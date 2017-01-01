يوميّات ~ رابح و رابحة ~

السلام عليكم و رحمة الله بركاته اهلا و سهلا و مرحبا بكم سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ... تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة " رابح و رابحة " نترككم مع العدد الأول ... رابح ينادي .. رابحة !! رابحة !! رابحة حاكمتها ق فيس بوك . .. ايواااه دارت لحليمة جام و انا لالا؟؟؟ ... و الله مانزيد نبارطاجي لي بوست تاوعك يا وحد المصفارة .... هنا رابحة تسمع رابح ينادي ... ااانعم هااا رابح جيتك جيتك .. واش ق الخير ماخليتنيش حتى نكمل نكتب الكومونتار .. و رابح مسكين مازال يبرح ... يا رابحة !! يااتلا وراكي ؟ لاهية بالفيكس بوك ؟؟ ... رابحة ... هاااني جاية ااا رابح ماعنكش الصبر قاع ... اانعم واش تسحق و خف روحك راني خليت المنشور معلق رابح ... وين راه الدوسي لي عطيتولك ذاك النهار ؟؟؟ . .. راني نحتاجو فيسع !!! ... حوسي عليه !!! رابحة ... وااشمن دوسي ثاني ربي يسمعنا الخير رابح ... يااتلا الدوسي تاع السكنة ياك شهرين و انا نجمل فيه !! يا و الله ... و الله نلقاك ودرتيه ... و الله ق الليلة تباتي في داركم ! رابحة ... ااااحوووجي ياااماااا .. ذرك نحوسلك عليه ... ق اصبر شويا نعرفك تستنا فيها وقتاش نرجع لدارنا و بعد بحث طوييل طوييل رابح .. رابحة !! ... اطلقي روحك ااووو !! ... السيد راه يكلم فيا !! ... رابح يهدر بينو و بين روحه ... ( اواااه ... ذي المصيبة ق جياح و راقدة عليها طول انترنت ... انا نبدلها و نريح راسي ) رابحة تكلم نفسها ... ( ياربي زعما وين حطيتو انا هذا الدوسي؟ ... استناي نتفكر هذاك النهار واش صرا فيه ... الحادة دارت المنشور هذاك تاع احب زوجي و انا درتلها احببته .. و مبعد انا نكتبلها في الكومونتار و كنت فاتحة لفريجيدار .... ااااي تفكرت ... هاااهو الحمد لله لقيته حطيتو معا الطماطيش !!! .. . ااااحووجي مزية لي ماتبقعش ...) .... ااااربووحي شوف راني شاطرة هاني لقيتو .. وانت ق دار اهلك دار اهلك رابح ... لقيتيه ؟؟؟ .... هاتيه !! ... بصح وش بيه ملطبخ بالبقع الحمرا ... ؟؟ .. كنتي ادوزني بيه ولا وش ؟؟ ... اواا نتي صبرت عليك فوق اللازم ... راكي تلعبي فواحد الللعب ... ما عندو و ين يديك !! ... ايا راني رايح ... والعشية نتفاهمو ع اللعب تاعك !! رابحة ... ااارااابح بالعقل نفهمك ياراجل ااا اااا ياااربي شحال مايصبرش هذا رابح ... رابحة !! راني رايح ... و راهم العشية جايين ضياف ... مش يتعاشو ... يقسرو شوية و يروحو ... امالا وجديلهم شوية بقلاوة كيما لي موالفة توجديها الزينة هذيك ... ايا بالعافية ... رابحة تكلم في روحها ... ( هييييه مالا واش .. .. كي ولاو فيها ضياف ولات بقلاوتي زينة ) .. ايه ايه سي رابح اليوم ضيافك يخرجو بلا صباع تدخل رابحة للكوزينة و تبدا يد توجد في العشا و يد تفيسبوكي . ايا و هاو وجد العشاء المحنون هذا ... اييييه عليا البقلاوة ذرك ... ( بلوووق .. صوت البرتابل) .. واش كاين ذرك .. اااه قامت حورية الجنة بتحديث حالة!! .. ههههه قاتلو زوجي لا يستغني عني؟؟ .. اااو فاااقو ديجا سمعت بلي ناوي يتزوج ... ايا نديرلها جام و خلاص مانظلش انا نكومونتي و هي جامي ويلا تكومونتيلي ... ايا نشوف البقلاوة .. ممم وقيلا نخليها تزيد تحمار شويا .. رابحة تهز البرتابل و تروح للصالون و تكونكتي تحط الرجل على الرجل و هي ق تضحك معا هذاك البرتابل و من " بلوووق" ل " بلوووق" رابحة تشم في واحد الريحة .... وااش هذي الريحة ؟؟ .. وقيلا هذيك جارتي لي مسمية فيسبوكها طباخة المستقبل تحرقلها العشا ههههه ياخي مسكينة وقيلا اليوم تبات في دار اهلها هههه على قولت رابح هههه ... ممم ماعرف علاه حاسة روحي ناسية حاجة!!! ... زعما نسيت مابارطاجيتش المنشور تاع مشاعر مبعثرة؟؟ .... ياااااحوووجييي نسيت البقلاوة !!!! و يرجع رابح معا الضياف تاوعه ... تفضلوا جماعة !! تفضلو !! ... و يروح للرابحة في الكوزينة ... ايا رابحة .. اطلقي روحك .. شوية اتاي و شوية بقلاوة من الزينة تاعك ... الجماعة راهم في الصالون رابحة ... ايه ممم ايه حقا ااا البقلاوة اااا ياااك البقلاااوة راااهي اااا رابح ... ايه البقلاوة ... هاتيها راهم جاو الضياف رابحة ... اا سي رااابح خطاك من البقلاوة ااا ياك قبيل نسمع في الراديو ووو قالو بلي اطلع السكر رابح ... شني سكر !! ياااتلا البقلاوة الي وصيتك عليها و رهم الجماعة يستناو !! جيبيها نشوفها راني نشم في ريحتها جيبيها ماعليش السكر و المرض .... قوتلك جيبيها ما تبقايش تشوفي فيا !! رابحة .. اااااه ياك راني شريتلكم القوفريط خيرلكم وووو البقلاوة يااااك رااهي اااا ياك راهي حمارت ياااسر رابح ... وكفاه شريتي الغوفريط؟ خرجتي نتي شريتيه اا ؟؟ !! رابحة ... لالا ياك تعرفني مانخرج ق بمشورتك .. ياك حكيت مع جارتنا حفصة و هي مسمية روحها في الفيس بوك اميرة الحي .. قلتلها تبعثلي وليدها رابح .... يامالا ادوري ادوري و ترجعي ق للفيس بوك ... شوفي ... جيبي لاتاي ... و الغوفرييييييط ... و نسقدو الجماعة ... و نتي ابداي خملي في قشك ... كي يروحو الجماعة ... راكي تروحي وراهم لداركم رابحة ... اااااحووووجييييي يااااناااااا . . . و هذي نهاية رابحة لي تظل غير معا الفيس بوك قام بأداء دور رابح @habchisalaheddin و في دور رابحة @حروف تائهة ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم و الى اللقاء مع تحيات كادر العمل