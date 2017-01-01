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يوميّات ~ رابح و رابحة ~ "العدد 2"

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة Salah eddin, ‏20 جانفي 2018 على 14:51.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    رواد قسم التسلية و الفكاهة و الطرائف اهلا و سهلا و مرحبا بيكم
    في ...

    [​IMG]
    سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ...
    تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة " رابح و رابحة "

    نترككم مع العدد الثاني ...

    [​IMG]


    رابحة تنادي : ااارااابح !!!.. ااارابح اجريليااااا‎ !!

    رابح ضارب فيها قهيوة و يقرا في الجورنال :cool:... و يسمع رابحة تعيط : ياااتلا وش ؟‎ وش تحوسي ؟

    رابحة .... شووووف خزانتي شووف .. هااااا شووووف

    رابح ....اصبري راني جاي .... وش بيها خزانتك ؟‎ خزانة تاع حطب نورمال ...خخ
    لقيتي فيها فار ولا وش ؟‎ ههه    :ROFLMAO:


    رابحة .... هيييه مانقصنا ق الفار ذرك:cautious: ... يااا شوف ماعندي مانلبس لعرس كوثر بنت منيرة جارتنا !!!!‎:unsure::cautious:
    ...
    رابح .... شني ؟!! ‎تاعش عرس ؟‎ .... عرس من اامخلوقة !!؟

    رابحة .... يااااا ربي حكمو زهايمر الراجل!!! ... هااا رابح ركز معايا زين ... منيرة جارتنا تعرفها ياك؟ حقا انت جاراتنا قاع تعرفهم:sneaky: ... ياك راهي عرضتني لعرس بنتها كوثر .. فهمتاااا؟؟‎:giggle:

    ...
    رابح ....ايه فهمت ... و عارف العرس ... بصح وين ااالالة ؟ :confused:
    و شاورتيني قبل قدام ل تعولي تروحيااا ؟‎:confused:
    و شني جاراتنا قاع تعرفهم راكي تقدحيلي ولا وش ؟‎:cautious:
    شوفي اارابحة‎
    ريقلي روحك هاني نقولك‎ !!    :cautious:
    ...

    رابحة تقول بينها و بين روحها ( ااااحوجي هذا وقيلا معول يسمطلي الروحة!!:oops: ) .... هاااا ربوحي نقسر معاك شني:sneaky: :censored:.. نعرفك جامي ويلا تهز عينك في مرا :sneaky:
    هاا نرجعو للعرس ذرك .. ياك راح تخليني نروح عيب مانروحش:sneaky:!!!!‎
    ...

    رابح ... وليتي تليني فيها ضرك .:cautious:.. يا واحد الستوتة ‎ ... وصحبتك هذي وين تسكن ؟‎:unsure:... بعيدش منا ‎؟


    رابحة ... ...هاا جارتنا في الباطيما لي اونفاس لينا برك!‎:D
    ...

    رابح ... ياااه امالا ق قريب لينا :(..‎ماعليش تروحي بصح نهار العرس برك‎...مش تروحي قبل العرس بيومين و تظلي طالعة هابطة‎:cautious:
    نسيت نقولك برك...
    ...
    رابحة ... شني قول برك‎ ؟!!!:D
    ...
    رابح .... راني انا نديك و نريحلك عند الباب;)[​IMG].. و
    تروحي هاك ولا هاك الرحمة تاعك نخرجهالك‎ !!!
    ..
    رابحة ..... ااااحووجييي ماتقوليش راح تظل تعس فيا حتان يخلص العرس . و رابحة تهدر بينها بين روحها ( بيك برك حاب تتفرج على الداخلة و الخارجة :cautious:)
    ...
    رابح .... ايا نوضي بركاي من المكر تاعك‎ !!!! ..... ايا اجبدي وش المطلوب مني علاه عيطتلي اصلا ؟‎!!!

    ...

    رابحة ....يا سيدي هذي خزانتي قاع مافيها مانلبس:cry:!! ذرك تديني للسوق كاشما نشري :sneaky::sneaky:...

    ...

    و رابح ما يحبش الي يجبدلو الدراهم ههه : .... ياااه :rolleyes:... ق شوفي زين كاشما تلقاي درابل تروحي فيهم‎
    راني مزلوط‎:cautious:
    والشهرية مزال ما دخلتش‎ ... الله قالب ..[​IMG] ...
    ...
    رابحة .... شنييي درابل:cry: ... ااااحوووجي من عرسي ماحضرت حتى عرس و كي نحضر نروح بدرااابل ااااا[​IMG] ... تحب تضحك عليا القاشي !!!![​IMG]
    ...

