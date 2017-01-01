صمت الزوج..

كثير ما يصيب الرجال صمت رهيب وغريب لا يعرف له سبب او حتى ممكن يكون بدون سبب ويصيب الرجال اكثر من النساء ولكن حذاري من الدخول في هذه المنطقة الخطرة او بالاحرى تفاديها وتفادي عواقبها فاذا رأت المرأة هذا على زوجها لاتناقشه بعصبية وانفعال ولكن بذكاء بأن تخرجه من هذه الحالة فمن الصعب بل من المستحيل أن يتوقع شريك حياتها كل أفكارها التي بداخلها على نحو مستمر لكن بحنكة ومهارة تعرف كيف تلمح له عن هذا الصمت كأن تجعله يشاركها في جميع حالاتها فالمشاركة الفعالة تساهم بشكل كبير في الانسجام بينهما، والرجل يحب أن يخلو بنفسه بعض الوقت يسميها الخبراء الانسحاب الى الكهف وكأنه يعيش لوحده بل ولا يحس بما يدور حوله ويجعل الزوجة في حيرة و تساؤل: ترى ما به? هل انا السبب? وتدخل في دوامة كبيرة تجعلها ترجع بمخيلتها لمدى بعيد طمعا في تذكر ربما كلمة او فعل جعله ينطوي اما غضب او مجروح او مهموم وقد يكون السبب خارجي اي خارج البيت وقد لا يكون هناك سبب اصلا بل هي طبيعة في الرجل وحين يصل الى حل يخرج وكأنه لم يبتعد لحظة.



في رايكم لما كل هذا الصمت المفاجئ?

من عساه يكون السبب?

بالاخص انتم يا معشر الرجال ما معنى هذا الصمت?