبك في رمضان غير يأذن يبدا بيه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
    ربي ما ڤالكش افطر على السم :(
    وتلڤاه صايم على ڤارو فقط ،ووين يروح يعافر هذا اذا راح ...ميش نهار طول وهو متغطي وراڤد حتى يڤول الله اكبر :cautious:
    ويڤول جملتو اللي تخليك تستغرب
    خليوني خاصني ڤارو
    آو o_O خاصك غير ڤارو ..،يعني صح زعما كي تتكيفو ترجع رزين وما شاء الله عليك ...
    ما شكيتش:confused:

    téléchargement (4).jpeg

    يعني واش ينفع الدخان حبيت نفهم ؟
    ماهي منافع التدخين يا مدخنين :unsure:

    968370778.jpg


    ما نطولش بزاف
    اليكم الخط خاوتي خواتاتي
    تقبلو مني فائق الإحترام والتقدير
    حلم كبير (y)

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏8 جانفي 2018 على 20:14
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    حلم كبير, ‏8 جانفي 2018 على 18:39
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    موضوع قيم,, يستحق ختم التميز
    لي عودة إن شاء الله
     
    Ma$Ter, missing heart, yaso ياسمين و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏8 جانفي 2018 على 20:13
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
    شكرا الاخت الكريمة على الاعتماد
    وجزيل الشكر لك على الختم هذا تاج اضعه على رأسي
    بارك الله فيك
    انتظر عودتك والادلاء بدلوك
    احترامي وتقديري
     
    بشرى ملاك, Ma$Ter, Malika Tlm و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏8 جانفي 2018 على 20:20
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    واش رايح نعمل ما قدرتش نبطله


    ههههههههههههههه آني نمزح برك الحمد لله كل هاذ الأمور ربي حفظني منها ههههههههه
     
    بشرى ملاك, Ma$Ter, Malika Tlm و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏8 جانفي 2018 على 20:26
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    موضوع قيّم بارك الله فيك
    وصراحة رغم أنو الموضوع جدي وليت نضحك هههه، خاطر عجبوني بزااف بعض النقاط حطيتهم
    منهم لما ذكرت الأم وقلت لو كان القارو ينحيو بيه الزعاف لكانت الأم من الأوائل لي يتضاربو على باكي الدخان
    لأنو واحد ما متحمل واش تتحمل هي وكل ظروف وأعباء ومشاكل البيت تطيح على راسها
    ولكن هكاك تلقاها حاكمة في ربي وتخرج من المأزق لي راهي فيه بالصلوات والدعوات وقراءة القرآن
    درك لو نرجعو لمشكل الدخان نظن هو يبدا في الأول بكلمة "رجلة" خاطر باه تلقى طفل صغير عمرو 10 سنين
    ولا 14 سنة مازال ما يعرفش للدنيا وهكاك يتكيف وهذا من مخالطة الاصدقاء ويبداو يقولولو نتا راجل
    والراجل يتكيف وكلشي يبدا هو يتبع ويحب يكون راجل وخاصة أنو في فترة مراهقة ويحب يبان بلي حاجة كبيرة
    بصح غير يبدا فيه يحكم فيه كي المخدرات ومايقدرش يفارقو، انا عندي جدي عندو شلل نصفي يعني في الفراش
    نحيلو كلشي غير القارو، مع انو عمرو تجاوز 80 وهكاك القارو هو حياتو خاطر بداه صغير بالاك 20 سنة
    ولا 25 سنة يعني تقريبا 60 سنة تدخين او 50 سنة، مع أنو الطبيب منع عليه التدخين وقالو مضر ليك لكن الله غالب
    مشا فيه مستحيل ما يدخنش ولو قارو في النهار، على هادي من المفروض شباب اليوم شباب واعي وقاري ومثقف
    ويعرفو أضرار هاد السم وبلي ما ينحيش الهموم بقدر ما يزيد مرض، وربي يقدر كل مدخن على التخلص من التدخين
    ولي ما يدخنش تهنا من الاساس
    شكرا خويا على الموضوع القيم
    تحياتي

     
    بشرى ملاك, Ma$Ter, Malika Tlm و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 جانفي 2018 على 20:27
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    خلعتني ڤلت هاذي برك ما تصراش هههه

