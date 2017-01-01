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صمت الزوج..

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:02.

  1. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    كثير ما يصيب الرجال صمت رهيب وغريب لا يعرف له سبب او حتى ممكن يكون بدون سبب ويصيب الرجال اكثر من النساء ولكن حذاري من الدخول في هذه المنطقة الخطرة او بالاحرى تفاديها وتفادي عواقبها فاذا رأت المرأة هذا على زوجها لاتناقشه بعصبية وانفعال ولكن بذكاء بأن تخرجه من هذه الحالة فمن الصعب بل من المستحيل أن يتوقع شريك حياتها كل أفكارها التي بداخلها على نحو مستمر لكن بحنكة ومهارة تعرف كيف تلمح له عن هذا الصمت كأن تجعله يشاركها في جميع حالاتها فالمشاركة الفعالة تساهم بشكل كبير في الانسجام بينهما، والرجل يحب أن يخلو بنفسه بعض الوقت يسميها الخبراء الانسحاب الى الكهف وكأنه يعيش لوحده بل ولا يحس بما يدور حوله ويجعل الزوجة في حيرة و تساؤل: ترى ما به? هل انا السبب? وتدخل في دوامة كبيرة تجعلها ترجع بمخيلتها لمدى بعيد طمعا في تذكر ربما كلمة او فعل جعله ينطوي اما غضب او مجروح او مهموم وقد يكون السبب خارجي اي خارج البيت وقد لا يكون هناك سبب اصلا بل هي طبيعة في الرجل وحين يصل الى حل يخرج وكأنه لم يبتعد لحظة.

    في رايكم لما كل هذا الصمت المفاجئ?
    من عساه يكون السبب?
    بالاخص انتم يا معشر الرجال ما معنى هذا الصمت?
     
    جميلة أنا, صمت المشاعر, Twinkle Stars و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:02
    #1
  2. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
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    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:24
    #2
  3. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    الله غالب هاك من ربي كي يكون مقلق ولا يخمم مايحبش يهدر
     
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    يونس قاسم, ‏12 جانفي 2018 على 23:24
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
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    ولي ماذكرتهش يسمحلي هاد الاشارة كوبي كولي :giggle:
     
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    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:25
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
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    بصح كلش يطيح على راس الزوجة تحسب هي السبة وتبقى تخمم هاد الرجل ماله وهو باقي صامت حتى يقوله راسه ويولي كيما كان
     
    يونس قاسم معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:28
    #5
  6. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    مالا الزوجة تشد سابعها و تسكت هههههه
     
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    يونس قاسم, ‏12 جانفي 2018 على 23:29
    #6
  7. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هههههه والله يا أختي بشرى ضحكتيني
    أنا لا زلت لا أعرف إن كان موجودا هذا الصمت حقا
    رغم أني في عائلة وحدي فتاة فيها أنا وأمي إلا أني لا ألاحظ هذا الشيء
    ربما لأني لست دائما مع إخوتي فلهم مشاغلهم وإن كنا مع بعض فأكيد سنتكلم و سأجننهم قليلا أو يجنوني قليلا ههههه




    لكن أنا أيضا تحدث لي في بعض الحالات حالات صمت مفاجئة
    تجدينني أتحدث إليك بكثرة بعدها أصمت بدون سابق انذار
    السبب لا أعلم المهم أني أشعر بتعب شديد على مستوى لساني فلا يمكنني أن أنطق بكلمة ولو كلمتني أنت لما انتبهت لك ولما ركزت في كلماتك وأحاديثك
    حتى أنك تظنين أني ما عدت أطيقك هههه والله لا أعلم السبب تحدث لي حالات هكذا
    فلو كانت الصفة خاصة بالرجال فقط فربما أكون أخذتها من إخوتي خخخ
    بورك فيك
    في المتابعة ومعرفة السر ههههه
     
    جميلة أنا و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏12 جانفي 2018 على 23:37
    #7
  8. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    تعوقت كتابتي ,,
    هههههه ماعليش آسفة
     
    جميلة أنا و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏12 جانفي 2018 على 23:40
    #8
  9. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    معليش ههههه
     
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    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:49
    #9
  10. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
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    مشكل كبير الصمت بدون سبب او ممكن غامض لا يعرف له السبب، انا في انتظار معرفة السبب
     
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    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:51
    #10
  11. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
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    بالعكس لازم الزوجة تلعب دورها مليح وتخرج الزوج من هاد القوقعة ماتخليش الافكار تاكله هههههه
     
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    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:52
    #11
  12. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    اذا ماعطاهاش بطاوة ههههه
     
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    يونس قاسم, ‏12 جانفي 2018 على 23:53
    #12
  13. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    هههههه ديروها ديروها
     
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    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 23:58
    #13
  14. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    باتنة
    والله صدقت يمناك اختي بشرى فعلا هذه صفة غالبة في الكثير من الرجال ان لم نقل معظمهم
    عن نفسي بداية الامر مع والدي الله يحفضوا لحد الساعة لديه صمت غريب و عندما اسأله يقول انه بخير فقط يرى ان الكلام الكثير يجلب الأخطاء و يدل على العقل الصغير للرجل ( هذه كلمات والدي ليست لي ههه:)) و ثاني شخص هو زوجي :giggle: له نفس الخاصية :cautious: رغم اني انا عكسه اتكلم و لا اسكت o_Oههههه و لما اسكت في بعض الأحيان يقولي وش بيك علاه تسكتي بيك حاجة :sneaky::sneaky: و يقولي لا انتي ملزمش تسكتي نحبك تهدري :oops: و هو كي نقولوا حتى انت اهدر يقولي لا واحد فينا برك يهدر:mad::mad::mad::mad::mad: هههه المفيد انوا صمت نتاعوا في بعض احيان يكون مليح :giggle: لانوا يخليلي فرصة اني نعبر هههه :ROFLMAO: و من جهة مش مليح كي يعود يخليني نشك كشما راهو مخبي :unsure::unsure: هههه اما على العموم هو دائما يطمني يقولي كي تشوفيني ساكت مش معنتها اني بعيد عليك لكنها فترة برك حافظي فيها عليا :giggle::giggle: و بطبيعة الحال ولفني فيها:rolleyes:.
    انا عن رأيي صمت الرجال يكون لاجل الاختلاء بأفكارهم و ترتيبها او لمنح انفسهم وقتا بعيدا عن الآخرين للارتياح او كاين شيء خاجة مقلقتهم :unsure::unsure:
    شكراااا اختي على الموضوع نتمنى يفيدونا الاخوة افضل:)
     
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    جميلة أنا, ‏13 جانفي 2018 على 00:00
    #14
  15. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    شفتي كيفاش يخلونا نخمو واش كاين وممكن يديروها بلعاني زكارة فينا وحنا مساكن يا عيني نخمو فالصغيرة والكبيرة.. انا مانكدبش عليك ينارفيني هداك سكات بصح نتمالك نفسي مانبينش خوفا لتكبر بيني بينه ونحوس نهدره...
    شكرا لك حبيبتي انا تان كيفك راني نستنى الاخوة يخبرونا...
     
    بشرى ملاك, ‏13 جانفي 2018 على 05:31
    #15

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