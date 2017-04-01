نتائج المرحلة النهائية من مسابقة {اُكتب قصّة}

اهلا بيك سيدي الكريم

ويسعدني حقا أن نتلقى شهادة منك بنجاح هذه المسابقة

هذا يعتبر وسام نعتز به، مع أن الشكر الأكبر يكون للأعضاء المشاركين

وحتى لمن لم تسمح لهم الفرصة للمشاركة واكتفوا بالتسجيل فقد أضافو للمسابقة جمالا خاص

لذلك مبارك لكل الفائزين ومبارك لنا كل هذه المواهب الرائعة

فكل يوم نكتشف أقلام ذهبية داخل هذه اللمة

ان شاء الله تكون مسابقات أخرى في الايام القادمة وربي يدوم جمعتنا ان شاء الله

شكرا لكرم مرورك وربي يهنيك

تحياتي