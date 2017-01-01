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يوميّات ~ رابح و رابحة ~

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة حروف تائهة, ‏4 جانفي 2018 على 19:48.

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  1. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    [​IMG]

    السلام عليكم و رحمة الله بركاته
    اهلا و سهلا و مرحبا بكم

    [​IMG]

    سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ...
    تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة " رابح و رابحة "

    نترككم مع العدد الأول ...

    [​IMG]

    رابح ينادي .. رابحة !! رابحة !!‎
    رابحة حاكمتها ق فيس بوك . .. ايواااه دارت لحليمة جام و انا لالا؟؟؟ ... و الله مانزيد نبارطاجي لي بوست تاوعك يا وحد المصفارة .... هنا رابحة تسمع رابح ينادي ... ااانعم هااا رابح جيتك جيتك .. واش ق الخير ماخليتنيش حتى نكمل نكتب الكومونتار ..‎
    و رابح مسكين مازال يبرح ... يا رابحة !! يااتلا وراكي ؟ لاهية بالفيكس بوك ؟؟ ... [​IMG]
    رابحة ... هاااني جاية ااا رابح ماعنكش الصبر قاع ... اانعم واش تسحق و خف روحك راني خليت المنشور معلق [​IMG]
    رابح ... وين راه الدوسي لي عطيتولك ذاك النهار ؟؟؟ [​IMG] . .. راني نحتاجو فيسع !!! ... حوسي عليه !!!‎
    رابحة ... وااشمن دوسي ثاني ربي يسمعنا الخير ‎
    رابح ... يااتلا الدوسي تاع السكنة ياك شهرين و انا نجمل فيه !! يا و الله ... و الله نلقاك ودرتيه [​IMG] ... و الله ق الليلة تباتي في داركم !
    رابحة ... ااااحوووجي ياااماااا .. ذرك نحوسلك عليه ... ق اصبر شويا نعرفك تستنا فيها وقتاش نرجع لدارنا‎

    و بعد بحث طوييل طوييل
    رابح .. رابحة !! ... اطلقي روحك ااووو !! ... السيد راه يكلم فيا !! ... رابح يهدر بينو و بين روحه ...[​IMG] ( اواااه ... ذي المصيبة ق جياح و راقدة عليها طول انترنت ... انا نبدلها و نريح راسي )

    رابحة تكلم نفسها ... ( ياربي زعما وين حطيتو انا هذا الدوسي؟ ... استناي نتفكر هذاك النهار واش صرا فيه ... الحادة دارت المنشور هذاك تاع احب زوجي [​IMG] و انا درتلها احببته .. و مبعد انا نكتبلها في الكومونتار و كنت فاتحة لفريجيدار .... ااااي تفكرت ... هاااهو الحمد لله لقيته حطيتو معا الطماطيش !!! ..[​IMG] . ااااحووجي مزية لي ماتبقعش ...) ....
    ااااربووحي شوف راني شاطرة هاني لقيتو .. وانت ق دار اهلك دار اهلك

    رابح ... لقيتيه ؟؟؟ .... هاتيه !! ... بصح وش بيه ملطبخ بالبقع الحمرا ... ؟؟ .. كنتي ادوزني بيه ولا وش ؟؟ [​IMG] ... اواا نتي صبرت عليك فوق اللازم ... راكي تلعبي فواحد الللعب ... ما عندو و ين يديك !! ...‎
    ايا راني رايح ... والعشية نتفاهمو ع اللعب تاعك !!

