يوميّات ~ رابح و رابحة ~ "العدد 2"

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سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ...

تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة " رابح و رابحة "



نترككم مع العدد الثاني ...







سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ...تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة " رابح و رابحة "نترككم مع العدد الثاني ...

ااارااابح !!!.. ااارابح اجريليااااا‎ !!



رابح ضارب فيها قهيوة و يقرا في الجورنال ... و يسمع رابحة تعيط : ياااتلا وش ؟‎ وش تحوسي ؟



رابحة .... شووووف خزانتي شووف .. هااااا شووووف ‎



رابح .... اصبري راني جاي .... وش بيها خزانتك ؟‎ خزانة تاع حطب نورمال ...خخ

لقيتي فيها فار ولا وش ؟‎ ههه





رابحة .... ... يااا شوف ماعندي مانلبس لعرس كوثر بنت منيرة جارتنا !!!!‎ هيييه مانقصنا ق الفار ذرك... يااا شوف ماعندي مانلبس لعرس كوثر بنت منيرة جارتنا !!!!‎

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رابح .... شني ؟!! ‎تاعش عرس ؟‎ .... عرس من اامخلوقة !!؟



رابحة .... ... ياك راهي عرضتني لعرس بنتها كوثر .. فهمتاااا؟؟‎ يااااا ربي حكمو زهايمر الراجل!!! ... هااا رابح ركز معايا زين ... منيرة جارتنا تعرفها ياك؟ حقا انت جاراتنا قاع تعرفهم... ياك راهي عرضتني لعرس بنتها كوثر .. فهمتاااا؟؟‎



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رابح ...

و شاورتيني قبل قدام ل تعولي تروحيااا ؟‎

و شني جاراتنا قاع تعرفهم راكي تقدحيلي ولا وش ؟‎

شوفي اارابحة‎

ريقلي روحك هاني نقولك‎ !! .ايه فهمت ... و عارف العرس ... بصح وين ااالالة ؟و شاورتيني قبل قدام ل تعولي تروحيااا ؟‎و شني جاراتنا قاع تعرفهم راكي تقدحيلي ولا وش ؟‎شوفي اارابحة‎ريقلي روحك هاني نقولك‎ !!

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رابحة تقول بينها و بين روحها ( ااااحوجي هذا وقيلا معول يسمطلي الروحة!! .. نعرفك جامي ويلا تهز عينك في مرا

هاا نرجعو للعرس ذرك .. ياك راح تخليني نروح عيب مانروحش !!!!‎ هاااا ربوحي نقسر معاك شني.. نعرفك جامي ويلا تهز عينك في مراهاا نرجعو للعرس ذرك .. ياك راح تخليني نروح عيب مانروحش!!!!‎

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رابح ... .. يا واحد الستوتة ‎ ... وصحبتك هذي وين تسكن ؟‎ ... بعيدش منا ‎ وليتي تليني فيها ضرك ... يا واحد الستوتة ‎ ... وصحبتك هذي وين تسكن ؟‎... بعيدش منا ‎





رابحة ... . ..هاا جارتنا في الباطيما لي اونفاس لينا برك!‎

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رابح ... ..‎ماعليش تروحي بصح نهار العرس برك‎...مش تروحي قبل العرس بيومين و تظلي طالعة هابطة‎ ياااه امالا ق قريب لينا..‎ماعليش تروحي بصح نهار العرس برك‎...مش تروحي قبل العرس بيومين و تظلي طالعة هابطة‎

نسيت نقولك برك...

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رابحة ... شني قول برك‎ ؟!!!

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رابح ... . راني انا نديك و نريحلك عند الباب .. و

تروحي هاك ولا هاك الرحمة تاعك نخرجهالك‎ !!!

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رابحة ..... ااااحووجييي ماتقوليش راح تظل تعس فيا حتان يخلص العرس . و رابحة تهدر بينها بين روحها ) ( بيك برك حاب تتفرج على الداخلة و الخارجة

... رابحة تنادي :رابح ضارب فيها قهيوة و يقرا في الجورنال... و يسمع رابحة تعيط :رابحة ....رابح ....رابحة .......رابح ....رابحة .......رابح ......رابحة تقول بينها و بين روحها () .......رابح ...رابحة ... ....رابح ......رابحة ......رابح ..... و..رابحة .....و رابحة تهدر بينها بين روحها...

رابح ... . ايا نوضي بركاي من المكر تاعك‎ !!!! ..... ايا اجبدي وش المطلوب مني علاه عيطتلي اصلا ؟‎!!!

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.يا سيدي هذي خزانتي قاع مافيها مانلبس !! ذرك تديني للسوق كاشما نشري رابحة ...

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... ق شوفي زين كاشما تلقاي درابل تروحي فيهم‎ . ياااه... ق شوفي زين كاشما تلقاي درابل تروحي فيهم‎

راني مزلوط‎

والشهرية مزال ما دخلتش ‎ ... الله قالب .. ...

