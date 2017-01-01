يعني جَبْدَة منو تحيي ولا تقتل ؟

السلام عليكم

موضوع قيّم بارك الله فيك

وصراحة رغم أنو الموضوع جدي وليت نضحك هههه، خاطر عجبوني بزااف بعض النقاط حطيتهم

منهم لما ذكرت الأم وقلت لو كان القارو ينحيو بيه الزعاف لكانت الأم من الأوائل لي يتضاربو على باكي الدخان

لأنو واحد ما متحمل واش تتحمل هي وكل ظروف وأعباء ومشاكل البيت تطيح على راسها

ولكن هكاك تلقاها حاكمة في ربي وتخرج من المأزق لي راهي فيه بالصلوات والدعوات وقراءة القرآن

درك لو نرجعو لمشكل الدخان نظن هو يبدا في الأول بكلمة "رجلة" خاطر باه تلقى طفل صغير عمرو 10 سنين

ولا 14 سنة مازال ما يعرفش للدنيا وهكاك يتكيف وهذا من مخالطة الاصدقاء ويبداو يقولولو نتا راجل

والراجل يتكيف وكلشي يبدا هو يتبع ويحب يكون راجل وخاصة أنو في فترة مراهقة ويحب يبان بلي حاجة كبيرة

بصح غير يبدا فيه يحكم فيه كي المخدرات ومايقدرش يفارقو، انا عندي جدي عندو شلل نصفي يعني في الفراش

نحيلو كلشي غير القارو، مع انو عمرو تجاوز 80 وهكاك القارو هو حياتو خاطر بداه صغير بالاك 20 سنة

ولا 25 سنة يعني تقريبا 60 سنة تدخين او 50 سنة، مع أنو الطبيب منع عليه التدخين وقالو مضر ليك لكن الله غالب

مشا فيه مستحيل ما يدخنش ولو قارو في النهار، على هادي من المفروض شباب اليوم شباب واعي وقاري ومثقف

ويعرفو أضرار هاد السم وبلي ما ينحيش الهموم بقدر ما يزيد مرض، وربي يقدر كل مدخن على التخلص من التدخين

ولي ما يدخنش تهنا من الاساس

شكرا خويا على الموضوع القيم

تحياتي



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