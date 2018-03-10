يوميّات ~ رابح و رابحة ~ "العدد 4" = الشّك =

حروف تائهة

حروف تائهة

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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رواد قسم التسلية و الفكاهة و الطرائف اهلا و سهلا و مرحبا بيكم
في ...



سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ...
تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة
" رابح و رابحة "

نترككم مع العدد الرابع ...


رابح4.gif



( رابحة رايحة جاية في الدار و تحكي معا روحها) ... يااربي وااش بييه هذا لذرك مادخل!! البارح ماعجبنيش حالو قاااااع .. زعمااا واش بيه!! ..‎
زعمااا يكوونااااا :eek: ... لاالااا واش بيكي يارابحة هاااا .. ياااحوجي و يكوون ااا ..

(ررابح داخل للدار بعد يوم من العمل )
اا بسم الله الرحمن الرحيم ... التعب يكسر الواحد من الفوق للتحت .... رابحة ! ... رقدة وقيلا هذي المخلوقة بيها التعب ثاني ‎هههه‎

ااا رااابح جيتااا .. واش بيك طولت اااه؟ وين كنت اااه؟‎

اهلا بيك ... وش بيك نتي وين حبيتي نروح :rolleyes:
ها خدام نهار كامل في الحانوت وين حبيتي نروح

في الحانوووتاااا ... استنى هاااك ... رابحاااا شريت بارفان جديييدااااا ... عادلك خمس سنين ماحطيتش البارفان ... واش صار اااه‎؟؟؟

اسم الله الرحمن الرحيم وش بيك مسيتي تشكي و تحزني اسي
ايه في الحانوت وين حبيتي نروح‎
و الريحة هذي قديمة‎ .. ياك تاع خالتك الي قلطت شرات ريحة تاع رجال‎ :confused:
و كي ما جاتهاش عطاتهالي‎ .... اخطيك اخطيك من التوسويس هذا

ايواااه توسويسااااا .. ماعليش اااسي رابح .. و تحب تتعشا ولا تعشيت في كاش بلاصااااا‎ :cautious:

ماكلاه العشا ‎... راني تعشيت برا عند صاحبي ‎.... عرضني على شخشوخة‎ ... ق روحي ترقدي‎

ااااااحووووجييي ياااانااااا o_O ... شخشووووخااااااا .. ااارااابح وكلوووهالك مشخشخة ...‎
ياااربي رااااح الراجل ... راهي شخشوووخة

ايه شخشوخة وش بيها الشخشوخة .... وش بيك اسي تويلي هاك و تعيطي
... ق الخير ‎... ياك ما صرا والو ‎

يااااراااابح قووولي عند شكون كليت الشخشوخة اااااه .. قووول شكون لي عشاتك الشخشوخة اه ؟؟‎
و ان شاء الله عجباتك الشخشوخة اااا رابح‎

اااحفيظ شني ذي الحية
شخشوخة السيد عرضنا قاع مش ق انا ... و كلينا عادي و الواقع اه ههه عجبتني الشخشوخة خيرات الله يبارك ههه :sneaky: يرحم اليدين لي طيبوها
وقيلا اختو هي لي طيبتها هو ياك مش متزوج ههه :D

لااااالاااا هذي قاتلهم اسكتو .. عجبوووك يديييهااااا :mad: ... و اصباعها واش زينيناااا .. و شريت الخاتم ولا مازال اااه ... ايييييه يااارابح نستااااهل .‎

ما شفت لا يديها لا حية اخرى راني ق نقولك وش كليت برك ‎.... و هاهي بدات تشنف و تتدخل بعضها ‎:rolleyes:
وش بيك ههه‎ .... ق قولي وش راه يقولك راسك برك ههه‎

انت قولي واش راه يقول رااسك .. خلاص اااراابح راح تجيبلي ضرة ااااه :cry:

يا حسرااااااه‎ .... امالا من الصباح تلفي و ادوري ‎ق باه تجبيلي الحكاية هذي‎
كن جيت راح نتزوج‎ .... راني نجيبها و ما نقولكش قاع حتى تلقايها معاك‎ :cool: .... هاني قلتلك

يااااااحوووووجييي ياايما اجريلي .. بنتك راح يتزوج عليها .. صحيح لي قااال
.. الرجال و الزمان ما فيهم لامان

شني لامان و الرجال و مش عارف ‎... انا نروح نتوضى و نخليك هنا‎ ... ياخي حالة ياخي‎

( رابحة حكمت الفيستة تاع رابح و بدات عملية تفتيش ) ... ايييه يارابح تحسب راح تفوتها عليا اه ..‎
خليني نشوف الجيوب كاشما فيهم .. اااه شوينقوووم ... ايييه يارابح من ويكتا تاكل الشوينقووم ااه ... نشوف الجيوب لاخرين ترا ...‎
ايييه يعرف يخفي الأدلة هذا الستوت .. بصح و الله ق نحكمك متلبس و تشوف‎ :mad:

( رابح يخرج من الدوش ههه ) يا محمد سيدي وين راحت هذي ! ... رابحة ! ...يااتلا ارواحي !! نحتاجك !!‎

( رابحة تسمع رابح ينادي .. ترجع الفيستا لبلاصتها ) .. اااانعم ااانعم ااارابح وااش بيك تنادي ق الخير‎

ارواحي ارواحي نقولك برك
راني نشوف فيك من الصباح رايحة جاية و كذا و تهدري و تعاودي و الشك يساور فيك ...
و منا و جاي كي تفركتي الفيستة :sneaky: رجعيها كيما كانت راني نشوف فيها معوجة مش كيما حطيتها

( رابحة تدخل بعضها قاع) .. ااا اااا واشمن فيستة ثاني ياراجل :oops: .. هذي الشخشوخة بدات تخدم و بديت تهلوس

شوفي نقولك حاجة .... انا راني ما تعشيت برا ما والو ;)
راني ق كي شفتك الغيرة تاكل فيك قلتلك شخشوخة و كذا
روحي يعطيك الصحة سخنيلنا العشا راني ميت بالجوع و اخطيك من الشك خطرة اخرى

( رابحة اطير بالسعادة بصح جامي تستعرف ههه ) ..
اااا .. اااا ... ماااشي حوووجي ياما
:giggle:
...

" النـــهـــــايــــــة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان شاء الله تكون الحلقة تاع اليوم عجبتكم
قام بأداء الأدوار
رابح @Salah eddin
رابحة @حروف تائهة

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Salah eddin

Salah eddin

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حروف تائهة

حروف تائهة

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#3
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Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
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#4
إنضم
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ذكر
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قال حروف تائهة:
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ههههه
:ROFLMAO:
 
*amani*

*amani*

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#5
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#5
وعليكم السلام
😂😂😂🤣🤣🤣
هههه كالعادة ابداع وتميز وضحك وهبال وكلش تبارك الله .يعطيكم الصحة
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#6
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#6
قال *amani*:
وعليكم السلام
😂😂😂🤣🤣🤣
هههه كالعادة ابداع وتميز وضحك وهبال وكلش تبارك الله .يعطيكم الصحة
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و عليكم السلام
هههه دوم الضحكة ان شاء الله
و فيك بارك الله حنونة
مشكورة على المرور الجميل
 
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