    رابحة ... ااارااابح بالعقل نفهمك ياراجل ااا اااا ياااربي شحال مايصبرش هذا‎

    رابح ... رابحة !! راني رايح ... و راهم العشية جايين ضياف ... مش يتعاشو ... يقسرو شوية و يروحو ... امالا وجديلهم شوية بقلاوة كيما لي موالفة توجديها الزينة هذيك
    ... ايا بالعافية ...‎
    رابحة تكلم في روحها ... ( هييييه مالا واش .. [​IMG] .. كي ولاو فيها ضياف ولات بقلاوتي زينة ) .. ايه ايه سي رابح اليوم ضيافك يخرجو بلا صباع‎

    تدخل رابحة للكوزينة و تبدا يد توجد في العشا و يد تفيسبوكي .‎
    ايا و هاو وجد العشاء المحنون هذا ... اييييه عليا البقلاوة ذرك ... ( بلوووق .. صوت البرتابل) .. واش كاين ذرك .. اااه قامت حورية الجنة بتحديث حالة!! .. ههههه قاتلو زوجي لا يستغني عني؟؟ .. اااو فاااقو ديجا سمعت بلي ناوي يتزوج [​IMG] ... ايا نديرلها جام و خلاص مانظلش انا نكومونتي و هي جامي ويلا تكومونتيلي ... ايا نشوف البقلاوة .. ممم وقيلا نخليها تزيد تحمار شويا ..‎

    رابحة تهز البرتابل و تروح للصالون و تكونكتي تحط الرجل على الرجل و هي ق تضحك معا هذاك البرتابل‎
    و من " بلوووق" ل " بلوووق" رابحة تشم في واحد الريحة .... وااش هذي الريحة ؟؟ .. وقيلا هذيك جارتي لي مسمية فيسبوكها طباخة المستقبل تحرقلها العشا ههههه [​IMG] ياخي مسكينة وقيلا اليوم تبات في دار اهلها هههه على قولت رابح هههه ... ممم ماعرف علاه حاسة روحي ناسية حاجة!!! ... زعما نسيت مابارطاجيتش المنشور تاع مشاعر مبعثرة؟؟ .... ياااااحوووجييي نسيت البقلاوة !!!! [​IMG]

    و يرجع رابح معا الضياف تاوعه ... تفضلوا جماعة !! تفضلو !! [​IMG] ... و يروح للرابحة في الكوزينة ... ايا رابحة .. اطلقي روحك .. شوية اتاي و شوية بقلاوة من الزينة تاعك ... الجماعة راهم في الصالون

    رابحة ... ايه ممم ايه حقا ااا البقلاوة اااا ياااك البقلاااوة راااهي اااا‎ [​IMG]

    رابح ... ايه البقلاوة ... هاتيها راهم جاو الضياف

    رابحة ... اا سي رااابح خطاك من البقلاوة ااا [​IMG] ياك قبيل نسمع في الراديو ووو قالو بلي اطلع السكر

    رابح ... شني سكر !! ياااتلا البقلاوة الي وصيتك عليها و رهم الجماعة يستناو !! جيبيها نشوفها راني نشم في ريحتها جيبيها ماعليش السكر و المرض .... قوتلك جيبيها ما تبقايش تشوفي فيا !!‎

    رابحة .. اااااه ياك راني شريتلكم القوفريط خيرلكم وووو البقلاوة يااااك رااهي اااا ياك راهي حمارت ياااسر‎

    رابح ... وكفاه شريتي الغوفريط؟ خرجتي نتي شريتيه اا ؟؟ !! ‎

    رابحة ... لالا ياك تعرفني مانخرج ق بمشورتك .. ياك حكيت مع جارتنا حفصة و هي مسمية روحها في الفيس بوك اميرة الحي .. قلتلها تبعثلي وليدها‎
    رابح .... يامالا ادوري ادوري و ترجعي ق للفيس بوك [​IMG] ... شوفي ... جيبي لاتاي ... و الغوفرييييييط [​IMG] ... و نسقدو الجماعة ... و نتي ابداي خملي في قشك ... كي يروحو الجماعة ... راكي تروحي وراهم لداركم‎
    رابحة ... اااااحووووجييييي يااااناااااا‎

