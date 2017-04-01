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نتائج المرحلة النهائية من مسابقة {اُكتب قصّة}

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جانفي 2018 على 20:41.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    [​IMG]
    السلام عليكم
    يا عشاق الحرف البديع وعشاق الكتابة ونسج الحروف وزخرفة الكلمات
    مساؤكم معطر برائحة المسك وزهور الياسمين
    ها قد مرّت المرحلة النهائية من هذه المسابقة الشيقة "مسابقة اُكتب قصة" واستمتعنا من خلالها بقراءة أعذب وأجمل
    القصص، ومن المحزن أن نودع هذه المسابقة الجميلة
    خاصة بعدما شهد هذا القسم أقلامًا ذهبية نثرت لنا هنا أعذب الكلام وأخذتنا معها لعالم الخيال
    فكل الشّكر لكل من شاركنا في هذه المسابقة سواءً تأهل للمرحلة النهائية أم لا
    [​IMG]
    طريقة التقييم
    اللغة: أي الفصاحة وسلامة الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية
    القصة بجميع مكوناتها:
    لغة السرد
    الحيز الزماني والمكاني
    الحبكة
    العنوان والشخصيات ومدى خدمتها للقصة
    الهدف: أي المغزى ورسالة القصة
    القيمة الفنية

    النتائج النهائية
    الأعضاء المشاركين في هذه المرحلة

    @حلم كبير
    مسابقة اكتب قصة المرحلة الاخيرة *خطوة* { ركن الخيال }

    @rycerz
    {خطوة} قسم الرعب {مشاركتي في اُكتب قصة}

    كانت مشاركة كل من الأخوين جد رائعة ومميّزة وتدل على موهبة كل منهما ولو لم يكن هنالك فائز واحد
    لاخترنا الاثنين، ولكن قوانين المسابقة تسمح باختيار عضو واحد
    والفائز بهذه المرحلة هو الأخ

    @حلم كبير

    فهنيئا له الفوز ويتحصل على الوسام التالي
    [​IMG]
    إضافة لتثبيت مشاركته أسبوعا كاملًا

    أما الأعضاء المتأهلين للمرحلة النهائية
    @rycerz
    @{هِشام}
    @Skor m@k
    فيتحصلون على الوسام التالي
    [​IMG]
    أما بقية الأعضاء المشاركين فيتحصلون على نقاط شرفية
    [​IMG]
    شكرا لكل من شاركنا في هذه المسابقة أو كان متابعًا لها من قريب أو بعيد
    فبكم كان لها أثر مميز، وبفضلكم استمتعنا بحروفكم العذبة
    وبكم أُضيف لقسم المحاولات القصصية مشاركات من ذهب
    أتمنى التوفيق للجميع ولا تبخلوا علينا بمشاركاتكم القيمة في هذا القسم في الأيام المقبلة
    نلتقي في مسابقات أخرى ان شاء الله ^^
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جانفي 2018 على 20:41
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    مبارك للأخ حليم الفوز بهذه المسابقة
    يستاهل الفوز خاطرش قصصه روعة من حيث المضمون ومن حيث تسلسل الأفكار
    يسمحلي برك مارديتش على القصة الأخيرة
    قرأتها وعجبتني جيت نرد البارح ماكنتش في نهاري كامل وماقدرتش نكتب
    ان شاء الله نرد ويكون رد مليح بإذن الله يليق بالقصة تاعك خويا حليم
    أيضا استمتعنا بقصص الأعضاء كامل كانت عندهم لمسة خاصة ورائعة
    أيضا كل الشكر لطاقم الاشراف
    وان شاء الله تسمحونا برك ماكناش حنا بلاك فالمستوى وماكملناش حتى للنهاية
    بالتوفيق في مسابقات أخرى
     
    فريد أبوفيصل, لؤلؤة قسنطينة, rycerz و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏11 جانفي 2018 على 20:47
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    جزر القمر
    الف مبرووووك للجميع
    ....

    في الأخير الكل فائز
    فهناك من اكتشف موهبته
    و هناك من زاد خبرة و تعلما
    رغم انني اطلعت على عدد قليل من القصص
    المشاركة الا انني استطعت ان ألمح
    الإبداع و التميز و القدرة على
    توظيف افكار رائعة و الخروج بنا
    في
    الأخير الى عبرات في الحقيقة لا تقل اهمية عن المغزى
    الذي عرفناه في قصص سابقة!

