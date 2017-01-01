يوميّات ~ رابح و رابحة ~ "العدد 3"

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته رواد قسم التسلية و الفكاهة و الطرائف اهلا و سهلا و مرحبا بيكم في ... سلسلة فكاهية بأداء ارتجالي ... تلقائي ... تعالج مواضيع شائعة و مشاكل يومية لعائلة جزائرية متكونة من زوج وزوجة " رابح و رابحة " نترككم مع العدد الثالث ... رابحة تكلمها اختها جات من فرانسا و تقوللها ارواحيلي نسلم عليك (رابحة تكلم في اختها في التلفون) ... الووو اختي فطوم واش راكي حبيبتي ... ويكتاا جيتيااا .. اااا .. ايه .. ايه ... ايوااااه .. شنيييي نجيك ؟ راه رابح ماشي في الدار ق يرجع راني نجيك ... اااه ... اااه .... خلاص يدبر راسه انا متوحشاتك ... هاني جاية. رابح كان برا .. اهداني نكلم المصيبة كاشما طيبتلنا قدا راني ميت بالجوع ... طيط طيط طيط ( رابح يكتب فالارقام ) رابح يسمع في التلفون... " يمكنكم ترك رسالة صوتية عند سماع الصافرة .... " ... كيفاه !! تلفونها مسكر ولا وش ... اوااااه هذي خرجت من الدار ولا وشني ....اواه هذي تحوس على طريحة ... من الطريحة تاع رمضان راها ما شافتش طريحة اخرى ... هذاك هو .. ( و يديماري رابح للدار بغضب ) في هذا الوقت رابحة مقسرة معا اختها فطوم يمنشرو في القاشي العربي و القاوري ( يدخل رابح للدار ويلقى ق الحيوط ) ... ايو الله !!! هذي لي كنت خايف منها ... رابحة خلت ورقة لاصقة في لفريجيدار مكتوب فيها ... . هااا رابح اني رحت لعند فطوم جات من فغونسا اذا حبيت الحق تتقدى قدا فغونسي و اذا حبيت راه كاين البيض اقلي و كول... مع تحياتي القلبية ربوحة .. ( رابح رايح جاي من دار دار و يخمم وش يدير لرابحة كي تجي ... و يشوف الورقة بالصدفة ) ... شنيااا !! ... شوف اسيدي ... فخخخخووونسا .... هذي لي قالتلهم اسكت...خلاص اسي ..ربحت دزاير ... المرا خلاص تفك رباطها كي المعزة ... و ولات سارحة وينما بانلها ... اصبري دقيقة ...بورتمالور !! ... فطوم اه ... ( و يديماري رابح لدار فطوم باه يجيب رابحة ) رابحة مقضيتها ق ضحك و حكايات معا اختها .. هههه يعطيك الربح ما سوغ فطوم هههه .... مون هازبند خليتلو اين فوي معلقة على الفغيجيداغ ههه ذرك شويا و يلحق ايسي هههه ( رابحة لاعبتها فرونسي تخبط) ( و يوصل رابح للدار ) ... طب طب طب !!! اصبري تشوفي يامصيبة تخرجي ورا ظهري اه ماعليش يا وجه الشر ... اليوم نهارك التالي (رابحة تسمع صوت الباب يخبط .)... اااه هذا ne يكون pas ق رابح ذرك نفتحلو .... (رابحة تفتح الباب و تلقا رابح واقف قدامها) ... ويلكاااام ويلكاااام رابح جيت تسلم على ما سور يعطيك الصحة ... جوووز جوووز ... ( رابحة تنادي اختها ) ... فطوووومااا فططووومااا فيان فيان سلمي على مون هازبند راه جا .. (رابح يرد بعياط و تاشناف و بصوت مرفتع ) ماكان لا ويلكام لا والو ... كاين ويلكم ... شني تخرجي بلا ما تقولي... و مسكرة التلفون ... راكي في بحيرة الاطرش ولا وش ... ما تسقسي ما تقولي نسقسي المخلوق كن راه ما يشتيش .... وليتي راكبة راسك االالة!!! (رابحة تهمس لرابح ) اسسس .. واش بيك داخل طول عياط .. تحب تحشمني قدام الجالية الجزائرية في الخارجاااا .. و زيد هوما ماعندهمش لمشاورة هذي ذرك تبهدلنا ... ما نسكتش ... و شني ؟ يتسمى ق جاو من فرنسا .. حنا نولو كيما هوما .. و تولي داخلة خارجة ق العافية ... خملي و ياله للدار ... كي ملحقو نتفاهم معهاك !! ... ياله فيسع !! ياااربي راح تبهلنا .. شني فرانسا هاا قول فغونسا .. و لا ميزون ماشي الداااار ... خلينا نكملو نتقداو و مبعد نروحو بركا ما تحشمنا شني فخانسا تاعك ... انا هذي هردتي نوضي تلعبي ولا ق شفتيهم ديزيميغري تكونفارتيتي كيما هوما ... ياخي مصيبة ياخي ... شوفي خملي قشك و ياله لا قدا لا عشا (توصل فطوم اخت رابحة و تبدا تحكي معا رابح ... و غير نو و با و بوركوا فوزات اكبير... و رابحة غير توافق في كلام اختها و هي مش فاهمة نصه) .. ويييي ويييي جوسوي داكور معاك فطوم .. هاااا شفت الناس المثقفة كيفاه يحكو .. شنيي مشاورة و ما مشاورة رانا متحضرين و كل واحد حر ماشي لازم نبقا نستنى في البارميسيو من عندك.. ( رابح يخاطب فطوم ) اسمعي ااامخلوقة .. جو بو بارلي او فخخخخونسي ... و ما تباديش تسيلي فالمراقة تاعك الرحمة ع الشيخ .. مي هذي آفير فاميليال ... راني نهدر مع المرا ... ريحي طرونكيل خيرلك... روحي روحي يعطيك الصحة ( و يلتفت لرابحة ) ... شني اا الكادافر ؟ وش قلتي ؟ ... ماكاش مشاورة ولا وش ... و راه عاجبك الحال و تبيني فروحك قدام البرانية ... امالا متخلف انا ولا وش ؟ ...امالا نقولك حاجة ... هيييييه كي قلنا نتقدمو و لينا قالطين -_-... شني الحاجة ثاني انت حوايجك راهم ياسر شوفي ما تكثري عليا ما نكثر عليك ... امالا انا نروح للدار ... و نتي ريحي هنا ... حتان تلحقك الورقة اووو سييي غراف .. واش بيك وليت ترحي ياراااجل ... واااشمن ورقة ثاني؟ محضر الطلاق نشالله االالة !! هاااااااااااا شنيااااااااا .. مح مح مح محضر ط ط طلااااقااااا .... لاااالاااا ياختي انا لهنا نولي مانعرفك ماتعرفيني ...... اا ااا ااااا ربوووحي واش بيك كنا بلعاني عليك انا فطوم اووووو ... هاني ديجا ذرك نسبقك انا للدار و انت تحب ريح تقدا براااحتك ههه ههه ايا قدامي امالا " النـــهـــــايــــــة " ان شاء الله تكون الحلقة تاع اليوم عجبتكم قام بأداء الأدوار رابح @Salah eddin رابحة @حروف تائهة