يعني جَبْدَة منو تحيي ولا تقتل ؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ********************************* الاخوة الأكارم الاخوات الكريمات مساء الانوار ،مساء مليء بالصحة بالفرحة بالرزق الحلال إن شاء الله لكم جميعا . ************** اليوم هدرتي على الدخان آه يا الڤارو واش ديت !!!!! التدخين ظاهرة شايعة في شعوبنا العربية ،والمدخن يتكيف بحجة القلقة ولازم يضرب ڤارو باه يتنحالو الزعاف والقُش ... مع أنو لو حسبناها هكذاك ،لكانت الأم هي السباقة باه تتكيف الكيف ميش الدخان باه تنحي زعاف ولادها اللي ما يعاونوها ،مايقراو ،ما يخدمو وامور اخرى تقلقها تخليها تضرب الحَبْ ميش الدخان إن صح التعبير ،بصح رغم الزعاف ولا مرة هزت ڤارو وڤالت ننحي الزعاف خلينا من الحالات الشاذة اللي تتكيف ومعظمها شابات طائشات .... الشعب الجزائري في مرحلة تقشف بصح تلڤى اللي يدخن يتقشف في كلش حتى على ولادو ويخلي دراهم باكي الدخان مخبيين على جيهة ... تلڤا عباد يخدمو ويشقاو خص نص في جال يشري ذاك الباكي ويفرح بيه تڤول بنو نجح الدخان مضيعة للصحة يا ناس ،وياما ناس راحت ضحية هاذ الحشيشة ولآخر نقطة في حياتهم ماتو وهوما يتكيفو مع انهم علابالهم انهم مرضى بسبتو ... نعرف واحد معارفنا ،رحنا زرناه فالسبيطار عندو سرطان الرئة من الدخان ،والطبة منعو عليه يتكيف بصح هو يخرج لبرا ويتكيف درڤا حتى مات ...وڤال نموت وانا هاز ڤارو يعني لو كان اصرارو على قضية معينة كيما اصرارو على عُرف ڤارو ڤد صبعو لكان نجح في حياتو ،وخلا منشورات وخلدوه في كتاب التاريخ ...لكن للاسف غلباتو حشيشة كيما يڤولو هوما ... الله يرحمو ويغفرلو آمين المشاكل كاينة في كل بيت وفي راس كل راجل ،لاه كاين اللي يقدر يحبس وكاين اللي ما يقدرش ؟ وأكيد لما نتكيف ربعين ڤارو ميش رايح يتحل المشكل نتاعي ،أمالا من المفروض هاذوك الدراهم نخبيهم نقضي بيهم حاجة أخرى ،فلو حسبناها لشخص مدخن نلڤاوه يتكيف ميتين الف في الشهر أو اكثر يعني ما لڤات وين تروح ؟ تروح دخان فالسما ؟ وزيد تهلك الرية والڤلب وووو..... ويعجبك في رمضان غير يأذن يبدا بيه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ربي ما ڤالكش افطر على السم وتلڤاه صايم على ڤارو فقط ،ووين يروح يعافر هذا اذا راح ...ميش نهار طول وهو متغطي وراڤد حتى يڤول الله اكبر ويڤول جملتو اللي تخليك تستغرب خليوني خاصني ڤارو آو خاصك غير ڤارو ..،يعني صح زعما كي تتكيفو ترجع رزين وما شاء الله عليك ... ما شكيتش يعني واش ينفع الدخان حبيت نفهم ؟ ماهي منافع التدخين يا مدخنين ما نطولش بزاف اليكم الخط خاوتي خواتاتي تقبلو مني فائق الإحترام والتقدير حلم كبير