    .
    .
    .
    و هذي نهاية رابحة لي تظل غير معا الفيس بوك

    قام بأداء دور رابح @habchisalaheddin
    و في دور رابحة @حروف تائهة

    ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم
    و الى اللقاء مع تحيات كادر العمل
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏4 جانفي 2018 على 20:31
    بشرى ملاك, السحاب العابر, جميلة أنا و 7 آخرون معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏4 جانفي 2018 على 19:48
    #1
  2. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    هههههههههههههه
    صلاح خرج عليك دور راااابح فوووور ولله ههههه
    ولله نقرأ ونتخيل فيكم صح هههههه
    يعطيكم الصحة رابح ورابحة ههه قصدي زكية وصلاح هههههههه
    في المتاااااابعة
     
    السحاب العابر, Skor m@k, missing heart و 3 آخرون معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏4 جانفي 2018 على 20:00
    #2
  3. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    بشرى ملاك, السحاب العابر, Princesse Diyor و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏4 جانفي 2018 على 20:06
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    can-stock-photo_csp10169064.jpg

    هههههههههه هههههههههه

    téléchargement (5).jpeg
    رائعة رائعة رائعة وااااااو هايلة هايلة هايلة
    واش نڤولكم يا مصايب من اروع ما قرأت عندي ڤداه ما ضحكتش هكذا
    تستاهلو تصفيقات ،وانحناءات
    جبتوها رائعة

    مسكينةفالاخر راحت لدار بويها يعني لازم هاذ البقلاوة شرط ههههههه
    والله بارك الله فيكم الاخت @حروف تائهة والاخ @habchisalaheddin
    يعطيكم الصحة
    respect.jpg



     
    بشرى ملاك, السحاب العابر, Princesse Diyor و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏4 جانفي 2018 على 20:13
    #4
  5. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    هههههههههه آه يارابح آه ههههههههه
    واقيلات خير من الصالح يا عزيزي هههههههه
    هذي هي لي دارو عليها فيلم بكري هههههه
    عايلة كي الناس ههههه خرجت فور بصح
    تانيت عجبتني وحد الكلمة ههههههه
    تستاهلو الختم ههههه
    ان شاء الله مع حلقات أخرى
     
    بشرى ملاك, السحاب العابر, حروف تائهة و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏4 جانفي 2018 على 20:13
    #5
  6. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    باباتي يسموه رابح هههههههههههههههههههههههههه
    فور هدي رابح ورابحة
    ههههههههههههههههههه
    والله دخلت بنيتي برك ماوصلتنيش الاشارة
    اضحك الله سنكم غاليتي وربي يحفظك للاشارة
    تحياتي القلبية
    في المتابعة باذن الله
     
    بشرى ملاك, حروف تائهة, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏4 جانفي 2018 على 20:14
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بشرى ملاك, السحاب العابر, حروف تائهة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏4 جانفي 2018 على 20:28
    #7
  8. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو متألق ::

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    بسكرة
    هههههههههههههههههه الله يبارك
    شاطرين والله زهيتونا ربي يزهي ايامكم
    و صلاااح عجبتني والله طاح عليك اسم رابح خير هههههههههه
    و شكرا على الاشارة مع انها موصلتش هههههه مي معليش المهم قريتها ما فاتتنيش
    في انتظار جديدكم
    سلام​
     
    بشرى ملاك, السحاب العابر, حروف تائهة و 3 آخرون معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏4 جانفي 2018 على 20:28
    #8
  9. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    ههههه
    تووووب ههههههه

    سلسة رائعة وتهبل
    هههههه واتاه صلاح دور سي رآابح
    ههههه
    ً
     
    بشرى ملاك, السحاب العابر, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏4 جانفي 2018 على 20:36
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    ههههههه يعطيكم الصحة والله غير فكرة هايلة
    عجبتني بزاف خاصة أنو تشاركو فيها زوج أعضاء يعني كل شخص حط شخصيتو
    على عكس لما عضو واحد يكتب موضوع وحدو
    فكرة مميزة وتستاهل صح ختم التميز
    نستناو الأعداد القادمة بحول الله
    بالتوفيق لكما صلاح وزكية
    تحياتي
     