    الحمد لله كي هناك ربي منو لانو كارثة الجيوب وكارثة الصحة
    عافانا الله واياكم
    شكرا على مرورك الكريم يا طيب
    احترامي وتقديري
     
    Malika Tlm, Ma$Ter و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏8 جانفي 2018 على 20:37
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    هههه والله اتخيلي أم بالشدة كيفاه كيفاه وتعجن فالكسرة ويقلقها بنها ما ناضش بكري تروح تجبد ڤارو وتتكيف ...هي ثاني عندها الحق تنحي الزعاف هههههه

    ربي يجيب الشفا نشالله لجدك ،ويحن عليه ربي يبطل الدخان ...آمين

    نرجع للموضوع صح عندك الحق اشرت لنقطة مهمة وهي مسألة الرجلة ،يعني نفسي نعرف واش دخل الڤارو فالرجلة ولا اللي عرف الرجلة عرفها على انها دخان يتكيفوه
    والله كارثة كي تشوف اطفال في عمر الزهور هازين الدخان ويتكيفو .... شيء محزن
    وللي حكم فيه كاين طرق بزاف باش ينحي منو ،منها الصوم ..وهنا في فرنسا الله اعلم كاينة ثم ولا لالا هي كي اللاصق يلتصق بالذراع ويعوض النيكوتين اللي خاصو patches مدة ثلاث اشهر يبطل

    وسمعت كاينة طريقة عن طريق غرس الشعير هو ينوض الشعير ويعود عشرة سنتمتر نحيوه وياكلوه هكذاك ،فيه مادة تخلي المدخن ينفر من ريحة الدخان صح لازم يواضب عليها على الاقل أسبوعان
    شكرا الاخت الكريمة على الاضافة القيمة
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏8 جانفي 2018 على 20:53
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    صح والمشكل لكبير تلقى المدخن عارف بلي او في الريسك ويبقى مستمر في التدخين
    لانو معندوش شجاعة تخليه يبطل
    جارنا في عمرو 60 سنة بطل شهرين وعاود رجعلو
    كي كان في عمرو ال 50
    زاد عشر سنين درك او يعاني الطبيب قالو الرية تاعك اي كحلة
    رجع في العمليات وفي المرحلة الاولى تاع السرطان ربي يحفظنا ويشفيه ان شاءالله
    يعني الانسان يطيش روحو في التهلكة بيدو
    ولي تحبسلي راسي الشباب لي يضربو الشمة والشيشة يعني لكبار تاع بكري قلنا معليهش مي شاب تاع 18 و 20 يضال يصرط في الشمة
    بارك الله فيك اخي
     
    بشرى ملاك, Ma$Ter, قمر الوادي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏9 جانفي 2018 على 12:12
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    موضوع يستحق الختم
    التدخين مصيبته تمشي و تكبار ،حتى الاطفال نتاع المتوسطة يتكيفوا و يزيدو يخزرو عندك كي تشوف عندهم ،نظن العالم المتخلف هو المفبل عليه أكثر و هو لصقة يا لطيف الي تكيف مرة ميزيدش يخليه حتى الموت
    قمة المهزلة انهم ولاو يكتبوا لو الحروز باش يخليوه و ارواح يا الغافل سلك مرتين الدخان و القزان
    سلمت اناملك
     
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    ميلينا, ‏9 جانفي 2018 على 13:44
    #9
  10. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    السلام عليكم..
    هبلني هذا الموضوع وحد الخطرة علبالكم ههههه ( كتبت عنو في جيهة اخرى)..
    تراهنت مع زوجي انو يبطلو قبل الزواج ووعدني ...( وعد ديغول ههه) وبعد شهر زواج بطلو لمدة خمس أشهر ( هنا ربحت ههه) ونهار صرا بيناتنا مشكل رجعلوا ( وعاود غلبني ؟؟) وكيما قلت انو قال انتي رجعتيني ليه؟؟؟
    قلتلوا كي تكون عندك إرادة قوية وتدي قرار تبطل تبطل...
    رجع مدة وتعب من معدتو ( وانا الفحلة وبلا مايفيق قلبتهالو ريجيم هههه) ايواه ثم فاق لعمرو نهار ولى في السبيطار ومع راديو القلب( قلت للطبيب الدخااان ...واعطيلوا دروس المسكين ماخلالوش ههه...المهم حبسو وحتى يتكيفوا حذاه ألف قارو يقول ماولاش يشم ريحتو
    الحمد لله على كل حال ( وهااااحليلي إذا عينتو اليوم خخخخ)..
    ادمان وهلاك للصحة وللجيب الله لا تربحهم ومخليينوا يدور كي الحلوى في المجتمع..
    طلعلي الدم والهم نهار لقيت طفل سنة رابعة ابتدائي يتكيف في المرحاض حاشاكم ..وعندها يومين واحد سنة خامسة حاكمة كوانة برا ويجبد ويعاودو ، ما استغربتش لانو اهلوا حيين ميتين بكل بساطة...
    الله يهدي ...
     
