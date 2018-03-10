يوميّات ~ رابح و رابحة ~ "العدد 4" = الشّك =

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد قسم التسلية و الفكاهة و الطرائف اهلا و سهلا و مرحبا بيكم

في ...

سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ...

تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة

" رابح و رابحة "

نترككم مع العدد الرابع ...



زعمااا يكوونااااا ... لاالااا واش بيكي يارابحة هاااا .. ياااحوجي و يكوون ااا .. يااربي وااش بييه هذا لذرك مادخل!! البارح ماعجبنيش حالو قاااااع .. زعمااا واش بيه!! ..‎زعمااا يكوونااااا... لاالااا واش بيكي يارابحة هاااا .. ياااحوجي و يكوون ااا .. ( رابحة رايحة جاية في الدار و تحكي معا روحها) ...

(ررابح داخل للدار بعد يوم من العمل )

اا بسم الله الرحمن الرحيم ... التعب يكسر الواحد من الفوق للتحت .... رابحة ! ... رقدة وقيلا هذي المخلوقة بيها التعب ثاني ‎هههه‎

ااا رااابح جيتااا .. واش بيك طولت اااه؟ وين كنت اااه؟‎



ها خدام نهار كامل في الحانوت وين حبيتي نروح اهلا بيك ... وش بيك نتي وين حبيتي نروحها خدام نهار كامل في الحانوت وين حبيتي نروح

في الحانوووتاااا ... استنى هاااك ... رابحاااا شريت بارفان جديييدااااا ... عادلك خمس سنين ماحطيتش البارفان ... واش صار اااه‎؟؟؟



ايه في الحانوت وين حبيتي نروح‎

و الريحة هذي قديمة‎ .. ياك تاع خالتك الي قلطت شرات ريحة تاع رجال‎

و كي ما جاتهاش عطاتهالي‎ .... اخطيك اخطيك من التوسويس هذا اسم الله الرحمن الرحيم وش بيك مسيتي تشكي و تحزني اسيايه في الحانوت وين حبيتي نروح‎و الريحة هذي قديمة‎ .. ياك تاع خالتك الي قلطت شرات ريحة تاع رجال‎و كي ما جاتهاش عطاتهالي‎ .... اخطيك اخطيك من التوسويس هذا

ايواااه توسويسااااا .. ماعليش اااسي رابح .. و تحب تتعشا ولا تعشيت في كاش بلاصااااا‎

ماكلاه العشا ‎... راني تعشيت برا عند صاحبي ‎.... عرضني على شخشوخة‎ ... ق روحي ترقدي‎

... شخشووووخااااااا .. ااارااابح وكلوووهالك مشخشخة ...‎

ياااربي رااااح الراجل ... راهي شخشوووخة ااااااحووووجييي ياااانااااا... شخشووووخااااااا .. ااارااابح وكلوووهالك مشخشخة ...‎ياااربي رااااح الراجل ... راهي شخشوووخة

ايه شخشوخة وش بيها الشخشوخة .... وش بيك اسي تويلي هاك و تعيطي

يااااراااابح قووولي عند شكون كليت الشخشوخة اااااه .. قووول شكون لي عشاتك الشخشوخة اه ؟؟‎

و ان شاء الله عجباتك الشخشوخة اااا رابح‎



شخشوخة السيد عرضنا قاع مش ق انا ... و كلينا عادي و الواقع اه ههه عجبتني الشخشوخة خيرات الله يبارك ههه يرحم اليدين لي طيبوها

وقيلا اختو هي لي طيبتها هو ياك مش متزوج ههه اااحفيظ شني ذي الحيةشخشوخة السيد عرضنا قاع مش ق انا ... و كلينا عادي و الواقع اه ههه عجبتني الشخشوخة خيرات الله يبارك هههيرحم اليدين لي طيبوهاوقيلا اختو هي لي طيبتها هو ياك مش متزوج ههه