    ....
    و كم اتمنى ان لا تقف هنا حدود قصصكم
    الجميلة! !!
    دمتم بخير

    @Skor m@k

    @حلم كبير

    @rycerz

    @{هِشام}
     
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    yaso ياسمين, ‏11 جانفي 2018 على 20:54
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    مبروك لك الأخ @حلم كبير ، لقد نلت الجائزة بجدارة .. فقصّتك اشتملت على جميع أركان الإبداع .. هنيئا لك بذلك.
    --
    و مبروك للأخوين @{هِشام} و @Skor m@k على وسام التميز
    --
    كل الشكر و العرفان للأخت @لؤلؤة قسنطينة و لجميع طاقم الإشراف على جهودكم لإنجاح هذه المسابقة الجميلة و المفيدة
    -
    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏11 جانفي 2018 على 21:48
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    rycerz, ‏11 جانفي 2018 على 21:40
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    والله المسابقة عدات بزاف مليحة ماشاء الله وهادا الشي كامل يرجع ليكم
    لو ما شاركتوش وما سجلتوش كن المسابقة ماعندها حتى معنى
    المسابقة طلعت بيكم وبمشاركاتكم القيمة
    وحتى ولو البعض منكم ماقدرش يشارك سواء في المرحلة الاولى ولا النهائية
    فأكيد لظروف معينة، اصلا المسابقة درناها للترفيه وللاستراحة من عناء الدراسة والعمل خلال العطلة
    يعني ماش للضغط على المشاركين ولا بالعكس حبيناكم تشاركو وتنحيو على بالكم فقط
    وفي النهاية ماش نتوما وحدكم فزتو حتى حنا فزنا باقلام مميزة
    وبالتوفيق ليكم جميعا
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جانفي 2018 على 21:44
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    اهلا حبيبتي ياسمين
    شكرا حبيبتي على تشجيعاتك وعلى تواجدك خلال المسابقة
    وكيما قلتي حنا لي ربحنا أقلام ذهبية ماشاء الله عليهم
    والقم هادا ازدهر بمشاركات جد قيمة
    انا كنت سعيدة جدا بالمشاركات وسعيدة جدا بالمسابقة هادي
    ان شاء الله في الايام القادمة نزيدو نديرو مسابقات خلاف
    ونستمتعو بيها مع بعض
    شكرا حبيبتي على كرم مرورك ربي يهنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جانفي 2018 على 21:55
    #6
  7. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    قسنطينة
    اهلا بيك أخي ومبروك لك كذلك
    ومبروك لنا لأننا استطعنا إخراج شخصية الكاتب منك ^^
    فاستمتعنا بمشاركاتك القيمة خاصة أنك اخترت قسم صعب وهو قسم الرعب
    ولكنك قدرت تتحكم فيه من ناحية تسلسل الاحداث ومن ناحية سلامة اللغة
    لذلك نحن من سنكون فخورين بكم وبما قدمتموه لهذا القسم وخلال هذه المسابقة
    نتمنى أن نرى اقلامكم في هذا القسم مرة أخرى فخسارة أن تُدفن ابداعاتكم
    أقدم لك شكري أخي على تسجيلك وعلى تلبية الدعوة وعلى المشاركة
    وبالتوفيق لك في مسابقات أخرى وفي مجال كتابة القصص لأنك تمتلك هذه الموهبة
    شكرا لكرم مرورك وربي يهنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جانفي 2018 على 22:00
    #7
  8. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    مبارك الفوز بالوسام للاخ حلم كبير وهو بذاته وسامنا الذي نفخر ونعتز به وبمشاركاته المبدعة في كل أرجاء اللمة وخاصة ركنه الذي تميز بالكتابة له ركن القصص .
    والاخوة المشاركون في هذه المنافسة لا تقل معزتهم وعلو مكانتهم في قلوبنا عن معزة ومحبة لمتنا . استمتعنا ببراعتهم فيما قدموه خلالها . فهنيئا لنا بهم .
    ولمن قاموا على هذه المنافسة وسهروا عليها لكم منا كل التقدير والثناء على هذه الجهود والمبادرات والافكار التحفيزية والتشجيعية . التي أثمرت هذه القصص والكتابات البديعة . ربي يبارك فيكم جميعا .
     
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    فريد أبوفيصل, ‏11 جانفي 2018 على 22:18
    #8
  9. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    مبارك للآخ كانت مسابقة رائعة
    يعطيكم الصحة
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏11 جانفي 2018 على 22:35
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا بيك سيدي الكريم
    ويسعدني حقا أن نتلقى شهادة منك بنجاح هذه المسابقة
    هذا يعتبر وسام نعتز به، مع أن الشكر الأكبر يكون للأعضاء المشاركين
    وحتى لمن لم تسمح لهم الفرصة للمشاركة واكتفوا بالتسجيل فقد أضافو للمسابقة جمالا خاص
    لذلك مبارك لكل الفائزين ومبارك لنا كل هذه المواهب الرائعة
    فكل يوم نكتشف أقلام ذهبية داخل هذه اللمة
    ان شاء الله تكون مسابقات أخرى في الايام القادمة وربي يدوم جمعتنا ان شاء الله
    شكرا لكرم مرورك وربي يهنيك
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جانفي 2018 على 22:40
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شكرا ليك حبيبتي
    ومبارك لنا اقلامكم الرائعة ومشاركاتكم القيمة
    التي ستظل ككنوز نحتفظ بها داخل هذا القسم
    لذلك الشكر موصول لكم أولا
    شكرا غاليتي على تشجيعك وعلى تواجدك ومشاركتك
    ربي يهنيك
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جانفي 2018 على 22:43
    #11
  12. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    مبارك للجميع
    فعلا الاخوة ابدعوا و الفوز مستحق
    الى مسابقات اخرى ان شاء الله و شكرا للقائمين عليها
     
    أم منيــــــر, ‏11 جانفي 2018 على 23:17
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    واخيرا عادت الروح لركن القصص قصص رائعة كتبت هنا واقلام مبدعة انفجرت معلنة نجاح هذه المسابقة الف مبارك للجميع دون استثناء كما اتوجه بالشكر للاخت لؤلؤة قسنطينة ودعاء الجنات فمنذ اشرافكما على الركن تطور وازدهار كثيرا وتحسن بذلك مستوى الاعضاءفي الكتابة
     
    أم ياسمينdz, ‏11 جانفي 2018 على 23:49
    #13

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