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    قمر الوادي, ‏9 جانفي 2018 على 14:05
    #10
  11. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم ورحمه الله

    هات قارو خو خخخ ...

    ناس مراض ... صحابي كامل يتكيفو الا واحد او زوج
    كي نكون قاعد معاهم نفتح النوافذ والابواب حتي في البردددد ومعا هذا نروح للدار وريحتي نتنة من التدخين وتقلو حبسو يقلك اه والله حاب نحبسو والا يحبس التدخين اسبوع ويرجع.. وهاذو ناس لاباس بيهم ربي يبارك.. وماهمش يتكيفو بسبب قلقة او مشاكل تاع دنيا
    ربي يهديهم ويهدينا
     
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    Ma$Ter, ‏9 جانفي 2018 على 14:11
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    زيدي
    زيدي دبري له كذبة تخلعيه بها لعل و عسى
     
    بشرى ملاك, قمر الوادي و Ma$Ter معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏9 جانفي 2018 على 14:28
    #12
  13. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    التدخين مشكل كبير وكل يوم ندابز راجلي عليه والو غير كيلي نحكي مع روحي والمشكلة انه في رمضان كالم ما يأثرش فيه وماشي غير يفطر يتكيف نو حتى يرجع من صلاة التراويح وعاد مرة برك نقوله قادر تبطله ومايبطلهش..

    هههههههه والله غير صح الحب وقليل على ماصاري فينا

    يفطر على معصية وهو لا خبر..
    شكرا لك وياريت الرجال ڨاع يسمعو منك ويبطلوه مرض كبير لوكان يفيقو...
     
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    بشرى ملاك, ‏9 جانفي 2018 على 14:57
    #13
  14. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    عطوني حل لزوجي باش يبطله سييت كل الطرق والووووووووو
     
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    بشرى ملاك, ‏9 جانفي 2018 على 14:58
    #14
  15. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    استناي كي يمرض و دبري راديو انتاع واحد خلصت رئته و قولي له هذي هي رئتك هكا يحسب بلاك
     
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    ميلينا, ‏9 جانفي 2018 على 15:13
    #15
  16. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    أرض الخير
    ههههههههه تسناي نضحك شوي
    واااااو هذي وحدها ( عجبتني خخخخ)...
     
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    قمر الوادي, ‏9 جانفي 2018 على 15:32
    #16
  17. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    لالا انشالله مانضطرش نكذب راهو صايم عنو ضرك( بصح فكرة الراديو شابة ندبر واحد ونخبيه للضرورة خخخخ)
     
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    قمر الوادي, ‏9 جانفي 2018 على 15:36
    #17
  18. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    يا ميلينا حبيبتي وادا شافه وانخلع وقلبه حبس تطفر فيا غير انا، لا انا لا دخان لا جد ماليهم :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
    ميلينا معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏9 جانفي 2018 على 15:39
    #18
  19. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    كي تنفع سلكيني أنت و @بشرى ملاك حق ما كانوا يتكيفوا ا
    ذا شفت قلبه راح يحبس اعترفي له و قولي له المرة.الجاية هكا راح تصرا لك
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ميلينا, ‏9 جانفي 2018 على 16:14
    #19
  20. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    كل ما تحصلوا عيطوا لام اسلام تلقى لكم الحل
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ميلينا, ‏9 جانفي 2018 على 16:16
    #20
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