... و اصباعها واش زينيناااا .. و شريت الخاتم ولا مازال اااه ... ايييييه يااارابح نستااااهل .‎ لااااالاااا هذي قاتلهم اسكتو .. عجبوووك يديييهااااا... و اصباعها واش زينيناااا .. و شريت الخاتم ولا مازال اااه ... ايييييه يااارابح نستااااهل .‎



وش بيك ههه‎ .... ق قولي وش راه يقولك راسك برك ههه‎ ما شفت لا يديها لا حية اخرى راني ق نقولك وش كليت برك ‎.... و هاهي بدات تشنف و تتدخل بعضها ‎وش بيك ههه‎ .... ق قولي وش راه يقولك راسك برك ههه‎

انت قولي واش راه يقول رااسك .. خلاص اااراابح راح تجيبلي ضرة ااااه



كن جيت راح نتزوج‎ .... راني نجيبها و ما نقولكش قاع حتى تلقايها معاك‎ .... هاني قلتلك يا حسرااااااه‎ .... امالا من الصباح تلفي و ادوري ‎ق باه تجبيلي الحكاية هذي‎كن جيت راح نتزوج‎ .... راني نجيبها و ما نقولكش قاع حتى تلقايها معاك‎.... هاني قلتلك

يااااااحوووووجييي ياايما اجريلي .. بنتك راح يتزوج عليها .. صحيح لي قااال

شني لامان و الرجال و مش عارف ‎... انا نروح نتوضى و نخليك هنا‎ ... ياخي حالة ياخي‎



خليني نشوف الجيوب كاشما فيهم .. اااه شوينقوووم ... ايييه يارابح من ويكتا تاكل الشوينقووم ااه ... نشوف الجيوب لاخرين ترا ...‎

ايييه يعرف يخفي الأدلة هذا الستوت .. بصح و الله ق نحكمك متلبس و تشوف‎ ... ايييه يارابح تحسب راح تفوتها عليا اه ..‎خليني نشوف الجيوب كاشما فيهم .. اااه شوينقوووم ... ايييه يارابح من ويكتا تاكل الشوينقووم ااه ... نشوف الجيوب لاخرين ترا ...‎ايييه يعرف يخفي الأدلة هذا الستوت .. بصح و الله ق نحكمك متلبس و تشوف‎ ( رابحة حكمت الفيستة تاع رابح و بدات عملية تفتيش )

( رابح يخرج من الدوش ههه ) يا محمد سيدي وين راحت هذي ! ... رابحة ! ...يااتلا ارواحي !! نحتاجك !!‎

( رابحة تسمع رابح ينادي .. ترجع الفيستا لبلاصتها ) .. اااانعم ااانعم ااارابح وااش بيك تنادي ق الخير‎



راني نشوف فيك من الصباح رايحة جاية و كذا و تهدري و تعاودي و الشك يساور فيك ...

و منا و جاي كي تفركتي الفيستة رجعيها كيما كانت راني نشوف فيها معوجة مش كيما حطيتها ارواحي ارواحي نقولك بركراني نشوف فيك من الصباح رايحة جاية و كذا و تهدري و تعاودي و الشك يساور فيك ...و منا و جاي كي تفركتي الفيستةرجعيها كيما كانت راني نشوف فيها معوجة مش كيما حطيتها

.. هذي الشخشوخة بدات تخدم و بديت تهلوس . ااا اااا واشمن فيستة ثاني ياراجل.. هذي الشخشوخة بدات تخدم و بديت تهلوس ( رابحة تدخل بعضها قاع) .



راني ق كي شفتك الغيرة تاكل فيك قلتلك شخشوخة و كذا

روحي يعطيك الصحة سخنيلنا العشا راني ميت بالجوع و اخطيك من الشك خطرة اخرى شوفي نقولك حاجة .... انا راني ما تعشيت برا ما والوراني ق كي شفتك الغيرة تاكل فيك قلتلك شخشوخة و كذاروحي يعطيك الصحة سخنيلنا العشا راني ميت بالجوع و اخطيك من الشك خطرة اخرى



اااا .. اااا ... ماااشي حوووجي ياما



... ( رابحة اطير بالسعادة بصح جامي تستعرف ههه ) .....

" النـــهـــــايــــــة "