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رابحة .... ... ااااحوووجي من عرسي ماحضرت حتى عرس و كي نحضر نروح بدرااابل ااااا ... تحب تضحك عليا القاشي !!!! شنييي درابل... ااااحوووجي من عرسي ماحضرت حتى عرس و كي نحضر نروح بدرااابل ااااا... تحب تضحك عليا القاشي !!!!

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رابح .... ... حـڤا ق هدة عزايج و سنانهم طايحين و ما يشوفوش زين ... وين راح يشوفوك نتي ... ها ديباني و ق العافية لا قاشي لا والو... حـڤا ق هدة عزايج و سنانهم طايحين و ما يشوفوش زين... وين راح يشوفوك نتي ... ها ديباني و ق العافية

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رابحة ..... ... لالا مانديبانيش و ماهمش عزايج .. راهم قاع نسا مقلشين و الله الله .. شني نروح نبهدل روحي اناااا؟؟ ... عادلك عام و انت مزلوط جامي ويلا ترفهتاااا!!! شنييي اه... لالا مانديبانيش و ماهمش عزايج .. راهم قاع نسا مقلشين و الله الله .. شني نروح نبهدل روحي اناااا؟؟ ... عادلك عام و انت مزلوط جامي ويلا ترفهتاااا!!!

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رابح ..... و رابح ما يحبش الي يجبدلو الدراهم ههه : ...‎ ...........رابحة .......رابح .......رابحة ........رابح .....

. شوفي يا مرا ... ديباني بالقش لي راه عندك خيرلك

ولا شوفي جارتك هذيك لي راكي طول معاها في التلفون كاشما تسلفلك ... انا ديجا راني داير مزية كي خليتك تروحي

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رابحة ..... شنيييي ااااه .. نتسلفااااا ... جامي دلافي .. انا مانلبسش شوالق الناس .. ااااااحووووجي ياما اجريلي زوجتوني بش نولي نطلب!!!!!!

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رابح ...... ...رابحة ........رابح ......

شوفي بركاي ما تعيطي خيرلك !!! ... راهم الجيران يسمعو رانا في باطيمة ماناش في حوش ...!!

هذا كلامي ليك و نتي دبري راسك

...‎ ولا اصبري نروح للشيفون كاشما نلقالك حوايج تاع ماريا كلارا...‎

الصوارد ماكاش !!

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رابحة .... ... الصوارد ماكااااش اااا؟؟ .. ديجا من لي عرفتك و انت الصوارد ماكاش .. ماعرف كيفاه يسموك خدام!! خلييييهم يسمعووو خلييييهم يشوفو الشح و البخل تاعك... الصوارد ماكااااش اااا؟؟ .. ديجا من لي عرفتك و انت الصوارد ماكاش .. ماعرف كيفاه يسموك خدام!!

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رابح .... .... و راكي تعرفيني كي نتقلق ... راني نقلب الحالة على راسك ...خلينا طرونكيل !!! رابحة !! ... لحد الان راني حاكم روحي.... و راكي تعرفيني كي نتقلق... راني نقلب الحالة على راسك ...خلينا طرونكيل !!!

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رابحة .... ... عمرك كامل و انت مقلق ... و نا مانلبسش حوايج الشيفوون هاني نقولك .. هذوك البسهم انت .. من بخلك حتى في عرسك حتى تقاشرك و متسلفهم .. اييييه اجريييولي السيد تقلق... عمرك كامل و انت مقلق ... و نا مانلبسش حوايج الشيفوون هاني نقولك .. هذوك البسهم انت .. من بخلك حتى في عرسك حتى تقاشرك و متسلفهم ..

انا مانروح للعرس ق مقلشة و الله الله عليا ..

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رابح .... .. و مقلشة !! ابووي شوفي ذاك اللون و ذيك الهدرة ... نوضي من قدامي نوضي !! ... نوضي راني نقولك ااااسمعي راني نقولك ... ما تبدايش تلاوحي بالكلام خيرلك.. و مقلشة !! ابووي شوفي ذاك اللون و ذيك الهدرة ... نوضي من قدامي نوضي !! ... نوضي راني نقولك

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رابحة .... .... راهي حتى من باطة الماكياح كلاها السووس .. ياوحد المشحاااح‎ !! هاااا و واش يخصني انا بش ماتقلشش .. اسمعني زين هاني نقلك .. انا مانروح للعرس ق في كامل اناقتي .. حرك يدييك شويا و خرجلي وريقات خضر من الزينين هذوك.... راهي حتى من باطة الماكياح كلاها السووس .. ياوحد المشحاااح‎ !!

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رابح .... ...رابحة .......رابح .......رابحة .......رابح .......رابحة .......رابح ....

و الدراهم هذوك تاع الرجالا راهم يسالوني دراهم ... وليتي تعايري فيا ضرك ... نسيتي قاع الخير ... اااايا ياو ماجاتش عيب و حرام !!... و الله ق نريفورميلك الوجه تاعك ...!! . مشحاح ياه ؟و الدراهم هذوك تاع الرجالا راهم يسالوني دراهم ... وليتي تعايري فيا ضرك ... نسيتي قاع الخير ... اااايا ياو ماجاتش عيب و حرام !!... و الله ق نريفورميلك الوجه تاعك ...!!