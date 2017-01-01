يوميّات ~ رابح و رابحة ~ "العدد 3"

رواد قسم التسلية و الفكاهة و الطرائف اهلا و سهلا و مرحبا بيكم

في ...

سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ...

تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة " رابح و رابحة "



نترككم مع العدد الثالث ...



انا متوحشاتك ... هاني جاية. الووو اختي فطوم واش راكي حبيبتي ... ويكتاا جيتيااا .. اااا .. ايه .. ايه ... ايوااااه .. شنيييي نجيك ؟ راه رابح ماشي في الدار ق يرجع راني نجيك ... اااه ... اااه .... خلاص يدبر راسهانا متوحشاتك ... هاني جاية.

اهداني نكلم المصيبة كاشما طيبتلنا قدا راني ميت بالجوع

" يمكنكم ترك رسالة صوتية عند سماع الصافرة .... "

.. كيفاه !! تلفونها مسكر ولا وش ... اوااااه هذي خرجت من الدار ولا وشني ....اواه هذي تحوس على طريحة ... من الطريحة تاع رمضان راها ما شافتش طريحة اخرى ... هذاك هو..

ايو الله !!! هذي لي كنت خايف منها ...

هااا رابح اني رحت لعند فطوم جات من فغونسا اذا حبيت الحق تتقدى قدا فغونسي و اذا حبيت راه كاين البيض اقلي و كول... مع تحياتي القلبية ربوحة ..

... شوف اسيدي ... فخخخخووونسا .... هذي لي قالتلهم اسكت...خلاص اسي ..ربحت دزاير ... المرا خلاص تفك رباطها كي المعزة ... و ولات سارحة وينما بانلها ... اصبري دقيقة ...بورتمالور !! ... فطوم اه ... شنيااا !!... شوف اسيدي ... فخخخخووونسا .... هذي لي قالتلهم اسكت...خلاص اسي ..ربحت دزاير ... المرا خلاص تفك رباطها كي المعزة... و ولات سارحة وينما بانلها ... اصبري دقيقة ...بورتمالور !! ... فطوم اه ...

هههه يعطيك الربح ما سوغ فطوم هههه .... مون هازبند خليتلو اين فوي معلقة على الفغيجيداغ ههه ذرك شويا و يلحق ايسي هههه

اصبري تشوفي يامصيبة تخرجي ورا ظهري اه ماعليش يا وجه الشر

... اليوم نهارك التالي

اااه هذا ne يكون pas ق رابح ذرك نفتحلو

ويلكاااام ويلكاااام رابح جيت تسلم على ما سور يعطيك الصحة ... جوووز جوووز ...

... فطوووومااا فططووومااا فيان فيان سلمي على مون هازبند راه جا ..

ماكان لا ويلكام لا والو

... راكي في بحيرة الاطرش ولا وش ... ما تسقسي ما تقولي نسقسي المخلوق كن راه ما يشتيش .... وليتي راكبة راسك االالة!!! ... كاين ويلكم ... شني تخرجي بلا ما تقولي... و مسكرة التلفون... راكي في بحيرة الاطرش ولا وش ... ما تسقسي ما تقولي نسقسي المخلوق كن راه ما يشتيش .... وليتي راكبة راسك االالة!!!

اسسس .. واش بيك داخل طول عياط .. تحب تحشمني قدام الجالية الجزائرية في الخارجاااا .. و زيد هوما ماعندهمش لمشاورة هذي ذرك تبهدلنا ..

... ياله فيسع !! ما نسكتش ... و شني ؟ يتسمى ق جاو من فرنسا .. حنا نولو كيما هوما .. و تولي داخلة خارجة ق العافية ... خملي و ياله للدار ... كي ملحقو نتفاهم معهاك !!... ياله فيسع !!

... خلينا نكملو نتقداو و مبعد نروحو بركا ما تحشمنا ياااربي راح تبهلنا .. شني فرانسا هاا قول فغونسا .. و لا ميزون ماشي الداااار... خلينا نكملو نتقداو و مبعد نروحو بركا ما تحشمنا

... ياخي مصيبة ياخي ... شني فخانسا تاعك ... انا هذي هردتي نوضي تلعبي ولا ق شفتيهم ديزيميغري تكونفارتيتي كيما هوما... ياخي مصيبة ياخي ...

.. ويييي ويييي جوسوي داكور معاك فطوم

.. هاااا شفت الناس المثقفة كيفاه يحكو .. شنيي مشاورة و ما مشاورة رانا متحضرين و كل واحد حر ماشي لازم نبقا نستنى في البارميسيو من عندك..

اسمعي ااامخلوقة .. جو بو بارلي او فخخخخونسي

... و ما تباديش تسيلي فالمراقة تاعك الرحمة ع الشيخ .. مي هذي آفير فاميليال ... راني نهدر مع المرا ... ريحي طرونكيل خيرلك... روحي روحي يعطيك الصحة

... شني اا الكادافر ؟ وش قلتي ؟ ... ماكاش مشاورة ولا وش ... و راه عاجبك الحال و تبيني فروحك قدام البرانية ... امالا متخلف انا ولا وش ؟ ...امالا نقولك حاجة ...

هيييييه كي قلنا نتقدمو و لينا قالطين -_-... شني الحاجة ثاني انت حوايجك راهم ياسر

شوفي ما تكثري عليا ما نكثر عليك ... امالا انا نروح للدار ... و نتي ريحي هنا ... حتان تلحقك الورقة

رابحة تكلمها اختها جات من فرانسا و تقوللها ارواحيلي نسلم عليك(رابحة تكلم في اختها في التلفون) ...رابح كان برا ..... طيط طيط طيط ( رابح يكتب فالارقام )رابح يسمع في التلفون......( و يديماري رابح للدار بغضب )في هذا الوقت رابحة مقسرة معا اختها فطوم يمنشرو في القاشي العربي و القاوري( يدخل رابح للدار ويلقى ق الحيوط ) ...رابحة خلت ورقة لاصقة في لفريجيدار مكتوب فيها ... .( رابح رايح جاي من دار دار و يخمم وش يدير لرابحة كي تجي ... و يشوف الورقة بالصدفة ) ...( و يديماري رابح لدار فطوم باه يجيب رابحة )رابحة مقضيتها ق ضحك و حكايات معا اختها ..( رابحة لاعبتها فرونسي تخبط)( و يوصل رابح للدار ) ... طب طب طب !!!(رابحة تسمع صوت الباب يخبط .)....... (رابحة تفتح الباب و تلقا رابح واقف قدامها) ...( رابحة تنادي اختها )(رابح يرد بعياط و تاشناف و بصوت مرفتع )(رابحة تهمس لرابح )شوفي خملي قشك و ياله لا قدا لا عشا(توصل فطوم اخت رابحة و تبدا تحكي معا رابح ... و غير نو و با و بوركوا فوزات اكبير... و رابحة غير توافق في كلام اختها و هي مش فاهمة نصه)( رابح يخاطب فطوم )( و يلتفت لرابحة )