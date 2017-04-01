نتائج المرحلة النهائية من مسابقة {اُكتب قصّة}

السلام عليكم يا عشاق الحرف البديع وعشاق الكتابة ونسج الحروف وزخرفة الكلمات مساؤكم معطر برائحة المسك وزهور الياسمين ها قد مرّت المرحلة النهائية من هذه المسابقة الشيقة "مسابقة اُكتب قصة" واستمتعنا من خلالها بقراءة أعذب وأجمل القصص، ومن المحزن أن نودع هذه المسابقة الجميلة خاصة بعدما شهد هذا القسم أقلامًا ذهبية نثرت لنا هنا أعذب الكلام وأخذتنا معها لعالم الخيال فكل الشّكر لكل من شاركنا في هذه المسابقة سواءً تأهل للمرحلة النهائية أم لا طريقة التقييم اللغة: أي الفصاحة وسلامة الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية القصة بجميع مكوناتها: لغة السرد الحيز الزماني والمكاني الحبكة العنوان والشخصيات ومدى خدمتها للقصة الهدف: أي المغزى ورسالة القصة القيمة الفنية النتائج النهائية الأعضاء المشاركين في هذه المرحلة @حلم كبير مسابقة اكتب قصة المرحلة الاخيرة *خطوة* { ركن الخيال } @rycerz {خطوة} قسم الرعب {مشاركتي في اُكتب قصة} كانت مشاركة كل من الأخوين جد رائعة ومميّزة وتدل على موهبة كل منهما ولو لم يكن هنالك فائز واحد لاخترنا الاثنين، ولكن قوانين المسابقة تسمح باختيار عضو واحد والفائز بهذه المرحلة هو الأخ @حلم كبير فهنيئا له الفوز ويتحصل على الوسام التالي إضافة لتثبيت مشاركته أسبوعا كاملًا أما الأعضاء المتأهلين للمرحلة النهائية @rycerz @{هِشام} @Skor m@k فيتحصلون على الوسام التالي أما بقية الأعضاء المشاركين فيتحصلون على نقاط شرفية شكرا لكل من شاركنا في هذه المسابقة أو كان متابعًا لها من قريب أو بعيد فبكم كان لها أثر مميز، وبفضلكم استمتعنا بحروفكم العذبة وبكم أُضيف لقسم المحاولات القصصية مشاركات من ذهب أتمنى التوفيق للجميع ولا تبخلوا علينا بمشاركاتكم القيمة في هذا القسم في الأيام المقبلة نلتقي في مسابقات أخرى ان شاء الله ^^