    بشرى ملاك, السحاب العابر, حلم كبير و 4 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 جانفي 2018 على 20:46
    #10
  11. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيكم خاوتي و خياتي ربي يحفظكم
    فرحتونا بدودكم المشجعة
    و ربي يديم الضحكة ان شاء الله
    و شكرا على الختم
    @صمت المشاعر
    الله يسلمك عبورة .. مشكورة حبيبة على تشجيعك
    متابعة ممتعة ان شاء الله
    @حلم كبير
    خويا بارك الله فيك
    و يعطيك الصحة على كلامك المفرح و تشجيعك
    هههه و رابحة مسكينة مادارت فيها البقلاوة ههه
    مشكوور خيي
    @Skor m@k
    خويا بارك الله فيك على الختم
    و يعطيك الصحة على تشجيعك
    متابعة ممتعة ان شاء الله
    @missing heart
    ربي يسعدك حنونة
    و ربي يحفظ الوالد
    هههه مزية لي دخلتي هههه
    متابعة ممتعة ان شاء الله
    @الامين محمد
    مرورك الاروع خيي
    ربي يسعدك ان شاء الله
    نورتنا
    @Princesse Diyor
    بارك الله فيك حبيبة على التشجيع
    هههه مليح لي دخلتي و مافاتكش العرض
    ربي يسعدك .. متابعة طيبة
    @زهرة البليدة
    يعطيك الصحة اختي على المرور الجميل
    و مشكورة على التشجيع
    ربي يسعدك ان شاء الله
    @لؤلؤة قسنطينة
    بارك الله فيك حبيبتي مريومة على تشجيعك
    ربي يسعدك ان شاء الله
    نورتينا ربي يحفظك
     
    بشرى ملاك, السحاب العابر, missing heart و 5 آخرون معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏4 جانفي 2018 على 21:13
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    بشرى ملاك, زهرة البليدة, السحاب العابر و 6 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏4 جانفي 2018 على 21:24
    #12
  13. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    ههههههههههههههههههاااااااااا حوجي ناياااااا رابح قتلتني بالضحك
    هههههههههههههههههه و اااااه منك با ربوحة وش ردتي فينا مع فايسبوك ههههههههههههههههههههه
    والله فكرة هاااايلة أبدعتم واصلوا على مثل هذه الأفكار ممتعة جداااا
     
    حروف تائهة, بشرى ملاك, السحاب العابر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    جميلة أنا, ‏4 جانفي 2018 على 21:40
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
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    بشرى ملاك, حروف تائهة و جميلة أنا معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏4 جانفي 2018 على 21:42
    #14
  15. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    ههههه
    شكرا لك
    حاجة روعة
     
    بشرى ملاك, حروف تائهة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏4 جانفي 2018 على 22:17
    #15
  16. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    يعطيك الصحة خونا السحاب
    بارك الله فيك
     
    بشرى ملاك, حروف تائهة و السحاب العابر معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏4 جانفي 2018 على 22:18
    #16
  17. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
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    وفيك بارك الله
    رب يحفظك خويا صلاح
     
    بشرى ملاك, حروف تائهة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏4 جانفي 2018 على 22:21
    #17
  18. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    هههههههههههههه صلوح مسكين من المير لرابح كشفتوه ههههههههههه والله قصة هايلة قتلتيتي بالضحك روح يا لفيسبوك لي خللها دارها
     
    حروف تائهة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 جانفي 2018 على 22:51
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
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    راكي تشوفي اااختي بشرى ههه
    شكرا على مرورك الجميل
     
    حروف تائهة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏4 جانفي 2018 على 23:00
    #19
  20. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    @جميلة أنا
    يعطيك الصحة حنونة على المرور الطيب
    ربي يديم الضحكة ان شاء الله
    @السحاب العابر
    مرورك الاروع خيي
    بارك الله فيك
    ربي يحفظك
    @بشرى ملاك
    مشكورة على مرورك الرائع اختي بشرى
    هههه صلاح مسكين كل مرة بحاجة ههه
    نورتي غاليتي
     
    جميلة أنا و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏5 جانفي 2018 على 00:13
    #20

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