    رابح .... لا قاشي لا والو [​IMG]... حـڤا ق هدة عزايج و سنانهم طايحين و ما يشوفوش زين[​IMG] ... وين راح يشوفوك نتي ... ها ديباني و ق العافية
    ...
    رابحة ..... شنييي اه[​IMG] ... لالا مانديبانيش و ماهمش عزايج .. راهم قاع نسا مقلشين و الله الله .. شني نروح نبهدل روحي اناااا؟؟ ... عادلك عام و انت مزلوط جامي ويلا ترفهتاااا!!![​IMG]
    ...
    رابح .....    . شوفي يا مرا ... ديباني بالقش لي راه عندك خيرلك
    ولا شوفي جارتك هذيك لي راكي طول معاها في التلفون كاشما تسلفلك ... انا ديجا راني داير مزية كي خليتك تروحي:cautious:
    ...
    رابحة ..... شنيييي ااااه .. نتسلفااااا ... جامي دلافي .. انا مانلبسش شوالق الناس .. ااااااحووووجي ياما اجريلي زوجتوني بش نولي نطلب!!!!!![​IMG]
    ...
    رابح ......     شوفي بركاي ما تعيطي خيرلك !!! ... راهم الجيران يسمعو رانا في باطيمة ماناش في حوش ...!!
    هذا كلامي ليك و نتي دبري راسك[​IMG]
    ولا اصبري نروح للشيفون كاشما نلقالك حوايج تاع ماريا كلارا :ROFLMAO:...‎[​IMG]
    الصوارد ماكاش !!
    ...
    رابحة .... خلييييهم يسمعووو خلييييهم يشوفو الشح و البخل تاعك :cry:... الصوارد ماكااااش اااا؟؟ .. ديجا من لي عرفتك و انت الصوارد ماكاش .. ماعرف كيفاه يسموك خدام!![​IMG]
    ...
    رابح ....رابحة !! ... لحد الان راني حاكم روحي:mad: .... و راكي تعرفيني كي نتقلقo_O ... راني نقلب الحالة على راسك ...خلينا طرونكيل !!!
    ...
    رابحة .... اييييه اجريييولي السيد تقلق :cautious:... عمرك كامل و انت مقلق ... و نا مانلبسش حوايج الشيفوون هاني نقولك .. هذوك البسهم انت .. من بخلك حتى في عرسك حتى تقاشرك و متسلفهم ..
    انا مانروح للعرس ق مقلشة و الله الله عليا ..[​IMG]
    ...
    رابح .... ااااسمعي راني نقولك ... ما تبدايش تلاوحي بالكلام خيرلك [​IMG].. و مقلشة !! ابووي شوفي ذاك اللون و ذيك الهدرة ... نوضي من قدامي نوضي !! ... نوضي راني نقولك:mad:
    ...
    رابحة ....هاااا و واش يخصني انا بش ماتقلشش .. اسمعني زين هاني نقلك .. انا مانروح للعرس ق في كامل اناقتي .. حرك يدييك شويا و خرجلي وريقات خضر من الزينين هذوك :cautious:.... راهي حتى من باطة الماكياح كلاها السووس .. ياوحد المشحاااح‎ !!:cautious:
    ...
    رابح ....    . مشحاح ياه ؟[​IMG] و الدراهم هذوك تاع الرجالا راهم يسالوني دراهم ... وليتي تعايري فيا ضرك ... نسيتي قاع الخير ... اااايا ياو ماجاتش عيب و حرام !!... و الله ق نريفورميلك الوجه تاعك ...!!
    ...و الله ق قالها المثل ...لا في الجبل واحد معلوم ... ولا في الشتا ريح دافي ... لا في العد قلب مرحوم ... ولا في النسا عهد وافي ...
    امالا نقولك حاجة ؟[​IMG]
    ...
    رابحة .... هيييه شبعنا حوايج و امثلة اليوم .... واش ثاني ق الخير!!!! [​IMG]
    ...
    رابح .... ماكان لا مروح!!! .. لا عرس!!! ...سي فيني‎ !!!
    ..
    رابحة ..... بعد هذا الدرس و مانرووحش !!!!! ااااااحوووووووجيييييي يااااماااا‎[​IMG]
    ...

    و هذا قرار رابح المسمار... و نهاية رابحة الي تتشرط
    و العرس ..سي فيني
    ههه
    ...
    نشالله تكون عجبتكم حلقة اليوم
    ...
    الادوار :
    في دوار رابح @Salah eddin
    و في دور رابحة @حروف تائهة






     
    التعديل الأخير: ‏20 جانفي 2018 على 15:08
    Malika Tlm, حلم كبير, طيب الكلام و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏20 جانفي 2018 على 14:51
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    Salah eddin, ‏20 جانفي 2018 على 15:06
    #2
  3. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة خويا صلاح . هذا هو واقع اغلبية الرجال ربي يبعدهم علينا هههه
    في انتظار الحلقة القادمة . مشكوووور
     
    حلم كبير و حروف تائهة معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏20 جانفي 2018 على 16:43
    #3
  4. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    حروف تائهة, ‏20 جانفي 2018 على 19:20
    #4
  5. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    هههههههه
    :LOL:
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    rycerz, ‏20 جانفي 2018 على 19:28
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    ههههههههه واش هذا يا صلاح
    وعلاه متعطيهاش تشري باش تعرس هههه
     
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    Malika Tlm, ‏20 جانفي 2018 على 19:30
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    استناو يصفڨ الجمهور ڨبل


    8a2b4b3b1d832b6e0f83c7f8f6f9bea0.jpg
    8a2b4b3b1d832b6e0f83c7f8f6f9bea0.jpg

    هههههههههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    يعطيكم الربح نشالله يا رابح ورابحة نتاع اللمة
    ما شاء الله راني نڤولكم روعة روعة
    يعني حوار قصير وخفيف وينحي على الخاطر
    يعطيكم الصحة
    ويعني يا رابح وعلاه عليك هذا ق خلي المخلوقة تتقلش
    وانت يا رابحة شفتيه تقلق اڨطعي الحس ..هاو ما خلاكش تروحي
    يعني بكري لا طفل وضرك لا عينين هههه
    هاكي ڤعدتي فالدار تسمعي فالاصونات والزغاريد :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    وانت رابح اكيد اكيد بايت بلا عشا خخخخ:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    بارك الله فيكم يا أحلى ثنائي فكاهي
    (y)(y)(y)(y)(y)

    8a2b4b3b1d832b6e0f83c7f8f6f9bea0.jpg
     
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    حلم كبير, ‏20 جانفي 2018 على 19:33
    #7

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